High school basketball: Monday’s scores from boys’ and girls’ games

Alta Loma 51, Los Altos 46 AMIT 23, Central City Value 20 Anaheim Canyon 43, Claremont 37 Animo Watts 54, Neuwirth Leadership 42 Arleta 65, North Hollywood 38 Apple Valley 53, Jurupa Hills 26 Arroyo Valley 49, Workman 29 Bethel Christian 49, Entrepreneur 15 Bishop Alemany 59, Pilibos 33 Brentwood 56, Westlake 45 Burbank 49, Providence 23 California School for the Deaf 58, Western Christian 36 CAMS 67, Lennox Academy 2 Carter 42, Hillcrest 41 Chavez 39, Hollywood 27 Chino 60, Yorba Linda 35 CIMSA 54, Trona 14 Crean Lutheran 55, Yucaipa 42 Crescenta Valley 66, Keppel 64 Crossroads 52, Bishop Conaty-Loretto 12 Desert Chapel 36, Desert Mirage 15 Diamond Ranch 95, Pomona 4 Edison 32, Western 16 Garfield 73, Bell 34 Gertz-Ressler 23, Elizabeth 15 Glendale 47, Flintridge Sacred Heart 31 Glendora 61, Highland 58 Grand Terrace 49, Rancho Verde 40 Harbor Teacher 68, LA Jordan 4 Hemet 67, Linfield Christian 50 Heritage Christian 51, Granada Hills Kennedy 49 Huntington Beach 40, Loara 35 Indian Springs 45, Ganesha 14 La Canada 44, Cantwell-Sacred Heart 41 Laguna Hills 37, Garden Grove Pacifica 35 LA Wilson 49, Sotomayor 15 Lakeview Charter 66, Academia Avance 0 La Palma Kennedy 43, Savanna 39 La Serna 47, Don Lugo 19 Legacy 40, Huntington Park 24 Long Beach Jordan 42, Woodbridge 30 Los Amigos 40, Estancia 35 Marina 26, Godinez 24 Northridge Academy 81, Fulton 3 Ontario 31, Kaiser 18 Orange County Pacifica Christian 57, Dana Hills 36 Orthopaedic 25, Downtown Magnets 15 Oxnard Pacifica 82, Simi Valley 40 Palmdale Aerospace Academy 45, Excelsior Charter 25 Pasadena 55, Verdugo Hills 52 Patriot 54, Norco 33 Ramona 43, Nogales 8 Rancho Cucamonga 46, Sonora 43 Rialto 79, King/Drew 43 Riverside Prep 50, Sultana 34 Rowland 44, Upland 30 San Dimas 39, Ayala 29 San Fernando 51, Sylmar 35 Santa Ana Foothill 43, La Habra 35 SEED LA 34, Southwestern Academy 15 Segerstrom 75, Northwood 34 Shadow Hills 62, Hesperia 25 Shalhevet 54, Viewpoint 38 Sherman Indian 41, Arlington 15 Sherman Oaks CES 54, Vaughn 7 Sherman Oaks Notre Dame 73, Santa Monica 42 Sierra Canyon 70, Lynwood 38 South East 63, LA Roosevelt 6 Sunny Hills 43, Vista Murrieta 34 Tesoro 57, Laguna Beach 17 Trinity Classical Academy 53, Lancaster Baptist 9 University Prep Value 60, Animo Venice 4 Village Christian 58, Notre Dame Academy 42 Villa Park 60, Santa Ana Valley 9 Washington 82, Inglewood 44 West Adams 44, MSCP 38 West Torrance 78, Carson 27 West Valley 49, Bloomington 32 Whitney 64, Long Beach Wilson 28 Whittier 50, Bolsa Grande 18 WISH Academy 43, UPMM 25 YULA 35, Milken 33

