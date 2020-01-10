Basketball scores from Thursday

BOYS
Academy for Careers & Exploration 54, PAL Academy 51
Animo Robinson 58, WISH 35
Beaumont 58, Hemet 43
Capistrano Valley Christian 84, Orangewood Academy 74
Chatsworth 53, Verdugo Hills 37
Chavez 86, Locke 67
Fremont 61, Monroe 59
Gardena 61, Thousand Oaks 44
Grant 76, Venice 69
Harbor Teacher 49, Hawkins 46
Hillcrest 84, Patriot 40
Indian Springs 70, San Bernardino 58
Jefferson 77, Port of Los Angeles 42
Jurupa Valley 68, La Sierra 45
Lincoln 55, Dorsey 48
Los Angeles Hamilton 90, Morningside 75
Los Angeles Kennedy 52, West Adams 47
Los Angeles Leadership 34, Collins 29
Los Angeles Marshall 47, Cleveland 42
Los Angeles University 59, Granada Hills Kennedy 22
Math/Science 75, Alliance Bloomfield 42
Maywood Academy 63, Franklin 50
Neuwirth 57, Foshay 38
New West 60, Central City Value 57
Nuview Bridge 58 Moreno Valley Riverside County Education Academy 44
Paraclete 72, Vasquez 38
Pilgrim 57, Summit View 43
Rolling Hills Prep 61, La Salle 47
Sage Hill 75, Downey Calvary Chapel 51
San Pedro 81, Manual Arts 49
Sotomayor 66, Aspire Ollin 30
Sun Valley Poly 50, South Gate 48
Valley Torah 55, Palmdale Aerospace Academy 39
Vaughn 46, Huntington Park 43
Xavier Prep 50, La Quinta 42
GIRLS
Alverno 38, San Gabriel Mission 28
Animo Watts 65, Animo South Los Angeles 21
Artesia 53, Camino Nuevo 16
Chadwick 41, Westridge 30
Cleveland 51, Sherman Oaks CES 8
Edison 51, Laguna Beach 20
Garey 79, La Puente 29
La Reina 42, Villanova Prep 32
Mary Star 31, St. Genevieve 11
Marymount 52, Flintridge Sacred Heart 48
Milken 44, Canoga Park AGBU 13
Orange 37, Santa Ana 28
Public Safety Academy 42, Desert Chapel 13
Rancho Christian 67, Nuview Bridge 30
Saddleback 53, Estancia 13
San Bernardino 55, Indian Springs 31
Santa Ynez 55, Dos Pueblos 37
St. Monica Academy 39, New Harvest Christian 11
St. Pius X-St. Matthias 59, Pomona Catholic 25
Viewpoint 59, Verdugo Hills 21
Vista Del Lago 47, Miller 14