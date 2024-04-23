Monday’s high school baseball and softball scores
Baseball
Academic Excellence 20, Victor Valley Christian 1
Animo Venice 5, Dymally 4
Birmingham 3, Taft 0
Bishop Amat 5, Temple City 0
Bonita 3, Glendora 2
Calabasas 9, Agoura 2
Cantwell-Sacred Heart 6, Bosco Tech 3
Carson 8, Wilmington Banning 3
Channel Islands 7, Nordhoff 3
Cleveland 2, El Camino Real 0
Colony 12, Alta Loma 6
Community Charter 20, Discovery 16
Corona 18, Eastvale Roosevelt 2
Corona Centennial 11, King 4
Corona del Mar 4, Marina 1
Corona Santiago 4, Norco 3
Costa Mesa 2, St. Margaret’s 0
Crenshaw 11, Washington Prep 1
Downtown Magnets 12, Central City Value 6
Edgewood 28, Bassett 1
Elsinore 14, Canyon Springs 6
Estancia 6, Woodbridge 2
Etiwanda 10, Damien 5
Foothill Tech 8, Cate 0
Fremont 20, Dorsey 1
Ganesha 4, Garey 3
Garfield 2, Legacy 1
Grace Brethren 16, Bishop Diego 1
Granada Hills 7, Chatsworth 0
Granada Hills Kennedy 29, Panorama 0
Great Oak 13, Murrieta Mesa 8
Hemet 6, JW North 3
Hesperia Christian 11, Big Bear 3
Jurupa valley 10, Rubidoux 1
LACES 5, LA Hamilton 2
Lakeside 6, Orange Vista 4
Lakeview Charter 19, Valley Oaks CES 2
La Palma Kennedy 7, Artesia 3
La Salle 12, Bishop Montgomery 5
LA Wilson 3, Eagle Rock 1
Lincoln 7, Franklin 5
Long Beach Poly 7, Compton 0
Los Osos 2, Chino Hills 1
Maranatha 7, West Ranch 1
Marquez 10, Elizabeth 0
Mayfair 10, Lynwood 0
Mesa Grande Academy 16, Desert Chapel 5
Monrovia 7, South Pasadena 1
Narbonne 11, Gardena 0
Newbury Park 9, Thousand Oaks 3
Newport Harbor 3, Laguna Beach 0
Nuview Bridge 13, California Military 3
Oaks Christian 3, Westlake 2
Oakwood 16, Santa Monica Pacifica Christian 6
Orange Lutheran 3, St. John Bosco 2
Paloma Valley 3, Heritage 1
Paraclete 2, Gardena Serra 0
Pomona 14, La Puente 0
Port of LA 12, Locke 7
Rancho Christian 11, Rancho Verde 0
Rancho Mirage 2, Shadow Hills 0
Redlands Adventist Academy 11, Public Safety 8
San Dimas 7, Adelanto 3
San Fernando 12, Van Nuys 1
San Pedro 10, Rancho Dominguez 0
Santa Margarita 4, Mater Dei 0
Servite 4, JSerra 1
SOCES 17, Northridge Academy 0
Sotomayor 14, Maywood 4
South Gate 10, Canyon Country Canyon 7
St. Anthony 13, St. Genevieve 0
St. Monica 7, Salesian 4
St. Paul 2, St. Bernard 1
Summit 10, Kaiser 0
Sun Valley Magnet 16, Valor Academy 4
Sylmar 7, LA Roosevelt 0
Temecula Valley 5, Murrieta Valley 4
Temescal Canyon 3, Moreno Valley 2
Trinity Classical Academy 13, Desert Christian 3
Upland 4, Rancho Cucamonga 3
Valley View 5, Tahquitz 4
Venice 12, Fairfax 0
Villa Park 4, Brea Olinda 1
Vista Murrieta 4, Chaparral 3
West Adams 11, Angelou 1
Westchester 5, University 1
Softball
Academic Excellence 18, Excelsior 0
Alhambra 10, San Gabriel 0
Anaheim 24, Magnolia 4
Animo Bunche 14, Downtown Magnets 12
Arcadia 13, Burbank Burroughs 2
Beaumont 9, Redlands 1
Bethel Christian 22, Crossroads 1
Birmingham 17, Taft 2
Bonita 14, Claremont 5
Bravo 19, Lincoln 9
Canyon Springs 9, Rancho Verde 3
Capistrano Valley 9, Trabuco Hills 0
