Tuesday’s prep baseball and softball scores

Baseball

Adelanto 6, Granite Hills 3

Alemany 3, Crespi 2

Animo De La Hoya 21, Animo Bunche 1

Aquinas 12, Woodcrest Christian 0

Arcadia 11, Hoover 0

Arlington 13, Norte Vista 0

Arroyo Grande 3, Morro Bay 0

Azusa 5, Diamond Ranch 2

Banning 3, Coachella Valley 0

Beckman 0, Northwood 0

Bell Gardens 13, Keppel 0

Big Bear 17, Public Safety Academy 0

Bloomington 1, Summit 0

Bolsa Grande 9, Garden Grove Santiago 3

Brea Olinda 2, Sonora 1

Burbank 7, Glendale 5

Burbank Burroughs 4, Muir 2

Calabasas 10, Moorpark 0

California Lutheran 3, United Christian Academy 2

Calvary Baptist 18, Crossroads Christian 13

Campbell Hall 5, Crossroads 4

Cantwell-Sacred Heart 9, Verbum Dei 0

Carter 5, San Gorgonio 4

Cathedral City 9, Desert Mirage 3

Chaffey 5, Baldwin Park 1

Chaminade 8, Loyola 1

Costa Mesa 2, Calvary Chapel 0

Crescenta Valley 8, Pasadena 2

Dana Hills 7, Corona del Mar 0

Desert Christian 8, Vasquez 4

Desert Hot Springs 18, Twentynine Palms 10

de Toledo 8, Buckley 2

Diamond Bar 9, Rowland 0

Don Lugo 13, Chino 7

Edison 4, Katella 3

Eisenhower 9, Fontana 3

El Dorado 5, Mira Costa 0

Estancia 8, Santa Ana 1

Flintridge Prep 10, Providence 0

Foothill Tech 11, Fillmore 2

Fullerton 6, Esperanza 3

Grand Terrace 4, Rialto 0

Hart 2, Villa Park 1

Harvard-Westlake 2, Sherman Oaks Notre Dame 1

Hesperia Christian 14, Academy for Academic Excellence 0

Irvine 7, Sage Hill 2

Irvine University 8, Portola 0

Jefferson 14, Angelou 0

Jurupa Valley 4, Miller 3

Kaiser 1, Jurupa Hills 0

LA Leadership Academy 16, Animo De La Hoya 2

La Mirada 16, Norwalk 0

La Quinta 3, Loara 2

Leuzinger 12, Morningside 0

Liberty 11, Perris 0

Littlerock 10, Silver Valley 0

Locke 15, Animo Venice 3

Long Beach St. Anthony 5, Salesian 0

Maranatha 27, Heritage Christian 0

Milken 12, Beverly Hills 2

Monroe 14, Vaughn 3

Montclair 5, Ontario 1

Montebello 21, San Gabriel 0

Mountain View 10, Duarte 0

Murrieta Mesa 4, Temescal Canyon 0

Murrieta Valley 2, Trabuco Hills 0

Ocean View 4, Garden Grove 0

Ontario Christian 1, Arrowhead Christian 0

Orange Lutheran 4, JSerra 1

Oxford Academy 7, Segerstrom 6

Paraclete 7, La Salle 1

Pasadena Poly 10, Chadwick 0

Patriot 5, La Sierra 1

Pioneer 15, Legacy 0

Ramona 3, Hillcrest 0

Rancho Cucamonga 8, Northview 0

Righetti 7, Lompoc 2

Rio Mesa 6, Buena 1

Riverside Notre Dame 6, Colton 3

Rubidoux 10, Pacific 0

San Bernardino 6, Indian Springs 2

San Jacinto Valley Academy 12, St. Jeanne de Lestonnac 4

San Juan Hills 1, Aliso Niguel 0

San Marcos 4, Oxnard 0

Santa Ana Mater Dei 5, Servite 1

Santa Barbara 7, Dos Pueblos 0

Santa Clarita Christian 9, Faith Baptist 4

Santa Margarita 5, St. John Bosco 2

Santa Monica Pacifica Christian 9, Animo Leadership 4

Santa Rosa Academy 9, Temecula Prep 6

Savanna 6, Westminster 3

Schurr 8, Alhambra 4

Shadow Hills 11, Xavier Prep 7

Sherman Indian 20, Noli Indian 5

Smidt Tech 19, Rise Kohyang 6

St. Bernard 4, Cathedral 0

St. Francis 3, Sierra Canyon 1

St. Margaret’s 15, Orange 0

St. Monica 12, St. Genevieve 2

St. Paul 9, South East 2

Tahquitz 2, Citrus Hill 0

Temecula Valley 5, Capistrano Valley Christian 1

Thousand Oaks 9, Grace Brethren 1

Valley Christian 2, Whittier Christian 1

Ventura 2, Oxnard Pacifica 0

Victor Valley 13, Barstow 6

