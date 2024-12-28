High school basketball: Friday’s scores
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
AGBU 48, Mary Star of the Sea 44
Agoura 79, St. Francis 77
Alemany 54, Palisades 52
Aliso Niguel 79, Simi Valley 61
Alta Loma 50, Shadow Hills 42
Anaheim Canyon 80, Inglewood 70
Arlington 59, Long Beach Cabrillo 57
Atascadero 60, Montclair 46
Averroes 44, Bassett 36
Bakersfield Christian 84, Santa Monica 56
Banning 62, Arroyo Valley 40
Bishop Amat 59, Arroyo Grande 46
Bishop Montgomery 49, Orange Lutheran 45
Bosco Tech 69, Norco 62
Brea Olinda 43, Northview 33
Brentwood 63, San Joaquin Memorial 48
Buckley 70, Hilltop 32
Burbank 58, Mark Keppel 55
Calabasas 66, Hart 62
Calexico 60, San Jacinto 45
Calvary Baptist 35, Bellflower 31
Camarillo 49, Patrick Henry 38
Campbell Hall 71, Village Christian 63
Canyon Country Canyon 108, Hawthorne 45
Cerritos Valley Christian 50, San Bernardino 47
Chadwick 64, Riverside Notre Dame 49
Chaffey 55, Charter Oak 42
Chaminade 67, Laguna Creek 53
Chino Hills 61, Bonita 54
Chowchilla 79, Magnolia 18
Citrus Hill 70, Colton 50
Claremont 55, Arroyo 32
Cleveland 55, Salesian 36
Coastal Christian 69, Santa Maria 62
Colony 65, Sotomayor 55
Corona 74, Rim of the World 24
Corona Centennial 82, Sunnyslope (AZ) 59
Corona Santiago 61, Diamond Bar 48
Crescenta Valley 58, Upland 43
Crespi 64, Dublin 59
Culver City 61, St. Paul 58
Cypress 66, Bishop Manogue (Nev.) 47
Damonte Ranch (Nev.) 77, Malibu 24
Desert Christian Academy 90, Orange Glen 20
Don Lugo 58, Ridgecrest Burroughs 56
Dos Pueblos 53, Holy Martyrs 52
Dougherty Valley 73, Santa Barbara 70
Downey 55, Beaumont 50
Eastside Catholic (Wash.) 68, Riverside Poly 62
Eastvale Roosevelt 90, Clovis North 58
Edgewood 64, Desert Hot Springs 53
Edison 53, Tesoro 47
El Dorado 69, Mt. Carmel 42
El Toro 81, Orange 26
Esperanza 58, San Dimas 54
Etiwanda 55, Liberty (Ariz.) 47
Fontana 55, West Covina 45
Fountain Valley 97, Compton Centennial 30
Fullerton 64, Santa Ana 48
Garden Grove 74, Lakeside 56
Garden Grove Pacifica 81, Westminster 43
Gardena Serra 69, Sylmar 64
Glendora 61, Central 55
Granada Hills Kennedy 49, Hollywood 39
Great Oak 61, Elk Grove Franklin 60
Harbor Teacher 54, Rise Kohyang 26
Harvard-Westlake 79, American Fork (Utah) 50
Hesperia 72, Tahoma (Wash.) 44
Hillcrest 57, Kaiser 45
Hillcrest Christian 74, Portola 53
Hoover 61, Duarte 54
Huntington Beach 58, Rialto 51
Ironwood (Ariz.) 60, Rolling Hills Prep 49
Irvine 61, Boulder City (Nev.) 48
Jesuit 47, Crossroads 43
JSerra 61, Montgomery 57
Jurupa Valley 52, San Gorgonio 49
Katella 46, El Rancho 45
King’s Academy 61, Eastside 43
La Canada 64, Hacienda Heights Wilson 38
LACES 65, La Salle 46
Laguna Beach 75, Yucca Valley 20
Lakewood 54, Riverside North 50
La Mirada 82, Redondo Union 72
La Palma Kennedy 54, Godinez 34
