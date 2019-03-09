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High school softball: Friday's scores

Mar 09, 2019 | 8:52 AM

Alhambra 10, Los Angeles Wilson 3

Alta Loma 7, Glendora 5

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Anaheim 18, Oxford Academy 2

Animo Robinson 15, Animo Bunche 5

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Arroyo 11, Rosemead 1

Azusa 8, Baldwin Park 0

Banning 11, Twentynine Palms 1

Brea Olinda 2, Placentia Valencia 1

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California 9, Sunny Hills 3

Camarillo 5, Agoura 4

Chandler (Ariz.) Hamilton 8, Millikan 4

Chino 6, Don Lugo 2

Claremont 4, Colony 1

Covina 5, Woodbridge 2

Cypress 2, North Torrance 1

Cypress 4, Mater Dei 3

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Diamond Bar 6, Chaffey 0

Eastside 12, Lancaster Desert Christian 2

Foothill Tech 10, Nordhoff 0

Fountain Valley 5, Mohave Valley (Ariz.) River Valley 4

Hawthorne (Nev.) Mineral County 12, Mammoth 9

Hillcrest 21, Norte Vista 0

Lakewood 5, Mission Viejo 1

Los Alamitos 2, Crescenta Valley 1

Los Angeles Marshall 12, Sylmar 7

Maranatha 7, Ontario Christian 0

Marina 5, Yucaipa 2

Marymount 5, Windward 1

Mission Viejo 18, Winslow (Ariz.) 3

Moreno Valley 21, Pacific 4

Norco 4, La Mirada 1

Orange Lutheran 11, Tucson (Ariz.) Salpointe Catholic 0

Palm Springs 6, Xavier Prep 5

Palos Verdes 16, Venice 0

Pasadena Poly 10, Keppel 0

Quartz Hill 4, Knight 2

Redlands 8, Rio Rancho (N.M.) Cleveland 7

Reno (Nevada) Reed 2, Righetti 1

Rio Hondo Prep 13, Providence 0

Rivera 18, Maywood CES 5

San Bernardino 11, Arroyo Valley 5

San Gorgonio 9, Colton 3

San Marino 5, Temple City 4

Santa Margarita 3, South Hills 2

Sherman Oaks Notre Dame 7, Granada Hills 4

South Torrance 3, Redondo 0

Temescal Canyon 17, Rancho Verde 11

Troy 6, Carter 5

Valencia 18, Winslow (Ariz.) 3

Valencia 4, Lakewood 3

Victor Valley Christian 11, Trona 10

Villa Park 6, Downey 3

Vista del Lago 29, Indian Springs 5

West Torrance 12, Peninsula 4

Westminster La Quinta 19, Orange 7

Yuma (Ariz.) Cibola 5, Redlands 2

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