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High school softball: Saturday's scores

By Times staff
Mar 31, 2019 | 8:50 AM

SOFTBALL

Avalon 11, Capistrano Valley Christian 4

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Barstow 7, Venice 5

Beckman 5, Valencia 4

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Birmingham 5, Chavez 3

Birmingham 6, Sun Valley Poly 0

Camarillo 6, Chula Vista Bonita Vista 2

Carlsbad Sage Creek 2, San Jacinto 1

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Chino 7, Summit 2

Cleveland 12, Verdugo Hills 6

Discovery 17, Central City Value 0

Discovery 7, Sotomayor 1

Downey 12, San Clemente 2

Downey 5, Sunny Hills 4

Edison 10, Woodbridge 0

El Dorado 2, Torrance 1

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El Dorado 8, Temescal Canyon 2

El Modena 3, Beckman 0

El Modena 3, Valencia 1

Elsinore 10, Riverside North 3

Elsinore 11, Carlsbad Sage Creek 1

Fillmore 21, Channel Islands 0

Fountain Valley 5, Hart 4

Godinez 2, Brea Olinda 0

Granada Hills 3, Barstow 1

Granada Hills 7, King/Drew 3

Granada Hills Kennedy 1, Reno (Nev.) McQueen 0

Irvine 7, Silverado 2

La Serna 8, Peninsula 0

Leuzinger 11, Torres 5

Lincoln 7, San Gabriel Mission 2

Long Beach Wilson 4, Edison 0

Millikan 8, Summit 3

Norco 5, Chula Vista Mater Dei 0

North Torrance 3, Fountain Valley 2

Oaks Christian 11, Sun Valley Poly 3

Orange Lutheran 7, Ayala 2

Orange Lutheran 7, Santa Fe 3

Poway 12, Rialto 3

Reno (Nev.) McQueen 4, West Torrance 3

San Gorgonio 19, Lakeside 2

San Jacinto 8, Riverside North 3

Santa Fe 4, La Mirada 2

Sotomayor 18, Central City Value 3

Torrance 12, Temescal Canyon 4

Trabuco Hills 3-9, Newport Harbor 0-6

Verdugo Hills 13, King/Drew 9

Whittier Christian 2, Riverside Notre Dame 0

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