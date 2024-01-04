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High School Sports

Wednesday’s high school basketball scores

Basketballs on a court.
(Ethan Miller / Getty Images)
By Steve Galluzzo
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CIF City Section and Southern Section high school boys’ and girls’ basketball scores from Wednesday:

BOYS

Anaheim Canyon 60, El Dorado 56

Antelope Valley 86, California City 56

Aquinas 62, Xavier Prep 42

Arleta 68, Sotomayor 59

Artesia 85, Glenn 14

Bakersfield Liberty 109, Venice 86

Beaumont 65, Yucaipa 51

Bellflower 66, Paramount 39

Bosco Tech 79, Verbum Dei 65

Brentwood 69, Viewpoint 66

California 72, El Rancho 51

Campbell Hall 81, Crossroads 69

Canyon Springs 57, Paloma Valley 50

Castaic 71, Animo Venice 63

Cerritos 64, Oxford Academy 32

Chaffey 47, Jurupa Valley 46

Chaminade 86, Littlerock 68

Citrus Hill 80, Temecula Prep 55

Coachella Valley 62, Desert Hot Springs 35

Corona del Mar 64, Edison 53

Costa Mesa 75, Saddleback 40

Covina 61, Compton 50

Downey 61, Santa Fe 33

Foothill 58, El Modena 21

Foothill Tech 74, Avalon 40

Fountain Valley 66, Huntington Beach 59

Gahr 62, Norwalk 34

Godinez Fundamental 63, Segerstrom 56

Granada Hills Kennedy 59. Sherman Oaks CES 43

Grant 79, University 34

Heritage 88, Lakeside 71

Hesperia 86, Serrano 47

Knight 83, North Hollywood 49

La Mirada 96, Lynwood 73

La Palma Kennedy 70, Santiago 46

La Salle 65, Cantwell-Sacred Heart 61

Layton Christian Academy (Utah) 68, Gardena 21

Long Beach Cabrillo 71, Workman 57

Los Alamitos 80, Laguna Beach 69

Los Altos 68, South Hills 38

Loyola 49, Valley Christian 46

Lynwood 96, La Mirada 73

Marquez 49, Hamilton 48

Mary Star of the Sea 88, St. Genevieve 60

Mater Dei 62, Orange Lutheran 41

Mayfair 78, Downey 55

Montclair 66, Nogales 59

Moorpark 56, Camarillo 45

Oak Hills 74, Apple Valley 28

Oaks Christian 63, Oxnard 43

Oakwood 66, Santa Monica Pacifica Christian 57

Ocean View 67, Katella 61

Palm Springs 77, Rancho Mirage 60

Palos Verdes 51, North 45

Panorama 50, Vaughn 32

Paraclete 103, Cathedral 51

Rancho Verde 59, JW North 35

Redlands East Valley 69, Cajon 62

Riverside Poly 82, Elsinore 47

Rolling Hills Prep 66, Verdugo Hills 50

Salesian 79, Vallejo 32

San Marino 53, Flintridge Prep 47

Santa Ana 61, Orange 33

Santa Margarita 63, Servite 41

Sierra Canyon 91, Pilibos 52

Simi Valley 60, Oak Park 40

St. Bonaventure 68, San Marcos 58

St. Bernard 72, Serra 58

St. John Bosco 67, JSerra 51

St. Margaret’s 60, Estancia 58

St. Monica 57, Salesian 41

St. Paul 55, Bishop Montgomery 52

St. Pius-St. Matthias Academy 68, St. Anthony 64

Summit 69, Linfield Christian 64

Sun Valley Magnet 80, Malibu 70

Temescal Canyon 62, Hemet 49

Valley View 26, Orange Vista 23

Villa Park 63, Esperanza 47

Vista del Lago 53, Arroyo Valley 37

Vistamar 50, Hawthorne 43

Warren 63, Firebaugh 57

Westminster 69, Garden Grove 49

Whitney 45, Pioneer 38

Workman 71, Long Beach Cabrillo 57

Yorba Linda 56, Brea Olinda 39

GIRLS

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Anaheim 83, Whittier Christian 50

Anaheim Canyon 51, El Dorado 45

Aquinas 60, Xavier Prep 50

Bishop Montgomery 80, St. Mary’s Academy 48

Bonita 64, Aliso Niguel 24

Brea Olinda 63, Yorba Linda 43

California 61, El Rancho 32

Camarillo 66, Moorpark 17

Cerritos 65, Oxford Academy 40

Citrus Valley 39, Redlands 27

Covina 52, Don Lugo 29

Crenshaw 76, Bravo 15

Desert Hot Springs 47, Coachella Valley 27

Esperanza 60, Villa Park 36

Foothill 52, El Modena 23

Garden Grove 49, Westminster 35

Grant 66, University Pathways Medical Magnet 21

Godinez 49, Segerstrom 44

Hemet 45, Elsinore 28

Hesperia 48, Serrano 30

La Mirada 69, Firebaugh 12

La Serna 44, Whittier 39

Le Lycée 37, Blair 20

Leuzinger 71, Compton Centennial 4

Lincoln 33, Fremont 20

Lynwood 55, Warren 20

Marian Catholic 61, Sun Valley Poly 44

Montclair 49, Nogales 39

Morningside 60, Hawthorne 0

Narbonne 44, Mendez 21

Northview 56, Legacy 40

Oak Hills 42, Apple Valley 28

Oak Park 65, Simi Valley 22

Orange Vista 42, Canyon Springs 24

Palm Desert 51, Banning 23

Paloma Valley 60, Valley View 37

Paramount 55, Downey 43

Pasadena 51, El Segundo 28

Providence 73, Westridge 20

Rancho Verde 41, JW North 40

Riverside Poly 66, Lakeside 17

Rosary Academy 58, Santa Margarita 35

San Fernando 42, North Hollywood 24

Santa Maria St. Joseph 75, Oaks Christian 32

Shalhevet 78, YULA 55

Whitney 58, Pioneer 45

Wilmington Banning 39, Washington Prep 34

Yucaipa 43, Beaumont 29

Yucca Valley 58, Desert Mirage 13

High School Sports

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