High school basketball: Monday’s scores for boys’ and girls’ games

Aliso Niguel 71, Beckman 60 Arcadia 82, South Gate 40 Bellflower 45, North Torrance 42 Bernstein 65, Corcoran 60 Birmingham 69, Los Altos 52 California 80, Eisenhower 61 Chino Hills 73, Los Osos 54 Christian 54, Capistrano Valley 50 Claremont 51, Mary Star of the Sea 44 Colony 54, King/Drew 51 Compton 89, LA Wilson 63 Crean Lutheran 73, AGBU 59 Crossroads 67, Price 61 Dominguez 55, Garfield 34 Dunn 63, Carpinteria 50 Excelsior Charter 57, Riverside Prep 45 Fairmont Prep 74, Diamond Bar 61 Faith Baptist 58, Trinity Classical Academy 44 Flintridge Prep 62, Verdugo Hills 36 Gonzaga (Wash. DC) 73, Eastvale Roosevelt 55 Laguna Hills 84, Buena Park 67 LA Hamilton 65, Hoover 62 LA Jordan 74, Culver City 31 LA Roosevelt 80, Middle College 38 La Salle 67, North Hollywood 34 Hillcrest Christian 66, Grant 55 Inglewood 92, Los Alamitos 90 Malibu 62, Lake Balboa College Prep 49 Mayfair 75, Camarillo 72 Narbonne 54, Long Beach Jordan 46 Newport Beach Pacifica Christian 57, Victory Christian Academy 50 Oxford Academy 68, Glenn 42 Oxnard 69, Simi Valley 44 Oxnard Pacifica 84, Hueneme 45 Palisades 56, Bakersfield Christian Grayson 48 Palmdale Aerospace Academy 67, St. Monica Academy 52 Palos Verdes 79, Long Beach Cabrillo 70 Paraclete 73, Palmdale 53 Paramount 84, Fremont 50 Pioneer 75, Segerstrom 57 Rancho Mirage 60, Santa Monica 57 Riverside Poly 66, Moreau Catholic 56 San Bernardino 96, Pacific 20 San Diego Jewish Academy 69, Valley Torah 55 Santa Clara 66, Channel Islands 52 Santa Maria 57, Coastal Christian 51 Santa Monica Pacifica Christian 69, Sotomayor 48 Servite 60, Providence 55 Sonora 60, Salesian 46 South El Monte 59, Mountain View 47 St. Anthony 58, St. Pius X-St. Matthias 57 St. Bonaventure 62, Brentwood 57 St. Francis 70, West Ranch 45 St. John Bosco 64, JSerra 62 St. Monica 82, Gardena Serra 56 St. Paul 56, Bishop Montgomery 43 Tarbut V’ Torah 77, Avalon 41 Temple City 59, Monrovia 52 Tri-City Christian 75, California Lutheran 60 Verbum Dei 56, Loyola 55 Walnut 55, Marquez 47 Warren 57, Artesia 54 Washington Prep 69, South Pasadena 68 Wilmington Banning 54, Maywood Academy 29 Windward 74, Millikan 52

