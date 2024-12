High school basketball: Tuesday’s scores from boys’ and girls’ games

HIGH SCHOOL BASKETBALL

TUESDAY’S RESULTS

BOYS

Aliso Niguel 67, Diamond Bar 56

Alta Loma 72, Jurupa Valley 50

Animo Bunche 53, Aspire Ollin 26

Animo Venice 87, New West Charter 59

Baldwin Park 43, Edgewood 35

Banning 77, Mesa Grande Academy 27

Bell Gardens 55, South El Monte 48

Big Bear 76, Silver Valley 54

Bishop Amat 80, Don Lugo 36

Brentwood 93, Chino 60

California 67, Ocean View 55

California School for the Deaf 65, Grove 46

Calvary Baptist 92, NSLA 27

Campbell Hall 101, Hesperia 61

Canyon Springs 82, Vista del Lago 51

Cate 62, Santa Clara 41

Cathedral 58, Bassett 50

Central City Value 53, Annenberg 37

Chadwick 90, EF Academy 13

Citrus Hill 87, Tahquitz 50

Citrus Valley 48, Indian Springs 33

Coastal Academy 74, SJDLCS 53

Claremont 60, Temple City 56

Corona 52, Kaiser 33

Corona Centennial 98, Valley view 14

Crenshaw 69, Manual Arts 63

Crossroads 70, Sun Valley Poly 32

Damien 97, Franklin 41

Desert Chapel 36, West Shores 6

Desert Christian Academy 70, Temecula Prep 66

Dos Pueblos 64, Buena 52

Eastvale Roosevelt 110, Norco 31

El Dorado 60, Riverside King

El Rancho 65, Rosemead 41

El Toro 54, Trabuco Hills 50

Etiwanda 60, La Puente 24

Excelsior Charter 80, Lucerne Valley 28

Fontana 67, Chaffey 54

Fountain Valley 61, Tesoro 55

Golden Valley 76, Hart 63

Grand Terrace 69, Corona Santiago 63

Harvard-Westlake 83, Long Beach Poly 51

Hillcrest 49, Riverside North 41

Holy Martyrs 68, Le Lycée 31

JSerra 67, St. Paul 52

King/Drew 81, Valor Academy 18

La Canada 63, San Dimas 48

Laguna Beach 63, Garden Grove 55

Linfield Christian 77, Riverside Notre Dame 38

Los Alamitos 97, Cerritos 50

Los Altos 58, Santa Ana Calvary Chapel

Los Amigos 79, Paramount 53

Magnolia Science Academy 60, Bethel Baptist 35

Manual Arts 69, Crenshaw 63

Maricopa 34, Coast Union 17

Mira Costa 61, Riverside Poly 49

Mission Hills 80, Bolsa Grande 19

Murrieta Valley 80, La Sierra 27

New Designs University Park 81, Alliance Bloomfield 29

Newport Christian 74, First Baptist 40

Norwalk 65, Samueli Academy 37

Oaks Christian 74, El Camino Real 54

Oak Hills 91, Redlands East Valley 67

Orange County Pacifica Christian 63, La Serna 35

Orange Vista 69, Arlington 56

Palm Desert 52, Beaumont 50

Paloma Valley 53, Heritage 42

Placentia Valencia 64, Jurupa Hills 46

Portola 72, Costa Mesa 70

Redlands 52, West Valley 45

San Marcos 70, Oxnard Pacifica 37

Santa Barbara 86, Rio Mesa 73

Santa Paula 75, Nordhoff 53

Saugus 64, West Ranch 56

Segerstrom 54, Buena Park 47

Sierra Canyon 98, Blair 42

South Torrance 56, Peninsula 38

Stern 44, LA Leadership Academy 38

St. Francis 71, Aquinas 33

St. Pius X-St. Matthias 88, St. Anthony 85

Sunny Hills 42, Fullerton 39

Tarbut V’Torah 73, Avalon 24

Temescal Canyon 69, Lakeside 37

Trinity Classical Academy 70, Santa Clarita Christian 61

Tustin 57, Katella 49

University Prep 43, CIMSA 39

Valencia 87, Castaic 36

Valley Christian 37, Garden Grove Pacifica 30

Valley Christian Academy 51, Cuyama Valley 12

Viewpoint 72, Hillcrest Christian 42

Vistamar 67, HMSA 45

