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High School Sports

Wednesday’s high school basketball scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Steve Galluzzo
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CIF City Section and Southern Section high school boys’ and girls’ basketball scores for Wednesday:

BOYS

Aliso Niguel 73, Mission Viejo 52

Animo Robinson 56, University Pathways Academy 8

Arleta 75, Chavez 25

Artesia 52, Oxford Academy 38

Ayala 83, Claremont 68

Bassett 42, Ganesha 27

Beaumont 56, Cajon 43

Bernstein 50, Hollywood 46

Beverly Hills 78, Compton Centennial 55

Birmingham 71, Taft 35

Bishop Diego 56, Thacher 47

Bosco Tech 61, Mary Star of the Sea 35

Bravo 90, Lincoln 44

California School for the Deaf Riverside 66, California Lutheran 58

Calvary Chapel 97, Orange 47

CAMS 61, New Roads 40

Cantrell-Sacred Heart 70, St. Genevieve 59

Canyon Springs 83, Vista del Lago 58

Cerritos 70, Whitney 31

Chatsworth 58, El Camino Real 38

Cleveland 63, Granada Hills 48

Colony 65, Alta Loma 51

Community Charter 66, Malibu 54

Corona 71, Riverside King 66

Corona Centennial 89, Norco 49

Corona del Mar 74, Marina 62

Costa Mesa 66, Estancia 60

Crenshaw 76, Fremont 41

Crespi 80, Chaminade 72

Cypress 55, Crean Lutheran 52

Dana Hills 82, El Toro 75

Desert Christian Academy 43, Loma Linda Academy 40

Desert Hot Springs 63, Banning 46

Dos Pueblos 64, Ventura 60

Dunn 79, Cate 61

Eastside 45, Lancaster 40

Eastside Christian 40, NOVA Academy Early College 30

Eastvale Roosevelt 74, Corona Santiago 40

El Segundo 74, North 69

Firebaugh 80, Norwalk 35

Foothill Tech 54, Grace Brethren 43

Foshay 85. Animo South LA 36

Franklin 58, LA Marshall 43

Gabrielino 71, Pasadena Marshall 28

Gardena 69, Wilmington Banning 32

Garden Grove Santiago 66, Loara 54

Garfield 62, South Gate 33

Glendora 71, Bonita 47

Granada Hills Kennedy 60, Panorama 30

Harbor Teacher 57, View Park 54

Hawthorne Math & Science Academy 75, Lennox Academy 26

Hesperia 79, Oak Hills 67

Indio 91, Coachella Valley 45

Inglewood 72, Morningside 13

Julian 53, Anza Hamilton 44

JSerra 83, Servite 56

King/Drew 58, Washington Prep 52

Knight 63, Highland 50

La Canada 55, San Marino 50

Laguna Beach 64, Huntington Beach 62

Laguna Blanca 67, Villanova Prep 33

LA Jordan 80, Dymally 38

Lakewood 59, Long Beach Cabrillo 38

La Mirada 78, Downey 41

La Puente 60, Garey 36

La Quinta 63, Rancho Alamitos 48

La Salle 54, Verbum Dei 38

La Serna 67, California 50

Littlerock 76, Antelope Valley 52

Locke 96, Port of Los Angeles 56

Long Beach Jordan 83, Millikan 67

Long Beach Wilson 98, Compton 57

Los Alamitos 86, Edison 81

Los Amigos 39, Bolsa Grande 38

Los Angeles 70, Jefferson 21

Loyola 62, Alemany 50

Manual Arts 85, Diego Rivera LC 38

Marquez 93, Elizabeth 29

Mater Dei 57, Santa Margarita 52

Mesrobian 55, Sequoyah School 34

Mountain View 71, Rosemead 62

Northridge Academy 80, East Valley 65

Orange Vista 61, Hemet 47

Palisades 78, LA Hamilton 56

Paloma Valley 72, Heritage 65

Pilibos 76, Faith Baptist 56

Pioneer 85, Glenn 22

Pomona 64, Edgewood 53

Quartz Hill 76, Palmdale 31

Rancho Christian 80, JW North 41

Rancho Verde 56, Riverside Poly 43

Redlands East Valley 65, Redlands 59

San Dimas 56, Covina 48

San Juan Hills 45, Capistrano Valley 42

San Luis Obispo 54, Mission College Prep 53

San Marcos 72, Rio Mesa 48

San Pedro 71, Carson 56

Santa Barbara 79, Oxnard Pacifica 60

Santa Fe 75, El Rancho 47

Shalhevet 52, Milken Community 42

Sherman Oaks Notre Dame 59, Harvard-Westlake 54

Sierra Canyon 65, St. Francis 42

Sierra Vista 56, Duarte 38

