Wednesday’s high school basketball scores
CIF City Section and Southern Section high school boys’ and girls’ basketball scores from Wednesday:
BOYS
Anaheim Canyon 60, El Dorado 56
Antelope Valley 86, California City 56
Aquinas 62, Xavier Prep 42
Arleta 68, Sotomayor 59
Artesia 85, Glenn 14
Bakersfield Liberty 109, Venice 86
Beaumont 65, Yucaipa 51
Bellflower 66, Paramount 39
Bosco Tech 79, Verbum Dei 65
Brentwood 69, Viewpoint 66
California 72, El Rancho 51
Campbell Hall 81, Crossroads 69
Canyon Springs 57, Paloma Valley 50
Castaic 71, Animo Venice 63
Cerritos 64, Oxford Academy 32
Chaffey 47, Jurupa Valley 46
Chaminade 86, Littlerock 68
Citrus Hill 80, Temecula Prep 55
Coachella Valley 62, Desert Hot Springs 35
Corona del Mar 64, Edison 53
Costa Mesa 75, Saddleback 40
Covina 61, Compton 50
Downey 61, Santa Fe 33
Foothill 58, El Modena 21
Foothill Tech 74, Avalon 40
Fountain Valley 66, Huntington Beach 59
Gahr 62, Norwalk 34
Godinez Fundamental 63, Segerstrom 56
Granada Hills Kennedy 59. Sherman Oaks CES 43
Grant 79, University 34
Heritage 88, Lakeside 71
Hesperia 86, Serrano 47
Knight 83, North Hollywood 49
La Mirada 96, Lynwood 73
La Palma Kennedy 70, Santiago 46
La Salle 65, Cantwell-Sacred Heart 61
Layton Christian Academy (Utah) 68, Gardena 21
Long Beach Cabrillo 71, Workman 57
Los Alamitos 80, Laguna Beach 69
Los Altos 68, South Hills 38
Loyola 49, Valley Christian 46
Lynwood 96, La Mirada 73
Marquez 49, Hamilton 48
Mary Star of the Sea 88, St. Genevieve 60
Mater Dei 62, Orange Lutheran 41
Mayfair 78, Downey 55
Montclair 66, Nogales 59
Moorpark 56, Camarillo 45
Oak Hills 74, Apple Valley 28
Oaks Christian 63, Oxnard 43
Oakwood 66, Santa Monica Pacifica Christian 57
Ocean View 67, Katella 61
Palm Springs 77, Rancho Mirage 60
Palos Verdes 51, North 45
Panorama 50, Vaughn 32
Paraclete 103, Cathedral 51
Rancho Verde 59, JW North 35
Redlands East Valley 69, Cajon 62
Riverside Poly 82, Elsinore 47
Rolling Hills Prep 66, Verdugo Hills 50
Salesian 79, Vallejo 32
San Marino 53, Flintridge Prep 47
Santa Ana 61, Orange 33
Santa Margarita 63, Servite 41
Sierra Canyon 91, Pilibos 52
Simi Valley 60, Oak Park 40
St. Bonaventure 68, San Marcos 58
St. Bernard 72, Serra 58
St. John Bosco 67, JSerra 51
St. Margaret’s 60, Estancia 58
St. Monica 57, Salesian 41
St. Paul 55, Bishop Montgomery 52
St. Pius-St. Matthias Academy 68, St. Anthony 64
Summit 69, Linfield Christian 64
Sun Valley Magnet 80, Malibu 70
Temescal Canyon 62, Hemet 49
Valley View 26, Orange Vista 23
Villa Park 63, Esperanza 47
Vista del Lago 53, Arroyo Valley 37
Vistamar 50, Hawthorne 43
Warren 63, Firebaugh 57
Westminster 69, Garden Grove 49
Whitney 45, Pioneer 38
Workman 71, Long Beach Cabrillo 57
Yorba Linda 56, Brea Olinda 39
GIRLS
Anaheim 83, Whittier Christian 50
Anaheim Canyon 51, El Dorado 45
Aquinas 60, Xavier Prep 50
Bishop Montgomery 80, St. Mary’s Academy 48
Bonita 64, Aliso Niguel 24
Brea Olinda 63, Yorba Linda 43
California 61, El Rancho 32
Camarillo 66, Moorpark 17
Cerritos 65, Oxford Academy 40
Citrus Valley 39, Redlands 27
Covina 52, Don Lugo 29
Crenshaw 76, Bravo 15
Desert Hot Springs 47, Coachella Valley 27
Esperanza 60, Villa Park 36
Foothill 52, El Modena 23
Garden Grove 49, Westminster 35
Grant 66, University Pathways Medical Magnet 21
Godinez 49, Segerstrom 44
Hemet 45, Elsinore 28
Hesperia 48, Serrano 30
La Mirada 69, Firebaugh 12
La Serna 44, Whittier 39
Le Lycée 37, Blair 20
Leuzinger 71, Compton Centennial 4
Lincoln 33, Fremont 20
Lynwood 55, Warren 20
Marian Catholic 61, Sun Valley Poly 44
Montclair 49, Nogales 39
Morningside 60, Hawthorne 0
Narbonne 44, Mendez 21
Northview 56, Legacy 40
Oak Hills 42, Apple Valley 28
Oak Park 65, Simi Valley 22
Orange Vista 42, Canyon Springs 24
Palm Desert 51, Banning 23
Paloma Valley 60, Valley View 37
Paramount 55, Downey 43
Pasadena 51, El Segundo 28
Providence 73, Westridge 20
Rancho Verde 41, JW North 40
Riverside Poly 66, Lakeside 17
Rosary Academy 58, Santa Margarita 35
San Fernando 42, North Hollywood 24
Santa Maria St. Joseph 75, Oaks Christian 32
Shalhevet 78, YULA 55
Whitney 58, Pioneer 45
Wilmington Banning 39, Washington Prep 34
Yucaipa 43, Beaumont 29
Yucca Valley 58, Desert Mirage 13
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