West Torrance 77, Hoover 58

Whitney 66, St. Margaret’s 51

Wiseburn-Da Vinci 83, California Lutheran 44

WISH Academy 65, SEED LA 39

GIRLS

Agoura 45, Royal 19

Aliso Niguel 49, Edison 23

Alliance Bloomfield 32, New Designs University Park 18

Anaheim Canyon 47, Troy 43

Annenberg 36, Central City Value 26

Antelope Valley 52, Eastside 42

Aspire Ollin 35, Animo Bunche 17

Azusa 35, Edgewood 17

Beaumont 62, Great Oak 54

Bishop Alemany 71, Viewpoint 42

Bishop Diego 42, Thacher 33

Bloomington 36, Indio 33

Bonita 57, Orange Lutheran 40

California School for the Deaf 64, Grove 13

Calvary Baptist 54, NSLA 2

Campbell Hall 64, YULA 63

Cantwell-Sacred Heart 51, Ramona Convent 26

Canyon Springs 62, Vista del Lago 16

Carter 50, Granite Hills 10

Chadwick 40, Westridge 32

Chaffey 51, Don Lugo 24

Chaparral 74, Elsinore 39

Chavez 44, Triumph Charter 23

Chino 57, West Covina 26

Corona 60, Katella 40

Corona del Mar 39, Cerritos 33

Corona Santiago 41, Lynwood 38

Culver City 56, Palisades 55

Desert Chapel 52, West Shores 2

Desert Christian 77, Legacy Christian Academy 25

Desert Christian Academy 49, Temecula Prep 45

Dominguez 38, CAMS 21

El Camino Real 54, Oaks Christian 41

El Rancho 43, Rosemead 35

Esperanza 81, Monrovia 19

Fillmore 28, Hueneme 8

Flintridge Prep 81, Mayfield 25

Fontana 45, Miller 25

Godinez 56, Dana Hills 45

Granada Hills 52, Oakwood 46

Hemet 58, Tahquitz 46

Highland 46, Littlerock 39

Indian Springs 40, La Sierra 26

Knight 50, Palmdale 25

La Canada 54, Cajon 18

LACES 60, Animo Robinson 7

Lakewood St. Joseph 76, Bishop County-Loretto 6

Lancaster 68, Quartz Hill 39

La Salle 53, Canyon Country Canyon 38

La Serna 53, Valley Christian 34

Marina 54, Orange County Pacifica Christian 53

Marlborough 78, Brea Olinda 62

Montclair 34, Webb 7

Moorpark 59, Calabasas 45

Norwalk 48, Samueli Academy 19

Orange 40, Tustin 38

Oxford Academy 41, Ocean View 37

Palmdale Aerospace Academy 32, St. Monica Academy 24

Palm Springs 40, Norco 16

Palos Verdes 58, Gahr 20

Paramount 66, Leuzinger 43

Pioneer 61, Buena Park 56

Placentia Valencia 56, Newport Harbor 24

Rancho Cucamonga 48, Eastvale Roosevelt 38

Rise Kohyang 31, Animo De La Hoya 16

Riverside King 66, Sunny Hills 42

Riverside North 49, Norte Vista 33

Riverside Prep 58, AAE 40

San Bernardino 55, San Gorgonio 38

San Dimas 66, Muir 33

San Juan Hills 52, Los Alamitos 44

Santa Ana Mater Dei 65, Fairmont Prep 46

Santa Margarita 60, Corona del Mar 41

Saugus 71, West Ranch 21

Savanna 51, La Mirada 36

Segerstrom 48, Irvine University 35

Serra 71, Bishop Amat 51

Shadow Hills 63, Peninsula 33

Silver Valley 62, Big Bear 24

St. Genevieve 62, Pomona Catholic 19

St. Lucy’s 36, Workman 13

St. Margaret’s 66, Christian 57

St. Pius-St. Matthias Academy 66, Mary Star of the Sea 30

Temecula Valley 42, Ayala 34

Temescal Canyon 48, Whititer 40

Trinity Classical Academy 61, Santa Clarita Christian 24

United Christian Academy 56, San Marino 49

University Prep 41, CIMSA 21

University Prep Value 78, Valor Academy 9

Valencia 68, Castaic 25

Valley Christian Academy 61, Cuyama Valley 3

Vistamar 29, HMSA 26

Walnut 43, Colony 40

Wiseburn-Da Vinci 48, Covina 18

WISH Academy 51, SEED LA 16