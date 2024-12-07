High school basketball: Friday’s scores from boys’ and girls’ games
HIGH SCHOOL BASKETBALL
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
Acaciawood 69, Magnolia Science Academy 55
AGBU 59, Santa Monica Pacifica Christian 54
Aliso Niguel 73, Upland 52
Alliance Ted K. Tajima 62, Aspire Ollin 39
Aquinas 68, Carter 63
Arcadia 78, Maranatha 56
Artesia 67, Marquez 40
Baldwin Park 67, Mountain View 50
Banning 65, Tahquitz 46
Bell 43, L.A. Roosevelt 42
Bellflower 54, El Segundo 41
Bernstein 94, Mendez 15
Beverly Hills 76, L.A. Hamilton 50
Bishop Alemany 63, Sun Valley Poly 54
Bishop Amat 54, L.A. Wilson 50
Bishop Diego 73, Nordhoff 33
Blair 74, Aveson Global Leadership 48
Bloomington 36, Granite Hills 28
California 71, Irvine University 67
California Lutheran 76, Bethel Christian 53
Cajon 52, West Torrance 41
Camarillo 70, Rio Mesa 32
CAMS 52, Harbor Teacher 35
Canyon Country Canyon 65, West Ranch 62
Canyon Springs 88, Vista del Lago 56
Capistrano Valley Christian 76, San Dimas 62
Carpinteria 65, Cate 64
Cerritos 83, Servite 81
Chaffey 55, Ontario 25
Channel Islands 87, Malibu 49
Chino Hills 66, Walnut 51
Clovis East 63, Thousand Oaks 60
Clovis North 83, Santa Barbara 58
Coastal Christian 77, Coast Union 32
Colton 69, Rubidoux 66
Corona del Mar 57, Irvine 56
Corona Santiago 66, Arlington 60
Crescenta Valley 83, Canoga Park 22
Cypress 86, Indian Springs 71
Desert Christian 69, Immanuel Christian 32
Desert Mirage 40, Palm Valley 24
Dorsey 55, Los Angeles 52
Eastside 57, Highland 43
East Valley 49, Fremont 42
Etiwanda 64, Summit 44
Flintridge Prep 93, EF Academy 14
Foothill Tech 53, Santa Clara 44
Foshay 61, Middle College 55
Fresno Christian 76, Simi Valley 68
Fullerton 52, Brea Olinda 41
Garden Grove Pacifica 36, Godinez Fundamental 31
Garey 64, Eastside Christian 23
Gateway 58, Corona 47
Glendora 71, San Marino 54
Granada Hills 50, Granada Hills Kennedy 42
Great Oak 74, Apple Valley 42
Hacienda Heights Wilson 62, Western 48
Hawthorne 72, Lennox Academy 51
Hemet 67, Elsinore 61
Heritage 51, Redlands 49
Highland 67, Crossroads 55
Hoover 71, Northridge Academy 27
Huntington Beach 67, Incline (Nevada) 22
International School of LA 56, Southwestern Academy 50
JSerra 63, Millennium (Arizona) 61
Knight 82, Highland 51
La Costa Canyon 52, Linfield Christian 43
La Habra 68, Churchie (Australia) 64
L.A. Jordan 98, Hawkins 17
Lakewood 79, San Pedro 75
L.A. Leadership Academy 30, School of Los Angeles 20
Lancaster 83, Palmdale Academy Charter 37
L.A. Lincoln 66, Torres 27
La Palma Kennedy 52, Oxford Academy 41
Legacy Christian Academy 74, Lynwood 40
Liberty 70, Paloma Valley 40
Locke 51, Port of L.A. 43
Loyola 90, Los Altos 71
Los Alamitos 67, Corona Centennial 65
Los Amigos 55, Downey 54
Lucerne Valley 55, Trona 18
Manual Arts 77, USC Hybrid 22
Maricopa 43, Cuyama Valley 11
Marina 76, South Torrance 64
Mary Star of the Sea 52, Wilmington Banning 35
Math & Science College Prep 85, Horace Mann UCLA 26
