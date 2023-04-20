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High School Sports

High school baseball and softball: Wednesday’s scores

Baseballs are stored in a bucket.
(Michael Reaves / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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BASEBALL

Academy of Careers and Exploration 8, Cobalt 6

Adelanto 5, Silverado 4

Alliance Smidt Tech 14, CALS Early College 2

Anaheim 3, Magnolia 2

Animo De La Hoya 13, Animo Bunche 8

Animo Leadership 10, Shalhevet 4

Arlington 5, Norte Vista 0

Bloomington 5, San Gorgonio 4

Brea Olinda 6, Anaheim Canyon 5

California 7, Santa Fe 4

Campbell Hall 6, Windward 4

Castaic 6, Saugus 2

Chaffey 10, Montclair 8

Chatsworth 10, Taft 3

Chino 3, Baldwin Park 2

Colton 16, Carter 4

Cypress 7, Crean Lutheran 6

Damien 16, Rancho Cucamonga 14

Dana Hills 3, Capistrano Valley 2

de Toledo 2, St. Monica 1

Don Lugo 4, Ontario 2

Edison 3, Newport Harbor 2

Eisenhower 16, Arroyo Valley 13

Fillmore 3, Santa Paula 2

Foothill 10, El Modena 3

Fountain Valley 9, Huntington Beach 8

Fullerton 15, Buena Park 3

Garden Grove Pacifica 15, La Palma Kennedy 0

Granada Hills 3, El Camino Real 1

Granada Hills Kennedy 7, San Fernando 1

Great Oak 10, Vista Murrieta 7

Hamilton 11, Westchester 7

Hart 7, Canyon Country Canyon 0

Highland 11, Palmdale 0

Hillcrest 8, Ramona 7

Jurupa Valley 13, Pacific 0

Kaiser 3, Jurupa Hills 2

La Mirada 8, Downey 2

La Salle 9, Los Angeles Roosevelt 0

La Serna 6, El Rancho 4

Laguna Beach 9, Marina 2

Laguna Hills 5, Irvine University 1

Liberty 3, Citrus Hill 2

Long Beach Poly 16, Compton 0

Los Alamitos 2, Corona del Mar 0

Los Osos 6, Etiwanda 5

Maranatha 14, Whittier Christian 0

Marshall 10, Eagle Rock 4

Mayfair 21, Dominguez 3

Mesa Grande Academy 7, Public Safety 6

Miller 11, San Bernardino 10

Millikan 17, Cabrillo 0

Montebello 4, Alhambra 3

Moorpark 10, Oak Park 5

Muir 11, Hoover 3

Murrieta Mesa 1, Murrieta Valley 0

Nuview Bridge 9, Temecula Prep 2

Ocean View 14, Godinez 0

Palos Verdes 3, Culver City 0

Paraclete 4, St. Paul 0

Pasadena Marshall 18, El Monte 3

Portola 5, Irvine 4

Quartz Hill 28, Eastside 1

Riverside Notre Dame 8, Fontana 4

Roybal 19, Contreras 0

Rubidoux 8, Indian Springs 6

San Jacinto 10, Perris 4

Savanna 21, Santa Ana Valley 1

Sherman Oaks Notre Dame 8, Loyola 0

Simi Valley 17, Camarillo 8

Sonora 5, La Habra 1

South El Monte 6, Mountain View 3

South Hills 5, Diamond Bar 0

South Torrance 3, El Segundo 2

Sun Valley Magnet 11, Lakeview 1

Sun Valley Poly 4, North Hollywood 3

Sunny Hills 11, Troy 2

Sylmar 19, Canoga Park 0

Tahquitz 11, West Valley 0

Temecula Valley 9, Chaparral 5

Torrance 12, Da Vinci 2

Trabuco Hills 4, Mission Viejo 3

Triumph 5, North Valley Military 4

Tustin 2, Placentia Valencia 1

Upland 2, Chino Hills 1

Valencia 1, West Torrance 0

Vaughn 13, East Valley 2

Verdugo Hills 11, Monroe 1

Villa Park 5, El Dorado 4

Walnut 6, Los Altos 4

Woodbridge 6, Beckman 1

SOFTBALL

Academy of Careers and Exploration 19, Hesperia Christian 7

Animo Venice 14, Stella 3

Anza Hamilton 11, California Lutheran 0

Aquinas 16, Woodcrest Christian 0

Arleta 27, Monroe 1

Artesia 8, Pioneer 1

Birmingham 22, Chatsworth 1

Bravo 25, Torres 0

Burbank Providence 9, Fairfax 0

Camarillo 4, Simi Valley 2

Capistrano Valley Christian 9, Crean Lutheran 5

Carter 6, San Gorgonio 0

Cerritos 13, Whitney 0

Chadwick 14, Westridge 3

Chaffey 16, Montclair 9

Chaparral 16, Temecula Valley 7

Chavez 26, Grant 1

Chino 6, Baldwin Park 3

Costa Mesa 18, Saddleback 2

Da Vinci 15, Lawndale 0

Dymally 15, Washington 2

El Camino Real 10, Cleveland 1

El Dorado 5, Foothill 2

El Monte 17, Pasadena Marshall 7

Etiwanda 10, Rancho Cucamonga 1

Flintridge Sacred Heart 12, Immaculate Heart 0

Franklin 6, Lincoln 3

Godinez 11, Westminster 3

Grace Brethren 16, Bishop Diego 6

Granada Hills 18, Taft 0

Great Oak 5, Vista Murrieta 2

Hamilton 13, California Lutheran 3

Imperial 5, La Quinta 3

JSerra 6, Mater Dei 0

Jurupa Hills 15, Rialto 0

Katella 7, Garden Grove 5

King/Drew 15, Fremont 2

La Serna 2, Warren 0

Lakeview 31, Sun Valley Magnet 14

Los Alamitos 6, Marina 2

Maywood 20, Maywood CES 5

Mesa Grande Academy 22, River Springs Magnolia 8

Millikan 8, Long Beach Wilson 0

Mira Costa 6, Culver City 4

Monrovia 19, San Marino 7

Murrieta Mesa 14, Murrieta Valley 4

Newbury Park 8, Buena 5

Nuview Bridge 18, Temecula Prep 3

Nuview Bridge 20, Temecula Prep 10

Ocean View 6, Segerstrom 4

Ontario 5, Don Lugo 4

Orange Lutheran 1, Santa Margarita 0

Paraclete 12, La Salle 0

Patriot 14, La Sierra 5

Ramona 8, Hillcrest 6

Redondo 7, Palos Verdes 0

Rubidoux 11, Indian Springs 1

San Jacinto 12, Citrus Hill 1

Santa Ana 12, Estancia 10

Santa Ana Calvary Chapel 17, Orange 0

Santa Monica 6, Peninsula 4

Silverado 11, Adelanto 1

South El Monte 14, Mountain View 4

South Hills 15, Hacienda Heights Wilson 0

Tesoro 10, Dana Hills 0

Torrance 10, North Torrance 4

Verdugo Hills 9, North Hollywood 7

Victor Valley 8, Granite Hills 7

Viewpoint 16, Crossroads 6

Walnut 11, Rowland 2

West Torrance 10, El Segundo 6

West Valley 7, Perris 6

Westminster La Quinta 19, Rancho Alamitos 1

High School Sports

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