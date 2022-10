Ed Guzman named deputy Sports editor of The Times

The following announcement was sent on behalf of Assistant Managing Editor for Sports Iliana Limón Romero:

Ed Guzman, who grew up in East Los Angeles, is joining the Los Angeles Times as deputy Sports editor.

Guzman most recently served as deputy editor for sports for ESPN’s Andscape and joins The Times after stints at the Oregonian, New York Times, Washington Post and Seattle Times. He also has worked for a nonprofit and was a bilingual member of the city of Hillsboro’s communications team, translating essential COVID-19 safety information during the onset of the pandemic.

Advertisement

Guzman has proved to be a strong mentor and molder of talent across all platforms, with a deep, personal knowledge of our community and Los Angeles sports history, a background that we expect will enhance our coverage in profound ways.

Guzman’s parents, Aurora and Victoriano, grew up in Mexico and met in Los Angeles. She was a garment worker and he drove a garbage truck for 44 years before retiring in 2016. They are longtime Dodgers fans and one of their son’s earliest memories of the team is of his mom hoisting him up as they greeted players during the 1981 championship parade.

Guzman attended Belvedere Middle School and was on track to attend Garfield High before he was selected for a prestigious prep school scholarship program. He graduated from Stanford University in 1999 and was part of the Sports Journalism Institute’s 1998 class, receiving training designed to support aspiring sports journalists of color and women.

“I am honored and humbled to be the new deputy Sports editor of the Los Angeles Times,” Guzman said. “The Times to me is so much more than a media outlet; it is part of the fabric of my hometown. And to now be part of a talented and dedicated sports staff led by Iliana, it is a dream come true.

“I look forward to realizing what is possible as we continue to do the essential journalistic work that we strive for every day. As someone who grew up in L.A. and is a longtime reader of The Times — dating to when my parents got me a subscription 34 years ago — I know what a privilege it is to have this opportunity.”

Guzman, who lives in Portland, Ore., with his wife, Jen, and sons, Noé and Asher, has edited numerous Associated Press Sports Editor award-winning projects and is currently a member of the National Assn. of Hispanic Journalists Sports Task Force board. He also mentors students in the Sports Journalism Institute program.

His first day at The Times is Monday.

Ed Guzman nombrado editor adjunto de deportes de Los Angeles Times

Ed Guzman, quien creció en el este de Los Ángeles, se unirá a Los Angeles Times como editor adjunto de deportes.

Guzman se desempeñó recientemente como editor adjunto de deportes para Andscape de ESPN y se une a el Times después de trabajar en Oregonian, New York Times, Washington Post y Seattle Times. También ha trabajado para una organización sin fines de lucro y fue miembro bilingüe del equipo de comunicaciones de la Ciudad de Hillsboro, traduciendo información esencial de seguridad de COVID-19 durante el inicio de la pandemia.

“Estoy encantada de que Ed se una a nuestro equipo”, dijo Iliana Limón Romero, editora de deportes. “Ha demostrado ser un mentor fuerte y moldeador de talento que puede trabajar en todas las plataformas para conectarse con nuestra audiencia. Su profundo conocimiento personal de la historia del deporte de Los Ángeles y nuestra comunidad mejorará nuestra cobertura de manera profunda”.

Los padres de Guzman, Aurora y Victoriano, crecieron en México y se conocieron en Los Ángeles. Ella era trabajadora de la confección y él condujo un camión de saneamiento durante 44 años antes de retirarse en el 2016. Son fanáticos de los Dodgers desde hace mucho tiempo y uno de los primeros recuerdos de Ed sobre los Dodgers es cuando su madre lo levantó as sus hombros mientras saludaban a los jugadores durante el desfile del campeonato de 1981.

Guzman asistió a Belvedere Middle School y estaba en camino para asistir a Garfield High School, pero fue seleccionado para un prestigioso programa de becas para la escuela preparatoria. Se graduó de Stanford en 1999 y formó parte de la clase de 1998 del Sports Journalism Institute, donde recibió capacitación diseñada para apoyar a periodistas deportivos de color y mujeres.

“Me siento honrado y humilde de ser el nuevo editor adjunto de deportes de Los Angeles Times”, dijo Guzman. “El Times para mí es mucho más que un medio de comunicación; es parte de la estructura de mi ciudad natal. Y ahora ser parte de un equipo deportivo talentoso y dedicado dirigido por Iliana, es un sueño hecho realidad.

“Espero darme cuenta de lo que es posible a medida que continuamos haciendo el trabajo periodístico esencial por el que nos esforzamos todos los días. Como alguien que creció en Los Ángeles y es un lector de el Times desde que mis padres me compraron una suscripción hace 34 años. Yo sé el privilegio que es tener esta oportunidad”.

Guzman, que vive en Portland con su esposa, Jen, y sus hijos, Noé y Asher, ha editado numerosos proyectos ganadores del premio Associated Press Sports Editors y es miembro de la junta del Grupo de Trabajo de Deportes de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. También es mentor de estudiantes en el programa del Sports Journalism Institute.

Su primer día en el Times es el 31 de octubre.