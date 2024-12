High school basketball: Monday’s scores from boys’ and girls’ games

More to Read

Alhambra 63, Triumph Charter 24 Aliso Niguel 65, Tesoro 54 Apple Valley 49, Northview 47 Baldwin Park 38, Arroyo Valley 27 Blair 68, Marquez 48 Bonita 57, San Dimas 33 California Lutheran 77, Sherman Indian 36 Camarillo 66, Buena 21 CAMS 64, Wildwood 55 Cantwell-Sacred Heart 65, Animo Leadership 31 Channel Islands 72, Hueneme 46 Chaparral 67, Lakeside 37 Citrus Hill 73, Patriot 55 Coastal Christian 75, San Luis Obispo Classical 44 Colton 93, Cathedral City 34 Corona 81, Orange 45 Crescenta Valley 86, Mesrobian 48 Desert Christian Academy 76, Twentynine Palms 57 Diamond Ranch 60, Pomona 16 El Camino Real 67, Burbank Burroughs 33 El Toro 59, Woodbridge 43 Environmental Charter 70, Compton Early College 41 Fillmore 66, Nordhoff 35 Fontana 70, Jurupa Valley 49 Gabrielino 45, Arroyo 34 Garden Grove Pacifica 68, Magnolia 32 Garden Grove Santiago 74, Valor Academy 34 Garfield 45, Bravo 31 Gertz-Ressler 45, Locke 40 Harbor Teacher 54, Lennox Academy 38 Hawthorne Math & Science 52, SEED LA 46 Hemet 83, Temecula Prep 49 LA Hamilton 62, Arleta 57 La Palma Kennedy 65, Whitney 15 LA Wilson 53, Wilmington Banning 33 Loma Linda Academy 83, River Springs Charter 22 Mary Star of the Sea 76, Montebello 23 Math & Science College Prep 69, Sierra Vista 43 Mesa Grande Academy 55, River Springs 33 Mission Viejo 42, Trabuco Hills 35 Mountain View 83, Pasadena Marshall 50 Oakwood 64, AGBU 50 Oxford Academy 67, Godinez 51 Palmdale Aerospace Academy 79, Vasquez 77 Palo Verde Valley 59, Indio 48 Placentia Valencia 52, Western 50 Rancho Alamitos 63, Santa Ana 54 Rancho Verde 94, Valley View 44 Redlands East Valley 72, Shadow Hills 55 Redondo Union 80, Peninsula 19 Royal 72, Newbury Park 49 San Gorgonio 53, Rim of the World 27 San Jacinto Leadership 56, Public Safety Academy 30 San Marino 70, Muir 42 Santa Ana Calvary Chapel 69, Irvine University 48 Santa Maria 86, Valley Christian Academy 48 Santa Rosa Academy 87, Nuview Bridge 33 Segerstrom 56, Saddleback 52 Serrano 77, Hesperia Christian 33 Sotomayor 73, North Hollywood 56 St. Bonaventure 60, Ventura 54 St. Genevieve 60, Glendale 59 St. Paul 69, Downey 49 Tarbut V’Torah 71, Newport Christian 55 Temple City 57, El Rancho 50 Verdugo Hills 63, Lincoln 40 Vistamar 64, WISH Academy 42 Walnut 60, Covina 31 West Valley 66, Heritage 45 Whittier Christian 65, South Hills 62 Xavier Prep 45, Yucca Valley 38 Yucaipa 66, Summit 51

