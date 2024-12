High school basketball: Friday’s scores for boys’ and girls’ games

More to Read

GIRLS Agoura 37, Mayfield 35 Aliso Niguel 51, St. Pius X-St. Matthias Academy 40 Aquinas 44, Indian Springs 35 Arleta 84, Monroe 7 Arrowhead Christian 61, Rim of the World 12 Beverly Hills 46, St. Monica Academy 30 Bishop Amat 56, San Bernardino 29 Burbank Burroughs 54, Eagle Rock 21 Cantwell-Sacred Heart 57, Cajon 31 Canyon Country Canyon 66, Golden Valley 19 Carter 58, La Sierra 15 Castaic 40, Palmdale Aerospace Academy 30 Central City Value 38, VAAS 11 Chaparral 66, Liberty 20 Charter Oak 40, Western Christian 36 Chino 63, Alta Loma 18 Citrus Hill 49, San Gorgonio 26 Claremont 53, Rowland 34 Corona 49, Murrieta Valley 44 Crean Lutheran 53, Rancho Cucamonga 50 Desert Christian Academy 54, California Military Institute 14 Eaglecrest 52, Torrance 32 Elsinore 40, Perris 38 El Rancho 49, San Gabriel 8 El Toro 61, Trabuco Hills 41 Flintridge Prep 73, Chadwick 14 Flintridge Sacred Heart 59, Rio Hondo Prep 33 Fountain Valley 51, San Juan Hills 47 Foshay 53, Stella 8 Garden Grove 65, Glenn 17 Glendora 66, Ramona Convent 44 Granada Hills Kennedy 62, Sylmar 20 Granite Hills 39, Cathedral City 20 Hart 60, Saugus 35 Hawkins 62, Dymally 0 Hawthorne Math & Science 54, Lennox Academy 12 Highland 43, Granada Hills 42 Hoover 60, Buckley 16 Huntington Beach 49, Laguna Beach 40 Huron 59, Edison 38 Lakeside 47, Redlands 20 La Palma Kennedy 49, Westminster 42 La Quinta 43, Yucca Valley 41 La Serna 37, Whittier Christian 26 Linfield Christian 58, Sultana 44 Los Alamitos 63, Cypress 32 Los Altos 34, Whittier 25 Los Amigos 43, Samueli Academy 29 Los Osos 66, Temescal Canyon 44 Marquez 40, Lincoln 30 Marymount 44, Vistamar 31 Maywood Academy 41, Animo Watts 39 Mira Costa 65, Beckman 45 Montclair 45, Mesa Grande Academy 7 Morro Bay 55, Foothill Tech 33 Newbury Park 50, St. Bonaventure 44 Norwalk 33, Rancho Alamitos 32 Ontario 34, Nogales 23 Palisades 61, Oakwood 43 Palm Desert 50, Indio 9 Panorama 35, Canoga Park 31 Pasadena Poly 67, Westridge 17 Placentia Valencia 48, Oxford Academy 27 Ramona 68, Tahquitz 61 Riverside King 49, Shadow Hills 45 Riverside Notre Dame 37, Rancho Verde 17 San Clemente 66, Rolling Hills Prep 60 San Marino 49, Chaffey 31 Santa Ana 43, Magnolia 34 Santa Ana Valley 53, St. Lucy’s 31 Santa Margarita 68, Segerstrom 56 Santa Monica 57, Burbank 49 Savanna 61, Costa Mesa 19 Shandon 30, Maricopa 10 Silver Valley 38, University Prep 29 South Hills 40, Monrovia 16 Tesoro 48, Loara 43 Twentynine Palms 49, Victor Valley 28 United Christian Academy 70, Don Lugo 7 University Prep Value 47, Vaughn 9 Valencia 77, West Ranch 12 Valley Christian Academy 55, Coast Union 10 Venice 58, Crenshaw 55 Walnut 42, California 40 Warren 37, Gabrielino 34 Webb 56, Legacy College Prep 6 Westlake 69, Dos Pueblos 17 West Torrance 76, San Pedro 18 Woodcrest Christian 64, Jurupa Hills 28

