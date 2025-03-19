Wednesday’s high school baseball and softball scores
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HIGH SCHOOL SCORES
Wednesday’s Results
BASEBALL
City Section
Bravo 7, Sotomayor 3
Canoga Park 31, Panorama 8
Chatsworth 8, Granada Hills 1
Chavez 6, Arleta 5
Downtown Magnets 20, Central City Value 18
El Camino Real 3, Cleveland 2
Fulton 12, Northridge Academy 2
Gardena 8, Harbor Teacher 6
Hamilton 14, University 7
Hollywood 5, Roybal 2
Marquez 6, Lincoln 2
Monroe 4, Vaughn 1
Narbonne 7, Carson 6
San Pedro 3, Banning 2
SOCES d. Hawkins, forfeit
Torres 17, Mendez 0
University Prep Value 15, Community Charter 14
Van Nuys 8, VAAS 0
Westchester 5, Fairfax 4
Southern Section
Agoura 10, Hart 6
Aliso Niguel 3, San Clemente 1
Anza Hamilton 26, California Military Institute 7
Arcadia 12, Tesoro 6
Brea Olinda 18, Oxford Academy 2
Carter 2, Colton 0
Castaic 19, Golden Valley 0
Chino 10, Chaffey 0
Chino Hills 4, Cerritos 3
Colony 12, Alta Loma 0
Crespi 4, St. Francis 0
Cypress 7, JSerra 4
Dana Hills 12, Whittier Christian 6
Desert Christian Academy 4, Yucca Valley 2
Don Lugo 13, Montclair 1
Dos Pueblos 2, Oxnard Pacifica 0
Eisenhower 2, San Gorgonio 1
El Rancho 11, California 7
El Segundo 11, Redondo Union 3
Elsinore 10, Tahquitz 6
Flintridge Prep 14, Shalhevet 0
Fountain Valley 15, Santa Fe 0
Harvard-Westlake 4, Sierra Canyon 3
Hesperia Christian 5, Victor Valley 4
Highland 6, Knight 2
Hueneme 8, Carpinteria 6
Huntington Beach 3, Marina 1
Irvine University 9, St. Margaret’s 4
La Canada 1, San Marino 0
Laguna Beach 3, Woodbridge 0
Lakewood 18, Compton 0
Lancaster 13, Eastside 2
La Serna 5, Whittier 0
Littlerock 11, Antelope Valley 1
Long Beach Poly 16, Long Beach Cabrillo 1
Los Alamitos 4, Edison 3
Loyola 12, Bishop Alemany 3
Mater Dei 4, Murrieta Valley 0
Miller 15, Pacific 0
Millikan 10, Long Beach Jordan 0
Mira Costa 4, West Torrance 0
Mission Viejo 8, Capistrano Valley Christian 7
Monrovia 7, South Pasadena 1
Muir 13, New Roads 3
Newport Harbor 1, Corona Del Mar 0
Nordhoff 4, Malibu 3
North Torrance 8, Peninsula 3
Oak Park 14, Fillmore 0
Ontario 4, Diamond Ranch 3
Portola 7, Sage Hill 0
Quartz Hill 10, Palmdale 0
Rancho Cucamonga 5, Northview 2
Redlands East Valley 7, Shadow Hills 0
Rolling Hills Prep 3, Animo Leadership 2
Royal 2, Camarillo 0
Santa Paula 2, Channel Islands 1
Santa Rosa Academy 6, San Jacinto Valley Academy 0
Saugus 8, Valencia 1
Savanna 11, Estancia 5
Sherman Oaks Notre Dame 24, Chaminade 3
Silverado 7, Coachella Valley 6
Simi Valley 11, Moorpark 1
South Torrance 7, Wiseburn Da Vinci 1
St. Bonaventure 13, de Toledo 0
Temecula Prep 7, Nuview Bridge 5
