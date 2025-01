High school basketball: Tuesday’s scores for boys’ and girls’ games

More to Read

Antelope Valley 70, Palmdale 23 Banning 59, Desert Hot Springs 50 Beaumont 75, Citrus Valley 21 Bishop Montgomery 79, St. Anthony 53 Bonita 57, Walnut 35 Brea Olinda 57, El Modena 44 Brentwood 90, Crossroads 65 Buena Park 87, Santa Ana Calvary Chapel 15 Cajon 46, Redlands 19 Cantwell-Sacred Heart 42, Bishop Conaty-Loretto 20 Canyon Country Canyon 65, Golden Valley 40 Carpinteria 38, Channel Islands 35 Cerritos 66, Artesia 30 Claremont 45, Glendora 38 Costa Mesa 50, Ocean View 36 CSDR 55, San Jacinto Valley Academy 32 Diamond Ranch 60, Ayala 44 Dos Pueblos 64, Santa Barbara 37 Duarte 44, Nogales 39 El Dorado 50, Anaheim Canyon 31 Esperanza 58, Crean Lutheran 46 Estancia 48, Magnolia 42 Flintridge Prep 77, Providence 15 Foothill Tech 44, Teacher 22 Fullerton 49, Katella 31 Ganesha 29, Bassett 22 Gardena Serra 65, Ramona Convent 35 Grove School 39, NSLA 6 Hart 50, Saugus 34 Hemet 52, Rancho Verde 23 Heritage Christian 49, Whittier Christian 35 Hesperia Christian 48, University Prep 30 Highland 54, Eastside 48 Hillcrest 48, Vista del Lago 9 Indian Springs 40, San Bernardino 21 JSerra 66, Orange Lutheran 61 La Canada 46, San Marino 28 Laguna Hills 47, Garden Grove 25 Lakeside 38, Arlington 30 Lakewood St. Joseph 62, St. Paul 14 Lancaster 61, Littlerock 21 La Palma Kennedy 53, Santa Ana 42 La Sierra 39, Jurupa Valley 27 Mary Star of the Sea 48, San Gabriel Mission 14 Milken 48, Pilibos 45 Mira Costa 45, Peninsula 29 Moorpark 79, Simi Valley 45 Moreno Valley 74, Heritage 35 Newbury Park 51, Calabasas 34 Nordhoff 38, Hueneme 18 Northview 54, Charter Oak 35 Oak Hills 56, Sultana 13 Oak Park 31, Royal 22 Oakwood 57, Buckley 9 Oxnard 48, Oxnard Pacifica 30 Quartz Hill 47, Knight 46 Palos Verdes 54, Wiseburn Da Vinci 31 Pasadena Poly 58, Mayfield 27 Patriot 66, Rubidoux 10 Pioneer 71, Oxford Academy 25 Placentia Valencia 42, Godinez 33 Rancho Christian 87, Valley View 54 Ramona 51, Norte Vista 16 Ridgecrest Burroughs 64, Hesperia 49 Riverside Poly 38, Paloma Valley 33 Rowland 55, Hacienda Heights Wilson 46 Sage Hill 78, San Jacinto 45 San Clemente 74, Dana Hills 41 Santa Ana Valley 55, Garden Grove Santiago 6 Santa Clara 52, Villanova Prep 48 Santa Clarita Christian 36, Palmdale Aerospace Academy 26 San Juan Hills 69, Trabuco Hills 54 Santa Paula 67, Fillmore 18 Savanna 47, Loara 43 Sierra Vista 64, Azusa 20 Silver Valley 61, CIMSA 42 South Pasadena 53, Ontario 45 South Torrance 57, Torrance 43 St. Bonaventure 58, Cate 28 St. Genevieve 50, Paraclete 34 St. Monica 47, St. Mary’s Academy 41 St. Pius X-St. Matthias Academy 49, Sacred Heart of Jesus 37 Tesoro 62, Capistrano Valley 18 Trinity Classical Academy 41, Holy Martyrs 32 Twentynine Palms 53, Coachella Valley 42 United Christian Academy 66, California Lutheran 10 Valencia 62, West Ranch 16 Village Christian 46, Maranatha 34 Villa Park 50, Sonora 41 West Covina 41, Covina 27 Westlake 54, Thousand Oaks 35 Westminster La Quinta 46, Orange 37 Whitney 78, Glenn 40 Windward 72, Viewpoint 33 Workman 56, La Puente 19 Yucca Valley 57, Indio 11 YULA 50, Santa Monica Pacific Christian 40

Academia Avance 62, CALS Early College 46 AHSA 43, TEACH Tech Charter 41 Animo Robinson 82, Gertz-Ressler 35 Animo Watts 71, Burton 22 Aspire Ollin 54, Esperanza College Prep 36 Collins Family 49, Alliance Bloomfield 30 East College Prep 68, ESAT 40 Foshay d. Animo South Los Angeles, forfeit New Designs Watts 48, Animo Pat Brown 26 New West Charter 72, Larchmont Charter 65

Newsletter Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.