Vistamar 21, Hawthorne Math & Science 4

Walnut 9, Chaparral 3

West Valley 7, San Jacinto 2

Whittier 14, Glenn 5

Woodbridge 7, Laguna Hills 4

Yorba Linda 9, Covina 3

Softball

Agoura 8, Camarillo 5

Alemany 14, Vasquez 6

Anaheim Canyon 10, El Dorado 0

Animo Leadership 12, Compton Early College 2

Aquinas 9, Woodcrest Christian 6

Archer 15, Brentwood 0

Arlington 13, Norte Vista 3

Azusa 5, St. Lucy’s 3

Bellflower 8, Pioneer 8

Bell Gardens 13, San Gabriel 3

Big Bear 27, Public Safety Academy 0

Birmingham 14, Louisville 3

Bishop Amat 1, Mary Star 0

Bishop Union 17, Lone Pine 1

Bonita 12, Colony 0

Burbank 11, Hoover 2

Burbank Burroughs 7, Arcadia 2

Cantwell-Sacred Heart 8, St. Monica 2

Capistrano Valley Christian 6, Southlands Christian 1

Carter 14, Colton 4

Cathedral City 21, Desert Mirage 2

Cerritos 13, Paramount 0

Chaffey 5, Baldwin Park 1

Chaminade 12, El Camino Real 7

Coachella Valley 11, Banning 1

Cornerstone Christian 20, Packinghouse Christian 10

Costa Mesa 8, Whitney 6

Dana Hills 9, Godinez Fundamental 0

Don Lugo 5, Chino 3

Dos Pueblos 18, Santa Barbara 1

Downey 15, Buena Park 4

Duarte 8, Viewpoint 0

El Modena 11, Santa Ana Foothill 2

El Rancho 6, La Serna 4

Elsinore 5, Sage Creek 4

El Toro 3, Garden Grove 2

Excelsior Charter 12, Hesperia 6

Fillmore 10, Nordhoff 0

Flintridge Prep 14, Chadwick 2

Granada Hills 12, Canyon Country Canyon 0

Great Oak 8, Temecula Valley 2

Golden Valley 3, Hart 2

Harvard-Westlake 15, Immaculate Heart 2

Highland 14, Knight 6

Huntington Beach 3, Edison 1

JSerra 8, Tesoro 5

Jurupa Hills 4, Kaiser 2

Jurupa Valley 7, Miller 3

Keppel 15, Montebello 0

Lakewood St. Joseph 9, Bishop Montgomery 5

Lancaster 15, Eastside 10

Littlerock 15, Antelope Valley 0

Los Alamitos 9, Cypress 1

Los Altos 12, Hacienda Heights Wilson 0

Millikan 12, Cabrillo 0

Mission Viejo 5, Santa Margarita 4

Monrovia 23, Flintridge Sacred Heart 2

Montclair 7, Ontario 1

Moorpark 9, Oak Park 5

Moreno Valley 10, Yucca Valley 9

Murrieta Mesa 7, Vista Murrieta 4

Murrieta Valley 8, Chaparral 7

Norwalk 2, Segerstrom 1

Nuview Bridge 26, Desert Christian Academy 14

Ontario Christian 20, Arrowhead Christian 5

Oxford Academy 10, Orange 0

Paraclete 11, Ridgecrest Burroughs 3

Providence 11, Mayfield 0

Quartz Hill 16, Palmdale 0

Ramona Convent 10, La Salle 4

Redondo Union 1, Santa Monica 0

Rio Hondo Prep 5, Pasadena Poly 2

Rio Mesa 13, Buena 6

Rubidoux 15, Pacific 3

Sacred Heart 19, St. Pius X-St. Matthias 1

Samueli Academy 26, Vista Meridian Global 5

San Bernardino 18, Indian Springs 1

San Clemente 6, San Juan Hills 3

San Gorgonio 7, Arroyo Valley 4

Santa Ana Calvary Chapel 6, La Quinta 1

Santa Fe 14, Whittier 0

Santa Paula 10, Carpinteria 4

Savanna 11, Magnolia 0

Serrano 4, Eisenhower 1

Shadow Hills 31, Xavier Prep 1

Sherman Oaks Notre Dame 12, Calabasas 0

South Hills 15, Rowland 0

South Pasadena 12, San Marino 2

St. Bonaventure 14, Bishop Diego 0

St. Paul 8, Long Beach St. Anthony 6

Sultana 7, Rancho Cucamonga 6

Summit 13, Rialto 0

Sunny Hills 4, California 2

Temple City 8, La Canada 1

Torrance 17, Lawndale 0

Tustin 17, Saddleback 0

United Christian Academy 12, California Lutheran 2

Valencia 18, Castaic 5

Ventura 19, Oxnard Pacifica 3

Villa Park 9, Brea Olinda 4

West 6, El Segundo 0

West Ranch 7, Saugus 5

Yorba Linda 10, Esperanza 3