Temescal Canyon 7, Murrieta Mesa 1
Torrance 7, Palos Verdes 3
Trabuco Hills 4, El Modena 1
Upland 7, Riverside Prep 0
Villa Park 2, Santa Margarita 1
West Ranch 9, Canyon Country Canyon 6
West Valley 7, San Jacinto 4
Intersectional
Arrowhead Christian 13, First Assembly Christian (TN) 2
Campbell Hall 7, Grant 0
Elizabeth 14, San Gabriel 7
McQueen (NV) 8, Grand Terrace 6
Orange Lutheran 10, Elk Grove Franklin 0
Reed (NV) 10, Sunny Hills 1
Salesian 9, Franklin 7
Sonora 1, Spanish Springs (NV) 0
St. John Bosco 7, Calvary Day (GA) 2
SOFTBALL
City Section
Animo South LA 16, Animo Robinson 3
Bravo 17, Sotomayor 2
Chatsworth 9, Poly 1
Community Charter 19, Fulton 7
Diego Rivera 16, Maywood CES 5
Eagle Rock 14, Cleveland 0
Fremont 29, Jefferson 16
Garfield 15, South Gate 7
Legacy 13, Roosevelt 0
Marquez 11, Harbor Teacher 0
Narbonne 12, USC-MAE 2
South East 9, Bell 4
Van Nuys 23, Panorama 11
Washington 20, Rise Kohyang 1
Westchester 11, Bernstein 7
Southern Section
Anaheim 11, Savanna 1
Anza Hamilton 12, California Military Institute 1
Arroyo Valley 11, Yucca Valley 11
Big Bear 15, West Valley 13
Chadwick 13, Flintridge Prep 3
Chaffey 12, Chino 1
Coastal Christian 4, Bishop Diego 2
Colony 9, Covina 1
Compton Early College 21, Dominguez 6
Crean Lutheran 8, Laguna Hills 7
Dana Hills 11, Placentia Valencia 1
Desert Christian 29, Lucerne Valley 19
Diamond Ranch 9, Ontario 7
Don Lugo 1, Montclair 0
Dos Pueblos 7, Buena 1
Elsinore 14, Sage Creek 3
Estancia 14, Orange 5
Excelsior Charter 20, Rim of the World 3
Foothill Tech 12, Hueneme 2
Great Oak 14, Chaparral 3
Hacienda Heights Wilson 23, Gabrielino 22
Hesperia Christian 11, Immanuel Christian 7
Irvine University 25, Samueli Academy 0
La Mirada 8, La Palma Kennedy 0
Lawndale 20, HMSA 10
Lennox Academy 16, Crossroads 2
Liberty 7, Grand Terrace 3
Linfield Christian 9, Sultana 2
Miller 25, Pacific 14
Murrieta Mesa 18, Temecula Valley 3
Nuview Bridge 35, Temecula Prep 19
Oaks Christian 4, Simi Valley 3
Ocean View 10, Corona del Mar 0
Paloma Valley 12, San Jacinto 4
Palos Verdes 10, North Torrance 0
Rancho Christian 13, Cornerstone Christian 2
Rio Hondo Prep 16, Westridge 3
Rio Mesa 13, Santa Barbara 0
Rubidoux 20, Perris 10
San Gorgonio 6, Banning 5
Santa Ana Valley 15, Loara 11
Santa Rosa Academy 13, San Jacinto Valley Academy 2
South Pasadena 15, Glendale 4
St. Monica 10, Ramona Convent 1
Tahquitz 10, Cathedral City 0
Twentynine Palms 17, Xavier Prep 6
Upland 8, Crescenta Valley 7
Valley View 6, Chino Hills 1
Intersectional
Bishop Alemany 6, Verdugo Hills 4
Granada Hills Kennedy 9, Highland 4
LA Wilson 23, Gabrielino 22
Sierra Canyon 9, Galena (NV) 2
Viewpoint 6, Taft 0
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