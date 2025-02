High school basketball: Monday’s scores for boys’ and girls’ games

HIGH SCHOOL BASKETBALL

MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo Venice 73, WISH Academy 30

Chatsworth 79, Taft 53

Cleveland 68, El Camino Real 56

Dorsey 69, MSCP 67

Gardena 60, Narbonne 58

Garfield 63, South Gate 43

Gertz-Ressler 65, University Prep Value 58

Grant 87, Verdugo Hills 56

Horace Mann UCLA 63, Foshay 47

LACES 57, University 29

Manual Arts 64, Diego Rivera 48

Marquez 73, Torres 41

Maywood Academy 73, Maywood CES 23

New Designs University 53, New Designs Watts 49

New West Charter 66, Stella 37

Palisades 54, Fairfax 51 (OT)

Poly 92, Arleta 50

Reseda 104, Community Charter 28

Santee 87, West Adams 45

Sotomayor 76, Elizabeth 36

South East 54, Bell 50

USC MAE 68, Central City Value 49

Venice 78, Hamilton 35

Washington 66, Jordan 63

SOUTHERN SECTION

Adelanto 71, Victor Valley 51

Alhambra 50, San Gabriel 44

Alta Loma 64, Los Altos 60

Arlington 71, Valley View 58

Arroyo 61, Pasadena Marshall 45

Brentwood 76, Windward 73

Buckley 75, Le Lycée 52

Burbank 69, Hoover 54

Camarillo 57, Oak Park 47

Campbell Hall 80, Viewpoint 72

Canyon Country Canyon 84, Castaic 47

Capistrano Valley 50, El Toro 37

Capistrano Valley Christian 83, Tarbut V’Torah 55

Cathedral 61, Salesian 50

Citrus Hill 67, Vista del Lago 50

Colton 83, Arroyo Valley 38

Covina 60, Charter Oak 54

Crespi 80, Bishop Alemany 52

Crossroads Christian 40, NSLA 34

Culver City 59, Leuzinger 58

Desert Christian Academy 84, Anza Hamilton 15

Desert Hot Springs 58, Desert Chapel 37

Eisenhower 68, Bloomington 62

Elsinore 72, Temescal Canyon 65

Faith Baptist 92, Desert Christian 43

Fontana 76, Riverside Notre Dame 50

Geffen Academy 53, Wildwood 40

Glendale 65, Muir 42

Grand Terrace 71, Carter 54

Inglewood 88, Beverly Hills 71

Hacienda Heights Wilson 59, Northview 43

Hemet 74, Lakeside 39

Hesperia 84, Sultana 48

Highland 72, Lancaster 58

Hillcrest Christian 86, San Fernando Valley Academy 40

HMSA 58, New Roads 26

Horizon Prep 60, Cornerstone Christian 49

Indio 71, Twentynine Palms 66

Irvine 42, Woodbridge 40

Kaiser 40, San Gorgonio 37

Knight 61, Littlerock 45

La Canada 74, Blair 53

La Quinta 67, Xavier Prep 56

Lawndale 83, Hawthorne 65

Liberty 56, Heritage 35

Linfield Christian 57, Aquinas 55

Long Beach Cabrillo 54, Long Beach Wilson 47

Long Beach Poly 105, Compton 24

Marina 68, Edison 66

Mark Keppel 79, Bell Gardens 43

Mary Star of the Sea 56, Cantwell-Sacred Heart 50

Mesa Grande Academy 64, Bethel Christian 44

Mesrobian 55, Southwestern Academy 31

Mountain View 50, El Monte 47

Norte Vista 84, La Sierra 64

NOVA Academy 65, Bethel Baptist 28

Nuview Bridge 61, California Military Institute 55

Oak Hills 86, Serrano 43

Oakwood 46, Milken 43

Orange Vista 70, Moreno Valley 56

Oxnard 75, Dos Pueblos 41

Paloma Valley 60, Perris 54

Palm Desert 54, Palm Springs 46

Pasadena 84, Burbank Burroughs 50

Patriot 60, Jurupa Valley 51

Portola 64, Laguna Beach 59

Ramona 79, Rubidoux 74

Rancho Mirage 66, Shadow Hills 53

Rancho Verde 80, Rancho Christian 69

Redlands Adventist Academy 48, Loma Linda Academy 37

Riverside North 62, Canyon Springs 59

Riverside Poly 60, Hillcrest 41

Rowland 48, West Covina 38

Royal 70, Simi Valley 43

San Dimas 52, Colony 50

San Jacinto 57, West Valley 56

San Jacinto Valley Academy 59, SJDLCS 45

San Marino 56, Temple City 34

Santa Barbara 73, San Marcos 37

Santa Clarita Christian 68, Lancaster Baptist 29

Santa Margarita 87, Mater Dei 75

Sherman Oaks Notre Dame 85, Chaminade 73

Silver Valley 49, Granite Hills 48

South El Monte 58, Rosemead 48

South Pasadena 82, Monrovia 46

St. Anthony 66, St. Monica 55

St. Margaret’s 62, Irvine University 54

St. Pius X-St. Matthias Academy 88, Gardena Serra 41

Summit 53, Rialto 52

Temecula Prep 80, San Jacinto Leadership Academy 40

