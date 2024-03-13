Tuesday’s prep baseball and softball scores
Baseball
Adelanto 6, Granite Hills 3
Alemany 3, Crespi 2
Animo De La Hoya 21, Animo Bunche 1
Aquinas 12, Woodcrest Christian 0
Arcadia 11, Hoover 0
Arlington 13, Norte Vista 0
Arroyo Grande 3, Morro Bay 0
Azusa 5, Diamond Ranch 2
Banning 3, Coachella Valley 0
Beckman 0, Northwood 0
Bell Gardens 13, Keppel 0
Big Bear 17, Public Safety Academy 0
Bloomington 1, Summit 0
Bolsa Grande 9, Garden Grove Santiago 3
Brea Olinda 2, Sonora 1
Burbank 7, Glendale 5
Burbank Burroughs 4, Muir 2
Calabasas 10, Moorpark 0
California Lutheran 3, United Christian Academy 2
Calvary Baptist 18, Crossroads Christian 13
Campbell Hall 5, Crossroads 4
Cantwell-Sacred Heart 9, Verbum Dei 0
Carter 5, San Gorgonio 4
Cathedral City 9, Desert Mirage 3
Chaffey 5, Baldwin Park 1
Chaminade 8, Loyola 1
Costa Mesa 2, Calvary Chapel 0
Crescenta Valley 8, Pasadena 2
Dana Hills 7, Corona del Mar 0
Desert Christian 8, Vasquez 4
Desert Hot Springs 18, Twentynine Palms 10
de Toledo 8, Buckley 2
Diamond Bar 9, Rowland 0
Don Lugo 13, Chino 7
Edison 4, Katella 3
Eisenhower 9, Fontana 3
El Dorado 5, Mira Costa 0
Estancia 8, Santa Ana 1
Flintridge Prep 10, Providence 0
Foothill Tech 11, Fillmore 2
Fullerton 6, Esperanza 3
Grand Terrace 4, Rialto 0
Hart 2, Villa Park 1
Harvard-Westlake 2, Sherman Oaks Notre Dame 1
Hesperia Christian 14, Academy for Academic Excellence 0
Irvine 7, Sage Hill 2
Irvine University 8, Portola 0
Jefferson 14, Angelou 0
Jurupa Valley 4, Miller 3
Kaiser 1, Jurupa Hills 0
LA Leadership Academy 16, Animo De La Hoya 2
La Mirada 16, Norwalk 0
La Quinta 3, Loara 2
Leuzinger 12, Morningside 0
Liberty 11, Perris 0
Littlerock 10, Silver Valley 0
Locke 15, Animo Venice 3
Long Beach St. Anthony 5, Salesian 0
Maranatha 27, Heritage Christian 0
Milken 12, Beverly Hills 2
Monroe 14, Vaughn 3
Montclair 5, Ontario 1
Montebello 21, San Gabriel 0
Mountain View 10, Duarte 0
Murrieta Mesa 4, Temescal Canyon 0
Murrieta Valley 2, Trabuco Hills 0
Ocean View 4, Garden Grove 0
Ontario Christian 1, Arrowhead Christian 0
Orange Lutheran 4, JSerra 1
Oxford Academy 7, Segerstrom 6
Paraclete 7, La Salle 1
Pasadena Poly 10, Chadwick 0
Patriot 5, La Sierra 1
Pioneer 15, Legacy 0
Ramona 3, Hillcrest 0
Rancho Cucamonga 8, Northview 0
Righetti 7, Lompoc 2
Rio Mesa 6, Buena 1
Riverside Notre Dame 6, Colton 3
Rubidoux 10, Pacific 0
San Bernardino 6, Indian Springs 2
San Jacinto Valley Academy 12, St. Jeanne de Lestonnac 4
San Juan Hills 1, Aliso Niguel 0
San Marcos 4, Oxnard 0
Santa Ana Mater Dei 5, Servite 1
Santa Barbara 7, Dos Pueblos 0
Santa Clarita Christian 9, Faith Baptist 4
Santa Margarita 5, St. John Bosco 2
Santa Monica Pacifica Christian 9, Animo Leadership 4
Santa Rosa Academy 9, Temecula Prep 6
Savanna 6, Westminster 3
Schurr 8, Alhambra 4
Shadow Hills 11, Xavier Prep 7
Sherman Indian 20, Noli Indian 5
Smidt Tech 19, Rise Kohyang 6
St. Bernard 4, Cathedral 0
St. Francis 3, Sierra Canyon 1
St. Margaret’s 15, Orange 0
St. Monica 12, St. Genevieve 2
St. Paul 9, South East 2
Tahquitz 2, Citrus Hill 0
Temecula Valley 5, Capistrano Valley Christian 1
Thousand Oaks 9, Grace Brethren 1
Valley Christian 2, Whittier Christian 1
Ventura 2, Oxnard Pacifica 0
Victor Valley 13, Barstow 6
