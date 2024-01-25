Wednesday’s high school basketball scores
CIF City Section and Southern Section boys’ and girls’ high school basketball scores for Wednesday:
BOYS
Aliso Niguel 49, Mission Viejo 42
Animo Ralph Bunche 53, Central City Valley 42
Arleta 94, Monroe 38
Ayala 60, Colony 53
Beaumont 63, Citrus Valley 43
Beckman 79, Irvine University 67
Bellflower 56, Norwalk 42
Beverly Hills 83, Hawthorne 42
Bishop Amat 70, Cathedral 58
Blair 91, Temple City 72
Bonita 70, Alta Loma 41
Bosco Tech 88, Cantrell-Sacred Heart 69
Bravo 85, LA Wilson 70
Cajon 61, Redlands 49
California 64, Whittier 57
CAMS 46, Wildwood 37
Cate 60, Bishop Diego 50
Cerritos 52, Artesia 47
Chaffey 63, Baldwin Park 27
Chatsworth 70, Birmingham 68
Cleveland 66, El Camino Real 49
Coachella Valley 79, Twentynine Palms 76
Corona Centennial 90, Corona 35
Costa Mesa 83, Santa Ana 78
Covina 64, West Covina 35
Crean Lutheran 73, Garden Grove Pacifica 50
Crescenta Valley 75, Burbank Burroughs 54
Cypress 73, Placentia Valencia 49
Damien 85, Chino Hills 53
Dana Hills 74, El Toro 56
Desert Hot Springs 83, Cathedral City 45
Diamond Ranch 70, San Dimas 60
Don Lugo 66, Chino 47
Downtown Magnets 79, Annenberg 33
Eastvale Roosevelt 97, Norco 77
Edgewood 71, Garey 46
Edison 47, Huntington Beach 41
El Segundo 62, Torrance 43
Fairfax 56, LA University 38
Flintridge Prep 40, Providence 39
Foshay 50,l Middle College 47
Gabrielino 71, Mountain View 45
Gahr 58, Firebaugh 50
Garfield 52, Bell 41
Glendora 79, Claremont 26
Granada Hills 39, Taft 27
Granada Hills Kennedy 65, Van Nuys 44
Grant d. Chavez (FF)
Great Oak 75, Vista Murrieta 74
Hart 74, Hillcrest Christian 68
Harvard-Westlake 78, Chaminade 46
Hawkins 80, Port of Los Angeles 48
Heritage 89, Canyon Springs 79
Hesperia 71, Ridgecrest Burroughs 39
Hesperia Christian 59, Academy of Careers & Exploration 37
Hollywood 60, Neuwirth Leadership Academy 41
Indio 101, Desert Mirage 23
Inglewood 62, Compton Centennial 35
JSerra 68, Mater Dei 62
La Habra 57, Troy 46
LA Jordan 85, Harbor Teacher 27
Lakeside 53, Vista del Lago 49
Lakeview Charter 62, Valley Oaks CES 54
Lakewood 64, Long Beach Wilson 56
La Mirada 79, Mayfair 74
LA Roosevelt 62, South East 41
La Salle 71, St. Genevieve 58
La Serna 69, Santa Fe 38
Legacy 80, Huntington Park 69
Lincoln 55, LA Marshall 47
Loara 65, La Quinta 48
Locke 55, View Park 46
Long Beach Cabrillo 68, Long Beach Jordan 61
Long Beach Poly 65, Compton 27
Los Alamitos 75, Corona del Mar 74
Los Angeles 63, Diego Rivera LC 45
Lucerne Valley 52, Entrepreneur 17
Lynwood 95, Dominguez 50
Manual Arts 107, Jefferson 27
Marina 72, Fountain Valley 70
Marquez 92, Maywood CES 27
Mary Star of the Sea 50, Verbum Dei 44
Maywood Academy 62, Torres 30
Murrieta Valley 66, Murrieta Mesa 52
Newbury Park 62, Pleasant Hill Adventist Academy 26
