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High School Sports

Wednesday’s high school baseball and softball scores

Baseball and bat on a ball field
(Getty Images)
By Steve Galluzzo
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Baseball

Apple Valley 11, Ridgecrest Burroughs 1

Arcadia 6, Gahr 4

Beckman 14, Irvine University 1

Birmingham 1, Cleveland 0

Bonita 19, Alta Loma 4

Camarillo 7, Moorpark 2

Capistrano Valley 8, Los Osos 7

Chaffey 1, Chino 0

Chaminade 1, Sierra Canyon 0

Channel Islands 3, Malibu 1

Chavez 6, Verdugo Hills 3

Citrus Valley 9, Redlands East Valley 2

Colony 7, Ayala 5

Compton Early College 1, Ambassador 0

Corona 22, Riverside King 2

Corona Centennial 7, Norco 4

Corona Santiago 4, Eastvale Roosevelt 3

Costa Mesa 8, Estancia 2

Culver City 2, Redondo Union 1

Damien 3, Chino Hills 2

Dana Hills 1, Trabuco Hills 0

Diamond Ranch 5, Covina 4

Downey 6, Salesian 5

Eastside 15, Antelope Valley 2

Edgewood 2, Pomona 1

Edison 11, Marina 2

El Rancho 9, California 8

El Segundo 4, Bishop Montgomery 3

Elsinore 1, Valley View 0

Etiwanda 6, Rancho Cucamonga 3

Fillmore 4, Nordhoff 1

Fountain Valley 8, Laguna Beach 1

Ganesha 25, Bassett 0

Garden Grove 10, Muir 1

Garden Grove Pacifica 6, Crean Lutheran 3

Garey 7, La Puente 4

Glenn 9, Bosco Tech 3

Glendale 6, Eagle Rock 3

Glendora 7, Claremont 0

Grace Brethren 7, Oak Park 6

Granada Hills 4, El Camino Real 1

Hart 3, Golden Valley 2

Harvard-Westlake 6, Crespi 5

Hemet 4, Canyon Springs 2

Heritage 3, Riverside Poly 2

Hoover 6, YULA 1

Huntington Beach 7, Corona del Mar 3

Irvine 4, Northwood 1

JSerra 4, Santa Ana Mater Dei 3

Knight 11, Palmdale 3

LACES 7, Westchester 3

Laguna Hills 3, Portola 0

La Habra 7, Mountain View 3

Lakeside 11, Vista del Lago 0

Lancaster 7, Quartz Hill 6

La Palma Kennedy 5, Tustin 2

La Serna 7, Whittier 0

LA University 4, Fairfax 2

Lompoc Cabrillo 11, Atascadero 1

Long Beach Jordan 11, Beverly Hills 1

Long Beach Poly 1, Long Beach Wilson 0

Los Alamitos 8, Newport Harbor 3

Lynwood 12, Dominguez 5

Millikan 9, Lakewood 0

Mira Costa 12, Peninsula 3

Monrovia 2, San Marino 0

Mountain View 2, Gabrielino 1

Muir 6, Garden Grove 2

New Roads 5, Lennox Academy 4

Nogales 26, Workman 0

North 6, Wiseburn Da Vinci 1

North Hollywood 2, Monroe 0

Oak Hills 6, Serrano 0

Ocean View 2, Mission Viejo 1

Orange 16, Saddleback 0

Orange Vista 11, Rancho Verde 2

Paloma Valley 5, Temescal Canyon 3

Pasadena 8, Excelsior Charter 0

Pioneer Valley 7, Santa Ynez 1

Public Safety 12, Loma Linda Academy 1

Redlands 8, Beaumont 4

Rosemead 11, El Monte 3

Roybal 12, Contreras 3

Sage Hill 6, Woodbridge 5

San Clemente 9, Key West (FL) 2

San Dimas 6, Charter Oak 4

San Juan Hills 7, El Toro 0

Santa Margarita 14, Orange Lutheran 4

Santa Monica 4, Palos Verdes 3

Santa Paula 8, Carpinteria 1

Santee 15, Manual Arts 4

Sherman Oaks Notre Dame 7, Alemany 5

Sierra Vista 8, Duarte 1

