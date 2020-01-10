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High School Sports

Basketball scores from Thursday

Jan. 10, 2020
8:05 AM
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BOYS

Academy for Careers & Exploration 54, PAL Academy 51

Animo Robinson 58, WISH 35

Beaumont 58, Hemet 43

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Capistrano Valley Christian 84, Orangewood Academy 74

Chatsworth 53, Verdugo Hills 37

Chavez 86, Locke 67

Fremont 61, Monroe 59

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Gardena 61, Thousand Oaks 44

Grant 76, Venice 69

Harbor Teacher 49, Hawkins 46

Hillcrest 84, Patriot 40

Indian Springs 70, San Bernardino 58

Jefferson 77, Port of Los Angeles 42

Jurupa Valley 68, La Sierra 45

Lincoln 55, Dorsey 48

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Los Angeles Hamilton 90, Morningside 75

Los Angeles Kennedy 52, West Adams 47

Los Angeles Leadership 34, Collins 29

Los Angeles Marshall 47, Cleveland 42

Los Angeles University 59, Granada Hills Kennedy 22

Math/Science 75, Alliance Bloomfield 42

Maywood Academy 63, Franklin 50

Neuwirth 57, Foshay 38

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New West 60, Central City Value 57

Nuview Bridge 58 Moreno Valley Riverside County Education Academy 44

Paraclete 72, Vasquez 38

Pilgrim 57, Summit View 43

Rolling Hills Prep 61, La Salle 47

Sage Hill 75, Downey Calvary Chapel 51

San Pedro 81, Manual Arts 49

Sotomayor 66, Aspire Ollin 30

Sun Valley Poly 50, South Gate 48

Valley Torah 55, Palmdale Aerospace Academy 39

Vaughn 46, Huntington Park 43

Xavier Prep 50, La Quinta 42

GIRLS

Alverno 38, San Gabriel Mission 28

Animo Watts 65, Animo South Los Angeles 21

Artesia 53, Camino Nuevo 16

Chadwick 41, Westridge 30

Cleveland 51, Sherman Oaks CES 8

Edison 51, Laguna Beach 20

Garey 79, La Puente 29

La Reina 42, Villanova Prep 32

Mary Star 31, St. Genevieve 11

Marymount 52, Flintridge Sacred Heart 48

Milken 44, Canoga Park AGBU 13

Orange 37, Santa Ana 28

Public Safety Academy 42, Desert Chapel 13

Rancho Christian 67, Nuview Bridge 30

Saddleback 53, Estancia 13

San Bernardino 55, Indian Springs 31

Santa Ynez 55, Dos Pueblos 37

St. Monica Academy 39, New Harvest Christian 11

St. Pius X-St. Matthias 59, Pomona Catholic 25

Viewpoint 59, Verdugo Hills 21

Vista Del Lago 47, Miller 14

High School Sports
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