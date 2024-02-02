Thursday’s high school basketball scores
CIF City Section and Southern Section boys’ and girls’ high school basketball scores for Thursday.
BOYS
Academia Avance 33, Alliance Bloomfield 25
Anaheim 60, Century 45
Anaheim Discovery 48, Acaciawood 41
Animo Pat Brown 51, Simon 48
Animo Robinson 70, View Park 68
Animo Watts 56, TEACH Tech 37
Antelope Valley 79, Palmdale 72
Arlington 63, La Sierra 26
Arrowhead Christian 61, Capistrano Valley Christian 58
Artesia 52, Oxford Academy 48
Banning 76, Cathedral City 57
Bellflower 52, Warren 42
Beverly Hills 55, Compton Centennial 39
Bloomington 71, Kaiser 63
Brea Olinda 57, El Modena 48
Buena Park 69, Fullerton 59
Burbank Burroughs 69, Burbank 54
Calabasas 36, Agoura 33
California School for the Deaf 78, United Christian 49
Calvary Chapel 62, Samueli Academy 51
Carpinteria 38, Fillmore 32
Cerritos 59, Whitney 47
Channel Islands 72, Malibu 23
Chino 87, Baldwin Park 24
Contreras 56, Belmont 44
Crean Lutheran 65, Tustin 49
Crescenta Valley 60, Arcadia 48
Crossroads Christian 51, Grove 34
Culver City 72, Santa Monica 59
Cypress 72, Garden Grove Pacifica 64
Damien 61, Etiwanda 49
Desert Christian Academy 74, California Military 36
Diamond Bar 69, South Hills 38
Don Lugo 60, Ontario 48
Downtown Magnets 65, Aspire Ollin 56
East College 70, ESAT 48
El Dorado 66, Esperanza 51
El Segundo 54, Wiseburn Da Vinci 53
Environmental Charter 67, Animo Leadership 47
Firebaugh 80, Norwalk 50
Flintridge Prep 53, Pasadena Poly 44
Foothill 69, Anaheim Canyon 58
Gahr 67, Paramount 41
Garden Grove Santiago 54, Los Amigos 45
Geffen Academy 57, Vistamar 51
Gertz-Ressler d. University Pathways (FF)
Godinez Fundamental 50, Garden Grove 43
Granite Hills 61, Barstow 48
Highland 42, Eastside 35
Hillcrest 63, Norte Vista 49
Hoover 57, Glendale 55
Huntington Beach 73, Laguna Beach 72
Indian Springs 87, Miller 55
Inglewood 69, Morningside 31
Irvine 61, Laguna Hills 47
JSerra 76, Servite 47
Jurupa Hills 62, Rialto 51
Jurupa Valley 63, Rubidoux 60
Katella 67, Segerstrom 45
Knight 69, Quartz Hill 64
La Habra 68, Sonora 62
La Mirada 61, Downey 58
Leuzinger 85, Hawthorne 31
Liberty 69, Tahquitz 22
Linfield Christian 68, Woodcrest Christian 27
Littlerock 57, Lancaster 34
Loara 85, Rancho Alamitos 62
Long Beach Jordan 67, Lakewood 56
Long Beach Poly 67, Millikan 42
Long Beach Wilson 57, Long Beach Cabrillo 52
Los Alamitos 80, Edison 59
Los Altos 60, Walnut 51
Los Osos 64, Chino Hills 59
Magnolia Science 52, Liberty Christian 42
Maranatha 83, Whittier Christian 55
Marina 60, Corona del Mar 53
Mater Dei 72, Santa Margarita 59
Mesrobian 50, Sequoyah 36
Monrovia 66, Temple City 53
Montclair 51, Chaffey 48
Newport Harbor 77, Fountain Valley 62
North 45, West 29
Northview 48, Covina 41
Oak Park 49, Camarillo 45
Oaks Christian 73, Westlake 67 (OT)
Orthopaedic 56, Animo Bunche 43
Palos Verdes 49, Peninsula 40
