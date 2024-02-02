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High School Sports

Thursday’s high school basketball scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Steve Galluzzo
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CIF City Section and Southern Section boys’ and girls’ high school basketball scores for Thursday.

BOYS

Academia Avance 33, Alliance Bloomfield 25

Anaheim 60, Century 45

Anaheim Discovery 48, Acaciawood 41

Animo Pat Brown 51, Simon 48

Animo Robinson 70, View Park 68

Animo Watts 56, TEACH Tech 37

Antelope Valley 79, Palmdale 72

Arlington 63, La Sierra 26

Arrowhead Christian 61, Capistrano Valley Christian 58

Artesia 52, Oxford Academy 48

Banning 76, Cathedral City 57

Bellflower 52, Warren 42

Beverly Hills 55, Compton Centennial 39

Bloomington 71, Kaiser 63

Brea Olinda 57, El Modena 48

Buena Park 69, Fullerton 59

Burbank Burroughs 69, Burbank 54

Calabasas 36, Agoura 33

California School for the Deaf 78, United Christian 49

Calvary Chapel 62, Samueli Academy 51

Carpinteria 38, Fillmore 32

Cerritos 59, Whitney 47

Channel Islands 72, Malibu 23

Chino 87, Baldwin Park 24

Contreras 56, Belmont 44

Crean Lutheran 65, Tustin 49

Crescenta Valley 60, Arcadia 48

Crossroads Christian 51, Grove 34

Culver City 72, Santa Monica 59

Cypress 72, Garden Grove Pacifica 64

Damien 61, Etiwanda 49

Desert Christian Academy 74, California Military 36

Diamond Bar 69, South Hills 38

Don Lugo 60, Ontario 48

Downtown Magnets 65, Aspire Ollin 56

East College 70, ESAT 48

El Dorado 66, Esperanza 51

El Segundo 54, Wiseburn Da Vinci 53

Environmental Charter 67, Animo Leadership 47

Firebaugh 80, Norwalk 50

Flintridge Prep 53, Pasadena Poly 44

Foothill 69, Anaheim Canyon 58

Gahr 67, Paramount 41

Garden Grove Santiago 54, Los Amigos 45

Geffen Academy 57, Vistamar 51

Gertz-Ressler d. University Pathways (FF)

Godinez Fundamental 50, Garden Grove 43

Granite Hills 61, Barstow 48

Highland 42, Eastside 35

Hillcrest 63, Norte Vista 49

Hoover 57, Glendale 55

Huntington Beach 73, Laguna Beach 72

Indian Springs 87, Miller 55

Inglewood 69, Morningside 31

Irvine 61, Laguna Hills 47

JSerra 76, Servite 47

Jurupa Hills 62, Rialto 51

Jurupa Valley 63, Rubidoux 60

Katella 67, Segerstrom 45

Knight 69, Quartz Hill 64

La Habra 68, Sonora 62

La Mirada 61, Downey 58

Leuzinger 85, Hawthorne 31

Liberty 69, Tahquitz 22

Linfield Christian 68, Woodcrest Christian 27

Littlerock 57, Lancaster 34

Loara 85, Rancho Alamitos 62

Long Beach Jordan 67, Lakewood 56

Long Beach Poly 67, Millikan 42

Long Beach Wilson 57, Long Beach Cabrillo 52

Los Alamitos 80, Edison 59

Los Altos 60, Walnut 51

Los Osos 64, Chino Hills 59

Magnolia Science 52, Liberty Christian 42

Maranatha 83, Whittier Christian 55

Marina 60, Corona del Mar 53

Mater Dei 72, Santa Margarita 59

Mesrobian 50, Sequoyah 36

Monrovia 66, Temple City 53

Montclair 51, Chaffey 48

Newport Harbor 77, Fountain Valley 62

North 45, West 29

Northview 48, Covina 41

Oak Park 49, Camarillo 45

Oaks Christian 73, Westlake 67 (OT)

