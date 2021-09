Univision Los Angeles to Air L.A. Times’ “Fernandomania @ 40” Docuseries in Honor of National Hispanic Heritage Month

As special programming for National Hispanic Heritage Month, the Los Angeles Times and Univision Los Angeles have partnered to air “Fernandomania @ 40,” a documentary series from The Times that examines star pitcher Fernando Valenzuela’s impact on the Dodgers, Major League Baseball and the Latino community in Los Angeles 40 years ago. The series will be translated from English to Spanish for the first time with narration by Times Columnist Gustavo Arellano. The first episode airs September 18 at 11:00 p.m. PT on Univision 34 with half hour episodes airing every Saturday at the same time through October 9.

“Fernandomania @ 40,” which premiered on latimes.com in April, features interviews with Valenzuela and top voices from baseball and L.A. culture, including Dodgers scout Mike Brito, actors Danny Trejo and Richard Montoya, former Dodgers owner Peter O’ Malley, former Dodgers players Manny Mota and Jerry Reuss, Dodgers broadcaster Jaime Jarrín, L.A. Angels broadcaster José Mota, boxing historian and author Gene Aguilera, Thee Midniters vocalist Little Willie G., musician Steve Wynn (The Baseball Project), playwrights Judy Soo Hoo and Luis Alfaro, Dr. Richard Santillan (Latino Baseball History Project), artist Barbara Carrasco, former L.A. City Council Member Gloria Molina, and former L.A. Mayor Antonio Villaraigosa. The series also features former Times Sports Editor Bill Dwyre, former Times Sports Columnist Scott Ostler, former Times Dodgers Beat Writer Mark Heisler and former La Opinión Sports Editor Fernando Paramo.

Episodes include:

Episode 1: “A Hero For All Angelenos”

Air Date: Saturday, September 18 (11:00 p.m. – 11:30 p.m. PT)

The first episode offers an overview of Fernandomania – how it happened, and how he brought the City of Los Angeles together and transcended sports. Valenzuela gave Latinos a sports figure to root for, someone that resembled them while looking at the inequity and racism faced by L.A. Latinos in the 1940s and 50s. The rural Latino community of Chavez Ravine was destroyed by politicians who wanted to create public housing on the land and had families removed by force through eminent domain. When public housing failed, the land was given to the Dodgers to build their stadium when they moved from Brooklyn to Los Angeles in 1957. The fallout and bitterness directed toward the Dodgers by the Latino community lasted for decades. Dodgers owner Walter O’ Malley sought to find a Mexican player that fans could relate to. The team failed at this for two decades, and by the 1970s the team had become less diverse rather than more and faced a cultural divide with a huge percentage of the city’s population.

Episode 2: “From Etchohuaquila to Dodger Stadium”

Air Date: Saturday, September 25 (11:00 p.m. – 11:30 p.m. PT)

Episode 2 explores Valenzuela’s upbringing in the small town of Etchohuaquila, Sonora, Mexico, signing his first professional contract at age 16 to pitch in the Mexican leagues. In 1979 he was noticed by legendary scout Mike Brito who signed him to a contract with the Dodgers. Brito determined that he needed a new pitch, so Dodgers pitcher Robert Castillo was dispatched to teach Valenzuela the screwball. The episode follows the impression he made during his first spring training with the Dodgers in 1980 and immediate success upon getting called up to the Dodgers in September 1980, after spending the season in Double-A with San Antonio. The episode also showcases his unorthodox pitching motion and what made his screwball so effective, including a demonstration from former minor leaguer Josh Goosen-Brown.

Episode 3: “Fernandomania Reaches the White House… and the World”

Air Date: Saturday, October 2 (11:00 p.m. – 11:30 p.m. PT)

Episode 3 documents Valenzuela’s invitation to the White House in June of 1981 to meet with the U.S. President Ronald Reagan and Mexican President José López Portillo, and how his visit impacted U.S. immigration policy. Furthermore, the episode looks at how Fernandomania developed early in the 1981 season, showcasing what Dodger Stadium was like on nights Valenzuela pitched, how Fernandomania broke out in stadiums across the U.S. and how the press covered Valenzuela’s rookie season.

