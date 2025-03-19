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High School Sports

Wednesday’s high school baseball and softball scores

Baseballs are seen on the backyard dirt around a home plate.
(Christian Petersen / Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL SCORES

Wednesday’s Results

BASEBALL

City Section

Bravo 7, Sotomayor 3

Canoga Park 31, Panorama 8

Chatsworth 8, Granada Hills 1

Chavez 6, Arleta 5

Downtown Magnets 20, Central City Value 18

El Camino Real 3, Cleveland 2

Fulton 12, Northridge Academy 2

Gardena 8, Harbor Teacher 6

Hamilton 14, University 7

Hollywood 5, Roybal 2

Marquez 6, Lincoln 2

Monroe 4, Vaughn 1

Narbonne 7, Carson 6

San Pedro 3, Banning 2

SOCES d. Hawkins, forfeit

Torres 17, Mendez 0

University Prep Value 15, Community Charter 14

Van Nuys 8, VAAS 0

Westchester 5, Fairfax 4

Southern Section

Agoura 10, Hart 6

Aliso Niguel 3, San Clemente 1

Anza Hamilton 26, California Military Institute 7

Arcadia 12, Tesoro 6

Brea Olinda 18, Oxford Academy 2

Carter 2, Colton 0

Castaic 19, Golden Valley 0

Chino 10, Chaffey 0

Chino Hills 4, Cerritos 3

Colony 12, Alta Loma 0

Crespi 4, St. Francis 0

Cypress 7, JSerra 4

Dana Hills 12, Whittier Christian 6

Desert Christian Academy 4, Yucca Valley 2

Don Lugo 13, Montclair 1

Dos Pueblos 2, Oxnard Pacifica 0

Eisenhower 2, San Gorgonio 1

El Rancho 11, California 7

El Segundo 11, Redondo Union 3

Elsinore 10, Tahquitz 6

Flintridge Prep 14, Shalhevet 0

Fountain Valley 15, Santa Fe 0

Harvard-Westlake 4, Sierra Canyon 3

Hesperia Christian 5, Victor Valley 4

Highland 6, Knight 2

Hueneme 8, Carpinteria 6

Huntington Beach 3, Marina 1

Irvine University 9, St. Margaret’s 4

La Canada 1, San Marino 0

Laguna Beach 3, Woodbridge 0

Lakewood 18, Compton 0

Lancaster 13, Eastside 2

La Serna 5, Whittier 0

Littlerock 11, Antelope Valley 1

Long Beach Poly 16, Long Beach Cabrillo 1

Los Alamitos 4, Edison 3

Loyola 12, Bishop Alemany 3

Mater Dei 4, Murrieta Valley 0

Miller 15, Pacific 0

Millikan 10, Long Beach Jordan 0

Mira Costa 4, West Torrance 0

Mission Viejo 8, Capistrano Valley Christian 7

Monrovia 7, South Pasadena 1

Muir 13, New Roads 3

Newport Harbor 1, Corona Del Mar 0

Nordhoff 4, Malibu 3

North Torrance 8, Peninsula 3

Oak Park 14, Fillmore 0

Ontario 4, Diamond Ranch 3

Portola 7, Sage Hill 0

Quartz Hill 10, Palmdale 0

Rancho Cucamonga 5, Northview 2

Redlands East Valley 7, Shadow Hills 0

Rolling Hills Prep 3, Animo Leadership 2

Royal 2, Camarillo 0

Santa Paula 2, Channel Islands 1

Santa Rosa Academy 6, San Jacinto Valley Academy 0

Saugus 8, Valencia 1

Savanna 11, Estancia 5

Sherman Oaks Notre Dame 24, Chaminade 3

Silverado 7, Coachella Valley 6

Simi Valley 11, Moorpark 1

South Torrance 7, Wiseburn Da Vinci 1

