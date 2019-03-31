High school softball: Saturday's scores

SOFTBALL
Avalon 11, Capistrano Valley Christian 4
Barstow 7, Venice 5
Beckman 5, Valencia 4
Birmingham 5, Chavez 3
Birmingham 6, Sun Valley Poly 0
Camarillo 6, Chula Vista Bonita Vista 2
Carlsbad Sage Creek 2, San Jacinto 1
Chino 7, Summit 2
Cleveland 12, Verdugo Hills 6
Discovery 17, Central City Value 0
Discovery 7, Sotomayor 1
Downey 12, San Clemente 2
Downey 5, Sunny Hills 4
Edison 10, Woodbridge 0
El Dorado 2, Torrance 1
El Dorado 8, Temescal Canyon 2
El Modena 3, Beckman 0
El Modena 3, Valencia 1
Elsinore 10, Riverside North 3
Elsinore 11, Carlsbad Sage Creek 1
Fillmore 21, Channel Islands 0
Fountain Valley 5, Hart 4
Godinez 2, Brea Olinda 0
Granada Hills 3, Barstow 1
Granada Hills 7, King/Drew 3
Granada Hills Kennedy 1, Reno (Nev.) McQueen 0
Irvine 7, Silverado 2
La Serna 8, Peninsula 0
Leuzinger 11, Torres 5
Lincoln 7, San Gabriel Mission 2
Long Beach Wilson 4, Edison 0
Millikan 8, Summit 3
Norco 5, Chula Vista Mater Dei 0
North Torrance 3, Fountain Valley 2
Oaks Christian 11, Sun Valley Poly 3
Orange Lutheran 7, Ayala 2
Orange Lutheran 7, Santa Fe 3
Poway 12, Rialto 3
Reno (Nev.) McQueen 4, West Torrance 3
San Gorgonio 19, Lakeside 2
San Jacinto 8, Riverside North 3
Santa Fe 4, La Mirada 2
Sotomayor 18, Central City Value 3
Torrance 12, Temescal Canyon 4
Trabuco Hills 3-9, Newport Harbor 0-6
Verdugo Hills 13, King/Drew 9
Whittier Christian 2, Riverside Notre Dame 0