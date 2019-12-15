High school basketball scores from Saturday

BASKETBALL
BOYS
Canyon Springs 72, Colton 40
Chino 50, La Puente 41
Citrus Hill 66, Perris 62
El Dorado 59, Northwood 55
Fairmont Prep 66, Santa Margarita 55
La Jolla Country Day 65, Grant 55
Laguna Beach 54, Yorba Linda 42
Los Osos 56, Edison 44
Malibu 58, Beacon Hill 55
Newbury Park 82, Canoga Park 47
Orange 41, Glenn 40
Rancho Alamitos 57, Saddleback 35
Rialto 62, Riverside Notre Dame 53
Riverside Poly 62, Temecula Valley 59
Royal 71, Oxnard Pacifica 59
San Marino 60, Pilibos 56
Sierra Canyon 59, Akron (Ohio) St. Vincent-St. Mary 56
Sunny Hills 64, Don Lugo 59
Villa Park 62, Culver City 61 (OT)
GIRLS
Alemany 54, Summit 41
Calabasas 75, North Hollywood 63
Capistrano Valley 47, Ocean View 29
Chavez 21, Malibu 18
Covina 38, El Dorado 32
Crossroads 55, Maranatha 47
Edison 42, Westminster 27
El Camino Real 63, Oxnard Pacifica 53
Glenn 42, Orange 11
Golden Valley 37, San Fernando 36
Granada Hills 48, Burbank Burroughs 37
Hacienda Heights Wilson 56, St. Pius X-St. Matthias 35
Immaculate Heart 41, Flintridge Sacred Heart 21
La Puente 48, South El Monte 45
La Salle 45, Eagle Rock 25
Los Altos 54, Glendora 41
Mary Star 62, San Pedro 28
Montclair 50, Garey 34
Norco 49, Elsinore 19
Oak Park 42, Rio Mesa 28
Oakwood 62, Vaughn 21
Oxford Academy 81, Western 34
Royal 63, Westlake 53
San Marcos 51, Moorpark 41
Sherman Oaks Notre Dame 68, Verdugo Hills 32
St. Monica Academy 51, Central City Value 39
Villa Park 46, Rowland 35
Village Christian 51, Taft 41