La Serna 57, Walnut 52
Lawndale 55, Narbonne 53
Legacy Christian 71, Beckman 62
Littlerock 55, Grant 46
Loma Linda Academy 55, Glendale Adventist 41
Long Beach Poly 66, Oaks Christian 47
Los Alamitos 74, San Ramon Valley 71
Los Amigos 66, Chino 61
Los Altos 57, Garden Grove Santiago 55
Loyola 78, Victory Christian Academy 71
Madera 64, Montclair 46
Manual Arts 68, Cathedral 66
Marquez 62, Ponderosa 51
Mayfair 62, Aquinas 61
Mesa Grande Academy 64, Escondido Adventist Academy 46
Metaire Park Country Day (La.) 80, West Ranch 72
Millikan 54, Leuzinger 52
Mira Costa 79, Pilibos 53
Mission College Prep 74, Rio Mesa 55
Monrovia 75, Jurupa Hills 61
Moreno Valley 67, Twentynine Palms 37
Newport Harbor 75, Mission Viejo 53
Nipomo 57, Valley Christian Academy 52
Norte Vista 79, Flintridge Prep 72
North Torrance 67, Crenshaw 38
Oak Hills 71, Westlake 68
Oak Park 78, Bishop Diego 46
Oakwood 69, Granite Bay 68
Orange County Pacifica Christian 55, La Habra 50
Orange Vista 57, Foothill (Nev.) 53
Orcutt Academy 66, Valley Christian Academy 52
Oxford Academy 43, Norwalk 36
Oxnard 87, Fresno Roosevelt 58
Palm Desert 71, Carter 54
Palm Springs 56, Skyline (Wash.) 50
Palos Verdes 49, Granada Hills 44
Pasadena 63,Valencia 50
Peachtree Ridge (Ga.) 69, Temecula Prep 30
Perris 69, California School for the Deaf Riverside 43
Pioneer 71, Ambassador 53
Placentia Valencia 62, Bolsa Grande 20
Price 50, South Torrance 38
Providence 46, Maranatha 41
Ramona 69, Woodcrest Christian 34
Rancho Cucamonga 60, Crean Lutheran 49
Rancho Mirage 56, Cantwell-Sacred Heart 41
Rancho Verde 61, St. Anthony 60
Redlands 66, Pacific 46
Redlands East Valley 63, Riverside Prep 52
Righetti 64, Moorpark 56
Rio Hondo Prep 69, Downey Calvary Chapel 13
Riverside King 59, Whittier 55
Rosemead 43, Baldwin Park 40
Royal 60, Semiahmoo (Canada) 55
Rubidoux 82, Garey 21
Saddleback 60, Paramount 55
Sage Hill 54, Mountain View 50
Saguaro (Ariz.) 84, Murrieta Mesa 62
Samueli Academy 52, Cedar Park Christian (Wash.) 48
San Clemente 108, Costa Mesa 48
San Gabriel Academy 62, Arcadia 47
San Juan Hills 58, Rancho Christian 49
San Luis Obispo 68, Newbury Park 52
San Marcos 74, Paraclete 24
San Marino 56, El Segundo 49
San Pedro 93, Fremont 36
Santa Ana Foothill 47, San Ramon California 34
Santa Ana Mater Dei 84, Highland 22
Santa Fe 78, Southlands Christian 36
Santa Margarita 65, Damien 54
Santa Monica Pacifica Christian 56, Sunny Hills 45
Santa Paula 77, Sierra Pacific 62
Santa Rosa Academy 72, Newbury Park Adventist 59
Segerstrom 72, Nogales 29
Servite 58, Taft 43
Shalhevet 59, Saugus 40
Sherman Oaks Notre Dame 70, Sierra Vista 43
Sierra Vista 55, Apple Valley 54
Silverado 55, Canyon Springs 50
South East 53, Carson 43
South Pasadena 79, King/Drew 55
South Torrance 51, Peninsula 36
Spanish Springs (Nev.) 63, Fairfax 56
Springdale (Ark.) 69, Westminster 58
St. Bernard 93, Westwood (Ariz.) 26