Carpinteria 13, Channel Islands 3
Carson 8, San Pedro 2
Citrus Valley 9, Redlands East Valley 5
Cobalt Institute 14, Big Bear 4
Contreras 40, Belmont 22
Costa Mesa 17, Santa Ana 1
Crescenta Valley 10, Burbank 0
Diamond Ranch 11, West Covina 1
Dos Pueblos 10, Buena 0
Duarte 13, Workman 0
Dymally 24, Hawkins 11
Eagle Rock 3, LA Marshall 0
El Camino Real 16, Chatsworth 0
Fremont 8, Dorsey 6
Garden Grove 7, Westminster 2
Garden Grove Santiago 13, Loara 0
Glendale 10, Hoover 0
Granada Hills 17, Cleveland 0
Harbor Teacher 6, King/Drew 3
Harvard-Westlake 13, Immaculate Heart 0
Hesperia Christian 22, Silver Valley 0
Highland 12, Palmdale 2
Hillcrest 16, Arlington 8
Hueneme 5, Nordhoff 4
Indio 10, Coachella Valley 5
Keppel 10, Bell Gardens 0
King 2, Corona Santiago 1
La Habra 5, Fullerton 4
LA Hamilton 20, Westchester 0
Lakewood 6, Long Beach Poly 3
Lancaster 26, Antelope Valley 3
La Quinta 12, Rancho Alamitos 0
LA Roosevelt 19, Bell 0
La Serna 6, El Rancho 5
LA Wilson 9, Franklin 4
Legacy 11, Hawthorne 1
Long Beach Wilson 17, Compton 0
Los Amigos 26, Bolsa Grande 6
Louisville 6, Chaminade 3
Mendez 20, Roybal 10
Middle College 12, Animo Watts 6
Mojave 12, Lone Pine 7
Norco 7, Eastvale Roosevelt 6
North 13, South 8
North Hollywood 19, Monroe 0
Northridge Academy 21, East Valley 0
Northwood 14, Portola 4
Oak Hills 14, Serrano 0
Oaks Christian 11, Sierra Canyon 0
Ocean View 9, Katella 5
Orange Lutheran 6, Mater Dei 1
Orange Vista 11, Elsinore 6
Orangewood Academy 9, Capistrano Valley Christian 4
Orthopaedic 12, Central City Value 2
Oxnard 16, Oxnard Pacifica 0
Palisades 10, LA University 0
Paloma Valley 13, Lakeside 3
Panorama 11, San Fernando 6
Pomona 8, Bassett 6
Port of LA 19, Locke 0
Quartz Hill 13, Eastside 0
Rancho Cucamonga 17, St. Lucy’s 5
Redlands Adventist Academy 26, Public Safety 5
Redondo Union 11, Peninsula 1
Rialto 11, Arroyo Valley 5
Ridgecrest Burroughs 11, Santa Clara 1
Rosary 5, Santa Margarita 3
Royal 8, Oak Park 5
Santa Ana Calvary Chapel 10, Orange 0
Santa Ana Foothill 7, Brea Olinda 3
Santa Fe 10, Whittier 0
Santa Monica 8, Mira Costa 1
Santa Rosa Academy 21, Temecula Prep 3
Saugus 3, Thousand Oaks 0
Savanna 8, Santa Ana Valley 4
Schurr 16, Montebello 0
Segerstrom 10, Godinez 0
Sherman Oaks Notre Dame 10, Alemany 0
SOCES 17, Vaughn 13
Sonora 8, Troy 1
South Pasadena 12, San Marino 1
Sultana 17, Hesperia 1
Summit 21, Bloomington 3
Sunny Hills 13, Buena Park 3
Sun Valley Poly 29, Grant 2
Sylmar 17, Canoga Park 7
Tesoro 5, Aliso Niguel 0
United Christian Academy 23, California School for the Deaf 4
University Prep 9, Riverside Prep 0
USC-MAE 22, Annenberg 5
Valley View 6, Temescal Canyon 2
Vista del lago 6, Rancho Christian 4
Washington Prep 16, University Pathways 6
West 13, Wiseburn Da Vinci 0
Western Christian 1, Webb 0
Whitney 7, Long Beach Cabrillo 0
Whittier Christian 8, Village Christian 2
Wilmington Banning 19, Narbonne 0
Woodbridge 5, Irvine 4
Yorba Linda 3, El Dorado 1
Yucaipa 8, Cajon 1
More to Read
Get our high school sports newsletter
Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.