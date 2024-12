High school basketball: Monday’s scores for boys’ and girls’ games

HIGH SCHOOL BASKETBALL

MONDAY’S RESULTS

BOYS

Adelanto 56, Escondido Charter 40

AGBU 46, Norwalk 39

Aliso Niguel 60, Grand Terrace 57

Arcadia 61, Valencia 45

Arlington 77, Lynwood 46

Arroyo Valley 53, Pacific 38

Auburn 80, St. Paul 60

Bakersfield Christian 67, St. Bonaventure 51

Beaumont 37, Canyon Springs 36

Bellflower 71, Chino 51

Big Bear 75, Apple Valley 72

Bishop’s 79, Norte Vista 66

Bloomington 43, Jurupa Valley 42

Bonita 60, Riverside Prep 39

Bolsa Grande 61, Santa Ana 49

Boulder City (NV) 82, Orange 29

Brawley 63, Coachella Valley 52

Brea Olinda 62, Western Christian 21

Brentwood 70, Chaminade 50

Burbank 88, California 58

Cajon 46, Shadow Hills 42

Calabasas 76, Crescenta Valley 61

California School for the Deaf Riverside 72, Southlands Christian 47

Camarillo 60, Servite 48

Campbell Hall 77, Ironwood (AZ) 68

Cantwell-Sacred Heart 69, Orange Glen 25

Canyon Country Canyon 94, Los Altos 80

Canyon View (AZ) 83, Great Oak 66

Capistrano Valley 57, Thousand Oaks 52

Cathedral d. Crenshaw, forfeit

Carter 70, Barstow 40

Chaffey 52, Fontana 50

Chaparral 83, South East 47

Chino Hills 62, Corona Santiago 60

Cleveland 59, Lakewood 57

Corona 75, Santa Rosa Academy 37

Corona del Mar 66, Mater Academy East (NV) 57

Crean Lutheran 70, Northeast (FL) 63

Crespi 78, Anaheim Canyon 64

Crossroads 79, Murrieta Valley 56

Culver City 64, Vista Murrieta 61

Damien 61, Desert Christian Academy 53

Diamond Bar 75, Redlands East Valley 63

Dougherty Valley 57, Oxnard 49

Downey 49, Summit 48

Duarte 81, Mountain View 49

Dublin 63, Rolling Hills Prep 51

Eastvale Roosevelt 56, St. John Bosco 55 (OT)

