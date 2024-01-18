Wednesday’s high school basketball scores
CIF City Section and Southern Section high school boys’ and girls’ basketball scores for Wednesday:
BOYS
Aliso Niguel 73, Mission Viejo 52
Animo Robinson 56, University Pathways Academy 8
Arleta 75, Chavez 25
Artesia 52, Oxford Academy 38
Ayala 83, Claremont 68
Bassett 42, Ganesha 27
Beaumont 56, Cajon 43
Bernstein 50, Hollywood 46
Beverly Hills 78, Compton Centennial 55
Birmingham 71, Taft 35
Bishop Diego 56, Thacher 47
Bosco Tech 61, Mary Star of the Sea 35
Bravo 90, Lincoln 44
California School for the Deaf Riverside 66, California Lutheran 58
Calvary Chapel 97, Orange 47
CAMS 61, New Roads 40
Cantrell-Sacred Heart 70, St. Genevieve 59
Canyon Springs 83, Vista del Lago 58
Cerritos 70, Whitney 31
Chatsworth 58, El Camino Real 38
Cleveland 63, Granada Hills 48
Colony 65, Alta Loma 51
Community Charter 66, Malibu 54
Corona 71, Riverside King 66
Corona Centennial 89, Norco 49
Corona del Mar 74, Marina 62
Costa Mesa 66, Estancia 60
Crenshaw 76, Fremont 41
Crespi 80, Chaminade 72
Cypress 55, Crean Lutheran 52
Dana Hills 82, El Toro 75
Desert Christian Academy 43, Loma Linda Academy 40
Desert Hot Springs 63, Banning 46
Dos Pueblos 64, Ventura 60
Dunn 79, Cate 61
Eastside 45, Lancaster 40
Eastside Christian 40, NOVA Academy Early College 30
Eastvale Roosevelt 74, Corona Santiago 40
El Segundo 74, North 69
Firebaugh 80, Norwalk 35
Foothill Tech 54, Grace Brethren 43
Foshay 85. Animo South LA 36
Franklin 58, LA Marshall 43
Gabrielino 71, Pasadena Marshall 28
Gardena 69, Wilmington Banning 32
Garden Grove Santiago 66, Loara 54
Garfield 62, South Gate 33
Glendora 71, Bonita 47
Granada Hills Kennedy 60, Panorama 30
Harbor Teacher 57, View Park 54
Hawthorne Math & Science Academy 75, Lennox Academy 26
Hesperia 79, Oak Hills 67
Indio 91, Coachella Valley 45
Inglewood 72, Morningside 13
Julian 53, Anza Hamilton 44
JSerra 83, Servite 56
King/Drew 58, Washington Prep 52
Knight 63, Highland 50
La Canada 55, San Marino 50
Laguna Beach 64, Huntington Beach 62
Laguna Blanca 67, Villanova Prep 33
LA Jordan 80, Dymally 38
Lakewood 59, Long Beach Cabrillo 38
La Mirada 78, Downey 41
La Puente 60, Garey 36
La Quinta 63, Rancho Alamitos 48
La Salle 54, Verbum Dei 38
La Serna 67, California 50
Littlerock 76, Antelope Valley 52
Locke 96, Port of Los Angeles 56
Long Beach Jordan 83, Millikan 67
Long Beach Wilson 98, Compton 57
Los Alamitos 86, Edison 81
Los Amigos 39, Bolsa Grande 38
Los Angeles 70, Jefferson 21
Loyola 62, Alemany 50
Manual Arts 85, Diego Rivera LC 38
Marquez 93, Elizabeth 29
Mater Dei 57, Santa Margarita 52
Mesrobian 55, Sequoyah School 34
Mountain View 71, Rosemead 62
Northridge Academy 80, East Valley 65
Orange Vista 61, Hemet 47
Palisades 78, LA Hamilton 56
Paloma Valley 72, Heritage 65
Pilibos 76, Faith Baptist 56
Pioneer 85, Glenn 22
Pomona 64, Edgewood 53
Quartz Hill 76, Palmdale 31
Rancho Christian 80, JW North 41
Rancho Verde 56, Riverside Poly 43
Redlands East Valley 65, Redlands 59
San Dimas 56, Covina 48
San Juan Hills 45, Capistrano Valley 42
San Luis Obispo 54, Mission College Prep 53
San Marcos 72, Rio Mesa 48
San Pedro 71, Carson 56
Santa Barbara 79, Oxnard Pacifica 60
Santa Fe 75, El Rancho 47
Shalhevet 52, Milken Community 42
Sherman Oaks Notre Dame 59, Harvard-Westlake 54
Sierra Canyon 65, St. Francis 42
Sierra Vista 56, Duarte 38
