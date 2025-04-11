Friday’s high school baseball and softball scores
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FRIDAY’S RESULTS
BASEBALL
City Section
Angelou 8, Los Angeles 4
Animo Leadership 17, Animo Venice 5
CALS Early College 11, Downtown Magnets 8
Carson 5, Banning 0
Chavez 3, Grant 2
El Camino Real 9, Cleveland 6
Franklin 9, Eagle Rock 4
Fulton 16, Valley Oaks CES 6
Granada Hills 3, Chatsworth 1
Heritage Christian 35, Lakeview Charter 1
LA Leadership Academy 3, Collins Family 1
Marshall 16, Lincoln 1
Mendez 10, Contreras 5
Narbonne 11, Gardena 0
Northridge Academy 16, Panorama 0
Public Safety Academy 15, Redlands Adventist Academy 5
RFK Community 13, Roybal 12
San Pedro 10, Rancho Dominguez 0
Van Nuys 5, Arleta 3
Vaughn 15, VAAS 5
Verdugo Hills 11, North Hollywood 1
Wilson 12, Bravo 0
Southern Section
AAE 13, Lucerne Valley 0
Adelanto 2, Barstow 0
Alhambra 15, San Gabriel 0
Animo Leadership 17, Animo Venice 5
Arrowhead Christian 6, Patriot 1
Avalon 15, Fairmont Prep 11
Bishop Amat 5, Serra 1
Bolsa Grande 11, Magnolia 6
Bosco Tech 16, Verbum Dei 0
Brea Olinda 4, Esperanza 0
Calabasas 11, Newbury Park 3
Carpinteria 10, Santa Maria 2
Chaparral 12, Murrieta Mesa 11
Chino 7, Chaffey 3
CIMSA 9, Silver Valley 3
Colony 1, San Dimas 0
Colton 3, Carter 2
Corona del Mar 8, Los Alamitos 6
Crossroads Christian 5, Entrepreneur 4
Don Lugo 12, Montclair 2
Edison 2, Marina 0
Eisenhower 8, San Gorgonio 2
El Dorado 6, Santa Ana Foothill 1
Elsinore 8, West Valley 4
Estancia 7, Savanna 1
Flintridge Prep 8, Providence 4
Fontana 11, Arroyo Valley 10
Fullerton 10, Ocean View 5
Gahr 7, Downey 6
Garden Grove 2, Placentia Valencia 1
Garden Grove Pacifica 6, Anaheim Canyon 4
Glenn 3, Cerritos 1
Granite Hills 9, Silverado 3
Great Oak 11, Murrieta Valley 1
Heritage Christian 35, Lakeview Charter 1
Highland 13, Eastside 1
Hueneme 7, Channel Islands 4
Irvine 6, Woodbridge 1
Kaiser 8, Grand Terrace 1
Laguna Beach 12, St. Margaret’s 1
Laguna Hills 6, Calvary Chapel 4
La Palma Kennedy 4, Katella 1
La Serna 8, El Rancho 5
Littlerock 8, Lancaster 5
Loara 15, Rancho Alamitos 8
Long Beach Wilson 7, Warren 2
Maranatha 3, Village Christian 2
Mater Dei 4, Servite 2
Mayfair 21, Lynwood 1
Mira Costa 11, Loyola 0
Mission Viejo 8, El Toro 5
Montebello 9, Bell Gardens 0
New Roads 10, HMSA 0
Northwood 11, Portola 1
NSLA 11, Packinghouse Christian 1
Nuview Bridge 13, Santa Rosa Academy 9
Oaks Christian 11, Agoura 5
Ontario 5, Diamond Ranch 4
Orange 11, Anaheim 7
Orange Lutheran 6, JSerra 0
Oxnard Pacifica 2, San Marcos 1
Palmdale 10, Antelope Valley 0
Palos Verdes 10, North Torrance 3
Paramount 18, Firebaugh 1
Public Safety Academy 15, Redlands Adventist Academy 5
Quartz Hill 13, Knight 1
Rancho Mirage 10, Santa Rosa 4
Rancho Verde 3, Riverside King 0
Redlands East Valley 14, Moreno Valley 3
Rialto 6, Bloomington 5
Riverside Notre Dame 7, Rim of the World 4
Rio Mesa 4, Dos Pueblos 3
Rolling Hills Prep 13, Santa Ana Valley 3
