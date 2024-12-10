High school basketball: Monday’s scores from boys’ and girls’ games
HIGH SCHOOL BASKETBALL
MONDAY’S RESULTS
BOYS
Academia Avance 47, Lakeview Charter 34
AGBU 59, Faith Baptist 34
Anaheim Canyon 91, Norte Vista 63
Animo Pat Brown 41, UPPSA 31
Animo Robinson 67, Hawkins 26
Animo Venice 72, University Prep Value 43
Animo Watts 81, Neuwirth Leadership 32
Arleta 72, North Hollywood 48
Ayala 81, Montebello 48
Banning 82, San Jacinto Valley Academy 30
Bell 46, Garfield 43
Beverly Hills 77, Manual Arts 50
Bishop Diego 81, Newbury Park 49
Buena 61, Foothill Tech 54
California Lutheran 59, Garden Grove Pacifica 47
California School for the Deaf 63, Crossroads Christian 38
Calvary Baptist 69, Packinghouse Christian 29
Capistrano Valley Christian 59, Army-Navy 42
Carpinteria 60, Fillmore 58
Chaminade 70, Royal 55
Channel Islands 61, Canoga Park 43
Chino Hills 76, Corona Santiago 62
CIMSA 43, Trona 36
Coachella Valley 75, Palo Verde Academy 59
Colony 64, Murrieta Mesa 57
Corona del Mar 78, Westminster La Quinta 17
Cypress 52, Quartz Hill 41
Damien 77, Canyon Country Canyon 71
Desert Chapel 46, Desert Mirage 33
Downey 84, Compton 44
Downtown Magnets 56, Orthopaedic 38
Duarte 70, Mountain View 44
East College Prep 74, Malibu 60
Farmersville 35, Maricopa 30
Fountain Valley 65, Ocean View 51
Fulton 48, Valley Oaks CES 21
Geffen Academy 74, Wildwood 38
Glendora 74, Covina 30
Godinez 57, Rancho Alamitos 43
Hemet 80, Woodcrest Christian 46
Heritage 54, California Military Institute 25
Heritage Christian 68, Knox Grammar 46
Hesperia Christian 55, Antelope Valley 52
Hollywood 65, East Valley 60
Jurupa Valley 67, Montclair 57
Keppel 71, Ontario Christian 65
Lancaster 57, Ridgecrest Burroughs 43
LA Jordan 91, Harbor Teacher 25
LA Wilson 57, Marquez 52
Lawndale 56, Crenshaw 48
Legacy Christian Academy 50, Loyola 47
Long Beach 72, Verbum Dei Jesuit 52
Los Altos 95, Esperanza 67
Lynwood 79, Maywood Academy 50
Mayfair 83, Warren 67
Mission Hills 57, Birmingham 51
Mission Viejo 57, Buena Park 41
Moreno Valley 47, Chaparral 44
MSAR 51, New Designs Watts 48
Nuview Bridge 48, Anza Hamilton 38
Oxford Academy 67, Paramount 63
Oxnard 52, Ventura 42
Palmdale Aerospace Academy 73, Excelsior Charter 55
Pasadena 82, Arroyo 18
Peninsula 43, Western 41
Pilgrim 58, Beacon Hill 49
Pioneer 85, South Gate 47
Rancho Cucamonga 79, Brea Olinda 40
Riverside King 59, Indio 35
Santa Ana Valley 49, Rio Hondo Prep 43
San Bernardino 59, Monrovia 54
San Clemente 84, Irvine University 47
San Diego 82, Valor Academy 24
San Fernando 71, Sylmar 65
San Gabriel 68, Ganesha 28
San Juan Hills 91, Rancho Buena Vista 79
San Marino 65, Gabrielino 41
San Pedro 72, Dorsey 40
Servite 51, Yorba Linda 48
Sherman Oaks CES 91, Sun Valley 58
South East 47, LA Roosevelt 41
St. John Bosco 77, Fremont 13
Sun Valley Poly 59, St. Genevieve 51
