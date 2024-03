Monday’s prep baseball and softball scores

More to Read

Aquinas 3, Linfield Christian 1 Arcadia 3, Damien 1 Arleta 14, Van Nuys 8 Ayala 5, Glendora 0 Beaumont 6, Citrus Valley 5 Bellflower 13, Dominguez 1 Bishop Amat 4, Bishop Montgomery 2 Bonita 13, Colony 1 Calabasas 6, Camarillo 0 Calipatria 5, Desert Mirage 3 Calvary Baptist 15, Lucerne Valley 5 Cerritos 9, Paramount 0 Chavez 8, Franklin 6 Claremont 1, Alta Loma 0 Corona 13, Norco 3 Corona Centennial 7, Corona Santiago 2 Culver City 9, LA Hamilton 0 Downey 7, Warren 6 Eagle Rock 4, King/Drew 0 Eastvale Roosevelt 6, Riverside King 5 East Valley 6, Hollywood 2 El Modena 7, Laguna Beach 1 Fillmore 7, Channel Islands 2 Harbor Teacher 11, Gardena 4 Hesperia Christian 20, Silver Valley 8 La Quinta 17, Palm Springs 1 LA Wilson 8, Palisades 6 Legacy 5, Granada Hills Kennedy 3 Locke 10, Dymally 0 Mesa Grande Academy 23, Desert Chapel 3 Moreno Valley 5, Heritage 2 Newport Harbor 2, Segerstrom 0 Orange County Pacifica Christian 5, Western Christian 1 Orange Vista 2, Vista del Lago 0 Paloma Valley 9, Murrieta Valley 5 Palos Verdes 9, Narbonne 5 Rancho Mirage 5, Palm Desert 4 Redlands Adventist 9, Public Safety 5 Rosemead 5, Workman 3 San Jacinto 11, Perris 1 San Marino 7, South Pasadena 2 Santa Ana Foothill 6, Brea Olinda 0 Santa Fe 7, California 5 Santa Paula 6, Nordhoff 1 Shalhevet 11, WISH Academy 0 Sonora 11, Academy for Academic Excellence 1 South Gate 10, Rancho Dominguez 0 St. Monica 8, New Roads 1 Sunny Hills 9, Yorba Linda 2 Sylmar 7, Taft 1 Temecula Valley 4, Etiwanda 2 Troy 5, Century 2 Viewpoint 7, Campbell Hall 5 Villanova Prep 10, Newbury Park Adventist 1 Villa Park 4, Los Alamitos 2 Webb 10, Tarbut V’ Torah 0 Woodbridge 3, Northwood 2

