High school baseball: Saturday's scores

BASEBALL
Adelanto 10, Temple City 9
Agoura 3, Moorpark 0
Aliso Niguel 4, San Clemente 1
Antelope Valley 3, Palmdale 2
Bell 8, Bell Gardens 1
Bellflower 5, Narbonne 2
Birmingham 4, Sylmar 0
Bishop Diego 9, Granada Hills 3
Capistrano Valley Christian 5, Ramona 3
Carter 5, Yucaipa 1
Chaparral 11, Murrieta Mesa 2
Charter Oak 6, Montebello 3
Chatsworth 7, St. Genevieve 0
Citrus Valley 3, Redlands 2
Colony 6, Chino 5
Covina 4, West Covina 3
Damien 4, Alta Loma 0
Dunn 8-9, Santa Maria St. Joseph 7-11
El Rancho 11, Whittier 1
Elsinore 11, Greeley (Colo.) West 3
Garfield 1, South Torrance 0
Glendora 10, Claremont 2
Glenn 4, Norwalk 1
Grace Brethren 2-1, Village Christian 1-2
Granada Hills 1, Bishop Diego 0
Great Oak 6-9, Norco 3-1
Jurupa Hills 3, Temescal Canyon 2
Kaiser 14, Fontana 1
King 9, Tustin 1
Locke 12, Lincoln 2
Long Beach Wilson 3, El Segundo 2
Mammoth 14, Silver Springs (Nev.) Silver Stage 0
Mammoth 6, Hawthorne (Nev.) Mineral County 5
Mary Star 5, Crean Lutheran 3
Moreno Valley 3, Greeley (Colo.) West 1
Norwalk 5, Glenn 2
Oak Hills 7, Serrano 1
Orange 6, Santa Ana Calvary Chapel 5
Page (Ariz.) 5, Joshua Springs 0
Palisades 10, Los Angeles Marshall 0
Paramount 2, Lawndale 1
Pasadena Poly 5, Southwestern Academy 2
Quartz Hill 4, Burbank Burroughs 2
Reseda 2, Fairfax 1
Riverside Poly 3, Corona 1
Sherman Oaks CES 14, King/Drew 4
Sierra Canyon 7, Newbury Park 2
Simi Valley 7, Oak Park 0
St. Paul 1, Oxford Academy 0
Sunny Hills 3-6, La Palma Kennedy 1-10
Taft 6, Los Angeles Roosevelt 3
Tahoe City North Tahoe 12, Lone Pine 7
Temple City 10, Adelanto 4
Thousand Oaks 11, Camarillo 5
Torrance 4, Carson 3
Verdugo Hills 5, Roybal 1
Victor Valley 6-6, Apple Valley 0-3
Villa Park 3, Laguna Beach 2
Vista Murrieta 5, Corona Santiago 1
Vista Tri-City Christian 7, Rancho Christian 2
Warren 10-14, Hoover 0-0
West Ranch 4, Saugus 2
West Torrance 10, Venice 0
Whittier Christian 3, Cerritos Valley Christian 2
Xavier Prep 11, Big Bear 4