Simi Valley 5, Royal 4

South El Monte 3, Pasadena Marshall 2

St. Francis 5, Loyola 2

St. John Bosco 4, Servite 3

Sultana 22, Hesperia 6

Summit 13, Layton 1

Sun Valley Poly 5, Grant 4

Taft 4, Chatsworth 1

Tesoro 10, Capistrano Valley 3

Torrance 17, Lawndale 0

Troy 5, Montclair 0

University Prep 9, Hesperia Christian 4

Valencia 12, Castaic 5

Valley Christian 15, Maranatha 14

Venice 8, Palisades 6

Village Christian 13, Heritage Christian 2

Webb 11, California Lutheran 0

West 3, South 2

West Adams 8, Los Angeles 6

West Covina 4, Northview 3

West Ranch 8, Saugus 1

Yucaipa 4, Cajon 1

Softball

Adelanto 11, Excelsior Charter 10

Arleta 8, Sun Valley Poly 6

Ayala 12, Glendora 1

Beaumont 13, Citrus Valley 2

Bonita 8, Colony 4

Cajon 21, Riverside Prep 1

Camarillo 6, Moorpark 3

Canyon Springs 14, Moreno Valley 3

Cerritos 13, Oxford Academy 3

Charter Oak 5, San Dimas 0

Chavez 11, North Hollywood 0

Claremont 3, Alta Loma 2

Cornerstone Christian 27, Packinghouse Christian 10

Corona Santiago 11, Corona 3

Costa Mesa 19, Estancia 3

Covina 20, Diamond Ranch 16

Duarte 13, Nogales 2

Eastvale Roosevelt 3, Corona Centennial 1

El Monte 15, Rosemead 1

El Segundo 9, South 0

Flintridge Scared Heart 12, San Marino 2

Garden Grove Pacifica 13, Placentia Valencia 0

Garfield 7, South Gate 0

Harvard-Westlake 12, St. Monica 2

Hollywood 12, Contreras 1

Huntington Park 20, Dymally 10

Katella 19, Westminster 6

LA Academy of Arts & Enterprise 17, Animo South LA 7

Laguna Hills 8, Irvine University 1

La Quinta 12, Rancho Mirage 2

La Serna 11, Whittier 1

Legacy 7, LA Roosevelt 0

Loma Linda Academy 22, Public Safety 7

Los Alamitos 19, Corona del Mar 0

Marquez 20, Maywood CES 3

Maywood Academy 25, Elizabeth 0

Mendez 20, Bernstein 10

Mira Costa 12, Peninsula 3

Monroe 14, Grant 12

Narbonne 25, Hawkins 2

Norco 9, Riverside King 3

North 19, Lawndale 0

Northview 21, West Covina 5

Oak Park 3, Buena 0

Ocean View 11, Godinez 0

Orange Vista 9, JW North 3

Orange 18, Saddleback 2

Palisades 10, LA University 4

Palos Verdes 5, Santa Monica 2

Ramona Convent 16, Cantwell-Sacred Heart 12

Rancho Verde 26, Rancho Christian 1

Redlands Adventist 15, River Springs Charter 7

Redondo Union 15, Culver City 0

Rio Mesa 5, Dos Pueblos 2

Riverside Poly 12, Hemet 4

Rosary 13, Dana Hills 3

San Fernando 13, Canoga Park 2

San Pedro 7, Bishop Montgomery 6

Santa Ana 4, Santa Ana Calvary Chapel 3

Santa Rosa Academy 8, Lakeside 4

Santee 23, Manual Arts 4

Sierra Vista 4, Azusa 2

South El Monte 15, Pasadena Marshall 0

Sultana 13, Ridgecrest Burroughs 3

Sylmar 15, Van Nuys 1

Taft 8, Northridge Academy 6

Temple City 10, La Canada 0

Valley View 9, Heritage 3

Verdugo Hills 4, Eagle Rock 3

Villa Park 11, Fullerton 0

Western Christian 12, Capistrano Valley Christian 5

West Ranch 10, Royal 8

Xavier Prep 11, Riverside Notre Dame 0

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