Saturday’s high school baseball and softball scores
Baseball
Aquinas 3, Gardens Serra 2
Arcadia 5, Mira Costa 4
Artesia 6, Orange 3
Bell 5, LA Hamilton 2
California 5, Don Lugo 3
Camarillo 8, Valencia 7
Carson 5, Granada Hills Kennedy 0
Chavez 8, Vaughn 0
Chino Hills 2, Upland 1
Crean Lutheran 4, Gahr 3
Culver City 12, Wiseburn Da Vinci 1
Damien 1, Rancho Cucamonga 0
Diamond Bar 7, Alhambra 3
El Modena 9, Diamond Bar 5
Esperanza 8, Adelanto 5
Estancia 9, Pioneer 3
Etiwanda 3, Los Osos 2
Foothill Tech 21, Santa Clara 0
Fountain Valley 9, Santa Fe 3
Gardena 8, Canoga Park 7
Glendora 5, Covina 4
Golden Valley 12, Littlerock 11
Huntington Beach 5, Oaks Christian 0
Irvine University 7, Torrance 6
Kaiser 9, Temple City 4
Lakewood 1, Arlington 0
La Mirada 2, Corona 0
La Palma Kennedy 5, Century 0
Legacy 6, Verdugo Hills 5
Leuzinger 1, St. Bernard 0
Long Beach Poly 3, El Dorado 2
Maranatha 18, Charter Oak 2
Mater Dei 7, Granite Bay 3
Moorpark 15, Bishop Diego 0
Newbury Park 8, Buena 2
North Hollywood 9, LA Marshall 5
Northwood 11, Capistrano Valley Christian 0
Oxnard Pacifica 6, Santa Paula 4
Palisades 2, San Fernando 1
Palm Desert 4, San Juan Hills 2
Paloma Valley 7, Chaparral 3
Pioneer 7, Burbank Burroughs 4
Quartz Hill 7, Sun Valley Poly 1
Ramona 5, Anaheim Canyon 1
Saugus 5, El Segundo 4
Saugus 4, Redondo Union 3
Sierra Vista 9, Bell Gardens 0
Simi Valley 7, Burbank Burroughs 4
St. Bonaventure 3, Castaic 2
St. Paul 11, St. Genevieve 1
Sylmar 4, Narbonne 1
Temecula Prep 12, California Military 2
Trabuco Hills 2, Santa Ana Foothill 1
Van Nuys 3, Sun Valley Magnet 1
Walnut 2, Montebello 1
West Covina 16, Hacienda Heights Wilson 0
Wilmington Banning 21, Roybal 2
Yucaipa 7, El Rancho 1
Softball
Arcadia 11, Muir 1
Arleta 8, Eagle Rock 4
Bishop Diego 15, Santa Maria 5
Burbank 1, Arcadia 0
Burbank Burroughs 6, Dos Pueblos 2
Canyon Springs 10, Rancho Verde 2
Corona Santiago 11, La Sierra 1
Del Norte 5, Valley View 0
Dos Pueblos 10, Santa Clara 0
Duarte 22, Nogales 0
El Rancho 19, Montebello 0
Garfield 4, Eagle Rock 2
Granada Hills 2, Westlake 1
Harvard-Westlake 8, San Fernando 1
Harvard-Westlake 7, Granada Hills 6
Huntington Beach 7, Harvard-Westlake 1
Leuzinger 19, Glenn 13
Muir 20, Glendale 1
Ontario 12, Baldwin Park 11
Redondo Union 4, Culver City 0
Riverside Notre Dame 18, Rim of the World 4
South Pasadena 2, Alhambra 1
Temecula Valley 5, Jurupa Valley 1
Valley View 3, Rosary 2
Venice 10, San Fernando 0
Village Christian 12, King/Drew 0
Village Christian 6, Sylmar 6
Westlake 8, Venice 0
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