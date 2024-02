Friday’s prep basketball scores and updated playoff pairings

Friday’s Results

BOYS

SOUTHERN SECTION

OPEN DIVISION

Pool Play

Harvard-Westlake 64, St. John Bosco 40

Sierra Canyon 61, Corona Centennial 55

Eastvale Roosevelt 80, Mater Dei 76 (OT)

St. Pius X-St. Matthias Academy 70, JSerra 58

DIVISION 1

Semifinals

Sherman Oaks Notre Dame 67, Redondo Union 60

Windward 67, Damien 60

DIVISION 2AA

Semifinals

Rolling Hills Prep 57, Thousand Oaks 50

St. Anthony 75, Heritage Christian 57

DIVISION 2A

Semifinals

San Gabriel Academy at Marina, Saturday

Long Beach Poly 57, Corona del Mar 54

DIVISION 3AA

Semifinals

La Habra 63, Hesperia 43

St. Bonaventure 67, Serra 64

DIVISION 3A

Semifinals

Bosco Tech 59, Santa Barbara 57

Alemany 60, Woodbridge 45

DIVISION 4AA

Semifinals

Price at YULA, Saturday

Cerritos 68, Diamond Ranch 61

DIVISION 4A

Semifinals

Temecula Valley 95, Estancia 79

Northview 52, Hillcrest Christian 46

DIVISION 5AA

Semifinals

El Segundo 74, Buckley 41

Castaic 76, Dunn 68

DIVISION 5A

Semifinals

Firebaugh 79, Ontario 50

Big Bear 76, Riverside Notre Dame 73

CITY SECTION

DIVISION I

Semifinals

San Pedro 79, Crenshaw 63

Washington Prep 58, Fairfax 46

DIVISION III

Semifinals

LA Jordan 61, Sotomayor 45

Carson 88, Franklin 65

DIVISION IV

Semifinals

Bernstein 86, LA Wilson 46

Math & Science College 73, Bell 60

DIVISION V

Semifinals

New Designs 60, Orthopaedic 50

Horace Mann 58, Sun Valley Magnet 47

Saturday’s Schedule

CITY SECTION

OPEN DIVISION

Semifinals

Chatsworth vs. LACES at El Camino College, 2:30 p.m.

King/Drew vs. Birmingham at El Camino College, 6:30 p.m.

DIVISION II

Semifinals

Arleta vs. Garfield at Narbonne, 10:30 a.m.

Verdugo Hills vs. Manual Arts, 12 p.m.

UPDATED BRACKETS

SOUTHERN SECTION



OPEN DIVISION

Finals

Friday at Cal Baptist, 8 p.m.

Harvard-Westlake vs. Eastvale Roosevelt

DIVISION 1

Finals

Saturday, Feb. 24 at Toyota Arena, 8 p.m.

Sherman Oaks Notre Dame vs. Windward

DIVISION 2AA

Finals

Feb. 23 or 24

Rolling Hills Prep vs. St. Anthony

DIVISION 2A

Finals

Feb. 23 or 24

San Gabriel Academy/Marina vs. Long Beach Poly

DIVISION 3AA

Finals

Feb. 23 or 24

La Habra vs. St. Bonaventure

DIVISION 3A

Finals

Feb, 23 or 24

Bosco Tech vs. Alemany

DIVISION 4AA

Finals

Feb. 23 or 24

Price/YULA vs. Cerritos

DIVISION 4A

Finals

Feb. 23 or 24

Temecula Valley vs. Northview

DIVISION 5AA

Finals

Feb. 23 or 24

El Segundo vs. Castaic

DIVISION 5A

Finals

Feb. 23 or 24

Big Bear vs. Firebaugh

CITY SECTION

DIVISION I

Finals

Feb. 24 at Pasadena City College, 2 p.m.

Washington Prep vs. San Pedro

DIVISION III

Finals

Friday at El Camino College, 6 p.m.

LA Jordan vs. Carson

DIVISION IV

Finals

Thursday at Huntington Park, 8 p.m.

Math & Science College vs. Bernstein

DIVISION V

Finals

Thursday at Huntington Park, 6 p.m.

New Designs vs. Horace Mann

GIRLS

Friday’s Results

CITY SECTION

DIVISION I

Semifinals

Sun Valley Poly 61, Garfield 56

Arleta 54, Chatsworth 50

DIVISION IV

Semifinals

Fremont 30, Chavez 26

SOUTHERN SECTION

Saturday’s Schedule

(Games at 7 p.m. unless noted)

OPEN DIVISION

Pool Play

Mater Dei at Sierra Canyon

Orangewood Academy at Sage Hill

Centennial at Bishop Montgomery

Ontario Christian at Etiwanda

DIVISION 1

Semifinals

Orange Lutheran at Brentwood

Harvard-Westlake at Corona Santiago

DIVISION 2AA

Semifinals

Buena Park at Moreno Valley

Mark Keppel at St. Anthony

DIVISION 2A

Semifinals

Louisville at Sherman Oaks Notre Dame

Lakewood at Santa Margarita

DIVISION 3AA

Semifinals

Oak Park at Torrance

Cantwell Sacred Heart at Cerritos

DIVISION 3A

Semifinals

Dana Hills at JSerra

St. Margaret’s at St. Monica

DIVISION 4AA

Semifinals

Rancho Cucamonga at Santa Paula

Anaheim Canyon at Newbury Park

DIVISION 4A

Semifinals

Palos Verdes at West Ranch

Whittier Christian at Eastside

DIVISION 5AA

Semifinals

Savanna at Adelanto

La Mirada at Colton

DIVISION 5A

Semifinals

Antelope Valley at Vasquez

Temecula Prep at St. Pius X-St. Matthias Academy

CITY SECTION

OPEN DIVISION

Semifinals

LA Hamilton vs. Westchester at El Camino College, 1 p.m.

King/Drew vs. Birmingham at El Camino College, 5 p.m.

DIVISION II

Semifinals

Van Nuys vs. Cleveland at Birmingham, 10 a.m.

Washington Prep vs. Granada Hills Kennedy at Birmingham, 11:30 a.m.

DIVISION III

Semifinals

University Prep Value at Wilmington Banning, 1 p.m.

Reseda at Bernstein

DIVISION IV

Semifinals

Grant at Gardena, 1 p.m.

DIVISION V

Semifinals

Animo Watts vs. University Pathways at Gompers MS, 4 p.m.

Valor Academy at Foshay, 3 p.m.