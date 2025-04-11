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High School Sports

Friday’s high school baseball and softball scores

Baseballs and glove
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

FRIDAY’S RESULTS

BASEBALL

City Section

Angelou 8, Los Angeles 4

Animo Leadership 17, Animo Venice 5

CALS Early College 11, Downtown Magnets 8

Carson 5, Banning 0

Chavez 3, Grant 2

El Camino Real 9, Cleveland 6

Franklin 9, Eagle Rock 4

Fulton 16, Valley Oaks CES 6

Granada Hills 3, Chatsworth 1

Heritage Christian 35, Lakeview Charter 1

LA Leadership Academy 3, Collins Family 1

Marshall 16, Lincoln 1

Mendez 10, Contreras 5

Narbonne 11, Gardena 0

Northridge Academy 16, Panorama 0

Public Safety Academy 15, Redlands Adventist Academy 5

RFK Community 13, Roybal 12

San Pedro 10, Rancho Dominguez 0

Van Nuys 5, Arleta 3

Vaughn 15, VAAS 5

Verdugo Hills 11, North Hollywood 1

Wilson 12, Bravo 0

Southern Section

AAE 13, Lucerne Valley 0

Adelanto 2, Barstow 0

Alhambra 15, San Gabriel 0

Animo Leadership 17, Animo Venice 5

Arrowhead Christian 6, Patriot 1

Avalon 15, Fairmont Prep 11

Bishop Amat 5, Serra 1

Bolsa Grande 11, Magnolia 6

Bosco Tech 16, Verbum Dei 0

Brea Olinda 4, Esperanza 0

Calabasas 11, Newbury Park 3

Carpinteria 10, Santa Maria 2

Chaparral 12, Murrieta Mesa 11

Chino 7, Chaffey 3

CIMSA 9, Silver Valley 3

Colony 1, San Dimas 0

Colton 3, Carter 2

Corona del Mar 8, Los Alamitos 6

Crossroads Christian 5, Entrepreneur 4

Don Lugo 12, Montclair 2

Edison 2, Marina 0

Eisenhower 8, San Gorgonio 2

El Dorado 6, Santa Ana Foothill 1

Elsinore 8, West Valley 4

Estancia 7, Savanna 1

Flintridge Prep 8, Providence 4

Fontana 11, Arroyo Valley 10

Fullerton 10, Ocean View 5

Gahr 7, Downey 6

Garden Grove 2, Placentia Valencia 1

Garden Grove Pacifica 6, Anaheim Canyon 4

Glenn 3, Cerritos 1

Granite Hills 9, Silverado 3

Great Oak 11, Murrieta Valley 1

Heritage Christian 35, Lakeview Charter 1

Highland 13, Eastside 1

Hueneme 7, Channel Islands 4

Irvine 6, Woodbridge 1

Kaiser 8, Grand Terrace 1

Laguna Beach 12, St. Margaret’s 1

Laguna Hills 6, Calvary Chapel 4

La Palma Kennedy 4, Katella 1

La Serna 8, El Rancho 5

Littlerock 8, Lancaster 5

Loara 15, Rancho Alamitos 8

Long Beach Wilson 7, Warren 2

Maranatha 3, Village Christian 2

Mater Dei 4, Servite 2

Mayfair 21, Lynwood 1

Mira Costa 11, Loyola 0

Mission Viejo 8, El Toro 5

Montebello 9, Bell Gardens 0

New Roads 10, HMSA 0

Northwood 11, Portola 1

NSLA 11, Packinghouse Christian 1

Nuview Bridge 13, Santa Rosa Academy 9

Oaks Christian 11, Agoura 5

Ontario 5, Diamond Ranch 4

Orange 11, Anaheim 7

Orange Lutheran 6, JSerra 0

Oxnard Pacifica 2, San Marcos 1

Palmdale 10, Antelope Valley 0

Palos Verdes 10, North Torrance 3

Paramount 18, Firebaugh 1

Public Safety Academy 15, Redlands Adventist Academy 5

Quartz Hill 13, Knight 1

Rancho Mirage 10, Santa Rosa 4

Rancho Verde 3, Riverside King 0

Redlands East Valley 14, Moreno Valley 3

Rialto 6, Bloomington 5

Riverside Notre Dame 7, Rim of the World 4