Mesrobian 51, San Gabriel 41
Millikan 60, Palos Verdes 57
Mira Costa 78, Culver City 63
Newport Harbor 57, Warren 43
Newport Park Adventist 51, Grace 48
Norco 73, Eisenhower 55
Norton Science & Language Academy 44, Grove School 37
Orange County Pacifica Christian 61, Spanish Springs (Nevada) 52
Orange Vista 68, Grand Terrace 54
Orthopaedic 52, Gertz-Ressler 27
Oxnard 63, Buchanan 60
Palmdale Aerospace Academy 75, Lone Pine 46
Palm Desert 64, Northview 37
Pasadena 49, Chula Vista Mater Dei 44
Pasadena Poly 60, Sierra Vista 57
Patriot 75, Jurupa Hills 64
Peninsula 50, Chadwick 40
Pioneer 69, Duarte 43
Placentia Valencia 86, Anaheim 49
Point Loma 78, Dos Pueblos 47
Providence 83, Compton Centennial 11
Quartz Hill 62, Temple City 40
Rancho Christian 85, La Jolla Country Day 56
Rancho Cucamonga 71, Redlands East Valley 44
Rancho Mirage 66, Hillcrest Christian 54
Redlands Adventist Academy 57, Nuview Bridge 37
Riverside King 75, Ramona 59
Riverside Notre Dame 61, San Jacinto 57
Riverside Poly 62, Damien 54
Riverside Prep 65, University Prep 26
Riviera Prep (Florida) 68, Southern California Academy 57
RFK Community 87, Belmont 47
Royal 62, Sanger 58
San Clemente 71, Woodbridge 24
San Jacinto Valley Academy 56, California Military Institute 48
Santa Margarita 68, Sage Creek 49
Santa Rosa Academy 86, St. Jean de Lestonnac 47
Savanna 62, Saddleback 56
Sherman Oaks Notre Dame 75, Village Christian 65
Silver Valley 53, Academy for Academic Excellence 31
South East 55, Huntington Park 46
South Gate 60, Legacy 51
St. Bernard 56, Rolling Hills Prep 48
St. Bonaventure 75, Galena 47
St. Francis 56, Renton (Washington) 44
Taft 98, Compton 60
Temecula Prep 66, Lakeside 54
Tesoro 55, Edison 54
Thousand Oaks 67, River City 45
Torrance 79, Santa Fe 43
Trabuco Hills 66, Chaparral 62
Tustin 40, Sunny Hills 38
VAAS 88, Central City Value 41
Valencia 58, Saugus 55
Valley Christian Academy 62, San Luis Obispo Classical 34
Valley View 60, Yucca Valley 27
Villa Park 90, Konawaena (Hawaii) 62
Vistamar 67, New Roads 43
Vista Murrieta 59, Hillcrest 47
Webb 58, Mesa Grande Academy 39
West Adams 67, Maywood CES 34
Whittier 69, Montebello 35
Woodcrest Christian 78, Jurupa Valley 45
Workman 61, Katella 38
Yorba Linda 57, Bonita 46
Yucaipa 64, Silverado 57
GIRLS
Alliance Ted K. Tajima 26, Aspire Ollin 24
Anza Hamilton 37, Marlborough 33
Apple Valley 52, Don Lugo 15
Arleta 47, Glendale 39
Arrowhead Christian 52, California Lutheran 14
Arroyo 42, Mountain View 12
Arroyo Grande 45, Corona del Mar 27
Bell 47, L.A. Roosevelt 4
Bishop Amat 60, Colony 47
Calvary Baptist 25, Pomona Catholic 23
Campbell Hall 67, Oak Park 29
Canoga Park 60, VAAS 13
Cantwell-Sacred Heart 40, Fountain Valley 35
Canyon Country Canyon 71, West Ranch 21
Carter 77, Pacific 13
Castaic 46, Golden Valley 43
Corona Centennial 62, Orange County Pacifica Christian 40
Century 33, Capistrano Valley Christian 24
Chaffey 32, Webb 17
Charter Oak 59, Edgewood 29
Clovis 66, Birmingham 54
Coastal Christian 68, Coast Union 8
Cobalt Institute of Math & Science 37, Rancho Mirage 10
