Norco, others move up in The Times’ top 25 high school football rankings

The Times’ top 25 high school football rankings.

Rk; Team; this week’s opponent; last week’s ranking.

1. ST JOHN BOSCO (1-0) vs. Alemany, Friday; 1

2. SANTA ANA MATER DEI (0-0) at Duncanville (Texas), Friday; 2

3. SERVITE (1-0) vs. Mission Viejo (at Orange Coast College), Thursday; 3

4. SIERRA CANYON (1-0) at Oaks Christian, Friday; 4

5. CORONA CENTENNIAL (0-0) vs. San Diego Cathedral, Friday; 5

6. NORCO (1-0) vs. Santa Margarita, Thursday; 7

7. SANTA MARGARITA (1-0) at Norco, Thursday; 8

8. LOS ALAMITOS (1-0) vs. San Diego Lincoln, Friday; 9

9. SAN CLEMENTE (1-0) at San Diego Torrey Pines, Friday; 13

10. MISSION VIEJO (1-0) at Servite (at Orange Coast College), Thursday; 14

11. LONG BEACH POLY (0-0) at Gardena Serra, Friday; 10

12. CHAMINADE (1-0) vs. Birmingham, Friday; 22

13. ORANGE LUTHERAN (1-0) vs. Upland (at Orange Coast College), Friday; NR

14. ALEMANY (0-1) at St. John Bosco, Friday; 6

15. GARDENA SERRA (0-1) vs. Long Beach Poly, Friday; 11

16. VISTA MURRIETA (0-1) at Heritage, Friday; 15

17. DAMIEN (0-0) vs. Loyola, Thursday; 16

18. INGLEWOOD (1-0) vs. Carson (at Coleman Stadium), Friday; 17

19. UPLAND (1-0); vs. Orange Lutheran (at Orange Coast College), Friday; NR

20. EDISON (0-1) vs. Fresno Clovis North (at Huntington Beach), Friday; 18

21. BISHOP AMAT (0-0) vs. La Habra, Friday; 19

22. VALENCIA (0-0) at Quartz Hill, Friday; 21

23. LOYOLA (0-1) at Damien, Thursday; 23

24. WARREN (1-0) at La Serna (at California), Thursday; 24

25. MURRIETA VALLEY (0-0) vs. Paloma Valley, Friday; 25