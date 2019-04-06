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High school softball: Friday's scores

Apr 06, 2019 | 9:05 AM

Academy for Academic Excellence 12, Riverside Prep 9

Anaheim Canyon 3, Garden Grove Pacifica 0

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Artesia 15, Pioneer 1

Ayala 8, Alta Loma 0

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Beaumont 9, San Jacinto 1

Bishop Conaty-Loretto 23, San Gabriel Mission 7

Cerritos 15, Oxford Academy 0

Chatsworth 1, El Camino Real 0

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Chavez 18, Monroe 2

Chula Vista Mater Dei 5, Buena 0

Corona del Mar 13, Laguna Beach 2

Corona Santiago 5, El Cajon Granite Hills 2

Costa Mesa 15, Estancia 6

Crescenta Valley 7, San Diego Cathedral 6

Diamond Bar 7, Ontario 5

Downey 5, Poway 1

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Downtown Magnets 6, Orthopaedic 5

Eagle Rock 16, Lincoln 4

Faith Baptist 10, Lancaster Desert Christian 0

Gahr 13, Yucaipa 2

Glendora 13, Colony 2

Granada Hills 7, Cleveland 3

Grand Terrace 11, Yucaipa 0

Great Oak 12, Saugus 2

Harbor Teacher 14, Dymally 0

Hesperia Christian 20, Lucerne Valley 14

Huntington Beach 6, Vail (Ariz.) Cienega 4

Jurupa Valley 13, La Sierra 3

King/Drew 13, Port of Los Angeles 8

La Mirada 4, Mayfair 3

Las Vegas Bishop Gorman 6, Rosary 4

Los Alamitos 5, Anaheim Canyon 1

Los Angeles Marshall 11, Los Angeles Wilson 6

Marquez 11, Torres 10

Mater Dei 3, Crescenta Valley 2

Miller 29, Indian Springs 2

Murrieta Mesa 3, Downey 1

Norco 8, Garden Grove Pacifica 3

North Hollywood 17, Arleta 6

Orange Lutheran 4, Grand Terrace 2

Paraclete 6, Sierra Canyon 2

Pasadena Poly 8, Flintridge Prep 5

Ramona 5, Norte Vista 2

Rialto 12, Eisenhower 1

Rio Mesa 2, Poway 0

San Jacinto Valley Academy 3, Nuview Bridge 2

San Marino 3, Rio Hondo Prep 1

San Pedro 7, Carson 0

Saugus 5, El Cajon Granite Hills 4

Shadow Hills 10, Xavier Prep 5

Sotomayor 8, Franklin 5

South El Monte 5, Arroyo 0

Sun Valley Poly 16, Verdugo Hills 1

Tucson (Ariz.) Mountain View 5, San Diego Cathedral 4

Van Nuys 12, Panorama 0

Vista del Lago 24, Pacific 7

Westminster La Quinta 10, Garden Grove 3

Whitney 3, Glenn 2

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