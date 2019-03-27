High school baseball: Tuesday's scores

Academy for Academic Excellence 7, Big Bear 2
Agoura 7, Calabasas 4
Alhambra 7, Buckley 4
Aliso Niguel 18, Reno (Nev.) Galena 2
Anaheim Canyon 4, Villa Park 2
Apple Valley 5, Alta Loma 2
Apple Valley Christian 6, Hesperia Christian 5
Arcadia 12, Muir 2
Arlington 9, West Linn (Ore.) 5
Arrowhead Christian 5, Aquinas 4
Ayala 15, Great Oak 3
Banning 6, Cathedral City 1
Bell 5, Garfield 1
Bolsa Grande 3, Garden Grove Santiago 2
Boron 5, Bishop 2
Bright Star 11, New Designs University Park 7
Camino Nuevo 28, Animo Bunche 7
Cantwell-Sacred Heart 3, Cathedral 2
Canyon Springs 3, Vista Murrieta 1
Capistrano Valley 5, Eastvale Roosevelt 2
Carson 14, Rancho Dominguez 6
Carter 15, Norte Vista 4
Cerritos 19, Artesia 0
Cleveland 7, Birmingham 2
Community Charter 5, Discovery 1
Corona 4, Mater Dei 2
Costa Mesa 12, Santa Ana 9
Desert Chapel 14, Joshua Springs 12
Diamond Bar 8, Hillcrest 5
Don Lugo 5, Claremont 1
Dunn 13, Coast Union 2
El Modena 6, Garden Grove Pacifica 1
Foothill 3, Downers Grove (Ill.) South 1
Garden Grove 7, Westminster 2
Garey 1, Pomona 0
Gladstone 7, Workman 0
Glendora 5, Heritage 2
Grand Terrace 13, Fontana 1
Heritage 7, Rialto 6
Herriman (Utah) 2, Sonora 0
Indian Springs 7, Arroyo Valley 0
Irvine University 9, Portola 1
JSerra 7, Etiwanda 5
La Canada 3, Monrovia 1
Legacy 16, Huntington Park 3
Linfield Christian 8, Western Christian 1
Lompoc 4, Lompoc Cabrillo 0
Loyola 7, Alemany 6
Mayfield 10, Crossroads 3
Milken 1, Shalhevet 0
Mission Viejo 14, Chino Hills 3
Montebello 8, Mayfair 7
Northview 6, Baldwin Park 1
Oak Hills 4, Serrano 2
Oak Park 4, Santa Paula 1
Orange 5, Venice 3
Oxford Academy 10, Glenn 1
Oxnard Pacifica 9, Ventura 8
Paloma Valley 1, Murrieta Mesa 0
Peninsula 5, La Serna 1
Pioneer 4, Whitney 2
Rancho Alamitos 9, Los Amigos 5
Rancho Cucamonga 7, Ontario Christian 0
Rancho Mirage 3, Xavier Prep 1
Redlands East Valley 6, Cajon 5
Reno (Nev.) 8, California 4
Riverside North 11, Chino 0
Rolling Hills Prep 7, Lennox Academy 1
Royal 6, Reno (Nev.) Damonte Ranch 1
San Diego Rancho Bernardo 3, Maranatha 2
San Marino 8, Temple City 4
San Pedro 7, Narbonne 0
Santa Fe 15, Hillcrest 0
Santa Maria Valley Christian 19, Ojai Valley 0
Santa Ynez 2, Santa Maria St. Joseph 0
Savanna 6, Ramona 4
Shadow Hills 5, Palm Springs 2
St. Monica 9, St. Pius X-St. Matthias 0
St. Paul 8, Bishop Montgomery 3
Summit 18, Colton 6
Sunny Hills 8, Phoenix (Ore.) 1
Tarbut V'Torah 17, St. Michael's Prep 2
Tesoro 9, Fullerton 1
Trinity Classical 20, Lancaster Baptist 3
Troy 8, Reno (Nev.) Galena 2
Whittier Christian 8, Heritage Christian 2
Wilmington Banning 10, Gardena 0
Woodcrest Christian 9, Bermuda Dunes Desert Christian 0
Yucaipa 8, Simi Valley 1