United Christian Academy 44, La Sierra Academy 22

Valencia 63, Golden Valley 58

Valley Torah 52, Palmdale Aerospace Academy 48

Vasquez 98, Trinity Classical Academy 62

Verbum Dei 87, St. Genevieve 35

Whittier 82, California 81

YULA 75, ISLA 20

INTERSECTIONAL

AGBU 73, Northridge Academy 31

Malibu 83, Lakeview Charter 38

GIRLS

CITY SECTION

Annenberg 16, Orthopaedic 6

Aspire Ollin 60, Downtown Magnets 6

Central City Value 42, USC-MAE 20

Cleveland 66, El Camino Real 61

Diego Rivera 34, Manual Arts 22

Foshay 54, Horace Mann 18

Garfield 81, South Gate 3

Hamilton 84, Venice 19

Legacy 48, Roosevelt 6

Marquez 47, Torres 10

Northridge Academy 59, East Valley 9

Palisades 67, Fairfax 42

Panorama 58, Sun Valley Magnet 25

Poly 46, Arleta 42

Reseda 56, Community Charter 14

Santee 43, West Adams 19

SOCES 56, Fulton 4

Sotomayor 48, Elizabeth 20

South East 39, Bell 33

University Pathways Medical 48, University Pathways Public Service 10

University Prep Value 34, Gertz-Ressler 22

Vaughn 37, VAAS 24

Verdugo Hills 63, Grant 23

WISH Academy 54, Animo Venice 22

SOUTHERN SECTION

Alta Loma 58, Los Altos 46

Antelope Valley 66, Quartz Hill 52

Beckman 63, El Toro 32

Bethel Christian 24, Mesa Grande Academy 20

Bishop Alemany 55, Immaculate Heart 50

Burbank 40, Hoover 36

Burbank Burroughs 48, Pasadena 40

California 38, Whittier 32

Cantwell-Sacred Heart 61, St. Paul 42

Canyon Country Canyon 10l, Castaic 25

Canyon Springs 56, Riverside North 21

Carpinteria 54, Hueneme 12

Carter 55, Eisenhower 20

Colton 45, Arroyo Valley 26

Compton Centennial 68, Hawthorne 17

Covina 41, Charter Oak 28

Culver City 70, Leuzinger 56

Desert Christian 42, Faith Baptist 37

Desert Christian Academy 56, Anza Hamilton 35

El Rancho 39, Santa Fe 35

Fountain Valley 43, Los Alamitos 40

Hart 63, West Ranch 15

Harvard-Westlake 64, Sherman Oaks Notre Dame 25

Hemet 56, Liberty 28

Heritage 55, Riverside Poly 36

Hesperia 77, Sultana 37

Hillcrest 39, Lakeside 35

Hillcrest Christian 56, Southwestern Academy 19

Holy Martyrs 49, YULA 48

JSerra 66, Santa Margarita 53

Knight 64, Littlerock 17

La Canada 66, Blair 23

Laguna Hills 51, Ocean View 27

Lakewood St. Joseph 71, Gardena Serra 26

Lancaster 61, Highland 51

La Palma Kennedy 55, Katella 45

La Quinta 48, Xavier Prep 41

La Sierra 52, Norte Vista 32

Lawndale 48, Santa Monica 43

Linfield Christian 50, Aquinas 45

Loma Linda Academy 56, Redlands Adventist Academy 18

Lucerne Valley 40, Santa Rosa Academy 13

Marina 50, Edison 40

Mark Keppel 67, Bell Gardens 21

Mission Viejo 48, Capistrano Valley 21

Moreno Valley 80, Rancho Christian 76

Nordhoff 55, Malibu 37

Northview 42, Hacienda Heights Wilson 36

Notre Dame Academy 55, Marymount 32

Oak Hills 50, Serrano 28

Oak Park 51, Camarillo 41

Palm Desert 51, Palm Springs 30

Pasadena Marshall 38, Arroyo 22

Patriot 72, Jurupa Valley 18

Peninsula 51, Wiseburn Da Vinci 47

Perris 42, Arlington 21

Ramona 57, Rubidoux 13

Rancho Verde 55, Orange Vista 23

Rialto 54, Summit 48

Ridgecrest Burroughs 72, Apple Valley 43

Riverside Notre Dame 44, Bloomington 17

Rosemead 49, South El Monte 42

Rowland 57, West Covina 32

San Clemente 62, Aliso Niguel 28

San Dimas 56, Colony 22

San Gabriel Academy 36, Webb 18

San Juan Hills 53, Dana Hills 47

San Marino 48, Temple City 42

Santa Clarita Christian 51, Lancaster Baptist 35

Santa Paula 71, Channel Islands 16

Schurr 50, Montebello 6

Segerstrom 61, Godinez 51

Shadow Hills 85, Rancho Mirage 6

Sierra Canyon 89, Louisville 45

Silver Valley 52, Granite Hills 39

Silverado 57, Barstow 38

Simi Valley 66, Royal 25

South Pasadena 47, Monrovia 37

Southlands Christian 33, Calvary Baptist 18

Temecula Prep 60, San Jacinto Leadership 42

Temescal Canyon 64, Elsinore 27

Tustin 34, Fullerton 23

United Christian Academy 68, La Sierra Academy 18

Valencia 56, Golden Valley 23

Valley View 63, Paloma Valley 33

Victor Valley 51, Adelanto 43

Windward 75, Brentwood 62

Workman 34, SEED LA 18