St. Bonaventure 72, Long Beach Wilson 60
St. Genevieve 52, Elkton (Ore.) 34
St. John Bosco 52, Heritage Christian 43
Saint Louis (Hawaii) 67, Linfield Christian 47
St. Margaret’s 54, Estancia 46
St. Mary’s 60, Gahr 59
St. Monica 57, Sacramento 35
Stevenson 70, Coachella Valley 42
Sun Valley Poly 61, Dorsey 39
Tarbut Valley Torah 77, Rancho Alamitos 38
Temescal Canyon 60, Indian Springs 45
Temple City 79, Mountain View 31
Thousand Oaks 62, Summit 60
Torrance 61, La Quinta 52
Torrey Pines 76, Temecula Valley 70
Tustin 63, Live Oak 34
University Prep 81, Oxnard Pacifica 78
Valley View 49, Tahquitz 41
View Park 54, Legacy 52
Viewpoint 75, Grand Terrace 54
Villa Park 87, Lynwood 48
Vista Murrieta 70, Auburn (Wash.) 58
Warren 69, Western 36
Washington 65, Fairmont Prep 63
Weed 83, Hueneme 36
Westchester 49, Green Level (N.C.) 41
West Valley 72, Schurr 60
Whittier California 78, Alhambra 59
Wildwood 55, Logan Memorial Education 36
Wiseburn Da Vinci 61, Maranatha Christian 51
Woodbridge 76, Elsinore 55
Workman 96, Aveson Global Leadership 58
Ygnacio Valley 78, Murrieta Valley 50
Yorba Linda 64, Oak Park 46
Yucaipa 77, Serrano 46
GIRLS
Acalanes 63, San Juan Hills 37
Anaheim 63, South El Monte 19
Anaheim Canyon 59, Oceanside El Camino 16
Antelope Valley 58, Atascadero 19
Apple Valley 55, Canyon Springs 51
Arcadia 52, Colony 25
Arleta 60, Temple City 40
Bakersfield Centennial 69, Lancaster 46
Beckman 47, Oak Ridge 46
Bellevue (Wash.) 57, Esperanza 44
Bellflower 43, Capistrano Valley 41
Birmingham 58, Legacy 46
Bishop Amat 59, Carson 50
Bishop Montgomery 51, St. Mary’s 47
Buena 66, St. Bonaventure 51
Buena Park 63, Camarillo 59
Burbank d. Mary Star of the Sea (forfeit)
Burbank Burroughs 61, Highland 43
Calipatria 41, Desert Chapel 24
Cantwell-Sacred Heart 67, Sage Creek 30
Cardinal Newman 54, JSerra 53
Chula Vista Mater Dei 51, Cerritos 43
Chaminade 49, Vanden 39
Chaparral 54, Pasadena Poly 45
Chula Vista Mater Dei 51, Cerritos 43
Clovis North 54, Dana Hills 50
Coachella Valley 44, La Quinta 39
Compton Centennial d. Firebaugh (forfeit)
Corona 58, O’Farrell Charter 20
Corona Centennial 91, Hesperia 24
Corona del Mar 57, Escondido Charter 48
Corona Santiago 84, Artesia 15
Colton 56, Indian Springs 21
Cosumnes Oaks 54, El Toro 45
Crean Lutheran 58, Marina 29
Crescenta Valley 55, La Canada 46
Culver City 49, Central Catholic (OR) 36
Cypress 50, Aliso Niguel 35
Downey 36, Redlands East Valley 27
Eastside 54, San Bernardino 12
Elsinore 48, Riverside North 24
Etiwanda 64, San Diego Lincoln 38
Fairmont Prep 71, Salesian College Prep 62
Flagstaff (Ariz.) 49, La Palma Kennedy 37
Flintridge Prep 60, Eastvale Roosevelt 48
Flintridge Sacred Heart 48, Royal 35
Fountain Valley 50, Orange County Pacifica Christian 34
Gahr 83, Santa Ana Calvary Chapel 23
Galena (Nev.) 31, Murrieta Mesa 25
Garden Grove 45, Bolsa Grande 34
Glendale 63, Heritage Christian 58
