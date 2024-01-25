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High School Sports

Wednesday’s high school basketball scores

Basketballs on a court.
(Ethan Miller / Getty Images)
By Steve Galluzzo
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CIF City Section and Southern Section boys’ and girls’ high school basketball scores for Wednesday:

BOYS

Aliso Niguel 49, Mission Viejo 42

Animo Ralph Bunche 53, Central City Valley 42

Arleta 94, Monroe 38

Ayala 60, Colony 53

Beaumont 63, Citrus Valley 43

Beckman 79, Irvine University 67

Bellflower 56, Norwalk 42

Beverly Hills 83, Hawthorne 42

Bishop Amat 70, Cathedral 58

Blair 91, Temple City 72

Bonita 70, Alta Loma 41

Bosco Tech 88, Cantrell-Sacred Heart 69

Bravo 85, LA Wilson 70

Cajon 61, Redlands 49

California 64, Whittier 57

CAMS 46, Wildwood 37

Cate 60, Bishop Diego 50

Cerritos 52, Artesia 47

Chaffey 63, Baldwin Park 27

Chatsworth 70, Birmingham 68

Cleveland 66, El Camino Real 49

Coachella Valley 79, Twentynine Palms 76

Corona Centennial 90, Corona 35

Costa Mesa 83, Santa Ana 78

Covina 64, West Covina 35

Crean Lutheran 73, Garden Grove Pacifica 50

Crescenta Valley 75, Burbank Burroughs 54

Cypress 73, Placentia Valencia 49

Damien 85, Chino Hills 53

Dana Hills 74, El Toro 56

Desert Hot Springs 83, Cathedral City 45

Diamond Ranch 70, San Dimas 60

Don Lugo 66, Chino 47

Downtown Magnets 79, Annenberg 33

Eastvale Roosevelt 97, Norco 77

Edgewood 71, Garey 46

Edison 47, Huntington Beach 41

El Segundo 62, Torrance 43

Fairfax 56, LA University 38

Flintridge Prep 40, Providence 39

Foshay 50,l Middle College 47

Gabrielino 71, Mountain View 45

Gahr 58, Firebaugh 50

Garfield 52, Bell 41

Glendora 79, Claremont 26

Granada Hills 39, Taft 27

Granada Hills Kennedy 65, Van Nuys 44

Grant d. Chavez (FF)

