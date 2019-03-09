High school softball: Friday's scores

Alhambra 10, Los Angeles Wilson 3
Alta Loma 7, Glendora 5
Anaheim 18, Oxford Academy 2
Animo Robinson 15, Animo Bunche 5
Arroyo 11, Rosemead 1
Azusa 8, Baldwin Park 0
Banning 11, Twentynine Palms 1
Brea Olinda 2, Placentia Valencia 1
California 9, Sunny Hills 3
Camarillo 5, Agoura 4
Chandler (Ariz.) Hamilton 8, Millikan 4
Chino 6, Don Lugo 2
Claremont 4, Colony 1
Covina 5, Woodbridge 2
Cypress 2, North Torrance 1
Cypress 4, Mater Dei 3
Diamond Bar 6, Chaffey 0
Eastside 12, Lancaster Desert Christian 2
Foothill Tech 10, Nordhoff 0
Fountain Valley 5, Mohave Valley (Ariz.) River Valley 4
Hawthorne (Nev.) Mineral County 12, Mammoth 9
Hillcrest 21, Norte Vista 0
Lakewood 5, Mission Viejo 1
Los Alamitos 2, Crescenta Valley 1
Los Angeles Marshall 12, Sylmar 7
Maranatha 7, Ontario Christian 0
Marina 5, Yucaipa 2
Marymount 5, Windward 1
Mission Viejo 18, Winslow (Ariz.) 3
Moreno Valley 21, Pacific 4
Norco 4, La Mirada 1
Orange Lutheran 11, Tucson (Ariz.) Salpointe Catholic 0
Palm Springs 6, Xavier Prep 5
Palos Verdes 16, Venice 0
Pasadena Poly 10, Keppel 0
Quartz Hill 4, Knight 2
Redlands 8, Rio Rancho (N.M.) Cleveland 7
Reno (Nevada) Reed 2, Righetti 1
Rio Hondo Prep 13, Providence 0
Rivera 18, Maywood CES 5
San Bernardino 11, Arroyo Valley 5
San Gorgonio 9, Colton 3
San Marino 5, Temple City 4
Santa Margarita 3, South Hills 2
Sherman Oaks Notre Dame 7, Granada Hills 4
South Torrance 3, Redondo 0
Temescal Canyon 17, Rancho Verde 11
Troy 6, Carter 5
Valencia 18, Winslow (Ariz.) 3
Valencia 4, Lakewood 3
Victor Valley Christian 11, Trona 10
Villa Park 6, Downey 3
Vista del Lago 29, Indian Springs 5
West Torrance 12, Peninsula 4
Westminster La Quinta 19, Orange 7
Yuma (Ariz.) Cibola 5, Redlands 2