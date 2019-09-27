Prep football scores from Friday, Sept. 27

Friday, September 27th
CITY
EAST VALLEY LEAGUE
Arleta 29, Chavez 20
Grant 41, Sun Valley Poly 27
Verdugo Hills 48, North Hollywood 6
EASTERN LEAGUE
Garfield 41, Bell 0
Los Angeles Roosevelt 47, Legacy 0
South East 39, Huntington Park 12
EXPOSITION LEAGUE
Manual Arts 32, Jefferson 20
Rivera 14, Santee 13
Washington 35, Angelou 8
METRO LEAGUE
Maywood CES 28, Los Angeles Jordan 26
Sotomayor 27, Rancho Dominguez 20
VALLEY MISSION LEAGUE
Canoga Park 38, Panorama 20
San Fernando 33, Reseda 10
NONLEAGUE
Chatsworth 28, Sylmar 6
Fairfax 47, Los Angeles Marshall 13
Marquez 49, Fremont 7
San Pedro 49, Cleveland 13
SOUTHERN SECTION
CITRUS COAST LEAGUE
Fillmore 47, Carpinteria 0
Nordhoff 36, Santa Paula 19
DESERT VALLEY LEAGUE
Coachella Valley 70, Twentynine Palms 6
Cathedral City 33, Desert Hot Springs 19
Indio 41, Desert Mirage 8
Yucca Valley 21, Banning 14
EMPIRE LEAGUE
Garden Grove Pacifica 55, Crean Lutheran 0
GOLDEN LEAGUE
Highland 63, Eastside 0
Littlerock 49, Lancaster 0
Quartz Hill 27, Knight 0
MOORE LEAGUE
Lakewood 40, Long Beach Jordan 19
Long Beach Poly 38, Millikan 3
Long Beach Wilson 46, Long Beach Cabrillo 6
MOUNTAIN VALLEY LEAGUE
Miller 40, San Bernardino 0
Moreno Valley 42, Indian Springs 0
Vista del Lago 50, Pacific 15
PACIFIC LEAGUE
Crescenta Valley 42, Burbank Burroughs 19
SOUTH VALLEY LEAGUE
California Military Institute 30, Temecula Prep 22
Santa Rosa Academy 40, Nuview Bridge 20
NONLEAGUE
Aliso Niguel 30, Linfield Christian 23
Arcadia 41, Compton Centennial 9
Ayala 26, Brea Olinda 15
Beverly Hills 36, Firebaugh 18
Bonita 50, Covina 0
Calabasas 35, Valencia 7
Camarillo 42, Rio Mesa 14
Cantwell-Sacred Heart 22, Salesian 18
Canyon Country Canyon 35, Royal 30
Capistrano Valley Christian 62, Keppel 13
Cerritos Valley Christian 15, La Salle 14
Chaparral 39, Tahquitz 6
Chino 21, Hesperia 14
Citrus Hill 42, Riverside Poly 0
Citrus Valley 48, Grand Terrace 7
Claremont 43, Montclair 29
Cypress 42, Capistrano Valley 28
Dana Hills 20, Ocean View 7
Don Lugo 21, California 8
El Modena 28, Marina 24
El Rancho 40, Barstow 6
El Segundo 23, South Torrance 3
Foothill 49, Anaheim Canyon 9
Ganesha 65, Whittier Christian 41
Garden Grove 19, Los Amigos 0
Gardena Serra 13, Cathedral 7
Golden Valley 55, Newbury Park 27
Grace Brethren 49, Westlake 35
Hart 19, Downey 13
Hawthorne 24, Glenn 16
Hemet 17, Redlands 7
Jurupa Hills 35, Patriot 0
La Canada 43, Pioneer 21
La Palma Kennedy 39, Costa Mesa 27
La Quinta 27, Lakeside 15
La Serna 50, Warren 6
La Sierra 27, Perris 0
Laguna Beach 49, Estancia 3
Laguna Hills 56, Bellflower 35
Leuzinger 14, Santa Fe 0
Loara 22, La Puente 20
Mary Star 58, Village Christian 12
Mayfair 42, Gahr 10
Mission Viejo 38, Upland 3
Monrovia 33, Arroyo 7
Murrieta Valley 70, Buena Park 26
Newport Harbor 48, San Marino 7
Norte Vista 28, Norwalk 7
Northwood 40, Cerritos 15
Oak Park 41, Campbell Hall 13
Ontario 52, Azusa 21
Oxnard Pacifica 62, Thousand Oaks 7
Portola 44, Riverside Prep 0
Rancho Christian 15, Maranatha 3
Rancho Verde 63, Norco 35
Redondo 33, West Torrance 12
Rim of the World 47, Arrowhead Christian 0
Rowland 52, Nogales 27
San Dimas 55, Pomona 14
San Juan Hills 35, Great Oak 7
Santa Ana Valley 28, Saddleback 0
Santa Monica 49, Godinez 0
Segerstrom 57, Irvine University 0
Servite 16, Sherman Oaks Notre Dame 13
Sierra Vista 68, Garey 0
Silver Valley 26, Southlands Christian 0
Silverado 42, Yucaipa 7
Simi Valley 37, Moorpark 34
South Pasadena 41, Bassett 0
St. Anthony 35, Agoura 14
St. Bonaventure 24. Crespi 12
St. Francis 56, Harvard-Westlake 7
St. Paul 14, Los Alamitos 7
St. Pius X-St. Matthias 48, Trinity Classical Academy 24
Sunny Hills 41, Trabuco Hills 34
Troy 68, Savanna 0
Vasquez 28, Webb 19
Villa Park 28, El Toro 14
Vista Murrieta 37, Loyola 21
Westminster La Quinta 35, Century 13
Whittier 70, Westminster 17
Yorba Linda 28, La Mirada 23
INTERSECTIONAL
Adelanto 21, Carson 0
Bishop 19, Ridgecrest Burroughs 7
Boron 20, Big Bear 14
Culver City 60, Dorsey 14
Elk Grove Monterey Trail 21, Paraclete 13
Elsinore 44, Wilmington Banning 42
Hueneme 22, Edwards AFB Desert 0
Inglewood 68, Gardena 14
La Mesa Helix 42, Oaks Christian 17
Lompoc 28, Santa Maria St. Joseph 14
Mater Dei 53, Washington (D.C.) St. John’s 24
Morningside 18, Los Angeles 14
Narbonne 28, Lawndale 0
Paramount 49, Venice 12
Santa Maria Righetti 35, Dos Pueblos 6
Sierra Canyon 31, Bakersfield 10
St. Margaret’s 20, Solana Beach Santa Fe Christian 14
St. Monica 49, Hollywood 8
Templeton 54, Santa Ynez 10
Tesoro 44, Poway 3
8 MAN
CITY
NONLEAGUE
Animo Robinson 40, TEACH Tech 12
SOUTHERN SECTION
OMEGA LEAGUE
Hillcrest Christian 60, Beacon Hill 38
VICTORY LEAGUE
Bloomington Christian 75, San Jacinto Valley Academy 14
NONLEAGUE
Chadwick 89, Rolling Hills Prep 54
Cuyama Valley 36, Blair 6
INTERSECTIONAL
Academy of Careers & Exploration 54, Laton 18
Coast Union 71, Lebec Frazier Mountain 20
Mojave 57, Faith Baptist 12
Trona 48, Lucerne Valley 8
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