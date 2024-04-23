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High School Sports

Monday’s high school baseball and softball scores

Baseball equipment in a dugout.
(Associated Press)
By Steve Galluzzo
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Baseball

Academic Excellence 20, Victor Valley Christian 1

Animo Venice 5, Dymally 4

Birmingham 3, Taft 0

Bishop Amat 5, Temple City 0

Bonita 3, Glendora 2

Calabasas 9, Agoura 2

Cantwell-Sacred Heart 6, Bosco Tech 3

Carson 8, Wilmington Banning 3

Channel Islands 7, Nordhoff 3

Cleveland 2, El Camino Real 0

Colony 12, Alta Loma 6

Community Charter 20, Discovery 16

Corona 18, Eastvale Roosevelt 2

Corona Centennial 11, King 4

Corona del Mar 4, Marina 1

Corona Santiago 4, Norco 3

Costa Mesa 2, St. Margaret’s 0

Crenshaw 11, Washington Prep 1

Downtown Magnets 12, Central City Value 6

Edgewood 28, Bassett 1

Elsinore 14, Canyon Springs 6

Estancia 6, Woodbridge 2

Etiwanda 10, Damien 5

Foothill Tech 8, Cate 0

Fremont 20, Dorsey 1

Ganesha 4, Garey 3

Garfield 2, Legacy 1

Grace Brethren 16, Bishop Diego 1

Granada Hills 7, Chatsworth 0

Granada Hills Kennedy 29, Panorama 0

Great Oak 13, Murrieta Mesa 8

Hemet 6, JW North 3

Hesperia Christian 11, Big Bear 3

Jurupa valley 10, Rubidoux 1

LACES 5, LA Hamilton 2

Lakeside 6, Orange Vista 4

Lakeview Charter 19, Valley Oaks CES 2

La Palma Kennedy 7, Artesia 3

La Salle 12, Bishop Montgomery 5

LA Wilson 3, Eagle Rock 1

Lincoln 7, Franklin 5

Long Beach Poly 7, Compton 0

Los Osos 2, Chino Hills 1

Maranatha 7, West Ranch 1

Marquez 10, Elizabeth 0

Mayfair 10, Lynwood 0

Mesa Grande Academy 16, Desert Chapel 5

Monrovia 7, South Pasadena 1

Narbonne 11, Gardena 0

Newbury Park 9, Thousand Oaks 3

Newport Harbor 3, Laguna Beach 0

Nuview Bridge 13, California Military 3

Oaks Christian 3, Westlake 2

Oakwood 16, Santa Monica Pacifica Christian 6

Orange Lutheran 3, St. John Bosco 2

Paloma Valley 3, Heritage 1

Paraclete 2, Gardena Serra 0

Pomona 14, La Puente 0

Port of LA 12, Locke 7

Rancho Christian 11, Rancho Verde 0

Rancho Mirage 2, Shadow Hills 0

Redlands Adventist Academy 11, Public Safety 8

San Dimas 7, Adelanto 3

San Fernando 12, Van Nuys 1

San Pedro 10, Rancho Dominguez 0

Santa Margarita 4, Mater Dei 0

Servite 4, JSerra 1

SOCES 17, Northridge Academy 0

Sotomayor 14, Maywood 4

South Gate 10, Canyon Country Canyon 7

St. Anthony 13, St. Genevieve 0

St. Monica 7, Salesian 4

St. Paul 2, St. Bernard 1

Summit 10, Kaiser 0

Sun Valley Magnet 16, Valor Academy 4

Sylmar 7, LA Roosevelt 0

Temecula Valley 5, Murrieta Valley 4

Temescal Canyon 3, Moreno Valley 2

Trinity Classical Academy 13, Desert Christian 3

Upland 4, Rancho Cucamonga 3

Valley View 5, Tahquitz 4

Venice 12, Fairfax 0

Villa Park 4, Brea Olinda 1

Vista Murrieta 4, Chaparral 3

West Adams 11, Angelou 1

Westchester 5, University 1

Softball

Academic Excellence 18, Excelsior 0

Alhambra 10, San Gabriel 0

Anaheim 24, Magnolia 4

Animo Bunche 14, Downtown Magnets 12

Arcadia 13, Burbank Burroughs 2

Beaumont 9, Redlands 1

Bethel Christian 22, Crossroads 1

Birmingham 17, Taft 2