Palm Springs 58, Palm Desert 50
Palm Valley 66, Weaver 35
Pasadena 67, Muir 53
Patriot 59, Ramona 50
Pilibos 68, Milken 60
Pioneer 86, Glenn 24
Placentia Valencia 56, La Palma Kennedy 52
Portola 93, Irvine University 89
Providence 88, Chadwick 19
Rancho Mirage 56, Shadow Hills 55
Redondo Union 64, Mira Costa 50
Riverside Notre Dame 91, Colton 69
Rowland 61, Hacienda Heights Wilson 55
Sage Hill 47, Beckman 46
San Bernardino 54, Pacific 43
San Gorgonio 56, Arroyo Valley 36
San Jacinto 70, Citrus Hill 61
San Marino 56, La Canada 53
Santa Paula 67, Hueneme 41
Santa Rosa Academy 62, Nuview Bridge 48
Savanna 73m Santa Ana Valley 39
Shalhevet 55, Price 50
Simi Valley 63, Royal 38
Smidt Tech 28, LA Leadership 26
South 62, Torrance 41
South Pasadena 93, Blair 49
Southwestern Academy 53, New Covenant 18
St. John Bosco 87, Orange Lutheran 59
St. Margaret’s 82, Santa Ana 52
St. Monica Academy 73, Santa Clarita Christian 64
Summit 72, Grand Terrace 62
Summit View 38, Westmark 30
Tarbut V’ Torah 77, Newport Christian 44
Temecula Prep 77, St. Jeanne de Lestonnac 52
Thousand Oaks 83, Newbury Park 44
Trinity Classical Academy 80, Rio Hondo Prep 69
Triumph Charter 80, Lakeview Charter 35
Troy 57, Sunny Hills 42
USC-MAE 37, Central City Value 35
Valley Christian 56, Village Christian 55
Western 64, Magnolia 34
Westminster 87, Ocean View 55
West Valley 75, Perris 62
WISH 85, Burton 6
Woodbridge 68, Northwood 54
Workman 45, Dymally 35
Xavier Prep 58, La Quinta 53
Yorba Linda 55, Villa Park 50
Yucca Valley 57, Desert Hot Springs 48
YULA 60, AGBU 44
GIRLS
Aliso Niguel 53, Trabuco Hills 34
Anaheim 93, Century 15
Anaheim Canyon 65, Foothill 36
Animo Robinson 38, Alliance Marine 32
Anza Hamilton 36, Sherman Indian 29
Banning 38, Cathedral City 31
Barstow 54, Granite Hills 42
Beckman 63, Irvine University 34
Bishop Amat 61, Lakewood Saint Joseph 36
Brea Olinda 62, El Modena 24
Buena 69, Dos Pueblos 56
Burbank Burroughs 53, Burbank 17
Calabasas 79, Agoura 22
Canyon Springs 57, Vista del Lago 17
Carter 50, Eisenhower 40
Cerritos 60, Whitney 55
Chaffey 36, Montclair 31
Chaminade 61, Harvard-Westlake 59 (OT)
Chino 68, Baldwin Park 5
Corona Centennial 60, Corona Santiago 55
Crean Lutheran 57, Tustin 34
Crescenta Valley 77, Arcadia 32
Culver City 48, Santa Monica 38
Desert Christian Academy 60, California Military 12
Diamond Bar 60, South Hills 22
Don Lugo 47, Ontario 40
Downey 66, Warren 30
Downtown Magnets 33, Aspire Ollin 15
East College d. ESAT (FF)
El Toro 73, Mission Viejo 29
Esperanza 58, El Dorado 35
Etiwanda 86, St. Lucy’s 30
Flintridge Prep 50, Pasadena Poly 8
Flintridge Sacred Heart 45, Notre Dame Academy 31
Fontana 46, Grand Terrace 39
Ganesha 53, Pomona 43
Garden Grove Pacifica 48, Cypress 43
Geffen Academy 48, Vistamar 34
Glendale 51, Hoover 15
Godinez Fundamental 47, Garden Grove 30
Grant 49, Panorama 33
Hillcrest 43, Norte Vista 33
Holy Martyrs 48, Santa Monica Pacifica Christian 42