Vistamar 21, Hawthorne Math & Science 4
Walnut 9, Chaparral 3
West Valley 7, San Jacinto 2
Whittier 14, Glenn 5
Woodbridge 7, Laguna Hills 4
Yorba Linda 9, Covina 3
Softball
Agoura 8, Camarillo 5
Alemany 14, Vasquez 6
Anaheim Canyon 10, El Dorado 0
Animo Leadership 12, Compton Early College 2
Aquinas 9, Woodcrest Christian 6
Archer 15, Brentwood 0
Arlington 13, Norte Vista 3
Azusa 5, St. Lucy’s 3
Bellflower 8, Pioneer 8
Bell Gardens 13, San Gabriel 3
Big Bear 27, Public Safety Academy 0
Birmingham 14, Louisville 3
Bishop Amat 1, Mary Star 0
Bishop Union 17, Lone Pine 1
Bonita 12, Colony 0
Burbank 11, Hoover 2
Burbank Burroughs 7, Arcadia 2
Cantwell-Sacred Heart 8, St. Monica 2
Capistrano Valley Christian 6, Southlands Christian 1
Carter 14, Colton 4
Cathedral City 21, Desert Mirage 2
Cerritos 13, Paramount 0
Chaffey 5, Baldwin Park 1
Chaminade 12, El Camino Real 7
Coachella Valley 11, Banning 1
Cornerstone Christian 20, Packinghouse Christian 10
Costa Mesa 8, Whitney 6
Dana Hills 9, Godinez Fundamental 0
Don Lugo 5, Chino 3
Dos Pueblos 18, Santa Barbara 1
Downey 15, Buena Park 4
Duarte 8, Viewpoint 0
El Modena 11, Santa Ana Foothill 2
El Rancho 6, La Serna 4
Elsinore 5, Sage Creek 4
El Toro 3, Garden Grove 2
Excelsior Charter 12, Hesperia 6
Fillmore 10, Nordhoff 0
Flintridge Prep 14, Chadwick 2
Granada Hills 12, Canyon Country Canyon 0
Great Oak 8, Temecula Valley 2
Golden Valley 3, Hart 2
Harvard-Westlake 15, Immaculate Heart 2
Highland 14, Knight 6
Huntington Beach 3, Edison 1
JSerra 8, Tesoro 5
Jurupa Hills 4, Kaiser 2
Jurupa Valley 7, Miller 3
Keppel 15, Montebello 0
Lakewood St. Joseph 9, Bishop Montgomery 5
Lancaster 15, Eastside 10
Littlerock 15, Antelope Valley 0
Los Alamitos 9, Cypress 1
Los Altos 12, Hacienda Heights Wilson 0
Millikan 12, Cabrillo 0
Mission Viejo 5, Santa Margarita 4
Monrovia 23, Flintridge Sacred Heart 2
Montclair 7, Ontario 1
Moorpark 9, Oak Park 5
Moreno Valley 10, Yucca Valley 9
Murrieta Mesa 7, Vista Murrieta 4
Murrieta Valley 8, Chaparral 7
Norwalk 2, Segerstrom 1
Nuview Bridge 26, Desert Christian Academy 14
Ontario Christian 20, Arrowhead Christian 5
Oxford Academy 10, Orange 0
Paraclete 11, Ridgecrest Burroughs 3
Providence 11, Mayfield 0
Quartz Hill 16, Palmdale 0
Ramona Convent 10, La Salle 4
Redondo Union 1, Santa Monica 0
Rio Hondo Prep 5, Pasadena Poly 2
Rio Mesa 13, Buena 6
Rubidoux 15, Pacific 3
Sacred Heart 19, St. Pius X-St. Matthias 1
Samueli Academy 26, Vista Meridian Global 5
San Bernardino 18, Indian Springs 1
San Clemente 6, San Juan Hills 3
San Gorgonio 7, Arroyo Valley 4
Santa Ana Calvary Chapel 6, La Quinta 1
Santa Fe 14, Whittier 0
Santa Paula 10, Carpinteria 4
Savanna 11, Magnolia 0
Serrano 4, Eisenhower 1
Shadow Hills 31, Xavier Prep 1
Sherman Oaks Notre Dame 12, Calabasas 0
South Hills 15, Rowland 0
South Pasadena 12, San Marino 2
St. Bonaventure 14, Bishop Diego 0
St. Paul 8, Long Beach St. Anthony 6
Sultana 7, Rancho Cucamonga 6
Summit 13, Rialto 0
Sunny Hills 4, California 2
Temple City 8, La Canada 1
Torrance 17, Lawndale 0
Tustin 17, Saddleback 0
United Christian Academy 12, California Lutheran 2
Valencia 18, Castaic 5
Ventura 19, Oxnard Pacifica 3
Villa Park 9, Brea Olinda 4
West 6, El Segundo 0
West Ranch 7, Saugus 5
Yorba Linda 10, Esperanza 3
More to Read
Get our high school sports newsletter
Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.