Bonita 14, Claremont 5

Bravo 19, Lincoln 9

Canyon Springs 9, Rancho Verde 3

Capistrano Valley 9, Trabuco Hills 0

Carpinteria 13, Channel Islands 3

Carson 8, San Pedro 2

Citrus Valley 9, Redlands East Valley 5

Cobalt Institute 14, Big Bear 4

Contreras 40, Belmont 22

Costa Mesa 17, Santa Ana 1

Crescenta Valley 10, Burbank 0

Diamond Ranch 11, West Covina 1

Dos Pueblos 10, Buena 0

Duarte 13, Workman 0

Dymally 24, Hawkins 11

Eagle Rock 3, LA Marshall 0

El Camino Real 16, Chatsworth 0

Fremont 8, Dorsey 6

Garden Grove 7, Westminster 2

Garden Grove Santiago 13, Loara 0

Glendale 10, Hoover 0

Granada Hills 17, Cleveland 0

Harbor Teacher 6, King/Drew 3

Harvard-Westlake 13, Immaculate Heart 0

Hesperia Christian 22, Silver Valley 0

Highland 12, Palmdale 2

Hillcrest 16, Arlington 8

Hueneme 5, Nordhoff 4

Indio 10, Coachella Valley 5

Keppel 10, Bell Gardens 0

King 2, Corona Santiago 1

La Habra 5, Fullerton 4

LA Hamilton 20, Westchester 0

Lakewood 6, Long Beach Poly 3

Lancaster 26, Antelope Valley 3

La Quinta 12, Rancho Alamitos 0

LA Roosevelt 19, Bell 0

La Serna 6, El Rancho 5

LA Wilson 9, Franklin 4

Legacy 11, Hawthorne 1

Long Beach Wilson 17, Compton 0

Los Amigos 26, Bolsa Grande 6

Louisville 6, Chaminade 3

Mendez 20, Roybal 10

Middle College 12, Animo Watts 6

Mojave 12, Lone Pine 7

Norco 7, Eastvale Roosevelt 6

North 13, South 8

North Hollywood 19, Monroe 0

Northridge Academy 21, East Valley 0

Northwood 14, Portola 4

Oak Hills 14, Serrano 0

Oaks Christian 11, Sierra Canyon 0

Ocean View 9, Katella 5

Orange Lutheran 6, Mater Dei 1

Orange Vista 11, Elsinore 6

Orangewood Academy 9, Capistrano Valley Christian 4

Orthopaedic 12, Central City Value 2

Oxnard 16, Oxnard Pacifica 0

Palisades 10, LA University 0

Paloma Valley 13, Lakeside 3

Panorama 11, San Fernando 6

Pomona 8, Bassett 6

Port of LA 19, Locke 0

Quartz Hill 13, Eastside 0

Rancho Cucamonga 17, St. Lucy’s 5

Redlands Adventist Academy 26, Public Safety 5

Redondo Union 11, Peninsula 1

Rialto 11, Arroyo Valley 5

Ridgecrest Burroughs 11, Santa Clara 1

Rosary 5, Santa Margarita 3

Royal 8, Oak Park 5

Santa Ana Calvary Chapel 10, Orange 0

Santa Ana Foothill 7, Brea Olinda 3

Santa Fe 10, Whittier 0

Santa Monica 8, Mira Costa 1

Santa Rosa Academy 21, Temecula Prep 3

Saugus 3, Thousand Oaks 0

Savanna 8, Santa Ana Valley 4

Schurr 16, Montebello 0

Segerstrom 10, Godinez 0

Sherman Oaks Notre Dame 10, Alemany 0

SOCES 17, Vaughn 13

Sonora 8, Troy 1

South Pasadena 12, San Marino 1

Sultana 17, Hesperia 1

Summit 21, Bloomington 3

Sunny Hills 13, Buena Park 3

Sun Valley Poly 29, Grant 2

Sylmar 17, Canoga Park 7

Tesoro 5, Aliso Niguel 0

United Christian Academy 23, California School for the Deaf 4

University Prep 9, Riverside Prep 0

USC-MAE 22, Annenberg 5

Valley View 6, Temescal Canyon 2

Vista del lago 6, Rancho Christian 4

Washington Prep 16, University Pathways 6

West 13, Wiseburn Da Vinci 0

Western Christian 1, Webb 0

Whitney 7, Long Beach Cabrillo 0

Whittier Christian 8, Village Christian 2

Wilmington Banning 19, Narbonne 0

Woodbridge 5, Irvine 4

Yorba Linda 3, El Dorado 1

Yucaipa 8, Cajon 1

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