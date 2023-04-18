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High School Sports

High school baseball and softball: Monday’s scores

Baseballs are stored in a bucket.
(Michael Reaves / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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BASEBALL

Alliance Smidt Tech 19, Animo De La Hoya 8

Anza Hamilton 11, CSDR 0

Apple Valley 10, Hesperia 0

Arlington 8, Patriot 0

Arroyo 7, South El Monte 1

Baldwin Park 6, Chino 5

Banning 8, Cathedral City 1

Bolsa Grande 4, Westminster La Quinta 2

Brentwood 8, Crossroads 1

Cajon 5, Beaumont 3

Camarillo 6, Royal 1

Carter 6, Rim of the World 2

Chadwick 3, Bosco Tech 2

Chino Hills 15, Upland 2

Cobalt 20, Silver Valley 7

Corona 4, Corona Santiago 3

Corona Centennial 6, Eastvale Roosevelt 4

Damien 7, Rancho Cucamonga 0

Desert Hot Springs 12, Yucca Valley 9

Desert Mirage 7, Coachella Valley 6

Diamond Bar 14, Rowland 4

Escondido Charter 8, Cornerstone Christian 4

Etiwanda 7, Los Osos 5

Flintridge Prep 9, Burbank Providence 1

Ganesha 12, Garey 0

Granada Hills Kennedy 2, San Fernando 0

Hesperia Christian 10, Lancaster 6

Hueneme 3, Malibu 1

Indio 16, Twentynine Palms 5

Jurupa Valley 7, Miller 0

Kaiser 3, Jurupa Hills 1

La Palma Kennedy 9, Sunny Hills 3

Lakewood 20, Cabrillo 5

Leuzinger 9, Beverly Hills 0

Linfield Christian 4, Ontario Christian 3

Loara 9, Rancho Alamitos 8

Mesa Grande 7, Desert Chapel 5

Milken 2, Buckley 1

Millikan 6, Carson 3

Monrovia 2, South Pasadena 1

Montebello 11, Bell Gardens 0

Norco 5, King 2

Nuview Bridge 11, Santa Rosa Academy 9

Oaks Christian 3, Gahr 0

Oxnard 6, Nordhoff 1

Palisades 10, Fairfax 0

Paloma Valley 3, Chaparral 1

Pasadena Marshall 9, Gabrielino 0

Placentia Valencia 8, Western 4

Ramona 12, Hillcrest 0

Redlands East Valley 8, Redlands 2

Reseda 20, Panorama 7

Ridgecrest Burroughs 4, Oak Hills 1

Riverside North 5, El Toro 4

Roybal 12, Contreras 2

San Dimas 8, West Covina 0

San Juan Hills 7, San Clemente 5

San Marino 7, La Canada 0

Schurr 19, Keppel 1

Shalhevet 11, Sun Valley Magnet 1

Summit 5, Grand Terrace 1

Sylmar 12, Canoga Park 0

Tarbut V’Torah 6, Avalon 4

Temecula Prep 12, St. Jeanne de Lestonnac 7

Tesoro 4, La Mirada 2

Thacher 3, Fillmore 2

Torrance 5, Sonora 1

Valencia 8, Moorpark 2

Valley Arts/Sciences 13, Northridge 1

Van Nuys 2, Chavez 0

Vaughn 8, Sherman Oaks CES 4

Vista Murrieta 2, Great Oak 1

Yucaipa 4, Citrus Valley 3

SOFTBALL

Adelanto 25, Academy of Careers and Exploration 10

Animo Venice 24, Animo Robinson 1

Anza Hamilton 11, CSDR 0

Aquinas 15, Arrowhead Christian 1

Bethel Christian 31, Calvary Baptist 8

Bishop Conaty 27, Camino Nuevo 1

Bishop Diego 10, Hueneme 4

Bloomington 9, Eisenhower 5

Bravo 22, Maywood CES 0

Buena 1, Oxnard 0

Burbank 1, Sierra Canyon 0

Camarillo 3, Moorpark 0

Cantwell-Sacred Heart 3, Alverno 2

Canyon Country Canyon 6, Golden Valley 0

Carlsbad Sage Creek 11, Temecula Valley 3

Carson 21, Narbonne 0

Cathedral City 8, Banning 3

Cerritos Valley Christian 15, Maranatha 5

Chaffey 5, Ontario 4

Chatsworth 20, Castaic 4

Chino 16, Baldwin Park 8

Chino Hills 15, Los Osos 1

Citrus Hill 26, Perris 2

Colton 13, Rialto 5

Community Charter 26, Valley Oaks CES 3

Compton Early College 11, Environmental Charter 10

Culver City 1, Santa Monica 0

Dana Hills 3, San Juan Hills 2

Discovery 41, Valor 14

Dorsey 16, Dymally 1

Eagle Rock 16, Sotomayor 0

Eastvale Roosevelt 9, King 2

Fairfax 25, Los Angeles University 11

Fillmore 12, Nordhoff 0

Flintridge Sacred Heart 15, Marymount 0

Ganesha 30, Pomona 1

Garden Grove Santiago 5, Westminster La Quinta 2

Granite Hills 17, Victor Valley 7

Great Oak 4, Vista Murrieta 0

Indio 20, Twentynine Palms 6

Irvine 2, Northwood 1

La Canada 29, San Marino 4

La Palma Kennedy 8, Crean Lutheran 0

Lancaster Desert Christian 29, Lucerne Valley 5

Leuzinger 10, Beverly Hills 0

Linfield Christian 12, Ontario Christian 2

Loara 14, Los Amigos 13

Los Alamitos 9, Newport Harbor 0

Los Angeles Jordan 22, Washington 2

Los Angeles Marshall 8, Franklin 0

Marina 24, Corona del Mar 0

Marquez 20, Maywood 10

Mayfair 4, Downey 3

Mesa Grande 23, Lake Arrowhead Christian 0

Middle College 21, Stella 5

Millikan 13, Cabrillo 0

Monrovia 10, South Pasadena 8

North Torrance 2, West Torrance 0

North Valley Military13, Lakeview 1

Northridge 18, Valley Arts/Sciences 0

Oak Park 12, Simi Valley 4

Orange Vista 11, Lakeside 5

Port of Los Angeles 14, Harbor Teacher 3

Ramona 14, Hillcrest 0

Reseda 12, Panorama 2

Riverside Poly 11, Hemet 1

Rowland 11, Hacienda Heights Wilson 0

San Jacinto Valley Academy 25, Temecula Prep 1

San Pedro 10, Gardena 0

Sherman Indian 19, United Christian 6

South El Monte 10, Arroyo 0

South Torrance 10, Lawndale 0

St. Paul 3, Mary Star 1

Summit 3, Kaiser 2

Taft 2, Cleveland 1

Temescal Canyon 5, Rancho Cucamonga 4

Valencia 10, Burbank Burroughs 3

Vaughn 29, East Valley 22

Ventura 12, San Marcos 7

Western 13, Santa Ana Valley 3

Westlake 6, Louisville 0

Yorba Linda 10, El Modena 9

Yucca Valley 24, Desert Hot Springs 4

High School Sports

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