Orthopaedic 56, Animo Bunche 43

Palos Verdes 49, Peninsula 40

Palm Springs 58, Palm Desert 50

Palm Valley 66, Weaver 35

Pasadena 67, Muir 53

Patriot 59, Ramona 50

Pilibos 68, Milken 60

Pioneer 86, Glenn 24

Placentia Valencia 56, La Palma Kennedy 52

Portola 93, Irvine University 89

Providence 88, Chadwick 19

Rancho Mirage 56, Shadow Hills 55

Redondo Union 64, Mira Costa 50

Riverside Notre Dame 91, Colton 69

Rowland 61, Hacienda Heights Wilson 55

Sage Hill 47, Beckman 46

San Bernardino 54, Pacific 43

San Gorgonio 56, Arroyo Valley 36

San Jacinto 70, Citrus Hill 61

San Marino 56, La Canada 53

Santa Paula 67, Hueneme 41

Santa Rosa Academy 62, Nuview Bridge 48

Savanna 73m Santa Ana Valley 39

Shalhevet 55, Price 50

Simi Valley 63, Royal 38

Smidt Tech 28, LA Leadership 26

South 62, Torrance 41

South Pasadena 93, Blair 49

Southwestern Academy 53, New Covenant 18

St. John Bosco 87, Orange Lutheran 59

St. Margaret’s 82, Santa Ana 52

St. Monica Academy 73, Santa Clarita Christian 64

Summit 72, Grand Terrace 62

Summit View 38, Westmark 30

Tarbut V’ Torah 77, Newport Christian 44

Temecula Prep 77, St. Jeanne de Lestonnac 52

Thousand Oaks 83, Newbury Park 44

Trinity Classical Academy 80, Rio Hondo Prep 69

Triumph Charter 80, Lakeview Charter 35

Troy 57, Sunny Hills 42

USC-MAE 37, Central City Value 35

Valley Christian 56, Village Christian 55

Western 64, Magnolia 34

Westminster 87, Ocean View 55

West Valley 75, Perris 62

WISH 85, Burton 6

Woodbridge 68, Northwood 54

Workman 45, Dymally 35

Xavier Prep 58, La Quinta 53

Yorba Linda 55, Villa Park 50

Yucca Valley 57, Desert Hot Springs 48

YULA 60, AGBU 44

GIRLS

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Aliso Niguel 53, Trabuco Hills 34

Anaheim 93, Century 15

Anaheim Canyon 65, Foothill 36

Animo Robinson 38, Alliance Marine 32

Anza Hamilton 36, Sherman Indian 29

Banning 38, Cathedral City 31

Barstow 54, Granite Hills 42

Beckman 63, Irvine University 34

Bishop Amat 61, Lakewood Saint Joseph 36

Brea Olinda 62, El Modena 24

Buena 69, Dos Pueblos 56

Burbank Burroughs 53, Burbank 17

Calabasas 79, Agoura 22

Canyon Springs 57, Vista del Lago 17

Carter 50, Eisenhower 40

Cerritos 60, Whitney 55

Chaffey 36, Montclair 31

Chaminade 61, Harvard-Westlake 59 (OT)

Chino 68, Baldwin Park 5

Corona Centennial 60, Corona Santiago 55

Crean Lutheran 57, Tustin 34

Crescenta Valley 77, Arcadia 32

Culver City 48, Santa Monica 38

Desert Christian Academy 60, California Military 12

Diamond Bar 60, South Hills 22

Don Lugo 47, Ontario 40

Downey 66, Warren 30

Downtown Magnets 33, Aspire Ollin 15

East College d. ESAT (FF)

