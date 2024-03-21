Wednesday’s high school baseball and softball scores
Baseball
Apple Valley 11, Ridgecrest Burroughs 1
Arcadia 6, Gahr 4
Beckman 14, Irvine University 1
Birmingham 1, Cleveland 0
Bonita 19, Alta Loma 4
Camarillo 7, Moorpark 2
Capistrano Valley 8, Los Osos 7
Chaffey 1, Chino 0
Chaminade 1, Sierra Canyon 0
Channel Islands 3, Malibu 1
Chavez 6, Verdugo Hills 3
Citrus Valley 9, Redlands East Valley 2
Colony 7, Ayala 5
Compton Early College 1, Ambassador 0
Corona 22, Riverside King 2
Corona Centennial 7, Norco 4
Corona Santiago 4, Eastvale Roosevelt 3
Costa Mesa 8, Estancia 2
Culver City 2, Redondo Union 1
Damien 3, Chino Hills 2
Dana Hills 1, Trabuco Hills 0
Diamond Ranch 5, Covina 4
Downey 6, Salesian 5
Eastside 15, Antelope Valley 2
Edgewood 2, Pomona 1
Edison 11, Marina 2
El Rancho 9, California 8
El Segundo 4, Bishop Montgomery 3
Elsinore 1, Valley View 0
Etiwanda 6, Rancho Cucamonga 3
Fillmore 4, Nordhoff 1
Fountain Valley 8, Laguna Beach 1
Ganesha 25, Bassett 0
Garden Grove 10, Muir 1
Garden Grove Pacifica 6, Crean Lutheran 3
Garey 7, La Puente 4
Glenn 9, Bosco Tech 3
Glendale 6, Eagle Rock 3
Glendora 7, Claremont 0
Grace Brethren 7, Oak Park 6
Granada Hills 4, El Camino Real 1
Hart 3, Golden Valley 2
Harvard-Westlake 6, Crespi 5
Hemet 4, Canyon Springs 2
Heritage 3, Riverside Poly 2
Hoover 6, YULA 1
Huntington Beach 7, Corona del Mar 3
Irvine 4, Northwood 1
JSerra 4, Santa Ana Mater Dei 3
Knight 11, Palmdale 3
LACES 7, Westchester 3
Laguna Hills 3, Portola 0
La Habra 7, Mountain View 3
Lakeside 11, Vista del Lago 0
Lancaster 7, Quartz Hill 6
La Palma Kennedy 5, Tustin 2
La Serna 7, Whittier 0
LA University 4, Fairfax 2
Lompoc Cabrillo 11, Atascadero 1
Long Beach Jordan 11, Beverly Hills 1
Long Beach Poly 1, Long Beach Wilson 0
Los Alamitos 8, Newport Harbor 3
Lynwood 12, Dominguez 5
Millikan 9, Lakewood 0
Mira Costa 12, Peninsula 3
Monrovia 2, San Marino 0
Mountain View 2, Gabrielino 1
Muir 6, Garden Grove 2
New Roads 5, Lennox Academy 4
Nogales 26, Workman 0
North 6, Wiseburn Da Vinci 1
North Hollywood 2, Monroe 0
Oak Hills 6, Serrano 0
Ocean View 2, Mission Viejo 1
Orange 16, Saddleback 0
Orange Vista 11, Rancho Verde 2
Paloma Valley 5, Temescal Canyon 3
Pasadena 8, Excelsior Charter 0
Pioneer Valley 7, Santa Ynez 1
Public Safety 12, Loma Linda Academy 1
Redlands 8, Beaumont 4
Rosemead 11, El Monte 3
Roybal 12, Contreras 3
Sage Hill 6, Woodbridge 5
San Clemente 9, Key West (FL) 2
San Dimas 6, Charter Oak 4
San Juan Hills 7, El Toro 0
Santa Margarita 14, Orange Lutheran 4
Santa Monica 4, Palos Verdes 3
Santa Paula 8, Carpinteria 1
Santee 15, Manual Arts 4
Sherman Oaks Notre Dame 7, Alemany 5
Sierra Vista 8, Duarte 1
Simi Valley 5, Royal 4