Rosemead 7, Gabrielino 2
Royal 9, Moorpark 5
Sage Hill 4, Irvine University 0
Santa Ana 8, Palm Springs 7
Santa Barbara 8, Buena 1
Santa Fe 12, California 2
Santa Paula 6, Fillmore 0
Schurr 9, Mark Keppel 1
Sherman Oaks Notre Dame 7, Valencia 4
Sierra Canyon 13, Camarillo 0
Simi Valley 9, Oak Park 0
SJDLCS 6, Anza Hamilton 3
Sonora 5, Sunny Hills 1
South El Monte 5, Arroyo 1
St. Anthony 9, Cathedral 1
St. Bonaventure 12, Bishop Diego 3
St. John Bosco 6, Santa Margarita 1
Temescal Canyon 6, Tahquitz 1
Trinity Classical Academy 3, Huntington Beach 2
Tustin 5, Segerstrom 4
Venice (Fla.) 5, Corona 0
Villa Park 5, Cypress 3
Vista Murrieta 10, Temecula Valley 9
Westlake 8, Thousand Oaks 7
Westminster La Quinta 2, Westminster 0
Yorba Linda 10, Crean Lutheran 0
SOFTBALL
City Section
Alliance Bloomfield 25, Jordan 9
Animo Venice 19, Animo Watts 1
Birmingham 13, Cleveland 3
Bravo 18, Wilson 3
Chatsworth 5, Taft 4
Chavez 12, Arleta 3
Eagle Rock 12, Franklin 2
Granada Hills 2, El Camino Real 1
Hollywood 21, Discovery 13
Kennedy 11, Verdugo Hills 3
Legacy 11, Garfield 1
Marshall 7, Lincoln 6
Maywood CES 19, Elizabeth 2
North Hollywood 18, Reseda 0
Orthopaedic 19, Jefferson 1
Roosevelt 21, Huntington Park 3
San Fernando 10, Poly 3
Santee 20, Diego Rivera 12
South Gate 14, Bell 5
Sylmar 17, Monroe 5
Triumph Charter 21, Fulton 3
Van Nuys 19, Grant 5
Southern Section
ACE 24, Lucerne Valley 2
Adelanto 12, Barstow 11
Alta Loma 6, San Dimas 5
Anaheim 23, Los Amigos 2
Anza Hamilton 15, Sherman Indian 2
Arbor View 7, Duarte 2
Arroyo Valley 14, Rim of the World 4
Bethel Christian 27, Mesa Grande Academy 13
Capistrano Valley Christian 12, Santa Ana Calvary Chapel 5
Cerritos 13, Oxford Academy 6
Chaparral 9, Temecula Valley 5
Chino 5, Chaffey 4
Colton 19, Bloomington 3
Crescenta Valley 24, Temple City 3
Desert Christian Academy 17, Temecula Prep 6
Diamond Ranch 11, Ontario 0
Don Lugo 14, Montclair 1
Eisenhower 12, Riverside Notre Dame 2
Elsinore 14, San Jacinto 6
Etiwanda 3, Chino Hills 2
Fillmore 5, Vasquez 2
Fullerton 14, Ocean View 5
Garden Grove 10, Loara 7
Garden Grove Santiago 12, Savanna 0
Granite Hills 17, Silverado 4
Hesperia Christian 18, Silver Valley 0
Hoover 23, St. Mary’s Academy 12
La Canada 15, Monrovia 5
Katella 13, Laguna Hills 3
Mater Dei 3, JSerra 1
Mission Viejo 6, Dana Hills 1
Murrieta Mesa 10, Murrieta Valley 0
Orange 7, Santa Ana Valley 6
Oxnard 9, Ventura 4
Pasadena Poly 6, Chadwick 0
Providence 10, Westridge 0
Rancho Alamitos 14, Magnolia 0
Rancho Cucamonga 9, Los Osos 4
Rialto 3, San Gorgonio 2
Rio Hondo Prep 9, Mayfield 3
Rio Mesa 5, Dos Pueblos 4
Rosary 7, Irvine 2
San Juan Hills 6, Beckman 4
San Marcos 8, Oxnard Pacifica 4
Santa Margarita 8, Orange Lutheran 7
Santa Rosa Academy 27, Nuview Bridge 2
South El Monte 12, Arroyo 2
Summit 11, Jurupa Hills 2
Temescal Canyon 17, Tahquitz 0
University Prep 7, CIMSA 0
Valley View 16, Colony 0
West Covina 15, Garey 0
Westminster La Quinta 15, Estancia 1
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