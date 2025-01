High school basketball: Wednesday’s scores for boys’ and girls’ games

More to Read

AMIT 63, Discovery 11 Animo Bunche d. Annenberg, forfeit Banning 50, San Pedro 45 Bell 46, Roosevelt 7 Carson 39, Narbonne 29 Central City Value 40, Downtown Magnets 12 Crenshaw 47, Fremont 17 Diego Rivera 57, Jefferson 33 Eagle Rock 45, Bravo 8 El Camino Real 61, Granada Hills 45 Franklin 43, Lincoln 30 Gardena 60, Rancho Dominguez 11 Hamilton 69, Fairfax 20 Hawkins 60, Jordan 29 King/Drew 60, Washington Prep 52 Larchmont Charter 64, Stella High Charter Academy 12 Lake Balboa College Prep 36, Valor Academy 29 Lakeview Charter 60, Community Charter 17 Legacy 91, South Gate 15 Marquez 40, Maywood CES 36 Marshall 41, Wilson 34 Mendez 33, Bernstein 25 MSCP 55, Horace Mann UCLA 2 RFK Community 48, Belmont 17 Sotomayor 41, Maywood Academy 40 South East 54, Huntington Park 35 Stern 41, School of Los Angeles 16 Torres 43, Elizabeth 33 Triumph Charter 44, Valley Oaks CES 0 UPMM 46, UPPSA 6 USC-MAE 35, Orthopaedic 19 Venice 56, University 19 Westchester 48, Palisades 42

AGBU 55, Milken 52 Alta Loma 49, Colony 44 Animo City of Champions 46, Pacific Lutheran 33 Barstow 51, Granite Hills 50 Beckman 56, Mission Viejo 40 Bellflower 84, Paramount 52 Blair 94, Monrovia 70 Brentwood 66, Crossroads 55 California Military Institute 47, San Jacinto Valley Academy 27 CAMS 50, New Roads 26 Capistrano Valley Christian 70, Arrowhead Christian 51 Carpinteria 75, Nordhoff 48 Cate 58, Bishop Diego 56 Cerritos 64, Whitney 32 Chaffey 55, Don Lugo 53 Chaminade 54, St. Francis 41 Chino 82, Ontario 56 Chino Hills 54, Upland 42 Colton 64, Arroyo Valley 48 Costa Mesa 80, Godinez 64 Culver City 75, Beverly Hills 62 Desert Christian Academy 80, San Jacinto Leadership Academy 45 Diamond Ranch 59, Montclair 42 Eastside 72, Lancaster 70 Edison 60, Huntington Beach 56 Elsinore 76, San Jacinto 53 El Toro 55, Capistrano Valley 45 Etiwanda 58, Los Osos 33 Excelsior Charter 60, Hesperian Christian 42 Fontana 75, Riverside Notre Dame 39 Fountain Valley 62, Newport Harbor 58 Gabrielino 38, Arroyo 35 Grace Brethren 44, Villanova Prep 42 Grand Terrace 53, Summit 51 Great Oak 57, Murrieta Mesa 52 Harvard-Westlake 84, Loyola 39 Hawthorne 83, Compton Centennial 47 Indio 71, Coachella Valley 65 Inglewood 66, Leuzinger 59 International School of L.A. 59, Le Lycée 54 JSerra 85, Servite 21 Jurupa Hills 73, Carter 65 Khan Lab 54, Granada Islamic School 42 Knight 82, Highland 47 La Cañada 60, Temple City 39 La Palma Kennedy 49, Segerstrom 36 La Quinta 53, Shadow Hills 46 La Serna 61, Santa Fe 31 Laton 40, Maricopa 25 Littlerock 62, Antelope Valley 18 Long Beach Cabrillo 69, Lakewood 59 Long Beach Wilson 102, Compton 39 Marina 71, Corona del Mar 57 Mary Star of the Sea 54, St. Genevieve 40 Mater Dei 62, Santa Margarita 59 Mayfair 91, Lynwood 64 Millikan 97, Long Beach Jordan 75 Newbury Park Adventist 58, PHAA 31 Nuview Bridge 63, Anza Hamilton 24 Oaks Christian 76, Thousand Oaks 54 Orange Vista 90, Heritage 31 Oxford Academy 57, Artesia 52 Palm Desert 68, Xavier Prep 53 Paloma Valley 64, California Lutheran 53 Paraclete 63, Cathedral 50 Pioneer 77, Glenn 49 Placentia Valencia 68, Santa Ana 52 Ramona 60, La Sierra 44 Rancho Cucamonga 65, Damien 47 Rancho Mirage 52, Palm Springs 48 Rialto 72, Bloomington 43 Rio Mesa 64, San Marcos 62 Royal 53, Oak Park 47 Salesian 53, Bishop Amat 52 San Dimas 66, South Hills 59 San Gorgonio 46, Kaiser 36 San Juan Hills 77, San Clemente 66 San Pedro 70, Banning 40 Santa Barbara 87, Oxnard Pacifica 66 Santa Monica 73, Lawndale 63 Sherman Oaks Notre Dame 93, Bishop Alemany 54 Sierra Canyon 71, Crespi 62 Silverado 69, Victor Valley 41 South Pasadena 63, San Marino 44 St. Anthony 80, Bishop Montgomery 66 St. Bonaventure 86, Dunn 39 St. John Bosco 58, Orange Lutheran 44 St. Monica 55, St. Pius X-St. Matthias Academy 50 St. Paul 85, St. Bernard 72 Temecula Prep 62, Santa Rosa Academy 50 Temecula Valley 85, Murrieta Valley 64 Temescal Canyon 54, Tahquitz 30 Tesoro 53, Dana Hills 42 Thacher 59, Laguna Blanca 25 Tustin 57, Santa Ana Calvary Chapel 31 Verbum Dei 67, La Salle 36 Vistamar 63, Geffen Academy 60 Vista Murrieta 89, Chaparral 66 Warren 58, Downey 57 Westlake 74, Calabasas 56 Westmark 36, Summit View 33 Whittier 60, El Rancho 56 Wildwood 48, Lennox Academy 37

AMIT 62, Discovery 22 Animo Bunche 54, Annenberg 27 Animo Watts 72, New Designs Watts 42 Bernstein 77, Mendez 23 Crenshaw 82, Fremont 26 Diego Rivera 57, Jefferson 43 Downtown Magnets 74, Central City Value 47 Fairfax 64, Hamilton 55 Foshay 64, Middle College 54 Franklin 61, Lincoln 33 Gardena 58, Rancho Dominguez 57 Granada Hills 62, El Camino Real 55 Jordan 113, Hawkins 13 Legacy 61, South Gate 57 Locke 47, Port of L.A. 12 Manual Arts 92, Santee 69 Marquez 91, Maywood CES 29 Marshall 62, Wilson 53 MSCP 59, Horace Mann UCLA 30 Narbonne 62, Carson 52 Orthopaedic 40, USC-MAE 39 RFK Community 77, Belmont 33 Roosevelt 56, Bell 48 San Pedro 70, Banning 40 Sotomayor 85, Maywood Academy 43 South East 58, Huntington Park 47 Stern 69, School of Los Angeles 37 Venice 71, University 37 View Park 59, Dymally 22 Westchester 68, Palisades 58 Washington Prep 86, King/Drew 50 West Adams 77, Angelou 56