Great Oak 75, Vista Murrieta 74

Hart 74, Hillcrest Christian 68

Harvard-Westlake 78, Chaminade 46

Hawkins 80, Port of Los Angeles 48

Heritage 89, Canyon Springs 79

Hesperia 71, Ridgecrest Burroughs 39

Hesperia Christian 59, Academy of Careers & Exploration 37

Hollywood 60, Neuwirth Leadership Academy 41

Indio 101, Desert Mirage 23

Inglewood 62, Compton Centennial 35

JSerra 68, Mater Dei 62

La Habra 57, Troy 46

LA Jordan 85, Harbor Teacher 27

Lakeside 53, Vista del Lago 49

Lakeview Charter 62, Valley Oaks CES 54

Lakewood 64, Long Beach Wilson 56

La Mirada 79, Mayfair 74

LA Roosevelt 62, South East 41

La Salle 71, St. Genevieve 58

La Serna 69, Santa Fe 38

Legacy 80, Huntington Park 69

Lincoln 55, LA Marshall 47

Loara 65, La Quinta 48

Locke 55, View Park 46

Long Beach Cabrillo 68, Long Beach Jordan 61

Long Beach Poly 65, Compton 27

Los Alamitos 75, Corona del Mar 74

Los Angeles 63, Diego Rivera LC 45

Lucerne Valley 52, Entrepreneur 17

Lynwood 95, Dominguez 50

Manual Arts 107, Jefferson 27

Marina 72, Fountain Valley 70

Marquez 92, Maywood CES 27

Mary Star of the Sea 50, Verbum Dei 44

Maywood Academy 62, Torres 30

Murrieta Valley 66, Murrieta Mesa 52

Newbury Park 62, Pleasant Hill Adventist Academy 26

Newport Harbor 73, Laguna Beach 68

Nogales 59, Azusa 33

Nordhoff 83, Malibu 40

North 53, Lawndale 46

Northview 53, Charter Oak 40

Northwood 53, Irvine 39

Oak Hills 80, Sultana 41

Oak Park 63, Royal 39

Ontario 59, Montclair 32

Orange Vista 77, Paloma Valley 49

Orthopaedic 59, Aspire Ollin 53

Palisades 52, Venice 51

Pasadena Poly 57, Chadwick 46

Pioneer 62, Oxford Academy 61

Rancho Alamitos 61, Los Amigos 59

Rancho Christian 64, Elsinore 55

Rancho Cucamonga 60, Etiwanda 58

Rancho Dominguez 71, Wilmington Banning 60

Redlands East Valley 53, Yucaipa 51

Reseda 59, Canoga Park 52

Rio Mesa 48, Ventura 43

Riverside Poly 57, JW North 33

Rosamond 69, Wasco 31

San Clemente 67, San Juan Hills 44

San Marino 61, Monrovia 45

San Pedro 56, Narbonne 49

Santa Barbara 57, Oxnard 46

Santa Clara 55, Foothill Tech 42

Santa Margarita 47, Orange Lutheran 37

Santiago 74, Riverside King 66

Savanna 76, Magnolia 51

Serrano 52, Apple Valley 50

Serra 54, Bishop Montgomery 52 (OT)

Sherman Oaks Notre Dame 64, Crespi 61

Sierra Canyon 67, Alemany 55

Simi Valley 56, Moorpark 47

Sonora 65, Buena Park 51

Sotomayor 66, Elizabeth 37

South El Monte 59, Pasadena Marshall 47

South Pasadena 65, La Canada 61

Stern Charter 72, Animo De La Hoya 23

St. Anthony 66, St. Bernard 63

St. Francis 54, Loyola 44

St. John Bosco 90, Servite 50

St. Margaret’s 78, Calvary Chapel 69

St. Monica 48, Paraclete 46

St. Pius X-St. Matthias Academy 76, St. Paul 66

Sunny Hills 72, Fullerton 58

Sun Valley Poly 59, Verdugo Hills 56

Sylmar 89, San Fernando 48

TEACH Tech Charter d. Simon (FF)