Indian Springs 42, Miller 34
International School of LA 37, Waverly 25
Irvine 50, Laguna Hills 23
La Canada 63, San Marino 46
Lakeview Charter 45, Triumph Charter 40
La Mirada 66, Bellflower 54
La Quinta 49, Bolsa Grande 21
La Salle 54, St. Mary’s Academy 41
Linfield Christian 59, Woodcrest Christian 46
Loara 61, Rancho Alamitos 31
Loma Linda Academy 34, Arrowhead Christian 30
Long Beach Wilson 49, Long Beach Cabrillo 36
Los Altos 40, Walnut 35
Los Amigos 60, Santiago 58
Los Osos 49, Chino Hills 41
Louisville 70, Marymount 7
Magnolia 45, Western 31
Mayfair 61, Dominguez 17
Mesrobian 54, New Harvest Christian 25
Newbury Park 46, Thousand Oaks 40
North 64, West 37
Northridge Academy 52, East Valley 13
Norwalk 51, Firebaugh 29
Nuview Bridge 44, Santa Rosa Academy 42
Oak Park 61, Camarillo 57
Ocean View 44, Westminster 29
Orthopaedic 39, Animo Bunche 30
Oxford Academy 53, Artesia 25
Palos Verdes 62, Peninsula 49
Palm Desert 43, Palm Springs 25
Paramount 60, Gahr 25
Pasadena 43, Muir 34
Perris 36, West Valley 32
Pioneer 70, Glenn 19
Placentia Valencia 43, La Palma Kennedy 29
Portola 59, Woodbridge 27
Providence 57, Chadwick 13
Ramona 62, Jurupa Valley 32
Rancho Cucamonga 52, Upland 31
Redondo Union 64, Mira Costa 60
RFK 30, Mendez 17
Rialto 70, Summit 47
Rio Hondo Prep 64, Mayfield 24
Riverside Notre Dame 43, Colton 35
Riverside Poly 46, Paloma Valley 43
Rowland 43, Hacienda Heights Wilson 46
Rubidoux 23, Jurupa Valley 21
Sacred Heart of Jesus 66, Pomona Catholic 21
Sage Hill 84, Northwood 21
San Clemente 52, San Juan Hills 45
San Bernardino 61, Pacific 25
San Gorgonio 45, Arroyo Valley 18
San Jacinto 68, Citrus Hill 14
San Marcos 54, Oxnard Pacifica 21
Santa Barbara 72, Rio Mesa 33
Santa Clarita Christian 54, St. Monica Academy 11
Savanna 46, Santa Ana Valley 18
Segerstrom 44, Katella 34
Serra 49, Bishop Conaty-Loretto 35
Shadow Hills 69, Rancho Mirage 14
Sherman Oaks Notre Dame 67, Alemany 53
Shalhevet 43, El Camino Real 34
Sierra Canyon 75, Marlborough 46
Silverado 55, Victor Valley 33
Smidt Tech 17, LA Leadership 14
SOCES 39, Fulton 10
Sonora 57, La Habra 44
South 53, Torrance 47
South Pasadena 83, Blair 8
St. Anthony 72, St. Paul 32
St. Genevieve 41, Paraclete 28
St. Monica 66, Mary Star of the Sea 23
St. Pius X-St. Matthias 55, San Gabriel Mission 13
Sunny Hills 59, Troy 44
Tahquitz 54, Liberty 40
Temecula Prep 66, St. Jeanne de Lestonnac 14
Temple City 51, Monrovia 31
United Christian 58, California School for the Deaf 27
University Pathways 32, Gertz-Ressler 21
University Prep Value 35, CALS Early College 13
USC-MAE 25, Central City Value 20
Valley Christian Academy 40, Coastal Christian 39
Vaughn 64, VAAS 36
Ventura 54, Oxnard 43
Viewpoint 56, Crossroads 55
Village Christian 72, Valley Christian 46
Villa Park 42, Yorba Linda 29
Westlake 60, Oaks Christian 43
Whittier Christian 54, Maranatha 45
Xavier Prep 51, La Quinta 18
YULA 64, AGBU 34
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