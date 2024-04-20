Friday’s high school baseball and softball scores
Baseball
Alemany 5, Chaminade 1
Alhambra 9, Keppel 2
Aliso Niguel 2, San Clemente 1
Anaheim Foothill 7, Villa Park 2
Apple Valley 4, Ridgecrest Burroughs 2
Arcadia 9, Burbank Burroughs 2
Arlington 5, Vista Murrieta 1
Arroyo 3, Pasadena Marshall 2
Artesia 2, Glenn 0
Ayala 5, Alta Loma 1
Azusa 19, Workman 4
Banning 13, Cathedral City 0
Beaumont 2, Redlands 1
Beckman 7, Woodbridge 1
Bell Gardens 12, San Gabriel 2
Birmingham 6, Cleveland 0
Bonita 2, Claremont 0
Bosco Tech 5, Mary Star 1
Buena Park 4, Sunny Hills 2
Camarillo 6, Royal 1
Cantwell Sacred Heart 16, St. Pius X-St. Matthias 5
Capistrano Valley Christian 4, Orange County Pacifica Christian 0
Carpinteria 4, Channel Islands 3
Castaic 9, Canyon Country Canyon 1
Cate 14, Villanova Prep 2
Cathedral 12, St. Genevieve 0
Central City Value 17, Animo Bunche 6
Century 3, Anaheim 0
Cerritos 14, Oxford Academy 4
Charter Oak 8, Covina 5
CIMSA 21, Lucerne Valley 3
Citrus Valley 12, Redlands East Valley 11
Coachella Valley 10, Desert Mirage 0
Compton 9, Long Beach Cabrillo 5
Corona 2, Corona Centennial 0
Corona del Mar 8, Laguna Beach 3
Corona Santiago 6, King 1
Costa Mesa 9, Orange 1
Crescenta Valley 7, Burbank 0
Cypress 8, Crean Lutheran 0
Dos Pueblos 3, Ventura 0
Eagle Rock 6, Franklin 1
Eastvale Roosevelt 6, Norco 3
Edgewood 14, Garey 4
El Modena 7, El Dorado 6
El Rancho 2, La Serna 1
El Segundo 9, South 7
Elsinore 2, Hemet 0
Esperanza 6, Brea Olinda 2
Estancia 13, Saddleback 1
Flintridge Prep 10, Pasadena Poly 5
Fountain Valley 3, Los Alamitos 0
Ganesha 14, La Puente 0
Garden Grove 18, Godinez 0
Garden Grove Pacifica 7, La Palma Kennedy 3
Granada Hills 11, El Camino Real 3
Grand Terrace 10, Arroyo Valley 2
Hart 5, West Ranch 3
Harvard-Westlake 10, Loyola 8
Highland 6, Lancaster 3
Hollywood 5, Royal 2
Hueneme 6, Nordhoff 0
Huntington Beach 16, Edison 3
Indio 8, Twentynine Palms 2
Irvine University 1, Laguna Hills 0
JSerra 7, St, John Bosco 3
Kaiser 3 Jurupa Hills 0
Katella 5, Segerstrom 1
Knight 15, Eastside 5
La Habra 7, Fullerton 5
Lakeside 2, Rancho Verde 1
LA Marshall 2, Lincoln 0
LA Roosevelt 6, South Gate 1
Lee Vining 15, Mojave 8
Loara 9, Garden Grove Santiago 2
Lompoc 6, Morro Bay 0
Lompoc Cabrillo 1, Atascadero 0
Long Beach Wilson 1, Long Beach Poly 0
Los Amigos 10, Bolsa Grande 6
Malibu 5, Fillmore 1
Maranatha 7, Heritage Christian 1
Mayfair 10, Dominguez 1
Mendez 11, RFK Community 1
Millikan 8, Lakewood 0
Mission Viejo 7, Tesoro 2
Monroe 4, Grant 3
Monrovia 9, Oakwood 1
Montebello 1, Schurr 0
Muir 9, Glendale 2
Newport Harbor 3, Marina 1
Nogales 8, Sierra Vista 6
North 17, Lawndale 2
North Hollywood 2, Chavez 0
Northwood 7, Sage Hill 2
Oak Hills 11, Serrano 2
Oaks Christian 14, Calabasas 7
Ocean View 14, Westminster 0
Orcutt Academy 11, Coastal Christian 1
Oxnard Pacifica 4, Santa Barbara 1
Palisades 14, LACES 3
Palmdale 7, Littlerock 6
Paloma Valley 4, Orange Vista 3
