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High school baseball: Saturday's scores

By Times staff
Mar 10, 2019 | 9:00 AM

BASEBALL

Adelanto 10, Temple City 9

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Agoura 3, Moorpark 0

Aliso Niguel 4, San Clemente 1

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Antelope Valley 3, Palmdale 2

Bell 8, Bell Gardens 1

Bellflower 5, Narbonne 2

Birmingham 4, Sylmar 0

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Bishop Diego 9, Granada Hills 3

Capistrano Valley Christian 5, Ramona 3

Carter 5, Yucaipa 1

Chaparral 11, Murrieta Mesa 2

Charter Oak 6, Montebello 3

Chatsworth 7, St. Genevieve 0

Citrus Valley 3, Redlands 2

Colony 6, Chino 5

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Covina 4, West Covina 3

Damien 4, Alta Loma 0

Dunn 8-9, Santa Maria St. Joseph 7-11

El Rancho 11, Whittier 1

Elsinore 11, Greeley (Colo.) West 3

Garfield 1, South Torrance 0

Glendora 10, Claremont 2

Glenn 4, Norwalk 1

Grace Brethren 2-1, Village Christian 1-2

Granada Hills 1, Bishop Diego 0

Great Oak 6-9, Norco 3-1

Jurupa Hills 3, Temescal Canyon 2

Kaiser 14, Fontana 1

King 9, Tustin 1

Locke 12, Lincoln 2

Long Beach Wilson 3, El Segundo 2

Mammoth 14, Silver Springs (Nev.) Silver Stage 0

Mammoth 6, Hawthorne (Nev.) Mineral County 5

Mary Star 5, Crean Lutheran 3

Moreno Valley 3, Greeley (Colo.) West 1

Norwalk 5, Glenn 2

Oak Hills 7, Serrano 1

Orange 6, Santa Ana Calvary Chapel 5

Page (Ariz.) 5, Joshua Springs 0

Palisades 10, Los Angeles Marshall 0

Paramount 2, Lawndale 1

Pasadena Poly 5, Southwestern Academy 2

Quartz Hill 4, Burbank Burroughs 2

Reseda 2, Fairfax 1

Riverside Poly 3, Corona 1

Sherman Oaks CES 14, King/Drew 4

Sierra Canyon 7, Newbury Park 2

Simi Valley 7, Oak Park 0

St. Paul 1, Oxford Academy 0

Sunny Hills 3-6, La Palma Kennedy 1-10

Taft 6, Los Angeles Roosevelt 3

Tahoe City North Tahoe 12, Lone Pine 7

Temple City 10, Adelanto 4

Thousand Oaks 11, Camarillo 5

Torrance 4, Carson 3

Verdugo Hills 5, Roybal 1

Victor Valley 6-6, Apple Valley 0-3

Villa Park 3, Laguna Beach 2

Vista Murrieta 5, Corona Santiago 1

Vista Tri-City Christian 7, Rancho Christian 2

Warren 10-14, Hoover 0-0

West Ranch 4, Saugus 2

West Torrance 10, Venice 0

Whittier Christian 3, Cerritos Valley Christian 2

Xavier Prep 11, Big Bear 4

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