Temecula Valley 82, Chaparral 58

Temescal Canyon 61, Moreno Valley 38

Tesoro 52, Capistrano Valley 48

Thacher 59, Laguna Blanca 29

Thousand Oaks 75, Oaks Christian 56

Tustin 61, La Palma Kennedy 39

United Christian Academy 75, Anza Hamilton 31

VAAS 44, East Valley 43

Valley View 69, Hemet 53

Valor Academy 65, Alliance Marine Innovation & Technology 47

Village Christian 95, Whittier Christian 44

Vistamar 50, New Roads 37

Warren 66, Paramount 39

West 48, Wiseburn-Da Vinci 45

Westchester 46, LACES 43

Western 47, Century 39

Westlake 76, Calabasas 47

Whitney 67, Glenn 23

Workman 70, Duarte 32

Yucca Valley 74, Banning 57

GIRLS

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AGBU 56, Mesrobian 29

Alliance Marine-Innovation & Technology 26, Valor Academy 21

Anaheim 65, Santa Ana Valley 23

Anza Hamilton 45, Warner 23

Arleta 69, Monroe 6

Ayala 51, Colony 47

Baldwin Park 58, Bear Lake 43

Beaumont 79, Citrus Valley 30

Beverly Hills 38, Hawthorne 6

Birmingham 82, Chatsworth 45

Bonita 58, Alta Loma 13

Buena Park 67, Sonora 38

Cajon 57, Redlands 29

California 67, Whittier 31

Canyon Springs 51, Hemet 41

Carpinteria 59, Hueneme 24

Carson 54, Gardena 37

Central City Value 38, Animo Ralph Bunche 12

Cerritos 70, Artesia 15

Chaffey 47, Baldwin Park 15

Chaparral 43, Temecula Valley 39

Chino 62, Don Lugo 16

Chino Hills 84, St. Lucy’s 13

Claremont 55, Glendora 47

Compton Centennial 38, Inglewood 24

Corona Centennial 79, Corona 37

Covina 36, West Covina 27

Crean Lutheran 63, Garden Grove Pacifica 30

Crenshaw 102, Girls Academic Leadership Academy 12

Desert Hot Springs 58, Cathedral City 11

Downtown Magnets 79, Annenberg 33

Duarte 59, Workman 25

Eastvale Roosevelt 84, Norco 44

El Camino Real 54, Cleveland 22

Elsinore 53, Vista del Lago 17

Etiwanda 83, Rancho Cucamonga 22

Fairfax 27, LA University 26

Gabrielino 52, Mountain View 10

Garey 40, Edgewood 31

Garfield 52, Bell 41

Golden Valley 42, Lakeview Charter 38

Granada Hills 42, Taft 22

Granada Hills Kennedy 56, Van Nuys 43

Harbor Teacher 59, LA Jordan 9

Hawkins 68, Port of Los Angeles 25

Heritage 76, JW North 18

Hesperia Christian 54, Academy of Careers & Exploration 8

Holy Martyrs Armenian 47 Pilibos 36

Indio 33, Desert Mirage 28

King/Drew 65, Dorsey 8

La Habra 38, Troy 34

LA Marshall 53, Lincoln 42

La Mirada 62, Mayfair 61

La Serna 48, Santa Fe 19

LA Wilson 37, Bravo 36

Leuzinger 74, Morningside 20

Loara 43, La Quinta 39

Los Amigos 57, Rancho Alamitos 27

Los Osos 76, Upland 16

Lucerne Valley 52, Eisenhower 17

Manual Arts 56, Jefferson 21

Maywood CES 43, Marquez 24

Montclair 48, Ontario 25

Moreno Valley 61, Temescal Canyon 19

Murrieta Mesa 37, Murrieta Valley 35

Newbury Park 65, Agoura 6

New West Charter 35, Animo South LA 17

Nordhoff 37, Malibu 22

Northview 68, Charter Oak 16

Northwood 45, Irvine 37

Norwalk 69, Bellflower 25

Oak Hills 56, Sultana 16

Oak Park 52, Royal 15

Orthopaedic 34, Aspire Ollin 29

Palisades 67, Venice 32

Paloma Valley 51, Rancho Verde 19

Pasadena Marshall 55, South El Monte 10

Pasadena Poly 35, Chadwick 20

Pioneer 54, Oxford Academy 35

Pomona 48, Bassett 4

Rancho Christian 59, Lakeside 10

Reseda 35, Canoga Park 30

Ridgecrest Burroughs 68, Hesperia 29

Rosemead 56, El Monte 13

San Dimas 63, Diamond Ranch 23

San Marino 48, Monrovia 21

San Pedro 53, Narbonne 27

Santee 60, Angelou 40

Santiago 64, Riverside King 40

Savanna 68, Magnolia 22

Serrano 34, Apple Valley 27

Soledad 49, Rancho Christian 38

South East 34, LA Roosevelt 32

South Pasadena 85, Flintridge Sacred Heart Academy 51

Sotomayor 40, Elizabeth 10

Summit 55, Kaiser 32

Sunny Hills 48, Fullerton 27

Sun Valley 59, Verdugo Hills 56

Temple City 59, Blair 24

Thacher 48, Laguna Blanca 29

Thousand Oaks 55, Oaks Christian 54

Torres 32, Maywood Academy 17

Tustin 43, La Palma Kennedy 34

Twentynine Palms 62, Coachella Valley 42

USC Hybrid 33, Gertz-Ressler 19

Valley View 52, Riverside Poly 28

Viewpoint 39, Faith Baptist 31

Village Christian 70, Whittier Christian 64

Washington Prep 52, Fremont 25

Western 50, Century 23

Westlake 57, Calabasas 55

Wilmington Banning 54, Rancho Dominguez 22

Wiseburn-Da Vinci 67, West 22

Yucaipa 68, Redlands East Valley 31

Yucca Valley 78, Banning 36

High School Sports

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