BOYS Acaciawood 47, Bethel Baptist 38 Adelanto 61, Riverside North 37 AGBU 67, Santa Clara 26 Aliso Niguel 80, Buena Park 45 Alta Loma 64, West Covina 52 Anaheim Canyon 58, Etiwanda 48 Arleta 62, Monroe 29 Banning 52, Arroyo Valley 35 Beverly Hills 53, San Diego 44 Big Bear 82, Hesperia Christian 41 Birmingham 58, Troy 42 Bishop Amat 54, La Canada 51 Blair 78, Sotomayor 40 California Lutheran 74, Desert Hot Springs 40 Canby 66, Mountain View 40 Canoga Park 67, Panorama 48 Capistrano Valley Christian 67, Mission Hills 59 Castaic 64, Grace 50 Cate 57, Foothill Tech 48 Cathedral 58, Alhambra 57 Chaminade 78, Agoura 65 Channel Islands 75, Fillmore 52 Chatsworth 77, Crespi 72 Citrus Hill 48, San Gorgonio 40 Claremont 49, Montclair 32 Cleveland 61, La Salle 41 Coachella Valley 65, San Jacinto Valley Academy 52 Corona 66, Sultana 52 Corona Centennial 79, Rancho Christian 74 Corona del Mar 61, Tesoro 40 Cypress 59, Colony 27 Damien 53, Fairmont Prep 42 Desert Christian Academy 68 California Military Institute 40 Diamond Ranch 60, Arroyo 41 East College Prep 63, Iovine and Young 13 Eastvale Roosevelt 111, Inglewood 92 Elizabeth 77, Garey 37 El Modena 41, Orange 37 El Rancho 44, San Gabriel 42 Esperanza 72, Savanna 63 Flintridge Prep 70, Chadwick 68 Foshay 69, Stella 42 Garfield 64, Lincoln 43 Godinez 44, Whitney 36 Granada Hills Kennedy 56, Sylmar 37 Great Oak 75, Norco 25 Harvard-Westlake 57, Bartlett (Tennessee) 54 Hawkins 61, Dymally27 Hemet 74, Tahquitz 58 Hillcrest 44, La Sierra 32 Hueneme 63, Villanova Prep 61 Holy Martyrs 72, Gabrielino 39 Huntington Beach 86, Laguna Beach 84 Jurupa Valley 59, Hacienda Heights Wilson 44 JSerra 56, Crossroads 49 Knight 81, Quartz Hill 37 Laguna Hills 66, Irvine University 59 Legacy 56, Fremont 49 Littlerock 66, Lancaster 34 Lompoc Cabrillo 68, Stockdale 63 Long Beach Jordan 88, Lakewood 80 Long Beach Poly 42, Orange Lutheran 40 Long Island Lutheran 65, Sierra Canyon 50 Los Altos 72, Fountain Valley 69 Los Osos 64, Redlands East Valley 58 Magnolia Science Academy 69, NOVA Academy 44 Maranatha 48, St. Francis 45 Maricopa 54, Shandon 3 Marina 66, Dougherty Valley 62 Mark Keppel 72, Covina 43 Math & Science College Prep 83, Middle College 27 Mayfair 60, Bellflower 56 Maywood Academy 65, Animo Watts 57 Mary Star of the Sea 63, Oxford Academy 43 Marina 66, Dougherty Valley 62 Monrovia 88, Pasadena Marshall 16 Murrieta Valley 59, Sonora 55 Newbury Park Adventist 44, San Fernando Valley 30 North Torrance 66, Paraclete 40 Navies Bridge 47, St. Jeanne de Lestonnac 41 Ontario 51, Nogales 40 Orange County Pacifica Christian 75, Pilibos 69 Orcutt Academy 46, Thacher 38 Palmdale 56, Antelope Valley 47 Palm Desert 69, Rim of the World 19 Palo Verde Valley 68, Desert Mirage 43 Paramount 77, Compton Centennial 28 Pioneer 80, Magnolia 36 Portola 77, El Toro 61 Providence 64, Laguna Blanca 44 Rancho Buena Vista 54, Dana Hills 51 Rancho Cucamonga 76, Hesperia 70 Rancho Mirage 96, Twentynine Palms 33 Rolling Hills Prep 67, LACES 22 Samueli Academy 49, Saddleback 40 San Clemente 80, Mission Viejo 49 San Luis Obispo 56, Thousand Oaks 54 San Pedro 51, Venice 44 Santa Ana Foothill 48, Tustin 36 Santa Ana Mater Dei 66, San Juan Hills 56 Santa Barbara 91, Oak Park 67 Santa Margarita 94, Ygnacio Valley 50 Santa Rosa Academy 64, San Jacinto Leadership 33 Saugus 67, Hart 47 Sherman Oaks Notre Dame 82, Fairfax 55 Sierra Vista 54, Northview 34 Simi Valley 77, Bishop Diego 69 South Hills 61, Edgewood 53 St. Bernard 64, Jesuit 50 St. John Bosco 66, La Mirada 47 St. Pius X-St. Matthias Academy 77, Los Alamitos 74 Summit Leadership 65, PAL Academy 25 Temecula Prep 69, Anza Hamilton 23 Temescal Canyon 53, Brawley 39 Torrance 63, St. Genevieve 61 Valencia 63, West Ranch 52 View Park 42, Harbor Teacher 31 Vistamar 51, Wildwood 32 Warren 56, Schurr 48 Westlake 99, Compton Centennial 69 Whittier 79, Bell Gardens 59 Wilmington Banning 52, Huntington Park 47 Windward 87, Lawndale 48 Wiseburn Da Vinci 87, Whittier Christian 47 Xavier Prep 63, Cathedral City 36 Yucaipa 71, Diamond Bar 70