Episode 4: “Valenzuela’s Magical Post Season and Legacy”

Air Date: Saturday, October 9 (11:00 p.m. – 11:30 p.m. PT)

The final episode highlights Valenzuela’s post-season success against the Montreal Expos and against the New York Yankees in the World Series, and how Valenzuela was a muse to musicians, artists and playwrights. After more than a decade with the Dodgers, Valenzuela was unceremoniously released by the team during spring training in 1991. He continued to pitch in the majors and in Mexico until 2006. The episode examines how Valenzuela has been a staple of the Dodgers Spanish-language broadcast team for nearly 20 years, bringing disparate communities together, and why his legacy is more than just playing baseball.

“Fernandomania @ 40” was produced by Times Senior Video Director Erik Himmelsbach-Weinstein with Times Senior Video Journalist Mark E. Potts. Video Journalists Jessica Q. Chen, Steve Saldivar and Claire Hannah Collins also contributed. Visit latimes.com/fernandomania to stream all episodes in English and read more coverage from The Times. Go to www.univision34.com for more information and the broadcast schedule, including rebroadcast dates and times, for “Fernandomania @ 40” in Spanish.

The Spanish-language version of this announcement is included below.

Univision Los Angeles Se Une con L.A. Times para Transmitir “Fernandomania @ 40” Una Serie Documental en Honor del Mes de la Herencia Hispana

La serie de cuatro partes del L.A. Times se transmitirá los sábados a las 11 p.m. PT empezando el 18 de septiembre en Univision 34

Como parte de la programación especial para el Mes de la Herencia Hispana, Los Angeles Times y Univision Los Angeles se han unido para transmitir “Fernandomania @ 40,” una serie documental de Los Angeles Times que examina el impacto que tuvo el lanzador estrella Fernando Valenzuela en los Dodgers, la Liga Mayor (en Béisbol de Grandes Ligas) y la comunidad latina en Los Angeles desde hace 40 años. La serie especial será transmitida en inglés con subtítulos en español y con narración por Gustavo Arellano, columnista de Los Angeles Times. El primer episodio de media hora se transmitirá el 18 de septiembre a las 11:00 p.m. PT en Univision 34 y cada sábado en el mismo horario hasta el 9 de octubre.

“Fernandomania @ 40,” se lanzó inicialmente en abril en latimes.com, e incluye entrevistas con Fernando Valenzuela y las mejores voces de béisbol y de la cultura angelina, como el visor de Los Dodgers Mike Brito, los actores Danny Trejo y Richard Montoya, el ex dueño de los Dodgers Peter O’ Malley, los ex jugadores de los Dodgers Manny Mota y Jerry Reuss, el narrador de los Dodgers Jaime Jarrín, la ex concejal de Los Angeles Gloria Molina y el ex alcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa.

Episodio 1: “Un Héroe Para Todos los Angelenos”

Fecha: sábado 18 de septiembre (11:00 p.m. – 11:30 p.m. PT)

El primer episodio nos presenta la Fernandomania, cómo sucedió, cómo unió a la ciudad de Los Ángeles y trascendió el deporte. Valenzuela representó para los latinos una figura deportiva a los que todos podían apoyar, alguien que se parecía a ellos en un tiempo de desigualdad y racismo que enfrentaban los latinos de Los Ángeles en los años 40’s y 50’s. La comunidad rural latina de Chávez Ravine fue despojada por políticos que querían construir viviendas públicas en los terrenos y que las familias fueron desalojadas a través del dominio eminente. Cuando la vivienda pública falló, los terrenos fueron entregados a la organización de los Dodgers para construir su estadio cuando se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles en 1957. El enojo y la decepción de la comunidad latina hacia los Dodgers duro décadas. El dueño de los Dodgers, Walter O’ Malley, se dedicó a buscar un jugador mexicano con quien los fanáticos pudieran identificarse. A pesar de los esfuerzos, el equipo no pudo encontrar a ese jugador por veinte años, y en la década de los 70’s el equipo se convirtió menos diverso, todo lo contrario de lo que buscaban hacer, enfrentando una división cultural con un gran porcentaje de la población de la ciudad.