Glendora 59, Bell Gardens 25
Godinez 48, Millikan 36
Grand Terrace 51, Rowland 39
Grant 50, L.A. University 13
Hanford 46, San Bernardino 24
Harvard-Westlake 54, Oakwood 23
Hoover 41, Pilibos 37
Imperial 48, Xavier Prep 20
Jurupa Valley 40, Mission Viejo 30
Laguna Beach 56, Banning 17
Laguna Hills 48, Long Beach Cabrillo 32
LA Hamilton 51, Mira Costa 38
Lakewood 62, El Dorado 59
Lakewood St. Joseph 68, Lincoln (Wash.) 42
La Mirada 57, Inglewood 39
La Palma Kennedy 57, Winslow (Ariz.) 43
La Salle 50, Summit 25
La Serna 34, Northview 30
Leuzinger 66, Fillmore 21
Loma Linda Academy 52, Glendale Adventist 6
Long Beach Jordan 64, Edison 22
Los Alamitos 81, Desert Christian Academy 35
Los Osos 59, Rio Hondo Prep 34
Marlborough 84, Granada Hills 39
Medfield (Mass.) 62, Garfield 31
Midland Christian (Texas) 44, Garfield 23
Moreau Catholic 52, Brea Olinda 47
Mountainside (Ore.) 75, Huntington Beach 32
Newbury Park 55, Shalhevet 49
Notre Dame Academy 53, West Ranch 34
Oak Hills 52, Bonita 35
Oceanside 66, St. Pius X-St. Matthias Academy 32
Ontario 52, La Habra 25
Ontario Christian 110, Orange Vista 11
Orange 36, Norco 13
Oxnard 37, Thousand Oaks 36
Palm Desert 40, Yucca Valley 34
Palm Springs 47, Liberty 21
Paloma Valley 37, San Leandro 30
Paramount 55, Victory Christian Academy 52
Parkway (La.) 62, Brentwood 47
Patriot 40, Mission Viejo 30
Peninsula 49, Eastlake 19
Pleasant Valley 49, Santa Margarita 44
Portola 41, Virgin Valley (Nev.) 38
Ramona 43, Fontana 37
Ramona Convent 41, Alhambra 34
Rancho Buena Vista 60, Gardena Serra 36
Rancho Cucamonga 58, Vista Murrieta 35
Riverside Poly 54, Tahquitz 45
Rolling Hills Prep 84, Scripps Ranch 44
San Clemente 61, King/Drew 40
San Diego Cathedral 46, Sonora 42
San Dieguito Academy 45, Northwood 34
Santa Ana Mater Dei 91, Oakland Tech 25
Santa Fe 57, Upland 41
Saugus 53, Granada Hills Kennedy 27
Savanna 45, Santa Ana Foothill 29
Segerstrom 57, Edgewood 10
Shadow Hills 49, Mount Si (WA) 46
Sherman Oaks Notre Dame 54, Murrieta Valley 47
Sierra Canyon 81, Yucaipa 25
Sierra Pacific 58, Mark Keppel 45
Simi Valley 60, Nordhoff 46
South Pasadena 70, Academy of Our Lady of Peace 21
St. Margaret’s 57, Campbell Hall 51
Stevenson 41, Lakeside 21
Sunny Hills 46, Long Beach Wilson 29
Trabuco Hills 44, Holy Martyrs 24
Troy 65, Anderson 49
Tesoro 79, Ocean View 54
Union (Wash.) 83, St. Mary’s Academy 50
United Christian Academy 54, Tustin 53
Valley View 57, Aquinas 29
Ventura 64, Louisville 49
Verdugo Hills 64, Santa Paula 54
Village Christian 55, Santa Monica 47
Villa Park 70, Irvine 38
Walnut 43, Whittier Christian 35
Warren 37, Garden Grove Pacifica 19
Westlake 45, Legacy (Nev.) 40
Westminster La Quinta 28, Irvine University 26
Whitney 80, Everett (Wash.) 41
Whittier 54, Rosemead 46
Whittier California 42, Placentia Valencia 40
Windward 50, Kamehameha Kapalama (Hawaii) 35
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