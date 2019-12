PJ Garcia of Garfield is the Eastern League MVP

Senior running back PJ Garcia of Garfield has been named the MVP of the Eastern League.

The offensive player of the year was junior quarterback Jonathan Bautista of Garfield. The defensive player of the year was Erick Anaya of Garfield. The offensive lineman of the year was Jose Flores of Bell. The defensive lineman of the year was Alec Rojas of Roosevelt.

First-team all-league

BELL_Lucio Chavez, OL, Sr.; Ivan Gomez, OL, Sr.; Justin Gutierrez, OL, Sr.; Carlos Leal, DL, Sr.; Erick Pastora, OL, Sr.

GARFIELD_Eduardo Flores, OL, Sr.; Andrew Garcia, RB, Sr.; Dominic Garcia, OL, Sr.; Edder Martinez, OL, Sr.; Fabian Munoz-Rodriguez, K, Sr.; Miguel Ortiz, DL, Sr.; Enrique Rincon, DL, Jr.; Anthony Ruvacalba, DL, Sr.; Thomas Serrano, WR, Sr.

Advertisement

HUNTINGTON PARK_Kris Mazariegos, WR, Sr.; Miguel Mena, LB, Sr.

LEGACY_Hector Espinoza, OL, Sr.; Juan Vega, OL, Sr.

SOUTH EAST_Manuel Castejon, RB, Sr.; Allan Ceron, DB, Jr.; Erick Rios, OL, Sr.

SOUTH GATE_Luis Canales, DL, Sr.; Isaiah Escobar, LB, Jr.; Andrew Gallegos, QB, Sr.; Peter Lopez, OL, Jr.; Davin Medrano, LB, Jr.

ROOSEVELT_Ramaje Brumfield, RB, Sr.; Mark Carrillo, DL, Sr.; Ruben Castillo, DL, Sr.; Josue Lopez, DL, Sr.; Ernie Melchor, OL, Sr.; Angel Ochoa, RB, Sr.; Manuel Rojas, LB, Sr.; Alfredo Sepulveda, LB, Sr.