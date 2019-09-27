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High School Sports

Prep football scores from Friday, Sept. 27

High school football scores image
Sep. 27, 2019
11:03 PM
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Friday, September 27th

CITY

EAST VALLEY LEAGUE

Arleta 29, Chavez 20

Grant 41, Sun Valley Poly 27

Verdugo Hills 48, North Hollywood 6

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EASTERN LEAGUE

Garfield 41, Bell 0

Los Angeles Roosevelt 47, Legacy 0

South East 39, Huntington Park 12

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EXPOSITION LEAGUE

Manual Arts 32, Jefferson 20

Rivera 14, Santee 13

Washington 35, Angelou 8

METRO LEAGUE

Maywood CES 28, Los Angeles Jordan 26

Sotomayor 27, Rancho Dominguez 20

VALLEY MISSION LEAGUE

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Canoga Park 38, Panorama 20

San Fernando 33, Reseda 10

NONLEAGUE

Chatsworth 28, Sylmar 6

Fairfax 47, Los Angeles Marshall 13

Marquez 49, Fremont 7

San Pedro 49, Cleveland 13

SOUTHERN SECTION

CITRUS COAST LEAGUE

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Fillmore 47, Carpinteria 0

Nordhoff 36, Santa Paula 19

DESERT VALLEY LEAGUE

Coachella Valley 70, Twentynine Palms 6

Cathedral City 33, Desert Hot Springs 19

Indio 41, Desert Mirage 8

Yucca Valley 21, Banning 14

EMPIRE LEAGUE

Garden Grove Pacifica 55, Crean Lutheran 0

GOLDEN LEAGUE

Highland 63, Eastside 0

Littlerock 49, Lancaster 0

Quartz Hill 27, Knight 0

MOORE LEAGUE

Lakewood 40, Long Beach Jordan 19

Long Beach Poly 38, Millikan 3

Long Beach Wilson 46, Long Beach Cabrillo 6

MOUNTAIN VALLEY LEAGUE

Miller 40, San Bernardino 0

Moreno Valley 42, Indian Springs 0

Vista del Lago 50, Pacific 15

PACIFIC LEAGUE

Crescenta Valley 42, Burbank Burroughs 19

SOUTH VALLEY LEAGUE

California Military Institute 30, Temecula Prep 22

Santa Rosa Academy 40, Nuview Bridge 20

NONLEAGUE

Aliso Niguel 30, Linfield Christian 23

Arcadia 41, Compton Centennial 9

Ayala 26, Brea Olinda 15

Beverly Hills 36, Firebaugh 18

Bonita 50, Covina 0

Calabasas 35, Valencia 7

Camarillo 42, Rio Mesa 14

Cantwell-Sacred Heart 22, Salesian 18

Canyon Country Canyon 35, Royal 30

Capistrano Valley Christian 62, Keppel 13

Cerritos Valley Christian 15, La Salle 14

Chaparral 39, Tahquitz 6

Chino 21, Hesperia 14

Citrus Hill 42, Riverside Poly 0

Citrus Valley 48, Grand Terrace 7

Claremont 43, Montclair 29

Cypress 42, Capistrano Valley 28

Dana Hills 20, Ocean View 7

Don Lugo 21, California 8

El Modena 28, Marina 24

El Rancho 40, Barstow 6

El Segundo 23, South Torrance 3

Foothill 49, Anaheim Canyon 9

Ganesha 65, Whittier Christian 41

Garden Grove 19, Los Amigos 0

Gardena Serra 13, Cathedral 7

Golden Valley 55, Newbury Park 27

Grace Brethren 49, Westlake 35

Hart 19, Downey 13

Hawthorne 24, Glenn 16

Hemet 17, Redlands 7

Jurupa Hills 35, Patriot 0

La Canada 43, Pioneer 21

La Palma Kennedy 39, Costa Mesa 27

La Quinta 27, Lakeside 15

La Serna 50, Warren 6

La Sierra 27, Perris 0

Laguna Beach 49, Estancia 3

Laguna Hills 56, Bellflower 35

Leuzinger 14, Santa Fe 0

Loara 22, La Puente 20

Mary Star 58, Village Christian 12

Mayfair 42, Gahr 10

Mission Viejo 38, Upland 3

Monrovia 33, Arroyo 7

Murrieta Valley 70, Buena Park 26

Newport Harbor 48, San Marino 7

Norte Vista 28, Norwalk 7

Northwood 40, Cerritos 15

Oak Park 41, Campbell Hall 13

Ontario 52, Azusa 21

Oxnard Pacifica 62, Thousand Oaks 7

Portola 44, Riverside Prep 0

Rancho Christian 15, Maranatha 3

Rancho Verde 63, Norco 35

Redondo 33, West Torrance 12

Rim of the World 47, Arrowhead Christian 0

Rowland 52, Nogales 27

San Dimas 55, Pomona 14

San Juan Hills 35, Great Oak 7

Santa Ana Valley 28, Saddleback 0

Santa Monica 49, Godinez 0

Segerstrom 57, Irvine University 0

Servite 16, Sherman Oaks Notre Dame 13

Sierra Vista 68, Garey 0

Silver Valley 26, Southlands Christian 0

Silverado 42, Yucaipa 7

Simi Valley 37, Moorpark 34

South Pasadena 41, Bassett 0

St. Anthony 35, Agoura 14

St. Bonaventure 24. Crespi 12

St. Francis 56, Harvard-Westlake 7

St. Paul 14, Los Alamitos 7

St. Pius X-St. Matthias 48, Trinity Classical Academy 24

Sunny Hills 41, Trabuco Hills 34

Troy 68, Savanna 0

Vasquez 28, Webb 19

Villa Park 28, El Toro 14

Vista Murrieta 37, Loyola 21

Westminster La Quinta 35, Century 13

Whittier 70, Westminster 17

Yorba Linda 28, La Mirada 23

INTERSECTIONAL

Adelanto 21, Carson 0

Bishop 19, Ridgecrest Burroughs 7

Boron 20, Big Bear 14

Culver City 60, Dorsey 14

Elk Grove Monterey Trail 21, Paraclete 13

Elsinore 44, Wilmington Banning 42

Hueneme 22, Edwards AFB Desert 0

Inglewood 68, Gardena 14

La Mesa Helix 42, Oaks Christian 17

Lompoc 28, Santa Maria St. Joseph 14

Mater Dei 53, Washington (D.C.) St. John’s 24

Morningside 18, Los Angeles 14

Narbonne 28, Lawndale 0

Paramount 49, Venice 12

Santa Maria Righetti 35, Dos Pueblos 6

Sierra Canyon 31, Bakersfield 10

St. Margaret’s 20, Solana Beach Santa Fe Christian 14

St. Monica 49, Hollywood 8

Templeton 54, Santa Ynez 10

Tesoro 44, Poway 3

8 MAN

CITY

NONLEAGUE

Animo Robinson 40, TEACH Tech 12

SOUTHERN SECTION

OMEGA LEAGUE

Hillcrest Christian 60, Beacon Hill 38

VICTORY LEAGUE

Bloomington Christian 75, San Jacinto Valley Academy 14

NONLEAGUE

Chadwick 89, Rolling Hills Prep 54

Cuyama Valley 36, Blair 6

INTERSECTIONAL

Academy of Careers & Exploration 54, Laton 18

Coast Union 71, Lebec Frazier Mountain 20

Mojave 57, Faith Baptist 12

Trona 48, Lucerne Valley 8

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