Newport Harbor 73, Laguna Beach 68
Nogales 59, Azusa 33
Nordhoff 83, Malibu 40
North 53, Lawndale 46
Northview 53, Charter Oak 40
Northwood 53, Irvine 39
Oak Hills 80, Sultana 41
Oak Park 63, Royal 39
Ontario 59, Montclair 32
Orange Vista 77, Paloma Valley 49
Orthopaedic 59, Aspire Ollin 53
Palisades 52, Venice 51
Pasadena Poly 57, Chadwick 46
Pioneer 62, Oxford Academy 61
Rancho Alamitos 61, Los Amigos 59
Rancho Christian 64, Elsinore 55
Rancho Cucamonga 60, Etiwanda 58
Rancho Dominguez 71, Wilmington Banning 60
Redlands East Valley 53, Yucaipa 51
Reseda 59, Canoga Park 52
Rio Mesa 48, Ventura 43
Riverside Poly 57, JW North 33
Rosamond 69, Wasco 31
San Clemente 67, San Juan Hills 44
San Marino 61, Monrovia 45
San Pedro 56, Narbonne 49
Santa Barbara 57, Oxnard 46
Santa Clara 55, Foothill Tech 42
Santa Margarita 47, Orange Lutheran 37
Santiago 74, Riverside King 66
Savanna 76, Magnolia 51
Serrano 52, Apple Valley 50
Serra 54, Bishop Montgomery 52 (OT)
Sherman Oaks Notre Dame 64, Crespi 61
Sierra Canyon 67, Alemany 55
Simi Valley 56, Moorpark 47
Sonora 65, Buena Park 51
Sotomayor 66, Elizabeth 37
South El Monte 59, Pasadena Marshall 47
South Pasadena 65, La Canada 61
Stern Charter 72, Animo De La Hoya 23
St. Anthony 66, St. Bernard 63
St. Francis 54, Loyola 44
St. John Bosco 90, Servite 50
St. Margaret’s 78, Calvary Chapel 69
St. Monica 48, Paraclete 46
St. Pius X-St. Matthias Academy 76, St. Paul 66
Sunny Hills 72, Fullerton 58
Sun Valley Poly 59, Verdugo Hills 56
Sylmar 89, San Fernando 48
TEACH Tech Charter d. Simon (FF)
Temecula Valley 82, Chaparral 58
Temescal Canyon 61, Moreno Valley 38
Tesoro 52, Capistrano Valley 48
Thacher 59, Laguna Blanca 29
Thousand Oaks 75, Oaks Christian 56
Tustin 61, La Palma Kennedy 39
United Christian Academy 75, Anza Hamilton 31
VAAS 44, East Valley 43
Valley View 69, Hemet 53
Valor Academy 65, Alliance Marine Innovation & Technology 47
Village Christian 95, Whittier Christian 44
Vistamar 50, New Roads 37
Warren 66, Paramount 39
West 48, Wiseburn-Da Vinci 45
Westchester 46, LACES 43
Western 47, Century 39
Westlake 76, Calabasas 47
Whitney 67, Glenn 23
Workman 70, Duarte 32
Yucca Valley 74, Banning 57
GIRLS
AGBU 56, Mesrobian 29
Alliance Marine-Innovation & Technology 26, Valor Academy 21
Anaheim 65, Santa Ana Valley 23
Anza Hamilton 45, Warner 23
Arleta 69, Monroe 6
Ayala 51, Colony 47
Baldwin Park 58, Bear Lake 43
Beaumont 79, Citrus Valley 30
Beverly Hills 38, Hawthorne 6
Birmingham 82, Chatsworth 45
Bonita 58, Alta Loma 13
Buena Park 67, Sonora 38
Cajon 57, Redlands 29
California 67, Whittier 31
Canyon Springs 51, Hemet 41
Carpinteria 59, Hueneme 24
Carson 54, Gardena 37
Central City Value 38, Animo Ralph Bunche 12
Cerritos 70, Artesia 15
Chaffey 47, Baldwin Park 15
Chaparral 43, Temecula Valley 39
Chino 62, Don Lugo 16
Chino Hills 84, St. Lucy’s 13
