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High School Sports

Friday’s high school baseball and softball scores

A softball catcher's helmet and glove on the field.
(Vera Nieuwenhuis / Associated Press)
By Los Angeles Times staff
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Baseball

Alemany 5, Chaminade 1

Alhambra 9, Keppel 2

Aliso Niguel 2, San Clemente 1

Anaheim Foothill 7, Villa Park 2

Apple Valley 4, Ridgecrest Burroughs 2

Arcadia 9, Burbank Burroughs 2

Arlington 5, Vista Murrieta 1

Arroyo 3, Pasadena Marshall 2

Artesia 2, Glenn 0

Ayala 5, Alta Loma 1

Azusa 19, Workman 4

Banning 13, Cathedral City 0

Beaumont 2, Redlands 1

Beckman 7, Woodbridge 1

Bell Gardens 12, San Gabriel 2

Birmingham 6, Cleveland 0

Bonita 2, Claremont 0

Bosco Tech 5, Mary Star 1

Buena Park 4, Sunny Hills 2

Camarillo 6, Royal 1

Cantwell Sacred Heart 16, St. Pius X-St. Matthias 5

Capistrano Valley Christian 4, Orange County Pacifica Christian 0

Carpinteria 4, Channel Islands 3

Castaic 9, Canyon Country Canyon 1

Cate 14, Villanova Prep 2

Cathedral 12, St. Genevieve 0

Central City Value 17, Animo Bunche 6

Century 3, Anaheim 0

Cerritos 14, Oxford Academy 4

Charter Oak 8, Covina 5

CIMSA 21, Lucerne Valley 3

Citrus Valley 12, Redlands East Valley 11

Coachella Valley 10, Desert Mirage 0

Compton 9, Long Beach Cabrillo 5

Corona 2, Corona Centennial 0

Corona del Mar 8, Laguna Beach 3

Corona Santiago 6, King 1

Costa Mesa 9, Orange 1

Crescenta Valley 7, Burbank 0

Cypress 8, Crean Lutheran 0

Dos Pueblos 3, Ventura 0

Eagle Rock 6, Franklin 1

Eastvale Roosevelt 6, Norco 3

Edgewood 14, Garey 4

El Modena 7, El Dorado 6

El Rancho 2, La Serna 1

El Segundo 9, South 7

Elsinore 2, Hemet 0

Esperanza 6, Brea Olinda 2

Estancia 13, Saddleback 1

Flintridge Prep 10, Pasadena Poly 5

Fountain Valley 3, Los Alamitos 0

Ganesha 14, La Puente 0

Garden Grove 18, Godinez 0

Garden Grove Pacifica 7, La Palma Kennedy 3

Granada Hills 11, El Camino Real 3

Grand Terrace 10, Arroyo Valley 2

Hart 5, West Ranch 3

Harvard-Westlake 10, Loyola 8

Highland 6, Lancaster 3

Hollywood 5, Royal 2

Hueneme 6, Nordhoff 0

Huntington Beach 16, Edison 3

Indio 8, Twentynine Palms 2

Irvine University 1, Laguna Hills 0

JSerra 7, St, John Bosco 3

Kaiser 3 Jurupa Hills 0

Katella 5, Segerstrom 1

Knight 15, Eastside 5

La Habra 7, Fullerton 5

Lakeside 2, Rancho Verde 1

LA Marshall 2, Lincoln 0

LA Roosevelt 6, South Gate 1

Lee Vining 15, Mojave 8

Loara 9, Garden Grove Santiago 2

Lompoc 6, Morro Bay 0

Lompoc Cabrillo 1, Atascadero 0

Long Beach Wilson 1, Long Beach Poly 0

Los Amigos 10, Bolsa Grande 6

Malibu 5, Fillmore 1

Maranatha 7, Heritage Christian 1

Mayfair 10, Dominguez 1

Mendez 11, RFK Community 1

Millikan 8, Lakewood 0

Mission Viejo 7, Tesoro 2

Monroe 4, Grant 3

Monrovia 9, Oakwood 1

Montebello 1, Schurr 0

Muir 9, Glendale 2

Newport Harbor 3, Marina 1

Nogales 8, Sierra Vista 6

North 17, Lawndale 2

North Hollywood 2, Chavez 0

Northwood 7, Sage Hill 2

Oak Hills 11, Serrano 2

Oaks Christian 14, Calabasas 7

Ocean View 14, Westminster 0

Orcutt Academy 11, Coastal Christian 1

Oxnard Pacifica 4, Santa Barbara 1

