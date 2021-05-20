High school baseball: Wednesday’s results
BASEBALL
Wednesday’s results
Anaheim 2, Savanna 0
Arcadia 9, Burbank Burroughs 2
Arroyo Valley 11, Grand Terrace 1
Bishop Amat 10, Cathedral 4
Bonita 19, Alta Loma 2
Calabasas 4, Agoura 2
California 2, Santa Fe 1
Capistrano Valley 2, Mission Viejo 1
Charter Oak 8, Northview 7
Chino 3, Chaffey 0
Claremont 3, Glendora 2
Colton 10, Bloomington 1
Crean Lutheran 10, Oxford Academy 5
Crespi 8, St. Francis 1
Cypress 9, Tustin 3
de Toledo 6, Santa Monica Pacifica Christian 3
Dos Pueblos 23, Lompoc Cabrillo 3
El Dorado 9, Anaheim Canyon 5
El Modena 3, Brea Olinda 1
Granada Hills Kennedy 6, Valley Arts/Sciences 1
Great Oak 3, Chaparral 2
Irvine 4, Laguna Hills 3
JSerra 4, Servite 3
Jurupa Hills 3, Miller 0
Kaiser 14, Fontana 0
Katella 4, Segerstrom 1
La Habra 5, Sunny Hills 2
La Serna 2, El Rancho 1
Lennox Academy 12, Animo Leadership 4
Los Angeles CES 11, Fairfax 1
Los Angeles Wilson 9, Franklin 8
Mater Dei 15, Santa Margarita 8
Mayfair 7, Mary Star 3
Narbonne 5, Wilmington Banning 2
Ocean View 10, Godinez 0
Ontario Christian 7, Aquinas 4
Orange 7, Estancia 0
Orange Lutheran 4, St. John Bosco 0
Palisades 4, Los Angeles Hamilton 2
Palos Verdes 5, Culver City 1
Paraclete 2, Crossroads 1
Portola 5, Northwood 4
Quartz Hill 19, Highland 8
Ramona 5, Hillcrest 0
Reseda 25, Panorama 11
Rialto 9, Eisenhower 4
San Clemente 7, Aliso Niguel 3
San Gorgonio 7, Rim of the World 4
San Marcos 4, Lompoc 3
San Pedro 9, Carson 0
Santa Ana 15, Saddleback 2
Santa Ana Calvary Chapel 7, Costa Mesa 2
Santa Barbara 3, Santa Ynez 2
Sierra Canyon 17, Brentwood 0
Sonora 4, Fullerton 3
Sun Valley Poly 6, Monroe 2
Tahquitz 7, Citrus Hill 4
Tarbut V’Torah 18, Anaheim Fairmont Prep 2
Temecula Valley 10, Murrieta Mesa 4
Tesoro 5, Dana Hills 1
Thousand Oaks 4, Newbury Park 2
Trabuco Hills 3, San Juan Hills 0
Valley Torah 4, Faith Baptist 2
Venice 6, Westchester 2
Villa Park 4, Foothill 3
West Ranch 9, Valencia 2
West Valley 2, San Jacinto 1
Westlake 2, Oaks Christian 1
Westminster 7, Garden Grove 3
Woodbridge 9, Irvine University 6
Woodcrest Christian 7, Linfield Christian 4
Yorba Linda 11, Esperanza 2
Go beyond the scoreboard
Get the latest on L.A.'s teams in the daily Sports Report newsletter.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.