Claremont 55, Glendora 47
Compton Centennial 38, Inglewood 24
Corona Centennial 79, Corona 37
Covina 36, West Covina 27
Crean Lutheran 63, Garden Grove Pacifica 30
Crenshaw 102, Girls Academic Leadership Academy 12
Desert Hot Springs 58, Cathedral City 11
Downtown Magnets 79, Annenberg 33
Duarte 59, Workman 25
Eastvale Roosevelt 84, Norco 44
El Camino Real 54, Cleveland 22
Elsinore 53, Vista del Lago 17
Etiwanda 83, Rancho Cucamonga 22
Fairfax 27, LA University 26
Gabrielino 52, Mountain View 10
Garey 40, Edgewood 31
Garfield 52, Bell 41
Golden Valley 42, Lakeview Charter 38
Granada Hills 42, Taft 22
Granada Hills Kennedy 56, Van Nuys 43
Harbor Teacher 59, LA Jordan 9
Hawkins 68, Port of Los Angeles 25
Heritage 76, JW North 18
Hesperia Christian 54, Academy of Careers & Exploration 8
Holy Martyrs Armenian 47 Pilibos 36
Indio 33, Desert Mirage 28
King/Drew 65, Dorsey 8
La Habra 38, Troy 34
LA Marshall 53, Lincoln 42
La Mirada 62, Mayfair 61
La Serna 48, Santa Fe 19
LA Wilson 37, Bravo 36
Leuzinger 74, Morningside 20
Loara 43, La Quinta 39
Los Amigos 57, Rancho Alamitos 27
Los Osos 76, Upland 16
Lucerne Valley 52, Eisenhower 17
Manual Arts 56, Jefferson 21
Maywood CES 43, Marquez 24
Montclair 48, Ontario 25
Moreno Valley 61, Temescal Canyon 19
Murrieta Mesa 37, Murrieta Valley 35
Newbury Park 65, Agoura 6
New West Charter 35, Animo South LA 17
Nordhoff 37, Malibu 22
Northview 68, Charter Oak 16
Northwood 45, Irvine 37
Norwalk 69, Bellflower 25
Oak Hills 56, Sultana 16
Oak Park 52, Royal 15
Orthopaedic 34, Aspire Ollin 29
Palisades 67, Venice 32
Paloma Valley 51, Rancho Verde 19
Pasadena Marshall 55, South El Monte 10
Pasadena Poly 35, Chadwick 20
Pioneer 54, Oxford Academy 35
Pomona 48, Bassett 4
Rancho Christian 59, Lakeside 10
Reseda 35, Canoga Park 30
Ridgecrest Burroughs 68, Hesperia 29
Rosemead 56, El Monte 13
San Dimas 63, Diamond Ranch 23
San Marino 48, Monrovia 21
San Pedro 53, Narbonne 27
Santee 60, Angelou 40
Santiago 64, Riverside King 40
Savanna 68, Magnolia 22
Serrano 34, Apple Valley 27
Soledad 49, Rancho Christian 38
South East 34, LA Roosevelt 32
South Pasadena 85, Flintridge Sacred Heart Academy 51
Sotomayor 40, Elizabeth 10
Summit 55, Kaiser 32
Sunny Hills 48, Fullerton 27
Sun Valley 59, Verdugo Hills 56
Temple City 59, Blair 24
Thacher 48, Laguna Blanca 29
Thousand Oaks 55, Oaks Christian 54
Torres 32, Maywood Academy 17
Tustin 43, La Palma Kennedy 34
Twentynine Palms 62, Coachella Valley 42
USC Hybrid 33, Gertz-Ressler 19
Valley View 52, Riverside Poly 28
Viewpoint 39, Faith Baptist 31
Village Christian 70, Whittier Christian 64
Washington Prep 52, Fremont 25
Western 50, Century 23
Westlake 57, Calabasas 55
Wilmington Banning 54, Rancho Dominguez 22
Wiseburn-Da Vinci 67, West 22
Yucaipa 68, Redlands East Valley 31
Yucca Valley 78, Banning 36
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