East Valley 54, Panorama 48

Edgewood 61, El Monte 28

Edison 64, Newport Harbor 53

El Dorado 63, Ramona 58

El Rancho 48, Segerstrom 43

Elsinore 78, Costa Mesa 66

Elk Grove Franklin 59, Palm Springs 43

Esperanza 69, Alta Loma 59

Etiwanda 61, Chatsworth 57

Flintridge Prep 52, Bakersfield Liberty 47

Folsom 87, Mater Dei 46

Foothill (NV) 42, Paloma Valley 38

Fountain Valley 79, Granada Hills 68

Francis Parker 81, Cypress 56

Fullerton 57, Placentia Valencia 54

Glendale 53, Eagle Rock 51

Glendale Adventist 54, Mesa Grande Academy 39

Glendora 70, Skyridge UT) 62

Godinez 75, Magnolia 30

Grant’s Pass (OR) 53, Mission Viejo 51

Hawthorne 72, Alhambra 59

Heritage Christian 71, Clovis North 61

Hillcrest 66, Arrowhead Christian 53

Hillcrest Christian 85, Sierra Pacific 48

Hoover 46, Temple City 43

Huntington Beach 59, Bosco Tech 51

Indian Springs 72, Eisenhower 59

Inglewood 90, Village Christian 66

Irvine 60, El Toro 50

JSerra 52, Archbishop Riordan 47

Kamehameha (HI) 61, Ayala 57

Katella 71, Loara 53

King’s Academy 60, Shalhevet 55

LA University 67, Monroe 36

Laguna Beach 59, San Jacinto 43

Laguna Hills 72, Live Oak 48

La Habra 64, Fairmont Prep 49

La Mirada 64, Layton Christian Academy (UT) 49

La Palma Kennedy 67, Oxford Academy 47

La Quinta 71, Indio 38

La Salle 68, Hart 53

Lawndale 66, Chadwick 39

Legacy 44, Harbor Teacher 40

Legacy Christian 65, Price 51

Leuzinger 60, Gahr 53

Lincoln 54, Vaughn 38

Loma Linda Academy 51, Paradise Adventist Academy 44

Long Beach Cabrillo 64, Woodbridge 53

Long Beach Jordan 80, Granada Hills Kennedy 47

Long Beach Poly 72, Agoura 45

Long Beach Wilson 61, Eastside 37

Mark Keppel 55, Garden Grove Santiago 53

Mary Star of the Sea 76, Chowchilla 35

Mercer Island (WA) Verbum Dei Jesuit 53

Mira Costa 87, Oak Hills 72

Mission College Prep 69, Dos Pueblos 54

Montgomery 74, Windward 73

Moorpark 81, Fillmore 32

Moreno Valley 36, Stevenson 27

Muir 54, Gardena Serra 44

Murrieta Mesa 69, West Valley 52

Newbury Park 51, Hueneme 44

Newbury Park Adventist 33, Rim of the World 32

Nogales 52, Paramount 51

Norco 63, Santa Ana Calvary Chapel 53

North Torrance 68, Manual Arts 42

Northview 55, Citrus Valley 42

Oakwood 50, Sage Hill 45

Ontario Christian 55, Cerritos Valley Christian 54

Orange County Pacifica Christian 78, San Juan Hills 59

Orange Vista 72, Northwood 69

Oxnard Pacifica 79, Righetti 67

Palisades 58, Grant 47

Palos Verdes 62, South Torrance 47

Panorama 60, Sun Valley Magnet 59

Paradise Adventist Academy 60, Lucerne Valley 50

Pasadena 57, San Gabriel Academy 54

Pilibos 62, Westlake 54

Puyallup (WA) 71, Desert Christian Academy 33

Ramona 67, Citrus Hill 65

Rancho Cucamonga 66, Liberty (AZ) 60

Rancho Verde 54, Jesuit 43

Redlands 63, Banning 50

Redondo Union 72, O’Connor (AZ) 61

Riverside King 57, Marquez 51

Riverside Poly 63, St. Mary’s (AZ) 56

Royal 63, Indio 44

Salesian 45, Riverside North 38

San Clemente 58, Villa Park 53

San Diego 63, Wiseburn Da Vinci 55

San Diego Cathedral 88, Temecula Valley 75

San Dimas 66, Rialto 59

San Gabriel 62, Monrovia 50

San Gorgonio 57, Vista del Lago 54

San Luis Obispo 60, Rio Mesa 52

San Pedro 57, Peninsula 47

San Ramon California 64, St. Anthony 61

Santa Barbara 75, Sierra Canyon 74

Santa Fe 72, Buena Park 64

Santa Margarita 78, Corona Centennial 75

Saugus 44, Santa Monica 39

Schurr 58, Simi Valley 56

Serrano 64, Kaiser 55

Servite 60, Camarillo 48

South Pasadena 81, Alemany 72

South Torrance 61, Beckman 53

St. Bernard 62, Notre Dame Prep (AZ) 47

St. Francis 67, Oaks Christian 47

St. Genevieve 75, Claremont 68

St. Louis (HI) 64, Loyola 54

St. Margaret’s 57, Rowland 45

St. Mary’s 78, Millikan 59

St. Monica 63, Northgate 54

Sultana 48, Tahquitz 44

Sun Valley Poly 58, LACES 44

Temecula Prep 60, Mountain View 36

Temescal Canyon 47, San Bernardino 35

Tesoro 50, Tustin 38

Torrance 59, Calexico 49

Valley Torah 91, Trinity Classical Academy 57

Venice 52, Gardena 43

Victor Valley 49, Valley View 41