Episodio 2: “De Etchohuaquila al Dodger Stadium”

Fecha: sábado 25 de septiembre (11:00 p.m. – 11:30 p.m. PT)

El segundo episodio se enfoca en la niñez de Valenzuela en su pueblo de Etchohuaquila, Sonora, México, firmando su primer contrato profesional a los 16 años para lanzar en las ligas mexicanas. En 1979 fue encontrado por el legendario visor Mike Brito, quien lo firmó a un contrato con los Dodgers. Brito determinó que necesitaban un nuevo lanzador, por lo cual el pitcher de los Dodgers Robert Castillo fue enviado para enseñarle a Valenzuela el lanzamiento del tornillo (mejor conocida por screwball). La impresión que Valenzuela causo durante su primer entrenamiento de primavera con los Dodgers en 1980 y el éxito inmediato al ser llamado a Los Dodgers en septiembre de 1980, después de pasar la temporada en la Liga Doble-A en San Antonio, Texas. También mostro su lanzamiento de manera muy peculiar y lo que hizo que su lanzamiento de la bola de tornillo fuera tan efectivo, que incluyo una demostración al ex jugador de ligas menores Josh Goosen-Brown.

Episodio 3: “Fernandomania Llega a la Casa Blanca… y el Mundo”

Fecha: sábado 2 de octubre (11:00 p.m. – 11:30 p.m. PT)

El tercer episodio documenta la invitación de Fernando Valenzuela a la Casa Blanca en junio 1981 para conocer a el presidente de los Estados Unidos en ese entonces Ronald Reagan y el presidente mexicano José López Portillo, y como su visita ayudó la política de inmigración de los Estados Unidos. Además, habla de qué manera se desarrolló Fernandomania en la temporada de 1981, mostrando cómo era el Estadio de los Dodgers en las noches donde Valenzuela lanzaba, y cómo se contagiaba la energía de la Fernandomania en todos los estadios de los Estados Unidos y cómo la prensa cubría las actuaciones del novato Valenzuela.

Episodio 4: “La Mágica Postemporada y Legado de Valenzuela”

Fecha: sábado 9 de octubre (11:00 p.m. – 11:30 p.m. PT)

El episodio final destaca el gran éxito de la postemporada que tuvo Valenzuela contra ante los Expos de Montreal y contra los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial, y cómo Valenzuela fue una inspiración musa para músicos, artistas y escritores. Después de más de una década con los Dodgers, Valenzuela fue dejado libre y sin darle una despedida digna por el equipo durante el entrenamiento de primavera en 1991. Continuó lanzando en las ligas mayores en Grande Ligas y en México hasta el 2006. El episodio examina cómo Valenzuela es un elemento imprescindible en las transmisiones en español de los Dodgers durante casi 20 años, uniendo así a diversas comunidades, ya que su legado, es más, que sólo un jugador de béisbol.

“Fernandomania @ 40" fue producido por el director de video de Los Angeles Times, Erik Himmelsbach-Weinstein, con el operador de cámara, Mark E. Potts. Los periodistas Jessica Q. Chen, Steve Saldivar y Claire Hannah Collins contribuyeron. Visite latimes.com/fernandomania para todos los episodios en inglés y leer más cobertura de Los Angeles Times. Visite www.univision34.com para más información sobre horarios y fechas de transmisión de “Fernandomania @ 40".