High school softball: Friday's scores

Academy for Academic Excellence 12, Riverside Prep 9
Anaheim Canyon 3, Garden Grove Pacifica 0
Artesia 15, Pioneer 1
Ayala 8, Alta Loma 0
Beaumont 9, San Jacinto 1
Bishop Conaty-Loretto 23, San Gabriel Mission 7
Cerritos 15, Oxford Academy 0
Chatsworth 1, El Camino Real 0
Chavez 18, Monroe 2
Chula Vista Mater Dei 5, Buena 0
Corona del Mar 13, Laguna Beach 2
Corona Santiago 5, El Cajon Granite Hills 2
Costa Mesa 15, Estancia 6
Crescenta Valley 7, San Diego Cathedral 6
Diamond Bar 7, Ontario 5
Downey 5, Poway 1
Downtown Magnets 6, Orthopaedic 5
Eagle Rock 16, Lincoln 4
Faith Baptist 10, Lancaster Desert Christian 0
Gahr 13, Yucaipa 2
Glendora 13, Colony 2
Granada Hills 7, Cleveland 3
Grand Terrace 11, Yucaipa 0
Great Oak 12, Saugus 2
Harbor Teacher 14, Dymally 0
Hesperia Christian 20, Lucerne Valley 14
Huntington Beach 6, Vail (Ariz.) Cienega 4
Jurupa Valley 13, La Sierra 3
King/Drew 13, Port of Los Angeles 8
La Mirada 4, Mayfair 3
Las Vegas Bishop Gorman 6, Rosary 4
Los Alamitos 5, Anaheim Canyon 1
Los Angeles Marshall 11, Los Angeles Wilson 6
Marquez 11, Torres 10
Mater Dei 3, Crescenta Valley 2
Miller 29, Indian Springs 2
Murrieta Mesa 3, Downey 1
Norco 8, Garden Grove Pacifica 3
North Hollywood 17, Arleta 6
Orange Lutheran 4, Grand Terrace 2
Paraclete 6, Sierra Canyon 2
Pasadena Poly 8, Flintridge Prep 5
Ramona 5, Norte Vista 2
Rialto 12, Eisenhower 1
Rio Mesa 2, Poway 0
San Jacinto Valley Academy 3, Nuview Bridge 2
San Marino 3, Rio Hondo Prep 1
San Pedro 7, Carson 0
Saugus 5, El Cajon Granite Hills 4
Shadow Hills 10, Xavier Prep 5
Sotomayor 8, Franklin 5
South El Monte 5, Arroyo 0
Sun Valley Poly 16, Verdugo Hills 1
Tucson (Ariz.) Mountain View 5, San Diego Cathedral 4
Van Nuys 12, Panorama 0
Vista del Lago 24, Pacific 7
Westminster La Quinta 10, Garden Grove 3
Whitney 3, Glenn 2