High school basketball: Thursday’s scores from boys’ and girls’ games

Apple Valley 42, Silver Valley 30 Bakersfield Christian 57, Oaks Christian 51 Bernstein 37, Bravo 21 Bonita 53, Diamond Bar 41 California School for the Deaf Riverside 63, Big Bear 15 CAMS 37, San Pedro 32 Carson 49, Mary Star of the Sea 26 Chaffey 40, South El Monte 19 Christ the King (New York) 65, Sage Hill 53 Citrus Hill 29, Lakeside 20 Coachella Valley 56, Desert Mirage 10 Coastal Academy 24, Capistrano Valley Christian 19 Coeur d’Alene (Idaho) 75, Birmingham 66 Corona 52, Colony 26 Desert Christian 60, Paraclete 34 Desert Vista 45, Villa Park 34 Diamond Ranch 52, Upland 36 Dominguez 72, University Pathways 29 Fountain Valley 64, Edison 23 Fremont 30, Math & Science College Prep 11 Gahr 62, La Mirada 37 Glendora 44, Ayala 33 Harvard-Westlake 69, Bishop Alemany 37 Hemet 40, Western Christian 26 Heritage 69, Paloma Valley 23 Highlands Ranch 61, Rialto 55 Horizon (Arizona) 50, Huntington Beach 25 Huntington Park 46, Marquez 28 Inderkum 65, Canyon Country Canyon 61 Indian Springs 58, Entrepreneur 14 Irvine 37, Katella 32 Lakeview Charter 39, Maywood Academy 8 Lancaster 51, Ridgecrest Burroughs 45 La Palma Kennedy 42, Venice 37 La Quinta 51, Indio 22 Loara 56, Estancia 34 Los Altos 52, Hacienda Heights Wilson 38 Los Amigos 44, Orange 26 Lynwood 62, JSerra 52 Maranatha 64, Monrovia 28 Marina 57, Newport Harbor 30 Miller 39, San Bernardino 30 Milken 50, Preston (West Virginia) 39 Mission College Prep 62, Oxnard Pacifica 41 Moreno Valley 55, Carondelet 46 Murrieta Valley 54, Pahrump Valley (Nevada) 26 Oak Hills 44, Chino Hills 31 Ontario Christian 88, Grandview (Colorado) 70 Orange Lutheran 55, Phoenix Country Day (Arizona) 53 Oxnard 59, Newbury Park 38 Pasadena Poly 53, Mayfield 47 Perris 38, Vista del Lago 24 Quartz Hill 56, Golden Valley 42 Ramona Convent 47, United Christian Academy 44 Rancho Christian 85, Riverside Poly 31 Rancho Verde 56, Riverside North 19 Redondo Union 61, Dos Pueblos 49 San Marcos 38, Saugus 31 Santa Ana Calvary Chapel 42, Santa Ana Valley 36 Santa Ana Mater Dei 53, Bishop McNamara (Maryland) 49 Santa Maria St. Joseph 78, Buena 48 Segerstrom 73, Westminster 47 Sierra Canyon 55, Vanden 33 Sierra Canyon 73, Coronado (Nevada) 25 Spring Valley (Nevada) 52, El Rancho 51 St. Anthony 62, Notre Dame Prep (Arizona) 39 St. Bonaventure 75, Santa Barbara 25 St. Francis Prep (New York) 60, Lakerwood St. Joseph 47 St. Lucy’s 50, San Gorgonio 19 St. Lucy’s 38, Pomona Catholic 21 St. Monica 51, Alta (Utah) 45 Sunny Hills 54, Woodbridge 22 Temple City 58, Bell Gardens 32 Tesoro 57, Garden Grove 24 Thousand Oaks 61, San Luis Obispo 39 Valencia 52, Palisades 43 Warren 41, Costa Mesa 25 Westchester 58, Skyview (Washington) 42 Westminster La Quinta 54, Garden Grove Santiago 12 West Covina 61, Edgewood 34 Whitney 60, Wilmington Banning 24 YULA 50, Crossroads 47

