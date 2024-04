Thursday’s high school baseball and softball scores

More to Read

Academy of Careers & Exploration 18, Ontario Christian 16 Alemany 4, Louisville 3 Aliso Niguel 6, San Juan Hills 0 Anaheim 25, Century 1 Anaheim Canyon 7, Esperanza 1 Anza Hamilton 24, California Lutheran 8 Aquinas 3, Linfield Christian 1 Arcadia 18, Glendale 1 Archer School for Girls 15, Brentwood 0 Bell Gardens 11, San Gabriel 0 Bishop Montgomery 6, St. Monica 5 Burbank Burroughs 9, Muir 6 California 1, El Rancho 0 CALS Early College 8, University Prep Value 7 Cantwell-Sacred Heart 5, La Salle 0 Capistrano Valley 12, Trabuco Hills 4 Carson 24, Narbonne 0 Carter 16, Colton 5 Chaffey 12, Ontario 2 Chaminade 10, Verdugo Hills 5 Chino 20, Montclair 6 Chino Hills 9, Etiwanda 8 Crean Lutheran 11, Tustin 3 Crescenta Valley 4, Burbank 0 Don Lugo 12, Baldwin Park 2 Dorsey 20, Locke 9 Eastside 16, Palmdale 3 Edgewood 13, Pomona 2 El Modena 6, Villa Park 4 El Toro 7, San Clemente 0 Eisenhower 12, Riverside Notre Dame 2 Fairfax 15, Westchester 5 Fillmore 13, Hueneme 5 Flintridge Prep 9, Pasadena Poly 6 Flintridge Sacred Heart 18, Immaculate Heart 0 Garden Grove Pacifica 7, Cypress 0 Grand Terrace 16, Rialto 1 Granite Hills 19, Victor Valley 0 Harbor Teacher 14, Fremont 1 Hart 10, Golden Valley 0 Harvard-Westlake 11, Marymount 1 Hesperia Christian 17, Trona 0 Highland 13, Antelope Valley 0 Hillcrest 3, Arlington 0 Hoover 12, Pasadena 11 Huntington Beach 2, Edison 0 Kaiser 16, Bloomington 2 Jurupa Hills 4, Summit 0 Jurupa Valley 16, Indian Springs 5 LA Hamilton 10, LA University 0 Lakewood 19, Compton 1 La Mirada 10, Downey 0 Lancaster 6, Knight 5 La Palma Kennedy 7, Placentia Valencia 1 La Salle 9, Schurr 0 La Serna 14, Whittier 3 Leuzinger 14, Compton Centennial 2 Liberty 12, San Jacinto 9 Long Beach Poly 16, Santa Ana Calvary Chapel 4 Long Beach Wilson 13, Long Beach Jordan 0 Mary Star 9, Peninsula 6 Miller 14, Pacific 4 Mission College Prep 1, Lompoc Cabrillo 0 Mission Viejo 6, Dana Hills 2 Moorpark 11, Oak Park 0 Newbury Park 6, Agoura 5 Northridge Academy 20, SOCES 0 Northwood 7, Irvine 0 Norwalk 16, Lynwood 0 Oaks Christian 7, Thousand Oaks 3 Orthopaedic 22, Downtown Magnets 2 Palisades 11, LACES 1 Paraclete 6, St. Paul 5 Paramount 18, Firebaugh 2 Quartz Hill 11, Littlerock 0 Ramona 18, La Sierra 3 Rancho Cucamonga 15, Los Osos 9 Rancho Mirage 5, Xavier Prep 0 Rim of the World 27, Fontana 19 Rowland 12, Walnut 11 San Bernardino 21, Rubidoux 2 San Gorgonio 7, Arroyo Valley 6 San Pedro 14, Gardena 0 Santa Ana Foothill 2, Brea Olinda 0 Santa Ynez 20, Morro Bay 10 Saugus 21, West Ranch 0 Savanna 12, Magnolia 1 Schurr 16, Alhambra 0 Shadow Hills 11, Palm Springs 1 Sherman Oaks Notre Dame 14, Sierra Canyon 12 Silverado 17, Adelanto 16 South Hills 15, Hacienda Heights Wilson 0 St. Anthony 5, Bishop Amat 1 St. Bonaventure 13, Bishop Diego 1 St. Genevieve 22, St. Bernard 1 St. Pius X-St. Matthias 18, Bishop Conaty-Loretto 0 Tahquitz 14, Perris 0 Valencia 10, Castaic 0 Valley Christian 15, Maranatha 0 Vaughn 27, Fulton 6 Village Christian 6, Heritage Christian 0 Warren 12, Mayfair 7 Washington Prep 26, Crenshaw 4 Western 12, Santa Ana Valley 4 Westlake 11, Calabasas 1 West Valley 18, Citrus Hill 17 Whitney 10, Glenn 8 Wilmington Banning 15, Rancho Dominguez 0 Woodbridge 4, Laguna Hills 3 Woodcrest Christian 22, Arrowhead Christian 11 Yorba Linda 5, El Dorado 3