Academia Avance 47, Lakeview Charter 34 AGBU 59, Faith Baptist 34 Anaheim Canyon 91, Norte Vista 63 Animo Pat Brown 41, UPPSA 31 Animo Robinson 67, Hawkins 26 Animo Venice 72, University Prep Value 43 Animo Watts 81, Neuwirth Leadership 32 Arleta 72, North Hollywood 48 Ayala 81, Montebello 48 Banning 82, San Jacinto Valley Academy 30 Bell 46, Garfield 43 Beverly Hills 77, Manual Arts 50 Bishop Diego 81, Newbury Park 49 Buena 61, Foothill Tech 54 California Lutheran 59, Garden Grove Pacifica 47 California School for the Deaf 63, Crossroads Christian 38 Calvary Baptist 69, Packinghouse Christian 29 Capistrano Valley Christian 59, Army-Navy 42 Carpinteria 60, Fillmore 58 Chaminade 70, Royal 55 Channel Islands 61, Canoga Park 43 Chino Hills 76, Corona Santiago 62 CIMSA 43, Trona 36 Coachella Valley 75, Palo Verde Academy 59 Colony 64, Murrieta Mesa 57 Corona del Mar 78, Westminster La Quinta 17 Cypress 52, Quartz Hill 41 Damien 77, Canyon Country Canyon 71 Desert Chapel 46, Desert Mirage 33 Downey 84, Compton 44 Downtown Magnets 56, Orthopaedic 38 Duarte 70, Mountain View 44 East College Prep 74, Malibu 60 Farmersville 35, Maricopa 30 Fountain Valley 65, Ocean View 51 Fulton 48, Valley Oaks CES 21 Geffen Academy 74, Wildwood 38 Glendora 74, Covina 30 Godinez 57, Rancho Alamitos 43 Hemet 80, Woodcrest Christian 46 Heritage 54, California Military Institute 25 Heritage Christian 68, Knox Grammar 46 Hesperia Christian 55, Antelope Valley 52 Hollywood 65, East Valley 60 Jurupa Valley 67, Montclair 57 Keppel 71, Ontario Christian 65 Lancaster 57, Ridgecrest Burroughs 43 LA Jordan 91, Harbor Teacher 25 LA Wilson 57, Marquez 52 Lawndale 56, Crenshaw 48 Legacy Christian Academy 50, Loyola 47 Long Beach 72, Verbum Dei Jesuit 52 Los Altos 95, Esperanza 67 Lynwood 79, Maywood Academy 50 Mayfair 83, Warren 67 Mission Hills 57, Birmingham 51 Mission Viejo 57, Buena Park 41 Moreno Valley 47, Chaparral 44 MSAR 51, New Designs Watts 48 Nuview Bridge 48, Anza Hamilton 38 Oxford Academy 67, Paramount 63 Oxnard 52, Ventura 42 Palmdale Aerospace Academy 73, Excelsior Charter 55 Pasadena 82, Arroyo 18 Peninsula 43, Western 41 Pilgrim 58, Beacon Hill 49 Pioneer 85, South Gate 47 Rancho Cucamonga 79, Brea Olinda 40 Riverside King 59, Indio 35 Santa Ana Valley 49, Rio Hondo Prep 43 San Bernardino 59, Monrovia 54 San Clemente 84, Irvine University 47 San Diego 82, Valor Academy 24 San Fernando 71, Sylmar 65 San Gabriel 68, Ganesha 28 San Juan Hills 91, Rancho Buena Vista 79 San Marino 65, Gabrielino 41 San Pedro 72, Dorsey 40 Servite 51, Yorba Linda 48 Sherman Oaks CES 91, Sun Valley 58 South East 47, LA Roosevelt 41 St. John Bosco 77, Fremont 13 Sun Valley Poly 59, St. Genevieve 51 Tesoro 77, Savanna 26 Torrance 64, Whitney 46 Trinity Classical Academy 81, Lancaster Baptist 36 West Covina 44, Hacienda Heights Wilson 43 Westlake 73, Oak Park 48 West Torrance 71, Carson 29 Windward 59, King/Drew 31 Wiseburn Da-Vinci 62, Valley Christian 40 Workman 94, Arroyo Valley 34 YULA 55, Burbank 33