View Park 56, Compton Centennial 32

Viewpoint 74, Saguaro (AZ) 65

Washington 58, Branson 54

Westchester 62, Southern School of Energy (NC) 56

West Covina 86, Charter Oak 38

Westminster La Quinta 67, Saddleback 47

West Ranch 64, Aquinas 51

Ygnacio Valley 65, Santa Ana Foothill 60

Yucaipa 61, Palm Desert 60

Yucca Valley 54, Valley Center 46

GIRLS

Aliso Niguel 46, Tustin 34

Anaheim 52, Whittier 39

Annie Wright (WA) 48, Culver City 39

Arroyo 38, Mary Star of the Sea 17

Ayala 47, Costa Mesa 17

Bellevue (WA) 53, Harvard-Westlake 52

Bethel Christian 32, Glendale Adventist 24

Bishop Amat 44, La Serna 33

Bishop Montgomery 65, McClatchy 49

Burbank 59, Sacred Heart of Jesus 32

Calabasas 61, Sun Valley Poly 52

Cantwell-Sacred Heart 49, Murrieta Mesa 25

Cerritos Valley Christian 57, Norco 24

Chavez 50, Sun Valley Magnet 17

Chino 43, Diamond Ranch 41

Cleveland 48, LA University 7

Coachella Valley 65, Banning 20

Corona 49, Peninsula 39

Corona Centennial 66, Grand Terrace 23

Corona Santiago 64, Los Osos 45

Crean Lutheran 61, San Clemente 56

Crescenta Valley 61, Granada Hills 44

Desert Hot Springs 43, Yucca Valley 40

Downey 75, Brawley 37

El Modena 46, Westminster 28

Escondido Adventist Academy 40, San Gabriel Academy 26

Etiwanda 69, Sidwell Friends (DC) 56

Fallbrook 45, St. Pius X-St. Matthias Academy 28

Flintridge Prep 55, Sierra Pacific 47

Fountain Valley 44, Yorba Linda 41

Fresno Roosevelt 64, Esperanza 53

Fullerton 45, Capistrano Valley 14

Gahr 55, Patriot 32

Garden Grove Pacifica 38, Mission Viejo 25

Garfield 51, UMS-Wright Prep (AL) 39

Glendora 53, Ridgecrest Burroughs 29

Golden Valley 67, United Pathways Medical Magnet 20

Golden Valley 72, Panorama 29

Grant 42, Hoover 29

Hemet 69, Eisenhower 38

Hesperia 69, Orange Vista 41

Huntington Beach 63, United Christian Academy 49

Immaculate Heart 52, Simi Valley 38

JSerra 68, Corner Canyon UT) 48

King/Drew 44, Los Altos 34

LA Marshall 41, Point Loma 39

Laguna Hills 55, Orange 30

La Jolla Country Day 66, Anaheim Canyon 20

Lakeside 39, Desert Chapel 12

Lakewood St. Joseph 59, Mountain View 37

La Mirada 49, Ocean View 31

La Quinta 51, Calipatria 22

Loma Linda Academy 37, Lucerne Valley 24

Lucerne Valley 57, Glendale Adventist 25

Magnolia 33, Bolsa Grande 27

Marlborough 72, Schurr 29

Mater Dei 65, Windward 59

Mission Hills 38, Beckman 27

Mountainside (OR) 55, Godinez 33

Newbury Park 43, Glendale 38

Northview 52, Bell Gardens 44

Notre Dame Academy 58, Flintridge Sacred Heart 31

Oak Hills 59, Arcadia 32

Ontario 46, Segerstrom 32

Ontario Christian 77, Claremont 29

Orange County Pacifica Christian 57, Marina 42

Oxford Academy 52, Santa Ana 49

Palm Desert d. Liberty, forfeit

Palos Verdes 60, Heritage 55

Pilibos 68, Fillmore 38

Pioneer 69, Rowland 41

Rancho Cucamonga 69, Valley View 43

Rancho Verde 54, Elsinore 44

Redlands East Valley 55, Palm Springs 24

Rio Hondo Prep 47, Rosemead 31

Riverside King 62, Chino Hills 35

Riverside North 30, Jurupa Valley 25

Riverside Poly 45, Apple Valley 44

Sacramento Adventist 49, San Gabriel Academy 22

San Dimas 64, Brawley 34

San Francisco University 47, El Toro 45

San Jacinto 53, Ramona 40

Santa Fe 39, Ramona Convent 30

Scripps Ranch 57, Murrieta Valley 36

Serrano 37, Monrovia 22

Shadow Hills 66, St. Margaret’s 49

Shalhevet 50, Heritage Christian 48

Sherman Oaks Notre Dame 71, Rolling Hills Prep 47

Sierra Canyon 67, La Salle 34

South Torrance 55, Chula Vista Mater Dei 50

St. Mary’s Academy 76, Glencoe (OR) 29

Stevenson 49, Laguna Beach 44

Summit 39, Mark Keppel 36

Tahquitz 44, Canyon Springs 40

Temecula Valley 55, Aquinas 29

Temescal Canyon 54, Carson 52

Tesoro 59, Warren 36

Troy 51, Elk Grove Franklin 33

Upland 50, La Habra 48

Valencia 73, Verdugo Hills 47

Ventura 64, Burbank Burroughs 39

Village Christian 40, Saugus 26

Vista Murrieta 53, Fontana 40

West Jordan (UT) 63, Dana Hills 40

Westlake 68, Mira Costa 57

West Ranch 37, Royal 18

Whittier Christian 71, El Monte 13

YULA 45, Temple City 24