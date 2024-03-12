Monday’s prep baseball and softball scores
Baseball
Aquinas 3, Linfield Christian 1
Arcadia 3, Damien 1
Arleta 14, Van Nuys 8
Ayala 5, Glendora 0
Beaumont 6, Citrus Valley 5
Bellflower 13, Dominguez 1
Bishop Amat 4, Bishop Montgomery 2
Bonita 13, Colony 1
Calabasas 6, Camarillo 0
Calipatria 5, Desert Mirage 3
Calvary Baptist 15, Lucerne Valley 5
Cerritos 9, Paramount 0
Chavez 8, Franklin 6
Claremont 1, Alta Loma 0
Corona 13, Norco 3
Corona Centennial 7, Corona Santiago 2
Culver City 9, LA Hamilton 0
Downey 7, Warren 6
Eagle Rock 4, King/Drew 0
Eastvale Roosevelt 6, Riverside King 5
East Valley 6, Hollywood 2
El Modena 7, Laguna Beach 1
Fillmore 7, Channel Islands 2
Harbor Teacher 11, Gardena 4
Hesperia Christian 20, Silver Valley 8
La Quinta 17, Palm Springs 1
LA Wilson 8, Palisades 6
Legacy 5, Granada Hills Kennedy 3
Locke 10, Dymally 0
Mesa Grande Academy 23, Desert Chapel 3
Moreno Valley 5, Heritage 2
Newport Harbor 2, Segerstrom 0
Orange County Pacifica Christian 5, Western Christian 1
Orange Vista 2, Vista del Lago 0
Paloma Valley 9, Murrieta Valley 5
Palos Verdes 9, Narbonne 5
Rancho Mirage 5, Palm Desert 4
Redlands Adventist 9, Public Safety 5
Rosemead 5, Workman 3
San Jacinto 11, Perris 1
San Marino 7, South Pasadena 2
Santa Ana Foothill 6, Brea Olinda 0
Santa Fe 7, California 5
Santa Paula 6, Nordhoff 1
Shalhevet 11, WISH Academy 0
Sonora 11, Academy for Academic Excellence 1
South Gate 10, Rancho Dominguez 0
St. Monica 8, New Roads 1
Sunny Hills 9, Yorba Linda 2
Sylmar 7, Taft 1
Temecula Valley 4, Etiwanda 2
Troy 5, Century 2
Viewpoint 7, Campbell Hall 5
Villanova Prep 10, Newbury Park Adventist 1
Villa Park 4, Los Alamitos 2
Webb 10, Tarbut V’ Torah 0
Woodbridge 3, Northwood 2
Softball
Academy for Academic Excellence 17, Adelanto 7
Aliso Niguel 10, San Clemente 0
Anaheim Canyon 8, Santa Ana Foothill 4
Animo South LA 31, Stella 17
Animo Venice 16, Animo Robinson 1
Barstow 14, Victor Valley 3
Bassett 17, La Puente 11
Beckman 13, Irvine University 2
Bell Gardens 11, El Monte 10
Bishop Conaty-Loretto 5, LA Marshall 3
Brea Olinda 5, Sierra Vista 1
Calipatria 20, Desert Mirage 7
Canyon Springs 13, Riverside Notre Dame 1
Chatsworth 7, North Hollywood 2
Cleveland 12, Northridge Academy 1
Community Charter 17, East Valley 2
Corona Santiago 8, La Palma Kennedy 7
Covina 11, Diamond Ranch 1
El Camino Real 2, Chavez 1
El Rancho 16, Glenn 0
Estancia 15, Bolsa Grande 10
Etiwanda 11, Claremont 2
Fairfax 17, Westchester 5
Grace Brethren 11, Foothill Tech 0
Hawthorne 10, Torres 0
JSerra 5, Eastvale Roosevelt 3
Kaiser 15, Bloomington 0
Katella 6, Santa Ana Calvary Chapel 4
Knight 13, Serrano 11
LA Roosevelt 6, Bravo 5
La Quinta 14, Palm Springs 0
La Serna 5, Sonora 3
Liberty 20, Citrus Hill 0
Linfield Christian 13, Chaparral 2
Lucerne Valley 10, Granite Hills JV 9
Maywood CES 13, Washington Prep 1
Mesa Grande Academy 26, River Springs 11
Moreno Valley 10, Fontana 5
North 5, Downey 0
Northwood 8, Irvine 7
Oak Park 11, Simi Valley 1
Orthopaedic 20, Narbonne 6
Palisades 24, LACES 3
Palm Desert 7, Rancho Mirage 1
Paloma Valley 30, Lakeside 2
Placentia Valencia 14, Buena Park 6
Panorama 14, Fulton 13
Riverside Prep 13, Hesperia Christian 12
San Marcos 4, Dos Pueblos 3
Schurr 21, Alhambra 0
South Pasadena 14, Maranatha 0
St. John’s (TX) 7, Mira Costa 2
Sun Valley Poly 16, San Fernando 11
Twentynine Palms 23, Desert Hot Springs 9
Westlake 17, Verdugo Hills 0
Whitney 21, Long Beach Cabrillo 3
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