Rio Mesa 4, Dos Pueblos 3

Rolling Hills Prep 13, Santa Ana Valley 3

Rosemead 7, Gabrielino 2

Royal 9, Moorpark 5

Sage Hill 4, Irvine University 0

Santa Ana 8, Palm Springs 7

Santa Barbara 8, Buena 1

Santa Fe 12, California 2

Santa Paula 6, Fillmore 0

Schurr 9, Mark Keppel 1

Sherman Oaks Notre Dame 7, Valencia 4

Sierra Canyon 13, Camarillo 0

Simi Valley 9, Oak Park 0

SJDLCS 6, Anza Hamilton 3

Sonora 5, Sunny Hills 1

South El Monte 5, Arroyo 1

St. Anthony 9, Cathedral 1

St. Bonaventure 12, Bishop Diego 3

St. John Bosco 6, Santa Margarita 1

Temescal Canyon 6, Tahquitz 1

Trinity Classical Academy 3, Huntington Beach 2

Tustin 5, Segerstrom 4

Venice (Fla.) 5, Corona 0

Villa Park 5, Cypress 3

Vista Murrieta 10, Temecula Valley 9

Westlake 8, Thousand Oaks 7

Westminster La Quinta 2, Westminster 0

Yorba Linda 10, Crean Lutheran 0

SOFTBALL

City Section

Alliance Bloomfield 25, Jordan 9

Animo Venice 19, Animo Watts 1

Birmingham 13, Cleveland 3

Bravo 18, Wilson 3

Chatsworth 5, Taft 4

Chavez 12, Arleta 3

Eagle Rock 12, Franklin 2

Granada Hills 2, El Camino Real 1

Hollywood 21, Discovery 13

Kennedy 11, Verdugo Hills 3

Legacy 11, Garfield 1

Marshall 7, Lincoln 6

Maywood CES 19, Elizabeth 2

North Hollywood 18, Reseda 0

Orthopaedic 19, Jefferson 1

Roosevelt 21, Huntington Park 3

San Fernando 10, Poly 3

Santee 20, Diego Rivera 12

South Gate 14, Bell 5

Sylmar 17, Monroe 5

Triumph Charter 21, Fulton 3

Van Nuys 19, Grant 5

Southern Section

ACE 24, Lucerne Valley 2

Adelanto 12, Barstow 11

Alta Loma 6, San Dimas 5

Anaheim 23, Los Amigos 2

Anza Hamilton 15, Sherman Indian 2

Arbor View 7, Duarte 2

Arroyo Valley 14, Rim of the World 4

Bethel Christian 27, Mesa Grande Academy 13

Capistrano Valley Christian 12, Santa Ana Calvary Chapel 5

Cerritos 13, Oxford Academy 6

Chaparral 9, Temecula Valley 5

Chino 5, Chaffey 4

Colton 19, Bloomington 3

Crescenta Valley 24, Temple City 3

Desert Christian Academy 17, Temecula Prep 6

Diamond Ranch 11, Ontario 0

Don Lugo 14, Montclair 1

Eisenhower 12, Riverside Notre Dame 2

Elsinore 14, San Jacinto 6

Etiwanda 3, Chino Hills 2

Fillmore 5, Vasquez 2

Fullerton 14, Ocean View 5

Garden Grove 10, Loara 7

Garden Grove Santiago 12, Savanna 0

Granite Hills 17, Silverado 4

Hesperia Christian 18, Silver Valley 0

Hoover 23, St. Mary’s Academy 12

La Canada 15, Monrovia 5

Katella 13, Laguna Hills 3

Mater Dei 3, JSerra 1

Mission Viejo 6, Dana Hills 1

Murrieta Mesa 10, Murrieta Valley 0

Orange 7, Santa Ana Valley 6

Oxnard 9, Ventura 4

Pasadena Poly 6, Chadwick 0

Providence 10, Westridge 0

Rancho Alamitos 14, Magnolia 0

Rancho Cucamonga 9, Los Osos 4

Rialto 3, San Gorgonio 2

Rio Hondo Prep 9, Mayfield 3

Rio Mesa 5, Dos Pueblos 4

Rosary 7, Irvine 2

San Juan Hills 6, Beckman 4

San Marcos 8, Oxnard Pacifica 4

Santa Margarita 8, Orange Lutheran 7

Santa Rosa Academy 27, Nuview Bridge 2

South El Monte 12, Arroyo 2

Summit 11, Jurupa Hills 2

Temescal Canyon 17, Tahquitz 0

University Prep 7, CIMSA 0

Valley View 16, Colony 0

West Covina 15, Garey 0

Westminster La Quinta 15, Estancia 1

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