South El Monte 3, Pasadena Marshall 2
St. Francis 5, Loyola 2
St. John Bosco 4, Servite 3
Sultana 22, Hesperia 6
Summit 13, Layton 1
Sun Valley Poly 5, Grant 4
Taft 4, Chatsworth 1
Tesoro 10, Capistrano Valley 3
Torrance 17, Lawndale 0
Troy 5, Montclair 0
University Prep 9, Hesperia Christian 4
Valencia 12, Castaic 5
Valley Christian 15, Maranatha 14
Venice 8, Palisades 6
Village Christian 13, Heritage Christian 2
Webb 11, California Lutheran 0
West 3, South 2
West Adams 8, Los Angeles 6
West Covina 4, Northview 3
West Ranch 8, Saugus 1
Yucaipa 4, Cajon 1
Softball
Adelanto 11, Excelsior Charter 10
Arleta 8, Sun Valley Poly 6
Ayala 12, Glendora 1
Beaumont 13, Citrus Valley 2
Bonita 8, Colony 4
Cajon 21, Riverside Prep 1
Camarillo 6, Moorpark 3
Canyon Springs 14, Moreno Valley 3
Cerritos 13, Oxford Academy 3
Charter Oak 5, San Dimas 0
Chavez 11, North Hollywood 0
Claremont 3, Alta Loma 2
Cornerstone Christian 27, Packinghouse Christian 10
Corona Santiago 11, Corona 3
Costa Mesa 19, Estancia 3
Covina 20, Diamond Ranch 16
Duarte 13, Nogales 2
Eastvale Roosevelt 3, Corona Centennial 1
El Monte 15, Rosemead 1
El Segundo 9, South 0
Flintridge Scared Heart 12, San Marino 2
Garden Grove Pacifica 13, Placentia Valencia 0
Garfield 7, South Gate 0
Harvard-Westlake 12, St. Monica 2
Hollywood 12, Contreras 1
Huntington Park 20, Dymally 10
Katella 19, Westminster 6
LA Academy of Arts & Enterprise 17, Animo South LA 7
Laguna Hills 8, Irvine University 1
La Quinta 12, Rancho Mirage 2
La Serna 11, Whittier 1
Legacy 7, LA Roosevelt 0
Loma Linda Academy 22, Public Safety 7
Los Alamitos 19, Corona del Mar 0
Marquez 20, Maywood CES 3
Maywood Academy 25, Elizabeth 0
Mendez 20, Bernstein 10
Mira Costa 12, Peninsula 3
Monroe 14, Grant 12
Narbonne 25, Hawkins 2
Norco 9, Riverside King 3
North 19, Lawndale 0
Northview 21, West Covina 5
Oak Park 3, Buena 0
Ocean View 11, Godinez 0
Orange Vista 9, JW North 3
Orange 18, Saddleback 2
Palisades 10, LA University 4
Palos Verdes 5, Santa Monica 2
Ramona Convent 16, Cantwell-Sacred Heart 12
Rancho Verde 26, Rancho Christian 1
Redlands Adventist 15, River Springs Charter 7
Redondo Union 15, Culver City 0
Rio Mesa 5, Dos Pueblos 2
Riverside Poly 12, Hemet 4
Rosary 13, Dana Hills 3
San Fernando 13, Canoga Park 2
San Pedro 7, Bishop Montgomery 6
Santa Ana 4, Santa Ana Calvary Chapel 3
Santa Rosa Academy 8, Lakeside 4
Santee 23, Manual Arts 4
Sierra Vista 4, Azusa 2
South El Monte 15, Pasadena Marshall 0
Sultana 13, Ridgecrest Burroughs 3
Sylmar 15, Van Nuys 1
Taft 8, Northridge Academy 6
Temple City 10, La Canada 0
Valley View 9, Heritage 3
Verdugo Hills 4, Eagle Rock 3
Villa Park 11, Fullerton 0
Western Christian 12, Capistrano Valley Christian 5
West Ranch 10, Royal 8
Xavier Prep 11, Riverside Notre Dame 0
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