Adelanto 5, Silverado 3 Aquinas 10, Linfield Christian 2 Arlington 14, Hillcrest 0 Arrowhead Christian 8, Woodcrest Christian 7 Arroyo Valley 11, Rim of the World 3 Baldwin Park 6, Don Lugo 4 Bell 21, Huntington Park 0 Beverly Hills 20, Morningside 1 Birmingham 12, El Camino Real 7 Bloomington 3, Kaiser 0 Calabasas 14, Thousand Oaks 2 California Lutheran 6, Anza Hamilton 2 Calvary Baptist 14, Bethel Christian 2 Campbell Hall 4, Brentwood 2 Capistrano Valley Christian 4, OceanView 0 Carson 12, Rancho Dominguez 0 Chaffey 6, Ontario 1 Citrus Hill 13, Perris 1 Colton 3, Jurupa Hills 2 Corona 2, Trinity Christian Academy (FL) 0 Desert Chapel 20, Weaver 12 Diamond Bar 13, Los Altos 1 Eisenhower 17, Fontana 7 El Toro 6, Fountain Valley 5 Fairmont Prep 5, Tarbut V’Torah 4 Flintridge Prep 1, Chadwick 0 Foothill Tech 10, Villanova Prep 0 Gahr 1, Downey 0 Glenn 16, South Gate 9 Grace Brethren 5, Thacher 4 Grand Terrace 9, Carter 2 Great Oak 7, Chaparral 2 Harbor Teacher 6, Fremont 5 Harvard-Westlake 3, Casteel (AZ) 2 Hesperia Christian 29, Trona 1 Highland 4, Quartz Hill 3 Huntington Beach 3, Bishop Gorman 2 Jurupa Valley 10, Indian Springs 0 Katella 10, Westminster 0 Lakeside 3, Cornerstone Christian 0 La Mirada 10, Norwalk 0 LA Wilson 16, Franklin 2 Leuzinger 25, Inglewood 3 Liberty 10, West Valley 2 Locke 16, Dorsey 6 Mayfair 6, Alhambra 2 Maranatha 10, Whittier Christian 2 Maywood Academy 7, Elizabeth 4 Maywood CES 5, Marquez 4 Miller 16, Pacific 0 Montclair 6, Chino 0 Murrieta Valley 8, Southwestern Academy 3 Nuview Bridge 11, Desert Christian Academy 10 Oaks Christian 9, Newbury Park 5 Oakwood 18, Buckley 0 Ontario Christian 9, San Marino 8 Orange County Pacifica Christian 14, Downey Calvary Chapel 2 Orange Lutheran 8, St. John’s (Washington DC) 0 Palm Valley 12, Noli Indian 2 Paraclete 7, Bishop Montgomery 0 Patriot 8, Norte Vista 3 Ramona 17, La Sierra 1 Rancho Mirage 2, Xavier Prep 1 San Bernardino 12, Rubidoux 1 San Fernando 22, Panorama 0 San Gorgonio 9, Riverside Notre Dame 6 San Jacinto Valley Academy 7, Temecula Prep 6 Santa Ana Foothill 4, El Dorado 3 Santa Rosa Academy 6, Desert Christian Academy 4 Saugus 4, Simi Valley 3 Shadow Hills 6, Palm Springs 1 South Hills 17, Hacienda Heights Wilson 1 South Pasadena 6, La Canada 5 St. Johns Country Day (FL) 4, Chaparral 2 Summit 5, Rialto 2 Sun Valley Magnet 22, Triumph Charter 2 Sylmar 10, Granada Hills Kennedy 1 Temecula Valley 14, Murrieta Mesa 2 Trinity Classical Academy 11, Santa Clarita Christian 1 Torres 10, Sotomayor 4 Van Nuys 7, Canoga Park 5 Village Christian 2, Valley Christian 1 Vista Murrieta 8, Murrieta Valley 3 Walnut 6, Rowland 3 West 10, El Segundo 5 Westlake 14, Agoura 2 Wilmington Banning 13, Gardena 1 YULA 7, Milken 3