Tesoro 77, Savanna 26
Torrance 64, Whitney 46
Trinity Classical Academy 81, Lancaster Baptist 36
West Covina 44, Hacienda Heights Wilson 43
Westlake 73, Oak Park 48
West Torrance 71, Carson 29
Windward 59, King/Drew 31
Wiseburn Da-Vinci 62, Valley Christian 40
Workman 94, Arroyo Valley 34
YULA 55, Burbank 33
GIRLS
Alta Loma 51, Los Altos 46
AMIT 23, Central City Value 20
Anaheim Canyon 43, Claremont 37
Animo Watts 54, Neuwirth Leadership 42
Arleta 65, North Hollywood 38
Apple Valley 53, Jurupa Hills 26
Arroyo Valley 49, Workman 29
Bethel Christian 49, Entrepreneur 15
Bishop Alemany 59, Pilibos 33
Brentwood 56, Westlake 45
Burbank 49, Providence 23
California School for the Deaf 58, Western Christian 36
CAMS 67, Lennox Academy 2
Carter 42, Hillcrest 41
Chavez 39, Hollywood 27
Chino 60, Yorba Linda 35
CIMSA 54, Trona 14
Crean Lutheran 55, Yucaipa 42
Crescenta Valley 66, Keppel 64
Crossroads 52, Bishop Conaty-Loretto 12
Desert Chapel 36, Desert Mirage 15
Diamond Ranch 95, Pomona 4
Edison 32, Western 16
Garfield 73, Bell 34
Gertz-Ressler 23, Elizabeth 15
Glendale 47, Flintridge Sacred Heart 31
Glendora 61, Highland 58
Grand Terrace 49, Rancho Verde 40
Harbor Teacher 68, LA Jordan 4
Hemet 67, Linfield Christian 50
Heritage Christian 51, Granada Hills Kennedy 49
Huntington Beach 40, Loara 35
Indian Springs 45, Ganesha 14
La Canada 44, Cantwell-Sacred Heart 41
Laguna Hills 37, Garden Grove Pacifica 35
LA Wilson 49, Sotomayor 15
Lakeview Charter 66, Academia Avance 0
La Palma Kennedy 43, Savanna 39
La Serna 47, Don Lugo 19
Legacy 40, Huntington Park 24
Long Beach Jordan 42, Woodbridge 30
Los Amigos 40, Estancia 35
Marina 26, Godinez 24
Northridge Academy 81, Fulton 3
Ontario 31, Kaiser 18
Orange County Pacifica Christian 57, Dana Hills 36
Orthopaedic 25, Downtown Magnets 15
Oxnard Pacifica 82, Simi Valley 40
Palmdale Aerospace Academy 45, Excelsior Charter 25
Pasadena 55, Verdugo Hills 52
Patriot 54, Norco 33
Ramona 43, Nogales 8
Rancho Cucamonga 46, Sonora 43
Rialto 79, King/Drew 43
Riverside Prep 50, Sultana 34
Rowland 44, Upland 30
San Dimas 39, Ayala 29
San Fernando 51, Sylmar 35
Santa Ana Foothill 43, La Habra 35
SEED LA 34, Southwestern Academy 15
Segerstrom 75, Northwood 34
Shadow Hills 62, Hesperia 25
Shalhevet 54, Viewpoint 38
Sherman Indian 41, Arlington 15
Sherman Oaks CES 54, Vaughn 7
Sherman Oaks Notre Dame 73, Santa Monica 42
Sierra Canyon 70, Lynwood 38
South East 63, LA Roosevelt 6
Sunny Hills 43, Vista Murrieta 34
Tesoro 57, Laguna Beach 17
Trinity Classical Academy 53, Lancaster Baptist 9
University Prep Value 60, Animo Venice 4
Village Christian 58, Notre Dame Academy 42
Villa Park 60, Santa Ana Valley 9
Washington 82, Inglewood 44
West Adams 44, MSCP 38
West Torrance 78, Carson 27
West Valley 49, Bloomington 32
Whitney 64, Long Beach Wilson 28
Whittier 50, Bolsa Grande 18
WISH Academy 43, UPMM 25
YULA 35, Milken 33
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