Silver Valley 83, Riverside Prep 43
Simi Valley 58, Royal 51
Sotomayor 79, Maywood 42
South Pasadena 94, Blair 69
St. Anthony 77, St. Paul 57
St. Bernard 57, Bishop Montgomery 55
St. Bonaventure 77, Santa Clara 29
St. John Bosco 66, Orange Lutheran 41
St. Margaret’s 52, Santa Ana 43
St. Monica 75, Cathedral 45
St. Pius X-St. Matthias 77, Serra 55
Stern Charter 69, LA Leadership Academy 48
Sun Valley Poly 69, Monroe 31
Sylmar 77, Reseda 58
Temescal Canyon 59, Elsinore 50
Temple City 70, Monrovia 47
Torrance 57, Lawndale 55
Trabuco Hills 43, Tesoro 39
Triumph Charter 57, Lakeview Charter 33
USC-MAE 39, Orthopaedic 38
VAAS 69, Vaughn 50
Valley View 60, Moreno Valley 44
Van Nuys 43, San Fernando 32
Venice 69, LACES 68
Verdugo Hills 60, North Hollywood 42
Vistamar 47, Wildwood 35
Warren 61, Bellflower 48
Westchester 63, Fairfax 42
West Covina 60, Charter Oak 52
Wiseburn-Da Vinci 53, South Torrance 37
Workman 47, Nogales 42
Yucaipa 62, Citrus Valley 49
GIRLS
Apple Valley 52, Sultana 40
Arleta 73, Chavez 17
Arroyo 55, El Monte 10
Beaumont 75, Cajon 36
Beverly Hills 62, Compton Centennial 30
Birmingham 52, Taft 8
California Lutheran 63, California School for the Deaf Riverside 31
Canyon Springs 54, Vista del Lago 21
Cerritos 64, Whitney 60
Claremont 68, Ayala 21
Colony 62, Alta Loma 51
Corona Centennial 84, Norco 21
Corona Santiago 67, Eastvale Roosevelt 43
Crenshaw 72, Fremont 15
Desert Hot Springs 48, Banning 45
Desert Mirage 32, Cathedral City 23
Diego Rivera LC 43, Manual Arts 30
Downey 66, Warren 22
Duarte 56, Sierra Vista 53
Eagle Rock 52, LA Wilson 22
El Camino Real 60, Chatsworth 33
Franklin 49, LA Marshall 25
Garey 62, La Puente 2
Garfield 54, South Gate 21
Glendora 51, Bonita 48
Granada Hills 52, Cleveland 41
Granada Hills Kennedy 63, Panorama 30
Heritage 73, Rancho Verde 29
Hollywood 55, Bernstein 50
Jefferson 41, Los Angeles 23
King/Drew 58, Washington Prep 26
La Canada 53, San Marino 28
LA Hamilton 66, Palisades 52
LA Jordan 26, Dymally 16
Lakeview Charter 60, Triumph Charter 23
La Mirada 59, Bellflower 49
La Quinta 54, Rancho Alamitos 25
La Serna 46, California 42
Legacy 44, LA Roosevelt 25
Loara 49, Garden Grove Santiago 44
Los Amigos 60, Bolsa Grande 11
Magnolia Science Academy Santa Ana 49, Bethel Baptist 23
Marquez 49, Elizabeth 10
Math & Science College Prep 36, Larchmont Charter 20
Mayfair 82, Dominguez 11
Maywood CES 49, Torres 27
Mendez 39, Belmont 7
Moreno Valley 86, JW North 6
Nogales 64, Workman 25
Nordhoff 56, Carpinteria 51
Northview 60, Diamond Ranch 51
Oak Hills 65, Hesperia 42
Oak Park 51, Camarillo 46
Oxford Academy 63, Artesia 32
Paloma Valley 46, Riverside Poly 27
Paramount 61, Gahr 32
Pilibos 55, Faith Baptist 27
Pioneer 66, Glenn 11
Rancho Christian 80, Valley View 46
Redlands East Valley 59, Redlands 17
Robert F. Kennedy 53, Roybal 33
Ridgecrest Burroughs 67, Serrano 46
Riverside King 46, Corona 33
Riverside Prep 58, Silver Valley 21
Rosemead 43, Mountain View 13
Sage Hill 83, Northwood 31
San Dimas 56, Covina 28
San Pedro 54, Carson 41
Santa Fe 43, El Rancho 42
Santee 49, West Adams 11
Sotomayor 44, Maywood 25
South East 48, Bell 24
South Pasadena 90, Blair 21
Sun Valley Poly 72, Monroe 2
Sylmar 83, Reseda 41
Temple City 58, Monrovia 35
USC-MAE 25, Orthopaedic 6
Verdugo Hills 41, North Hollywood 31
Westchetser 78, Fairfax 25
West Covina 37, Charter Oak 27
Yucca Valley 69, Twentynine Palms 36
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