El Toro 73, Mission Viejo 29

Esperanza 58, El Dorado 35

Etiwanda 86, St. Lucy’s 30

Flintridge Prep 50, Pasadena Poly 8

Flintridge Sacred Heart 45, Notre Dame Academy 31

Fontana 46, Grand Terrace 39

Ganesha 53, Pomona 43

Garden Grove Pacifica 48, Cypress 43

Geffen Academy 48, Vistamar 34

Glendale 51, Hoover 15

Godinez Fundamental 47, Garden Grove 30

Grant 49, Panorama 33

Hillcrest 43, Norte Vista 33

Holy Martyrs 48, Santa Monica Pacifica Christian 42

Indian Springs 42, Miller 34

International School of LA 37, Waverly 25

Irvine 50, Laguna Hills 23

La Canada 63, San Marino 46

Lakeview Charter 45, Triumph Charter 40

La Mirada 66, Bellflower 54

La Quinta 49, Bolsa Grande 21

La Salle 54, St. Mary’s Academy 41

Linfield Christian 59, Woodcrest Christian 46

Loara 61, Rancho Alamitos 31

Loma Linda Academy 34, Arrowhead Christian 30

Long Beach Wilson 49, Long Beach Cabrillo 36

Los Altos 40, Walnut 35

Los Amigos 60, Santiago 58

Los Osos 49, Chino Hills 41

Louisville 70, Marymount 7

Magnolia 45, Western 31

Mayfair 61, Dominguez 17

Mesrobian 54, New Harvest Christian 25

Newbury Park 46, Thousand Oaks 40

North 64, West 37

Northridge Academy 52, East Valley 13

Norwalk 51, Firebaugh 29

Nuview Bridge 44, Santa Rosa Academy 42

Oak Park 61, Camarillo 57

Ocean View 44, Westminster 29

Orthopaedic 39, Animo Bunche 30

Oxford Academy 53, Artesia 25

Palos Verdes 62, Peninsula 49

Palm Desert 43, Palm Springs 25

Paramount 60, Gahr 25

Pasadena 43, Muir 34

Perris 36, West Valley 32

Pioneer 70, Glenn 19

Placentia Valencia 43, La Palma Kennedy 29

Portola 59, Woodbridge 27

Providence 57, Chadwick 13

Ramona 62, Jurupa Valley 32

Rancho Cucamonga 52, Upland 31

Redondo Union 64, Mira Costa 60

RFK 30, Mendez 17

Rialto 70, Summit 47

Rio Hondo Prep 64, Mayfield 24

Riverside Notre Dame 43, Colton 35

Riverside Poly 46, Paloma Valley 43

Rowland 43, Hacienda Heights Wilson 46

Rubidoux 23, Jurupa Valley 21

Sacred Heart of Jesus 66, Pomona Catholic 21

Sage Hill 84, Northwood 21

San Clemente 52, San Juan Hills 45

San Bernardino 61, Pacific 25

San Gorgonio 45, Arroyo Valley 18

San Jacinto 68, Citrus Hill 14

San Marcos 54, Oxnard Pacifica 21

Santa Barbara 72, Rio Mesa 33

Santa Clarita Christian 54, St. Monica Academy 11

Savanna 46, Santa Ana Valley 18

Segerstrom 44, Katella 34

Serra 49, Bishop Conaty-Loretto 35

Shadow Hills 69, Rancho Mirage 14

Sherman Oaks Notre Dame 67, Alemany 53

Shalhevet 43, El Camino Real 34

Sierra Canyon 75, Marlborough 46

Silverado 55, Victor Valley 33

Smidt Tech 17, LA Leadership 14

SOCES 39, Fulton 10

Sonora 57, La Habra 44

South 53, Torrance 47

South Pasadena 83, Blair 8

St. Anthony 72, St. Paul 32

St. Genevieve 41, Paraclete 28

St. Monica 66, Mary Star of the Sea 23

St. Pius X-St. Matthias 55, San Gabriel Mission 13

Sunny Hills 59, Troy 44

Tahquitz 54, Liberty 40

Temecula Prep 66, St. Jeanne de Lestonnac 14

Temple City 51, Monrovia 31

United Christian 58, California School for the Deaf 27

University Pathways 32, Gertz-Ressler 21

University Prep Value 35, CALS Early College 13

USC-MAE 25, Central City Value 20

Valley Christian Academy 40, Coastal Christian 39

Vaughn 64, VAAS 36

Ventura 54, Oxnard 43

Viewpoint 56, Crossroads 55

Village Christian 72, Valley Christian 46

Villa Park 42, Yorba Linda 29

Westlake 60, Oaks Christian 43

Whittier Christian 54, Maranatha 45

Xavier Prep 51, La Quinta 18

YULA 64, AGBU 34

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