Silver Valley 83, Riverside Prep 43

Simi Valley 58, Royal 51

Sotomayor 79, Maywood 42

South Pasadena 94, Blair 69

St. Anthony 77, St. Paul 57

St. Bernard 57, Bishop Montgomery 55

St. Bonaventure 77, Santa Clara 29

St. John Bosco 66, Orange Lutheran 41

St. Margaret’s 52, Santa Ana 43

St. Monica 75, Cathedral 45

St. Pius X-St. Matthias 77, Serra 55

Stern Charter 69, LA Leadership Academy 48

Sun Valley Poly 69, Monroe 31

Sylmar 77, Reseda 58

Temescal Canyon 59, Elsinore 50

Temple City 70, Monrovia 47

Torrance 57, Lawndale 55

Trabuco Hills 43, Tesoro 39

Triumph Charter 57, Lakeview Charter 33

USC-MAE 39, Orthopaedic 38

VAAS 69, Vaughn 50

Valley View 60, Moreno Valley 44

Van Nuys 43, San Fernando 32

Venice 69, LACES 68

Verdugo Hills 60, North Hollywood 42

Vistamar 47, Wildwood 35

Warren 61, Bellflower 48

Westchester 63, Fairfax 42

West Covina 60, Charter Oak 52

Wiseburn-Da Vinci 53, South Torrance 37

Workman 47, Nogales 42

Yucaipa 62, Citrus Valley 49

GIRLS

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Apple Valley 52, Sultana 40

Arleta 73, Chavez 17

Arroyo 55, El Monte 10

Beaumont 75, Cajon 36

Beverly Hills 62, Compton Centennial 30

Birmingham 52, Taft 8

California Lutheran 63, California School for the Deaf Riverside 31

Canyon Springs 54, Vista del Lago 21

Cerritos 64, Whitney 60

Claremont 68, Ayala 21

Colony 62, Alta Loma 51

Corona Centennial 84, Norco 21

Corona Santiago 67, Eastvale Roosevelt 43

Crenshaw 72, Fremont 15

Desert Hot Springs 48, Banning 45

Desert Mirage 32, Cathedral City 23

Diego Rivera LC 43, Manual Arts 30

Downey 66, Warren 22

Duarte 56, Sierra Vista 53

Eagle Rock 52, LA Wilson 22

El Camino Real 60, Chatsworth 33

Franklin 49, LA Marshall 25

Garey 62, La Puente 2

Garfield 54, South Gate 21

Glendora 51, Bonita 48

Granada Hills 52, Cleveland 41

Granada Hills Kennedy 63, Panorama 30

Heritage 73, Rancho Verde 29

Hollywood 55, Bernstein 50

Jefferson 41, Los Angeles 23

King/Drew 58, Washington Prep 26

La Canada 53, San Marino 28

LA Hamilton 66, Palisades 52

LA Jordan 26, Dymally 16

Lakeview Charter 60, Triumph Charter 23

La Mirada 59, Bellflower 49

La Quinta 54, Rancho Alamitos 25

La Serna 46, California 42

Legacy 44, LA Roosevelt 25

Loara 49, Garden Grove Santiago 44

Los Amigos 60, Bolsa Grande 11

Magnolia Science Academy Santa Ana 49, Bethel Baptist 23

Marquez 49, Elizabeth 10

Math & Science College Prep 36, Larchmont Charter 20

Mayfair 82, Dominguez 11

Maywood CES 49, Torres 27

Mendez 39, Belmont 7

Moreno Valley 86, JW North 6

Nogales 64, Workman 25

Nordhoff 56, Carpinteria 51

Northview 60, Diamond Ranch 51

Oak Hills 65, Hesperia 42

Oak Park 51, Camarillo 46

Oxford Academy 63, Artesia 32

Paloma Valley 46, Riverside Poly 27

Paramount 61, Gahr 32

Pilibos 55, Faith Baptist 27

Pioneer 66, Glenn 11

Rancho Christian 80, Valley View 46

Redlands East Valley 59, Redlands 17

Robert F. Kennedy 53, Roybal 33

Ridgecrest Burroughs 67, Serrano 46

Riverside King 46, Corona 33

Riverside Prep 58, Silver Valley 21

Rosemead 43, Mountain View 13

Sage Hill 83, Northwood 31

San Dimas 56, Covina 28

San Pedro 54, Carson 41

Santa Fe 43, El Rancho 42

Santee 49, West Adams 11

Sotomayor 44, Maywood 25

South East 48, Bell 24

South Pasadena 90, Blair 21

Sun Valley Poly 72, Monroe 2

Sylmar 83, Reseda 41

Temple City 58, Monrovia 35

USC-MAE 25, Orthopaedic 6

Verdugo Hills 41, North Hollywood 31

Westchetser 78, Fairfax 25

West Covina 37, Charter Oak 27

Yucca Valley 69, Twentynine Palms 36

High School Sports

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