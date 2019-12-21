Basketball scores from Friday night

BASKETBALL
BOYS
Animo Bunche 58, Downtown Magnets 46
Arlington 67, San Gorgonio 63
Aspire Ollin 59, Central City Value 47
Bell 54, Maywood 38
Brethren Christian 63, Pacific Lutheran 37
Calabasas 60, Santa Maria Righetti 40
Chaffey 68, Canyon Springs 34
Crossroads 70, Sylmar 49
Dominguez 61, Nassau (Bahamas) Gibson 34
Dominguez 63, Las Vegas Silverado 78
Eagle Rock 55, Los Angeles Wilson 49
El Modena 56, Saddleback 19
Franklin 58, Lincoln 38
Granada Hills 58, Grant 52
Harvard-Westlake 57, Santa Clarita Christian 49
Hollywood 49, Northridge 48
Indio 59, Banning 55
Jefferson 84, Angelou 23
King Drew 56, Palos Verdes 42
La Palma Kennedy 58, Marina 42
Los Angeles Marshall 61, Sotomayor 47
Lynwood 73, Gardena Serra 71
Marquez 53, Animo South Los Angeles 23
Mendez 58, Reseda 42
Middle College 42, Huntington Park 39
Montclair 82, Rim of the World 50
Morningside 75, Larchmont 31
Ocean View 64, Garden Grove Pacifica 52
Oxford Academy 51, Bolsa Grande 44
Placentia Valencia 49, Garden Grove Santiago 41
Riverside Poly 65, Milwaukee (Wisc.) Washington 34
San Jacinto Valley Academy 70, Nuview Bridge 50
St. Pius X-St. Matthias 81, Manual Arts 42
West Adams 71, Rivera 64
Westminster La Quinta 58, Orange 52
Wilmington Banning 68, USC East 52
GIRLS
Atwater 68, Dominguez 61
Bishop Amat 61, La Serna 43
California 57, La Habra 50
Central City Value 64, Aspire Ollin 14
Chino Hills 47, San Dimas 36
Jefferson 64, Angelou 11
Lincoln 67, Franklin 23
Los Angeles Marshall 51, Sotomayor 38
Montclair 49, Rim of the World 23
Morningside 24, Larchmont 22
Noli Indian 39, Baypoint Prep 17
Norco 48, St. Pius X-St. Matthias 34
Rolling Hills Prep 82, Brea Olinda 43
Royal 57, Chatsworth 27
Rubidoux 59, Fontana 19
San Jacinto Valley Academy 47, Nuview Bridge 29
Santa Margarita 49, Segerstrom 41
Shadow Hills 53, Palm Springs 35
Twentynine Palms 56, Desert Mirage 18