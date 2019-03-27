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High school baseball: Tuesday's scores

Mar 27, 2019 | 8:50 AM

Academy for Academic Excellence 7, Big Bear 2

Agoura 7, Calabasas 4

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Alhambra 7, Buckley 4

Aliso Niguel 18, Reno (Nev.) Galena 2

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Anaheim Canyon 4, Villa Park 2

Apple Valley 5, Alta Loma 2

Apple Valley Christian 6, Hesperia Christian 5

Arcadia 12, Muir 2

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Arlington 9, West Linn (Ore.) 5

Arrowhead Christian 5, Aquinas 4

Ayala 15, Great Oak 3

Banning 6, Cathedral City 1

Bell 5, Garfield 1

Bolsa Grande 3, Garden Grove Santiago 2

Boron 5, Bishop 2

Bright Star 11, New Designs University Park 7

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Camino Nuevo 28, Animo Bunche 7

Cantwell-Sacred Heart 3, Cathedral 2

Canyon Springs 3, Vista Murrieta 1

Capistrano Valley 5, Eastvale Roosevelt 2

Carson 14, Rancho Dominguez 6

Carter 15, Norte Vista 4

Cerritos 19, Artesia 0

Cleveland 7, Birmingham 2

Community Charter 5, Discovery 1

Corona 4, Mater Dei 2

Costa Mesa 12, Santa Ana 9

Desert Chapel 14, Joshua Springs 12

Diamond Bar 8, Hillcrest 5

Don Lugo 5, Claremont 1

Dunn 13, Coast Union 2

El Modena 6, Garden Grove Pacifica 1

Foothill 3, Downers Grove (Ill.) South 1

Garden Grove 7, Westminster 2

Garey 1, Pomona 0

Gladstone 7, Workman 0

Glendora 5, Heritage 2

Grand Terrace 13, Fontana 1

Heritage 7, Rialto 6

Herriman (Utah) 2, Sonora 0

Indian Springs 7, Arroyo Valley 0

Irvine University 9, Portola 1

JSerra 7, Etiwanda 5

La Canada 3, Monrovia 1

Legacy 16, Huntington Park 3

Linfield Christian 8, Western Christian 1

Lompoc 4, Lompoc Cabrillo 0

Loyola 7, Alemany 6

Mayfield 10, Crossroads 3

Milken 1, Shalhevet 0

Mission Viejo 14, Chino Hills 3

Montebello 8, Mayfair 7

Northview 6, Baldwin Park 1

Oak Hills 4, Serrano 2

Oak Park 4, Santa Paula 1

Orange 5, Venice 3

Oxford Academy 10, Glenn 1

Oxnard Pacifica 9, Ventura 8

Paloma Valley 1, Murrieta Mesa 0

Peninsula 5, La Serna 1

Pioneer 4, Whitney 2

Rancho Alamitos 9, Los Amigos 5

Rancho Cucamonga 7, Ontario Christian 0

Rancho Mirage 3, Xavier Prep 1

Redlands East Valley 6, Cajon 5

Reno (Nev.) 8, California 4

Riverside North 11, Chino 0

Rolling Hills Prep 7, Lennox Academy 1

Royal 6, Reno (Nev.) Damonte Ranch 1

San Diego Rancho Bernardo 3, Maranatha 2

San Marino 8, Temple City 4

San Pedro 7, Narbonne 0

Santa Fe 15, Hillcrest 0

Santa Maria Valley Christian 19, Ojai Valley 0

Santa Ynez 2, Santa Maria St. Joseph 0

Savanna 6, Ramona 4

Shadow Hills 5, Palm Springs 2

St. Monica 9, St. Pius X-St. Matthias 0

St. Paul 8, Bishop Montgomery 3

Summit 18, Colton 6

Sunny Hills 8, Phoenix (Ore.) 1

Tarbut V'Torah 17, St. Michael's Prep 2

Tesoro 9, Fullerton 1

Trinity Classical 20, Lancaster Baptist 3

Troy 8, Reno (Nev.) Galena 2

Whittier Christian 8, Heritage Christian 2

Wilmington Banning 10, Gardena 0

Woodcrest Christian 9, Bermuda Dunes Desert Christian 0

Yucaipa 8, Simi Valley 1

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