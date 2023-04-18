High school baseball and softball: Monday’s scores
BASEBALL
Alliance Smidt Tech 19, Animo De La Hoya 8
Anza Hamilton 11, CSDR 0
Apple Valley 10, Hesperia 0
Arlington 8, Patriot 0
Arroyo 7, South El Monte 1
Baldwin Park 6, Chino 5
Banning 8, Cathedral City 1
Bolsa Grande 4, Westminster La Quinta 2
Brentwood 8, Crossroads 1
Cajon 5, Beaumont 3
Camarillo 6, Royal 1
Carter 6, Rim of the World 2
Chadwick 3, Bosco Tech 2
Chino Hills 15, Upland 2
Cobalt 20, Silver Valley 7
Corona 4, Corona Santiago 3
Corona Centennial 6, Eastvale Roosevelt 4
Damien 7, Rancho Cucamonga 0
Desert Hot Springs 12, Yucca Valley 9
Desert Mirage 7, Coachella Valley 6
Diamond Bar 14, Rowland 4
Escondido Charter 8, Cornerstone Christian 4
Etiwanda 7, Los Osos 5
Flintridge Prep 9, Burbank Providence 1
Ganesha 12, Garey 0
Granada Hills Kennedy 2, San Fernando 0
Hesperia Christian 10, Lancaster 6
Hueneme 3, Malibu 1
Indio 16, Twentynine Palms 5
Jurupa Valley 7, Miller 0
Kaiser 3, Jurupa Hills 1
La Palma Kennedy 9, Sunny Hills 3
Lakewood 20, Cabrillo 5
Leuzinger 9, Beverly Hills 0
Linfield Christian 4, Ontario Christian 3
Loara 9, Rancho Alamitos 8
Mesa Grande 7, Desert Chapel 5
Milken 2, Buckley 1
Millikan 6, Carson 3
Monrovia 2, South Pasadena 1
Montebello 11, Bell Gardens 0
Norco 5, King 2
Nuview Bridge 11, Santa Rosa Academy 9
Oaks Christian 3, Gahr 0
Oxnard 6, Nordhoff 1
Palisades 10, Fairfax 0
Paloma Valley 3, Chaparral 1
Pasadena Marshall 9, Gabrielino 0
Placentia Valencia 8, Western 4
Ramona 12, Hillcrest 0
Redlands East Valley 8, Redlands 2
Reseda 20, Panorama 7
Ridgecrest Burroughs 4, Oak Hills 1
Riverside North 5, El Toro 4
Roybal 12, Contreras 2
San Dimas 8, West Covina 0
San Juan Hills 7, San Clemente 5
San Marino 7, La Canada 0
Schurr 19, Keppel 1
Shalhevet 11, Sun Valley Magnet 1
Summit 5, Grand Terrace 1
Sylmar 12, Canoga Park 0
Tarbut V’Torah 6, Avalon 4
Temecula Prep 12, St. Jeanne de Lestonnac 7
Tesoro 4, La Mirada 2
Thacher 3, Fillmore 2
Torrance 5, Sonora 1
Valencia 8, Moorpark 2
Valley Arts/Sciences 13, Northridge 1
Van Nuys 2, Chavez 0
Vaughn 8, Sherman Oaks CES 4
Vista Murrieta 2, Great Oak 1
Yucaipa 4, Citrus Valley 3
SOFTBALL
Adelanto 25, Academy of Careers and Exploration 10
Animo Venice 24, Animo Robinson 1
Anza Hamilton 11, CSDR 0
Aquinas 15, Arrowhead Christian 1
Bethel Christian 31, Calvary Baptist 8
Bishop Conaty 27, Camino Nuevo 1
Bishop Diego 10, Hueneme 4
Bloomington 9, Eisenhower 5
Bravo 22, Maywood CES 0
Buena 1, Oxnard 0
Burbank 1, Sierra Canyon 0
Camarillo 3, Moorpark 0
Cantwell-Sacred Heart 3, Alverno 2
Canyon Country Canyon 6, Golden Valley 0
Carlsbad Sage Creek 11, Temecula Valley 3
Carson 21, Narbonne 0
Cathedral City 8, Banning 3
Cerritos Valley Christian 15, Maranatha 5
Chaffey 5, Ontario 4
Chatsworth 20, Castaic 4
Chino 16, Baldwin Park 8
Chino Hills 15, Los Osos 1
Citrus Hill 26, Perris 2
Colton 13, Rialto 5
Community Charter 26, Valley Oaks CES 3
Compton Early College 11, Environmental Charter 10
Culver City 1, Santa Monica 0
Dana Hills 3, San Juan Hills 2
Discovery 41, Valor 14
Dorsey 16, Dymally 1
Eagle Rock 16, Sotomayor 0
Eastvale Roosevelt 9, King 2
Fairfax 25, Los Angeles University 11
Fillmore 12, Nordhoff 0
Flintridge Sacred Heart 15, Marymount 0
Ganesha 30, Pomona 1
Garden Grove Santiago 5, Westminster La Quinta 2
Granite Hills 17, Victor Valley 7
Great Oak 4, Vista Murrieta 0
Indio 20, Twentynine Palms 6
Irvine 2, Northwood 1
La Canada 29, San Marino 4
La Palma Kennedy 8, Crean Lutheran 0
Lancaster Desert Christian 29, Lucerne Valley 5
Leuzinger 10, Beverly Hills 0
Linfield Christian 12, Ontario Christian 2
Loara 14, Los Amigos 13
Los Alamitos 9, Newport Harbor 0
Los Angeles Jordan 22, Washington 2
Los Angeles Marshall 8, Franklin 0
Marina 24, Corona del Mar 0
Marquez 20, Maywood 10
Mayfair 4, Downey 3
Mesa Grande 23, Lake Arrowhead Christian 0
Middle College 21, Stella 5
Millikan 13, Cabrillo 0
Monrovia 10, South Pasadena 8
North Torrance 2, West Torrance 0
North Valley Military13, Lakeview 1
Northridge 18, Valley Arts/Sciences 0
Oak Park 12, Simi Valley 4
Orange Vista 11, Lakeside 5
Port of Los Angeles 14, Harbor Teacher 3
Ramona 14, Hillcrest 0
Reseda 12, Panorama 2
Riverside Poly 11, Hemet 1
Rowland 11, Hacienda Heights Wilson 0
San Jacinto Valley Academy 25, Temecula Prep 1
San Pedro 10, Gardena 0
Sherman Indian 19, United Christian 6
South El Monte 10, Arroyo 0
South Torrance 10, Lawndale 0
St. Paul 3, Mary Star 1
Summit 3, Kaiser 2
Taft 2, Cleveland 1
Temescal Canyon 5, Rancho Cucamonga 4
Valencia 10, Burbank Burroughs 3
Vaughn 29, East Valley 22
Ventura 12, San Marcos 7
Western 13, Santa Ana Valley 3
Westlake 6, Louisville 0
Yorba Linda 10, El Modena 9
Yucca Valley 24, Desert Hot Springs 4
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