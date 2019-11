Football: Friday’s semifinal results and championship pairings

CITY

Semifinals, Friday

OPEN DIVISION

Birmingham 28, San Pedro 25

Wilmington Banning 35, Crenshaw 21

DIVISION I

El Camino Real 37, Eagle Rock 28

Reseda 42, Venice 41

DIVISION II

Franklin 45, Jefferson 14

Canoga Park 35, Manual Arts 0

DIVISION III

Marquez 12, Washington 7

Gardena 38, Lincoln 20

8 MAN

Animo Robinson 52, New Designs University Park 12

North Valley Military Institute 34, Fulton 28

SOUTHERN SECTION

Semifinals, Friday

DIVISION 1

Mater Dei 49, Mission Viejo 24

St. John Bosco 52, Corona Centennial 14

DIVISION 2

Sierra Canyon 24, Rancho Cucamonga 13

Chaminade, bye

DIVISION 3

Corona del Mar 48, Alemany 21

Grace Brethren 49, La Habra 45

DIVISION 4

San Juan Hills 29, Paramount 28 (OT)

Loyola 31, Camarillo 14

DIVISION 5

St. Paul 14, Culver City 10

Aquinas 24, Glendora 21

DIVISION 6

Oxnard Pacifica 37, Crespi 10

La Serna 14, San Jacinto 7

DIVISION 7

Cypress 26, Serrano 21

Temecula Valley 31, West Ranch 28

DIVISION 8

Sunny Hills 31, Trabuco Hills 27

Santa Barbara 37, Palmdale 15

DIVISION 9

North Torrance 14, San Dimas 0

Highland 58, Newport Harbor 17

DIVISION 10

Crescenta Valley 28, Katella 10

Simi Valley 30, Orange 14

DIVISION 11

Muir 34, Linfield Christian 29

Marina 27, Hemet 7

DIVISION 12

El Monte 22, Jurupa Hills 15

Adelanto 41, Orange Vista 0

DIVISION 13

Ramona 28, Alhambra 24

Esperanza 42, Inglewood 41

DIVISION 14

St. Pius X-St. Matthias 34, Vista del Lago 31

South Torrance 30, Loara 7

8 MAN

DIVISION 1

Thacher 46, Sage Hill 21

DIVISION 2

Bloomington Christian 74, Sage Oak 72

Lancaster Baptist 51, Hillcrest Christian 48

CITY FOOTBALL CHAMPIONSHIPS

Nov. 29-30 at El Camino College

Friday (Nov. 29)

8 Man: #1 Animo Robinson (10-1) vs. #3 North Valley Military Institute (8-2), 3 p.m.

Open Division: #3 Wilmington Banning (6-4) vs. #4 Birmingham (7-4), 7 p.m.Saturday (Nov. 30)

Division III: #1 Marquez (13-0) vs. #2 Gardena (9-4), 11 a.m.

Division II: #1 Franklin (11-2) vs. #2 Canoga Park (11-2), 2:30 p.m.

Division I: #2 Reseda (9-3) vs. #4 El Camino Real (8-4), 6 p.m.

SOUTHERN SECTION FOOTBALL CHAMPIONSHIPS

Nov. 29-30 (dates tba Saturday)

Division 1: #1 Mater Dei (12-0) vs. #2 St. John Bosco (11-1) at Cerritos College, Nov. 30, 7:30 p.m.

Division 2: #1 Sierra Canyon (12-1) at Chaminade (7-5), Nov. 29, 7:30 p.m.

Division 3: #2 Grace Brethren (12-1) at #1 Corona del Mar (13-0), Nov. 29, 7:30 p.m.

Division 4: #4 San Juan Hills (10-3) at Loyola (6-6), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 5: Aquinas (11-2) at St. Paul (12-1), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 6: #4 Oxnard Pacifica (12-1) at #3 La Serna (13-0), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 7: #3 Temecula Valley (11-2) at #4 Cypress (13-0), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 8: #1 Sunny Hills (11-2) at #2 Santa Barbara (11-2), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 9: North Torrance (11-2) at Highland (10-3), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 10: #1 Crescenta Valley (13-0) at Simi Valley (10-3), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 11: #4 Muir (11-2) at #2 Marina (11-2), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 12: #1 El Monte (13-0) at Adelanto (11-2), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.Division 13: Esperanza (9-4) at #4 Ramona (11-2), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

Division 14: #1 St. Pius X-St. Matthias (12-0) at South Torrance (9-4), Nov. 29 or 30, 7 or 7:30 p.m.

SOUTHERN SECTION

8 MAN FOOTBALL DIVISION 1

Semifinal, Saturday#4 Flintridge Prep (9-2) at #1 Windward (9-0), 1 p.m.

CHAMPIONSHIPS, Nov. 29-30 (date/time tba)

Division 1: Thacher (6-3) at Windward OR Flintridge Prep at Thacher (6-3)

Division 2: #2 Lancaster Baptist (8-2) at #1 Bloomington Christian (9-1)