Adelanto 68, River Valley 21 Agoura 71, Burbank Burroughs 42 Alhambra 41, Verdugo Hills 23 Alta Loma 69, Western Christian 40 Anaheim 75, Orange 65 Apple Valley 60, Silver Valley 55 Arleta 75, Math & Science College Prep 74 Arlington 54, Hillcrest 42 Artesia 64, North Valley Christian 47 Beckman 63, Portola 61 Big Bear 58, Granite Hills 40 Birmingham 57, Bellflower 54 Bishop Montgomery 62, Vista 47 Bullard 75, Sun Valley Poly 72 (OT) Burbank 78, Animo Robinson 30 Cajon 72, Beaumont 41 Canyon Country Canyon 64, Littlerock 39 Canyon Springs 65, Heritage 38 Capital (Idaho) 86, Chino 47 Chaminade 60, Ventura 55 Christian Brothers 51, Rancho Verde 50 Citrus Hill 72, Lakeside 60 Clovis North 75, Maranatha 59 Coachella Valley 65, Desert Mirage 10 Coastal Academy 24, Capistrano Valley Christian 19 Corona Santiago 53, Washington (Denver) 50 Crescenta Valley 57, Golden Valley 54 Crossroads 60, Weston Ranch 47 Dana Hills 58, Laguna Beach 48 Desert Christian Academy 78, Nuview Bridge 21 Downey 64, Schurr 55 Eastvale Roosevelt 73, Riverside Prep 66 El Camino Real 79, Hart 77 (3 OT) El Dorado 53, Placentia Valencia 47 Fullerton 66, Santa Ana 40 Gahr 62, La Mirada 37 Garden Grove Santiago 64, Estancia 21 Garfield 63, Sotomayor 43 Gibbs (Florida) 76, Santa Ana Mater Dei 45 Glendora 72, Ayala 66 Granada Hills 98, Sylmar 29 Harbor Teacher d. Ganesha, forfeit Hemet 63, Paloma Valley 54 Highland 58, Lancaster 36 Hood River Valley (Oregon) 57, Aquinas 48 Indian Springs 90, Entrepreneur 34 Inglewood 112, South Salem (Oregon) 63 Kaiser 54, Jurupa Valley 45 Knight 64, Shadow Ridge 35 Lakeridge (Oregon) 69, Washington 67 L.A. Hamilton 87, North Hollywood 64 La Palma Kennedy 61, Norwalk 51 La Quinta 60, Saddleback 45 L.A. Wilson 68, Gertz-Ressler 28 Legacy Christian 68, Gardena 49 Liberty Christian 67, Vista Meridian 36 Los Altos 93, Hacienda Heights Wilson 44 Los Amigos 73, Rancho Alamitos 60 Magnolia 41, Century 37 Mark Keppel 70, South Hills 65 Mary Star of the Sea 57, Eldorado (Las Vegas) 24 Millikan 66, Long Beach Wilson 57 Montclair 49, Bell Gardens 42 Muir 37, Bassett 25 Murrieta Valley 75, Elsinore 52 North Tampa Christian (Florida) 93, Temecula Valley 52 Ontario Christian 55, Temescal Canyon 46 Orange Vista 73, Liberty 59 Oxford Academy 50, CAMS 44 Pasadena 61, Clovis West 58 Palisades 48, YULA 44 Perris 62, Vista del Lago 47 Price 69, Barrow (Arkansas) 55 Providence 67, Rio Hondo Prep 43 Quartz Hill 60, Antelope Valley 39 Redlands East Valley 73, Redlands 52 Redondo Union 87, Coronado 82 Rialto 68, Norco 59 Riverside North 61, Moreno Valley 50 Riverside Poly 77, Rancho Christian 64 Rubidoux 57, Banning 51 Samueli Academy 61, Downey Calvary Chapel 41 San Bernardino 83, Miller 36 Santa Ana Foothill 63, Dos Pueblos 31 Santa Maria 82, San Luis Obispo Classical Academy 39 Saugus 92, Grace Brethren 39 Segerstrom 53, Aliso Niguel 42 Sherman Oaks Notre Dame 77, Timpview (Utah) 64 Sierra Vista 72, Bravo 35 Sierra Vista 78, Crean Lutheran 44 South Summit (Utah) 64, Capistrano Valley Christian 46 St. John Bosco 72, Orange Lutheran 48 St. Monica 38, Palos Verdes 32 St. Paul 72, Basic (Nevada) 63 St. Pius X-St. Matthias Academy 77, St. Augustine 45 Triumph Charter 46, Lincoln 28 Tustin 75, Irvine University 39 Uniontown (Pennsylvania) 71, Milken 56 Valley Christian 54, Paramount 50 Warren 51, Merced 39 Webb 79, Southlands Christian 68 Western 58, Loara 50 Western Christian (Oregon) 70, Chatsworth 60 Westminster La Quinta 60, Saddleback 45 Whittier Christian 66, Bolsa Grande 52 Wilmington Banning 57, Locke 25 Windward 86, Venice 37 Yorba Linda 51, Whitney 26 Yucaipa 58, Citrus Valley 47

