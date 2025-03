High school baseball and softball: Tuesday’s and Wednesday’s scores

Softball Smidt Tech 18, Annenberg 3 Palisades 15, St. Monica 13 Peninsula 6, Port of LA 5 El Camino Real 3, Chaminade 2 Calvary Baptist 19, Public Safety Academy 0 Borrego Springs 28, Desert Mirage 12 San Gorgonio 9, Riverside Notre Dame 2 Pioneer 19, Loara 5 Colton 21, Vista del Lago 0 Camarillo 6, Agoura 5 Rio Mesa 5, San Marcos 0 Grace 10, Vasquez 4 Beaumont 8, Orange Vista 3 Riverside Prep 18, Hesperia Christian 2 Arlington 6, Moreno Valley 1 La Habra 4, La Palma Kennedy 1 Cajon 19, AAE 0 Garey 22, El Monte 6 Paraclete 12, Lakewood St. Joseph 4 Moorpark 2, Valencia 0 El Dorado 5, Yorba Linda 0 Lakewood 10, Santa Fe 4 Rio Hondo Prep 11, San Marino 9 Hemet 15, Redlands 0 Hillcrest 9, Ontario Christian 1 Downey 2, California 1 Cerritos 12, Bellflower 1 Western 16, Downey Calvary Chapel 6 Monrovia 24, Pasadena 7 Eastside 5, Palmdale 1 Crean Lutheran 7, Corona del Mar 5 Serrano 9, Barstow 0 Indian Springs 6, Norte Vista 6 Twentynine Palms 12, Rubidoux 8 Valley View 17, Chaparral 1 Artesia 3, Buena Park 2 Nogales 27, Bolsa Grande 3 Azusa 15, San Gabriel 5 Quartz Hill 21, Antelope Valley 0 Cantwell Sacred Heart 8, Edison 7 Santa Ana 16, Santa Ana Valley 10 Murrieta Valley 17, Lakeside 1 Ocean View 12, Godinez 4 Bishop Amat 6, St. Paul 2 Muir 15, Oxford Academy 2 Riverside North 7, Patriot 4 Gahr 3, South Hills 3 Corona 4, Redlands East Valley 3 Pasadena Poly 16, Maranatha 6 Citrus Valley 18, Silverado 4 Hawthorne 17, Lennox Academy 9 Oak Hills 11, Summit 10 Excelsior Charter 21, Hesperia 3 Canyon Springs 7, University Prep 0 Liberty 16, Apple Valley 5 Brea Olinda 17, Anaheim 4 Heritage 22, Citrus Hill 1 Sonora 4, Whittier 2 Peninsula 6, Port of LA 5 Trona 13, Lucerne Valley 1 Esperanza 8, Villa Park 0 Knight 15, Littlerock 4 Royal 5, West Ranch 4 Workman 16, Baldwin Park 5 Newport Harbor 11, Irvine University 7 Segerstrom 7, Troy 4 Westridge 13, Alhambra 9 Viewpoint 5, Flintridge Prep 1 Long Beach Poly 5, North Torrance 1 Ventura 12, Santa Barbara 0 Crescenta Valley 9, La Canada 3 Bell Gardens 8, Glendale 6 Simi Valley 3, Thousand Oaks 2 Fontana 10, Miller 0 West Covina 7, Sierra Vista 1 Hoover 21, Lawndale 8 Irvine 7, El Toro 3 Rowland 10, Southlands Christian 4 Bonita 9, Diamond Bar 1 Coastal Christian 9, Orcutt Academy 7 Claremont 14, Walnut 0 Santa Margarita 5, Tesoro 1 Oak Park 7, Sierra Canyon 6 Yucca Valley 15, Desert Hot Springs 2 Ganesha 6, Diamond Ranch 5 PACS 27, Webb 13 Glendora 3, Ayala 0 Portola 18, Saddleback 8 Beckman 14, Norwalk 0 Arrowhead Christian 10, Loma Linda Academy 0 Redondo Union 12, South Torrance 2 El Rancho 8, Warren 5 Woodbridge 6, Sunny Hills 0 Temescal Canyon 8, Corona Santiago 6 La Quinta 13, Palm Desert 1 Santa Clarita Christian 26, Pasadena Marshall 9 Rancho Mirage 21, Xavier Prep 9 El Segundo 1, Palos Verdes 0 Shadow Hills 20, Palm Springs 0

