Southern California regional boys’ and girls’ basketball scores and pairings

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONALS

Thursday’s Results

Quarterfinals

BOYS

Divison I

St. John Bosco 65, Windward 63

Damien 74, Redondo Union 54

Santa Ana Mater Dei 86, Corona Centennial 64

Sherman Oaks Notre Dame 58, Rolling Hills Prep 49

Divison II

Heritage Christian 74, Mission Bay 69

Bakersfield Christian 75, La Costa Canyon 68

King/Drew 62, La Habra 55

Bakersfield Centennial 66, Thousand Oaks 62

Division III

San Marcos 74, Price 55

Bosco Tech 53, Woodbridge 48

Alemany 76, Scripps Ranch 62

University City 52, Hesperia 51

Division IV

Chatsworth 83, Estancia 54

Washington Prep 61, Westchester 57

Mission College Prep 66, Van Guys Grant 65

Cleveland 54, Palisades 48

Division V

San Pedro 76, Firebaugh 65

North Torrance 35, Garfield 30

Verdugo Hills 49, Corcoran 48

Buckley 64, Mount Miguel 53

GIRLS

Division I

Bishop Montgomery 72, Corona Santiago 55

La Jolla Country Day 42, Orangewood Academy 39

Moreno Valley 67, Birmingham 50

Brentwood 66, Santa Maria St. Joseph 59

Division II

Oak Park 62, Del Norte 51

Harvard-Westlake 70, JSerra 42

Santa Margarita 46, LA Hamilton 44

Sherman Oaks Notre Dame 71, Cerritos 60

Division III

San Diego Cathedral 61, Anaheim Canyon 54

Granada Hills 48, Morro Bay 45

Rancho Bernardo 67, Palos Verdes 51

Bakersfield Christian 58, Francis Parker 37

Division IV

Newbury Park 51, West Ranch 42

Grossmont 57, Crenshaw 51

Oceanside 51, Chatsworth 42

Fallbrook 58, El Camino Real 48

Division V

Montgomery 75, La Mirada 41

Immanuel 51, Sage Creek 40

Escondido Charter 67, Antelope Valley 60

Savanna 50, Wilmington Banning 30

Note: Semifinals in all divisions are Saturday at higher seeds; Finals are Tuesday at higher seeds.

Saturday’s Schedule

Semifinals

(All games at 7 p.m. unless noted)

BOYS

Open Division

#4 Carlsbad at #1 Harvard-Westlake

#6 Santa Maria St. Joseph at #2 Eastvale Roosevelt

Divison I

#12 Damien at #1 St. John Bosco

#7 Sherman Oaks Notre Dame at #3 Santa Ana Mater Dei

Divison II

#12 Bakersfield Christian at #1 Heritage Christian

#14 King/Drew 62 at #7 Bakersfield Centennial

Division III

#8 San Marcos at #4 Bosco Tech

#7 University City 52 at #3 Alemany

Division IV

#13 Washington Prep at #1 Chatsworth

#14 Mission College Prep at #2 Cleveland

Division V

#5 North Torrance at #1 San Pedro

#7 Buckley at #3 Verdugo Hills

GIRLS

Open Division

#4 Santa Ana Mater Dei at #1 Etiwanda

#3 Ontario Christian at #2 Sierra Canyon

Division I

#4 La Jolla Country Day at #1 Bishop Montgomery

#11 Moreno Valley at #7 Brentwood

Division II

#4 Harvard-Westlake at #1 Oak Park

#11 Santa Margarita at #10 Sherman Oaks Notre Dame

Division III

#16 San Diego Cathedral at #5 Granada Hills

#6 Rancho Bernardo at #2 Bakersfield Christian

Division IV

#4 Grossmont at #1 Newbury Park

#11 Oceanside at #7 Fallbrook

Division V

#4 Immanuel at #1 Montgomery

#6 Escondido Charter at #2 Savanna

Note: Finals are Tuesday at higher seeds.