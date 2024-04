Tuesday’s high school baseball and softball scores

Alliance Bloomfield 20, Smidt Tech 5 Baldwin Park 4, Chaffey 2 Barstow 13, Victor Valley 9 Brea Olinda 14, Anaheim 2 California 14, Santa Fe 0 Cathedral City 19, Desert Mirage 2 Colton 15, Arroyo Valley 2 Cypress 5, Placentia Valencia 0 Don Lugo 10, Chino 2 El Modena 3, Villa Park 0 Etiwanda 12, Crescenta Valley 2 Fillmore 9, Carpinteria 3 Fontana 10, Rim of the World 6 Highland 15, Eastside 1 Hillcrest 10, Norte Vista 0 Hoover 17, LA Leadership 2 Jurupa Hills 15, Kaiser 10 Jurupa Valley 15, San Bernardino 6 Lancaster 4, Littlerock 1 La Palma Kennedy 12, Tustin 0 Miller 9, Rubidoux 4 Montclair 4, Ontario 0 Pioneer 12, Oxford Academy 3 Quartz Hill 7, Knight 0 Palmdale 16, Antelope Valley 3 Patriot 14, Canyon Springs 4 Providence 11, Pasadena Poly 0 Redlands Adventist Academy 12, Entrepreneur 8 San Gorgonio 5, Rialto 4 San Marino 27, Alhambra 14 Santa Margarita 4, Rosary 2 Summit 7, Carter 4 Temple City 5, Bishop Amat 2 Yucca Valley 7, Twentynine Palms 5

Agoura 12, Burbank 0 Aquinas 5, South Hills 4 Beckman 4, Paraclete 3 Bell Gardens 9, Lynwood 2 Bethel Christian 7, Grove School 6 Bishop Amat 9, Desert Oasis 1 Bolsa Grande 18, Garden Grove Santiago 1 Calabasas 4, Rio Mesa 3 Camarillo 1, San Clemente 0 Cantwell-Sacred Heart 13, St. Genevieve 1 Capistrano Valley 23, Santa Ana Calvary Chapel 3 Chaffey 7, Baldwin Park 3 Chaminade 17, Granada Hills Kennedy 6 Citrus Hill 14, San Jacinto 1 Colony 8, Jurupa Valley 6 Colony 8, Patriot 6 Corona 2, La Costa Canyon 1 Corona Centennial 1, Marina 0 Culver City 6, Flintridge Prep 4 Desert Christian 9, St. Monica Academy 0 Don Lugo 3, Chino 2 Dos Pueblos 4, Foothill Tech 0 Eisenhower 8, Rim of the World 6 El Dorado 11, Columbia River (WA) 2 El Segundo 10, Palo Cedro Foothill 3 El Segundo 10, University Prep 2 Esperanza 4, Northview 1 Estancia 13, Orange 2 Etiwanda 1, Carlsbad 0 Gahr 7, Covina 3 Garden Grove 4, Katella 1 Garden Grove Pacifica 5, San Juan Hills 4 Granada Hills 10, Coronado 4 Huntington Beach 6, Ganesha 0 Indian Springs 10, Pacific 4 Jurupa Valley 8, San Bernardino 3 La Mirada 4, Rancho Bernardo 0 Loara 1, La Quinta 0 Loma Linda Academy 7, Mesa Grande Academy 4 Lompoc Cabrillo 12, Pacheco 0 Los Alamitos 5, Crean Lutheran 4 Maranatha 5, San Dimas 4 Mary Star 13, St. Pius X-St. Matthias 1 Mater Dei 4, Crespi 0 Miller 10, Rubidoux 0 Mission Viejo 5, Torrance 4 Muir 10, Gabrielino 0 Nuview Bridge 7, San Jacinto Valley Academy 1 Oaks Christian 6, JSerra 0 Ontario 7, Montclair 4 Ontario Christian 4, West 3 Oxford Academy 12, Pioneer 2 Placentia Valencia 3, Western 2 San Gorgonio 13, Norte Vista 2 Santa Ana 9, Godinez 2 Santa Barbara 3, St. Bonaventure 0 Santa Margarita 12, Damien 4 Savanna 2, Hillcrest 1 Servite 4, Mira Costa 0 Sherman Oaks Notre Dame 6, Arcadia 1 Sierra Canyon 6, Warren 4 Sonora 3, Buena Park 2 St. John Bosco 8, Dana Hills 3 Tesoro 8, Templeton 7 Trabuco Hills 10, Citrus Valley 6 Valor Academy 8, Discovery 7 Villa Park 3, Harvard-Westlake 2 West Covina 14, Palm Springs 0 West Ranch 4, Cypress 3