Palisades 14, LACES 3

Palmdale 7, Littlerock 6

Paloma Valley 4, Orange Vista 3

Palos Verdes 1, Culver City 0

Paraclete 10, Vasquez 4

Paramount 17, Lynwood 0

Pioneer 22, Whitney 0

Pioneer Valley 6, Santa Ynez 3

Pomona 7, Bassett 0

Portola 2, Irvine 1

Quartz Hill 13, Antelope Valley 0

Rancho Alamitos 4, La Quinta 3

Rancho Christian 7, Vista del Lago 1

Redondo Union 11, Peninsula 4

Rio Hondo Prep 6, Providence 4

Rio Mesa 2, Oxnard 0

Riverside Poly 5, Moreno Valley 3

Riverside Prep 24, Hesperia Christian 2

San Dimas 5, Northview 0

San Juan Hills 11, El Toro 1

San Marcos 3, Buena 0

Santa Margarita 6, Servite 3

Santa Monica 2, Mira Costa 1

Savanna 7, Magnolia 0

Sherman Oaks CES 12, Fulton 1

Sierra Canyon 3, Sherman Oaks Notre Dame 1

Simi Valley 14, Oak Park 1

Silver Valley 26, Victor Valley Christian 14

Sonora 3, Troy 2

South El Monte 12, Rosemead 1

St. Anthony 15, Verbum Dei 2

St. Bernard 5, St. Monica 0

St. Francis 4, Crespi 3

St. Paul 8, Salesian 2

Stella 11, Hawkins 1

Sultana 13, Hesperia 5

Taft 8, Chatsworth 6

Temescal Canyon 15, Heritage 8

Thousand Oaks 3, Agoura 0

Torrance 11, Wiseburn Da Vinci 0

Trabuco Hills 5, Capistrano Valley 3

Tustin 8, Placentia Valencia 1

Valencia 7, Golden Valley 1

Valley Christian Academy 22, Shandon 0

Valley View 5, JW North 0

Vaughn 9, East Valley 3

Westchester 5, Fairfax 4

West Covina 11, Diamond Ranch 0

Western 9, Santa Ana Valley 1

Westlake 4, Newbury Park 2

Whittier 2, Santa Fe 1

Whittier Christian 4, Valley Christian 3

Windward 3, Campbell Hall 2

WISH Academy 12, Shalhevet 2

Yorba Linda 6, Anaheim Canyon 4

Yucaipa 2, Cajon 0

Yucca Valley 3, Desert Hot Springs 1

Softball

Academic Excellence 11, Big Bear 1

Alta Loma 8, Glendora 0

Anaheim 10, Santa Ana Valley 2

Apple Valley 20, Hesperia 2

Arleta 3, Sun Valley Poly 2

Artesia 17, Glenn 0

Banning 5, Mary Star 3

Beaumont 5, Redlands East Valley 1

Bell Gardens 8, Alhambra 7

Birmingham 5, El Camino Real 1

Bishop Conaty-Loretto 10, Orthopaedic 0

Bonita 7, Ayala 0

Bravo 4, Eagle Rock 3

Buena Park 7, Troy 2

Cajon 20, Citrus Valley 0

Canyon Springs 9, Rancho Christian 0

Cathedral City 8, Banning 4

Charter Oak 4, Diamond Ranch 3

Cleveland 5, Taft 4

Compton Early College 15-17, Legacy College Prep 2-7

Corona Santiago 7, Corona 2

Costa Mesa 13, Saddleback 1

Claremont 12, Colony 2

Culver City 9, Peninsula 7

Dos Pueblos 15, Ventura 6

Eastvale Roosevelt 18, Corona Centennial 2

Edgewood 20, La Puente 8

El Monte 7, Mountain View 5

El Segundo 7, South 3

Elsinore 16, Lakeside 0

Franklin 1, LA Marshall 0

Fullerton 9, Sonora 0

Ganesha 13, Pomona 0

Garden Grove 13, Katella 0

Garden Grove Santiago 11, La Quinta 4

Garey 5, Bassett 4

Garfield 11, Legacy 3

Godinez 17, Westminster 8

Granada Hills 12, Chatsworth 2

Hemet 18, Anza Hamilton 1

Hesperia Christian 18, Lucerne Valley 2

Indio 15, Twentynine Palms 2

Jefferson 21, Diego Rivera 11

JSerra 4, Santa Margarita 2

La Canada 9, South Pasadena 2

Marquez 18, Elizabeth 2

Mayfield 6, Rio Hondo Prep 4

Mira Costa 4, Palos Verdes 3

Mojave 16, Lee Vining 1

Newbury Park 10, Nordhoff 0

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