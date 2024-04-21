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High School Sports

Saturday’s high school baseball and softball scores

A softball catcher's helmet and glove on the field.
(Vera Nieuwenhuis / Associated Press)
By Los Angeles Times staff
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Baseball

Aquinas 3, Gardens Serra 2

Arcadia 5, Mira Costa 4

Artesia 6, Orange 3

Bell 5, LA Hamilton 2

California 5, Don Lugo 3

Camarillo 8, Valencia 7

Carson 5, Granada Hills Kennedy 0

Chavez 8, Vaughn 0

Chino Hills 2, Upland 1

Crean Lutheran 4, Gahr 3

Culver City 12, Wiseburn Da Vinci 1

Damien 1, Rancho Cucamonga 0

Diamond Bar 7, Alhambra 3

El Modena 9, Diamond Bar 5

Esperanza 8, Adelanto 5

Estancia 9, Pioneer 3

Etiwanda 3, Los Osos 2

Foothill Tech 21, Santa Clara 0

Fountain Valley 9, Santa Fe 3

Gardena 8, Canoga Park 7

Glendora 5, Covina 4

Golden Valley 12, Littlerock 11

Huntington Beach 5, Oaks Christian 0

Irvine University 7, Torrance 6

Kaiser 9, Temple City 4

Lakewood 1, Arlington 0

La Mirada 2, Corona 0

La Palma Kennedy 5, Century 0

Legacy 6, Verdugo Hills 5

Leuzinger 1, St. Bernard 0

Long Beach Poly 3, El Dorado 2

Maranatha 18, Charter Oak 2

Mater Dei 7, Granite Bay 3

Moorpark 15, Bishop Diego 0

Newbury Park 8, Buena 2

North Hollywood 9, LA Marshall 5

Northwood 11, Capistrano Valley Christian 0

Oxnard Pacifica 6, Santa Paula 4

Palisades 2, San Fernando 1

Palm Desert 4, San Juan Hills 2

Paloma Valley 7, Chaparral 3

Pioneer 7, Burbank Burroughs 4

Quartz Hill 7, Sun Valley Poly 1

Ramona 5, Anaheim Canyon 1

Saugus 5, El Segundo 4

Saugus 4, Redondo Union 3

Sierra Vista 9, Bell Gardens 0

Simi Valley 7, Burbank Burroughs 4

St. Bonaventure 3, Castaic 2

St. Paul 11, St. Genevieve 1

Sylmar 4, Narbonne 1

Temecula Prep 12, California Military 2

Trabuco Hills 2, Santa Ana Foothill 1

Van Nuys 3, Sun Valley Magnet 1

Walnut 2, Montebello 1

West Covina 16, Hacienda Heights Wilson 0

Wilmington Banning 21, Roybal 2

Yucaipa 7, El Rancho 1

Softball

Arcadia 11, Muir 1

Arleta 8, Eagle Rock 4

Bishop Diego 15, Santa Maria 5

Burbank 1, Arcadia 0

Burbank Burroughs 6, Dos Pueblos 2

Canyon Springs 10, Rancho Verde 2

Corona Santiago 11, La Sierra 1

Del Norte 5, Valley View 0

Dos Pueblos 10, Santa Clara 0

Duarte 22, Nogales 0

El Rancho 19, Montebello 0

Garfield 4, Eagle Rock 2

Granada Hills 2, Westlake 1

Harvard-Westlake 8, San Fernando 1

Harvard-Westlake 7, Granada Hills 6

Huntington Beach 7, Harvard-Westlake 1

Leuzinger 19, Glenn 13

Muir 20, Glendale 1

Ontario 12, Baldwin Park 11

Redondo Union 4, Culver City 0

Riverside Notre Dame 18, Rim of the World 4

South Pasadena 2, Alhambra 1

Temecula Valley 5, Jurupa Valley 1

Valley View 3, Rosary 2

Venice 10, San Fernando 0

Village Christian 12, King/Drew 0

Village Christian 6, Sylmar 6

Westlake 8, Venice 0

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