Palos Verdes 1, Culver City 0
Paraclete 10, Vasquez 4
Paramount 17, Lynwood 0
Pioneer 22, Whitney 0
Pioneer Valley 6, Santa Ynez 3
Pomona 7, Bassett 0
Portola 2, Irvine 1
Quartz Hill 13, Antelope Valley 0
Rancho Alamitos 4, La Quinta 3
Rancho Christian 7, Vista del Lago 1
Redondo Union 11, Peninsula 4
Rio Hondo Prep 6, Providence 4
Rio Mesa 2, Oxnard 0
Riverside Poly 5, Moreno Valley 3
Riverside Prep 24, Hesperia Christian 2
San Dimas 5, Northview 0
San Juan Hills 11, El Toro 1
San Marcos 3, Buena 0
Santa Margarita 6, Servite 3
Santa Monica 2, Mira Costa 1
Savanna 7, Magnolia 0
Sherman Oaks CES 12, Fulton 1
Sierra Canyon 3, Sherman Oaks Notre Dame 1
Simi Valley 14, Oak Park 1
Silver Valley 26, Victor Valley Christian 14
Sonora 3, Troy 2
South El Monte 12, Rosemead 1
St. Anthony 15, Verbum Dei 2
St. Bernard 5, St. Monica 0
St. Francis 4, Crespi 3
St. Paul 8, Salesian 2
Stella 11, Hawkins 1
Sultana 13, Hesperia 5
Taft 8, Chatsworth 6
Temescal Canyon 15, Heritage 8
Thousand Oaks 3, Agoura 0
Torrance 11, Wiseburn Da Vinci 0
Trabuco Hills 5, Capistrano Valley 3
Tustin 8, Placentia Valencia 1
Valencia 7, Golden Valley 1
Valley Christian Academy 22, Shandon 0
Valley View 5, JW North 0
Vaughn 9, East Valley 3
Westchester 5, Fairfax 4
West Covina 11, Diamond Ranch 0
Western 9, Santa Ana Valley 1
Westlake 4, Newbury Park 2
Whittier 2, Santa Fe 1
Whittier Christian 4, Valley Christian 3
Windward 3, Campbell Hall 2
WISH Academy 12, Shalhevet 2
Yorba Linda 6, Anaheim Canyon 4
Yucaipa 2, Cajon 0
Yucca Valley 3, Desert Hot Springs 1
Softball
Academic Excellence 11, Big Bear 1
Alta Loma 8, Glendora 0
Anaheim 10, Santa Ana Valley 2
Apple Valley 20, Hesperia 2
Arleta 3, Sun Valley Poly 2
Artesia 17, Glenn 0
Banning 5, Mary Star 3
Beaumont 5, Redlands East Valley 1
Bell Gardens 8, Alhambra 7
Birmingham 5, El Camino Real 1
Bishop Conaty-Loretto 10, Orthopaedic 0
Bonita 7, Ayala 0
Bravo 4, Eagle Rock 3
Buena Park 7, Troy 2
Cajon 20, Citrus Valley 0
Canyon Springs 9, Rancho Christian 0
Cathedral City 8, Banning 4
Charter Oak 4, Diamond Ranch 3
Cleveland 5, Taft 4
Compton Early College 15-17, Legacy College Prep 2-7
Corona Santiago 7, Corona 2
Costa Mesa 13, Saddleback 1
Claremont 12, Colony 2
Culver City 9, Peninsula 7
Dos Pueblos 15, Ventura 6
Eastvale Roosevelt 18, Corona Centennial 2
Edgewood 20, La Puente 8
El Monte 7, Mountain View 5
El Segundo 7, South 3
Elsinore 16, Lakeside 0
Franklin 1, LA Marshall 0
Fullerton 9, Sonora 0
Ganesha 13, Pomona 0
Garden Grove 13, Katella 0
Garden Grove Santiago 11, La Quinta 4
Garey 5, Bassett 4
Garfield 11, Legacy 3
Godinez 17, Westminster 8
Granada Hills 12, Chatsworth 2
Hemet 18, Anza Hamilton 1
Hesperia Christian 18, Lucerne Valley 2
Indio 15, Twentynine Palms 2
Jefferson 21, Diego Rivera 11
JSerra 4, Santa Margarita 2
La Canada 9, South Pasadena 2
Marquez 18, Elizabeth 2
Mayfield 6, Rio Hondo Prep 4
Mira Costa 4, Palos Verdes 3
Mojave 16, Lee Vining 1
Newbury Park 10, Nordhoff 0
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