St. Bonaventure 13, de Toledo 0

Temecula Prep 7, Nuview Bridge 5

Temescal Canyon 7, Murrieta Mesa 1

Torrance 7, Palos Verdes 3

Trabuco Hills 4, El Modena 1

Upland 7, Riverside Prep 0

Villa Park 2, Santa Margarita 1

West Ranch 9, Canyon Country Canyon 6

West Valley 7, San Jacinto 4

Intersectional

Arrowhead Christian 13, First Assembly Christian (TN) 2

Campbell Hall 7, Grant 0

Elizabeth 14, San Gabriel 7

McQueen (NV) 8, Grand Terrace 6

Orange Lutheran 10, Elk Grove Franklin 0

Reed (NV) 10, Sunny Hills 1

Salesian 9, Franklin 7

Sonora 1, Spanish Springs (NV) 0

St. John Bosco 7, Calvary Day (GA) 2

SOFTBALL

City Section

Animo South LA 16, Animo Robinson 3

Bravo 17, Sotomayor 2

Chatsworth 9, Poly 1

Community Charter 19, Fulton 7

Diego Rivera 16, Maywood CES 5

Eagle Rock 14, Cleveland 0

Fremont 29, Jefferson 16

Garfield 15, South Gate 7

Legacy 13, Roosevelt 0

Marquez 11, Harbor Teacher 0

Narbonne 12, USC-MAE 2

South East 9, Bell 4

Van Nuys 23, Panorama 11

Washington 20, Rise Kohyang 1

Westchester 11, Bernstein 7

Southern Section

Anaheim 11, Savanna 1

Anza Hamilton 12, California Military Institute 1

Arroyo Valley 11, Yucca Valley 11

Big Bear 15, West Valley 13

Chadwick 13, Flintridge Prep 3

Chaffey 12, Chino 1

Coastal Christian 4, Bishop Diego 2

Colony 9, Covina 1

Compton Early College 21, Dominguez 6

Crean Lutheran 8, Laguna Hills 7

Dana Hills 11, Placentia Valencia 1

Desert Christian 29, Lucerne Valley 19

Diamond Ranch 9, Ontario 7

Don Lugo 1, Montclair 0

Dos Pueblos 7, Buena 1

Elsinore 14, Sage Creek 3

Estancia 14, Orange 5

Excelsior Charter 20, Rim of the World 3

Foothill Tech 12, Hueneme 2

Great Oak 14, Chaparral 3

Hacienda Heights Wilson 23, Gabrielino 22

Hesperia Christian 11, Immanuel Christian 7

Irvine University 25, Samueli Academy 0

La Mirada 8, La Palma Kennedy 0

Lawndale 20, HMSA 10

Lennox Academy 16, Crossroads 2

Liberty 7, Grand Terrace 3

Linfield Christian 9, Sultana 2

Miller 25, Pacific 14

Murrieta Mesa 18, Temecula Valley 3

Nuview Bridge 35, Temecula Prep 19

Oaks Christian 4, Simi Valley 3

Ocean View 10, Corona del Mar 0

Paloma Valley 12, San Jacinto 4

Palos Verdes 10, North Torrance 0

Rancho Christian 13, Cornerstone Christian 2

Rio Hondo Prep 16, Westridge 3

Rio Mesa 13, Santa Barbara 0

Rubidoux 20, Perris 10

San Gorgonio 6, Banning 5

Santa Ana Valley 15, Loara 11

Santa Rosa Academy 13, San Jacinto Valley Academy 2

South Pasadena 15, Glendale 4

St. Monica 10, Ramona Convent 1

Tahquitz 10, Cathedral City 0

Twentynine Palms 17, Xavier Prep 6

Upland 8, Crescenta Valley 7

Valley View 6, Chino Hills 1

Intersectional

Bishop Alemany 6, Verdugo Hills 4

Granada Hills Kennedy 9, Highland 4

LA Wilson 23, Gabrielino 22

Sierra Canyon 9, Galena (NV) 2

Viewpoint 6, Taft 0

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