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High School Sports

High school baseball: Wednesday’s results

Baseball stacked in a bucket.
(Michael Reaves / Getty Images)
By Times staff
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BASEBALL

Wednesday’s results

Anaheim 2, Savanna 0

Arcadia 9, Burbank Burroughs 2

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Arroyo Valley 11, Grand Terrace 1

Bishop Amat 10, Cathedral 4

Bonita 19, Alta Loma 2

Calabasas 4, Agoura 2

California 2, Santa Fe 1

Capistrano Valley 2, Mission Viejo 1

Charter Oak 8, Northview 7

Chino 3, Chaffey 0

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Claremont 3, Glendora 2

Colton 10, Bloomington 1

Crean Lutheran 10, Oxford Academy 5

Crespi 8, St. Francis 1

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Cypress 9, Tustin 3

de Toledo 6, Santa Monica Pacifica Christian 3

Dos Pueblos 23, Lompoc Cabrillo 3

El Dorado 9, Anaheim Canyon 5

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El Modena 3, Brea Olinda 1

Granada Hills Kennedy 6, Valley Arts/Sciences 1

Great Oak 3, Chaparral 2

Irvine 4, Laguna Hills 3

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JSerra 4, Servite 3

Jurupa Hills 3, Miller 0

Kaiser 14, Fontana 0

Katella 4, Segerstrom 1

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La Habra 5, Sunny Hills 2

La Serna 2, El Rancho 1

Lennox Academy 12, Animo Leadership 4

Los Angeles CES 11, Fairfax 1

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Los Angeles Wilson 9, Franklin 8

Mater Dei 15, Santa Margarita 8

Mayfair 7, Mary Star 3

Narbonne 5, Wilmington Banning 2

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Ocean View 10, Godinez 0

Ontario Christian 7, Aquinas 4

Orange 7, Estancia 0

Orange Lutheran 4, St. John Bosco 0

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Palisades 4, Los Angeles Hamilton 2

Palos Verdes 5, Culver City 1

Paraclete 2, Crossroads 1

Portola 5, Northwood 4

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Quartz Hill 19, Highland 8

Ramona 5, Hillcrest 0

Reseda 25, Panorama 11

Rialto 9, Eisenhower 4

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San Clemente 7, Aliso Niguel 3

San Gorgonio 7, Rim of the World 4

San Marcos 4, Lompoc 3

San Pedro 9, Carson 0

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Santa Ana 15, Saddleback 2

Santa Ana Calvary Chapel 7, Costa Mesa 2

Santa Barbara 3, Santa Ynez 2

Sierra Canyon 17, Brentwood 0

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Sonora 4, Fullerton 3

Sun Valley Poly 6, Monroe 2

Tahquitz 7, Citrus Hill 4

Tarbut V’Torah 18, Anaheim Fairmont Prep 2

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Temecula Valley 10, Murrieta Mesa 4

Tesoro 5, Dana Hills 1

Thousand Oaks 4, Newbury Park 2

Trabuco Hills 3, San Juan Hills 0

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Valley Torah 4, Faith Baptist 2

Venice 6, Westchester 2

Villa Park 4, Foothill 3

West Ranch 9, Valencia 2

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West Valley 2, San Jacinto 1

Westlake 2, Oaks Christian 1

Westminster 7, Garden Grove 3

Woodbridge 9, Irvine University 6

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Woodcrest Christian 7, Linfield Christian 4

Yorba Linda 11, Esperanza 2

High School Sports

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