High school baseball and softball: Wednesday’s scores
BASEBALL
Academy of Careers and Exploration 8, Cobalt 6
Adelanto 5, Silverado 4
Alliance Smidt Tech 14, CALS Early College 2
Anaheim 3, Magnolia 2
Animo De La Hoya 13, Animo Bunche 8
Animo Leadership 10, Shalhevet 4
Arlington 5, Norte Vista 0
Bloomington 5, San Gorgonio 4
Brea Olinda 6, Anaheim Canyon 5
California 7, Santa Fe 4
Campbell Hall 6, Windward 4
Castaic 6, Saugus 2
Chaffey 10, Montclair 8
Chatsworth 10, Taft 3
Chino 3, Baldwin Park 2
Colton 16, Carter 4
Cypress 7, Crean Lutheran 6
Damien 16, Rancho Cucamonga 14
Dana Hills 3, Capistrano Valley 2
de Toledo 2, St. Monica 1
Don Lugo 4, Ontario 2
Edison 3, Newport Harbor 2
Eisenhower 16, Arroyo Valley 13
Fillmore 3, Santa Paula 2
Foothill 10, El Modena 3
Fountain Valley 9, Huntington Beach 8
Fullerton 15, Buena Park 3
Garden Grove Pacifica 15, La Palma Kennedy 0
Granada Hills 3, El Camino Real 1
Granada Hills Kennedy 7, San Fernando 1
Great Oak 10, Vista Murrieta 7
Hamilton 11, Westchester 7
Hart 7, Canyon Country Canyon 0
Highland 11, Palmdale 0
Hillcrest 8, Ramona 7
Jurupa Valley 13, Pacific 0
Kaiser 3, Jurupa Hills 2
La Mirada 8, Downey 2
La Salle 9, Los Angeles Roosevelt 0
La Serna 6, El Rancho 4
Laguna Beach 9, Marina 2
Laguna Hills 5, Irvine University 1
Liberty 3, Citrus Hill 2
Long Beach Poly 16, Compton 0
Los Alamitos 2, Corona del Mar 0
Los Osos 6, Etiwanda 5
Maranatha 14, Whittier Christian 0
Marshall 10, Eagle Rock 4
Mayfair 21, Dominguez 3
Mesa Grande Academy 7, Public Safety 6
Miller 11, San Bernardino 10
Millikan 17, Cabrillo 0
Montebello 4, Alhambra 3
Moorpark 10, Oak Park 5
Muir 11, Hoover 3
Murrieta Mesa 1, Murrieta Valley 0
Nuview Bridge 9, Temecula Prep 2
Ocean View 14, Godinez 0
Palos Verdes 3, Culver City 0
Paraclete 4, St. Paul 0
Pasadena Marshall 18, El Monte 3
Portola 5, Irvine 4
Quartz Hill 28, Eastside 1
Riverside Notre Dame 8, Fontana 4
Roybal 19, Contreras 0
Rubidoux 8, Indian Springs 6
San Jacinto 10, Perris 4
Savanna 21, Santa Ana Valley 1
Sherman Oaks Notre Dame 8, Loyola 0
Simi Valley 17, Camarillo 8
Sonora 5, La Habra 1
South El Monte 6, Mountain View 3
South Hills 5, Diamond Bar 0
South Torrance 3, El Segundo 2
Sun Valley Magnet 11, Lakeview 1
Sun Valley Poly 4, North Hollywood 3
Sunny Hills 11, Troy 2
Sylmar 19, Canoga Park 0
Tahquitz 11, West Valley 0
Temecula Valley 9, Chaparral 5
Torrance 12, Da Vinci 2
Trabuco Hills 4, Mission Viejo 3
Triumph 5, North Valley Military 4
Tustin 2, Placentia Valencia 1
Upland 2, Chino Hills 1
Valencia 1, West Torrance 0
Vaughn 13, East Valley 2
Verdugo Hills 11, Monroe 1
Villa Park 5, El Dorado 4
Walnut 6, Los Altos 4
Woodbridge 6, Beckman 1
SOFTBALL
Academy of Careers and Exploration 19, Hesperia Christian 7
Animo Venice 14, Stella 3
Anza Hamilton 11, California Lutheran 0
Aquinas 16, Woodcrest Christian 0
Arleta 27, Monroe 1
Artesia 8, Pioneer 1
Birmingham 22, Chatsworth 1
Bravo 25, Torres 0
Burbank Providence 9, Fairfax 0
Camarillo 4, Simi Valley 2
Capistrano Valley Christian 9, Crean Lutheran 5
Carter 6, San Gorgonio 0
Cerritos 13, Whitney 0
Chadwick 14, Westridge 3
Chaffey 16, Montclair 9
Chaparral 16, Temecula Valley 7
Chavez 26, Grant 1
Chino 6, Baldwin Park 3
Costa Mesa 18, Saddleback 2
Da Vinci 15, Lawndale 0
Dymally 15, Washington 2
El Camino Real 10, Cleveland 1
El Dorado 5, Foothill 2
El Monte 17, Pasadena Marshall 7
Etiwanda 10, Rancho Cucamonga 1
Flintridge Sacred Heart 12, Immaculate Heart 0
Franklin 6, Lincoln 3
Godinez 11, Westminster 3
Grace Brethren 16, Bishop Diego 6
Granada Hills 18, Taft 0
Great Oak 5, Vista Murrieta 2
Hamilton 13, California Lutheran 3
Imperial 5, La Quinta 3
JSerra 6, Mater Dei 0
Jurupa Hills 15, Rialto 0
Katella 7, Garden Grove 5
King/Drew 15, Fremont 2
La Serna 2, Warren 0
Lakeview 31, Sun Valley Magnet 14
Los Alamitos 6, Marina 2
Maywood 20, Maywood CES 5
Mesa Grande Academy 22, River Springs Magnolia 8
Millikan 8, Long Beach Wilson 0
Mira Costa 6, Culver City 4
Monrovia 19, San Marino 7
Murrieta Mesa 14, Murrieta Valley 4
Newbury Park 8, Buena 5
Nuview Bridge 18, Temecula Prep 3
Nuview Bridge 20, Temecula Prep 10
Ocean View 6, Segerstrom 4
Ontario 5, Don Lugo 4
Orange Lutheran 1, Santa Margarita 0
Paraclete 12, La Salle 0
Patriot 14, La Sierra 5
Ramona 8, Hillcrest 6
Redondo 7, Palos Verdes 0
Rubidoux 11, Indian Springs 1
San Jacinto 12, Citrus Hill 1
Santa Ana 12, Estancia 10
Santa Ana Calvary Chapel 17, Orange 0
Santa Monica 6, Peninsula 4
Silverado 11, Adelanto 1
South El Monte 14, Mountain View 4
South Hills 15, Hacienda Heights Wilson 0
Tesoro 10, Dana Hills 0
Torrance 10, North Torrance 4
Verdugo Hills 9, North Hollywood 7
Victor Valley 8, Granite Hills 7
Viewpoint 16, Crossroads 6
Walnut 11, Rowland 2
West Torrance 10, El Segundo 6
West Valley 7, Perris 6
Westminster La Quinta 19, Rancho Alamitos 1
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