Crescenta Valley 56, Granada Hills 43
Cypress 51, La Serna 48
Diego Rivera 52, Elizabeth 24
Dos Pueblos 69, Oaks Christian 64
Eagle Rock 63, Muir 43
Eastvale Roosevelt 66, Beaumont 62
Edison 45, Mayfair 39
Esperanza 82, Brea Olinda 47
Fillmore 31, Cate 10
Fontana 46, Montclair 30
Glendora 66, Compton Centennial 33
Godinez Fundamental 48, Irvine 36
Granada Hills Kennedy 51, Grant 20
Grove School 42, Norton Science & Language 8
Harbor Teacher 50, Fremont 14
Harvard-Westlake 45, Westlake 31
Hawkins 69, L.A. Jordan 33
Hawthorne 42, Lennox Academy 14
Heritage 54, Corona 52
Hollywood 46, Contreras 20
Holy Martyrs 63, Bishop Diego 29
Hoover 43, Northridge Academy 34
Huntington Beach 45, Whittier 44
Huntington Park 36, South East 32
Inglewood 51, Compton 33
Jurupa Hills 37, Kaiser 27
Jurupa Valley 31, Bloomington 30
La Canada 35, Village Christian 32
Lakewood 62, Torrance 35
Lakewood St. Joseph 68, El Segundo 54
La Salle 59, Oakwood 43
Lawndale 56, Valley Christian 45
Legacy 76, South Gate 16
Linfield Christian 63, Lakeside 26
Locke 22, Port of LA 16
Lompoc Cabrillo 37, Taft Union 20
Long Beach Cabrillo 59, CAMS 34
Long Beach Jordan 54, Gardena 30
Lucerne Valley 42, Trona 14
Manual Arts 33, USC-MAE 16
Maranatha 35, Simi Valley 30
Marina 57, McFarland 24
Math & Science College Prep 59, Horace Mann UCLA 9
Mira Costa 65, South Pasadena 50
Murrieta Mesa 35, Mission Vista 19
Newbury Park 62, Santa Paula 27
Oak Park 67, Campbell Hall 29
Ontario 37, Alta Loma 33
Ontario Christian 79, Fairmont Prep 62
Orange 37, Fullerton 36
Orcutt Academy 49, San Marcos 28
Oxford Academy 31, La Mirada 24
Palisades 56, Sherman Oaks Notre Dame 51
Palm Springs 31, Marymount 28
Paramount 72, Garfield 41
Pasadena 66, Blair 12
Pasadena Poly 74, Azusa 15
Providence 36, Westridge 24
Quartz Hill 69, Victor Valley 38
Rancho Christian 66, Francis Parker 57
Rancho Verde 47, Yucca Valley 43
Redondo 63, Pioneer 54
RFK Community 49, Belmont 12
Riverside King 63, San Clemente 47
Riverside Poly 61, Serrano 28
Riverside Prep 55, University Prep 46
Sage Hill 60, JSerra 52
San Jacinto 58, Eisenhower 36
San Jacinto Valley Academy 46, California Military Institute 26
Santa Ana Mater Dei 57, Moreno Valley 42
Santa Maria 50, Paraclete 27
Santa Maria St. Joseph 55, Oxnard 30
Santa Monica 47, Notre Dame Academy 35
Santa Ynez 51, Santa Barbara 28
School of Los Angeles 19, L.A. Leadership Academy 12
Segerstrom 67, Mission Bay 33
Shadow Hills 75, Chaparral 30
Sherman Oaks CES 64, Reseda 37
Silver Valley 47, Academy for Academic Excellence 34
South Hills 49, West Covina 43
St. Margaret’s 53, Long Beach Poly 33
Taft 40, Van Nuys 35
Tahquitz 81, Colton 74
Temecula Prep 58, Garey 28
Trinity Classical Academy 55, Santa Clarita Christian 14
Upland 53, Silverado 50
Valencia 55, Saugus 43
Venice 49, Lakeview Charter 24
Ventura 60, Camarillo 52
Villa Park 46, San Juan Hills 36
Vistamar 57, New Roads 9
Westminster 67, Avalon 24
Whitney 55, Gregori 35
Woodbridge 43, Garden Grove 19
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