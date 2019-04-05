High school baseball: Thursday's scores

Animo Leadership 1, Da Vinci 0
Beckman 3, Sandy (Utah) Jordan 1
Birmingham 11, Corona Santiago 4
Canyon Springs 4, Arlington 1
Carter 2, Citrus Valley 1
Cathedral City 16, Yucca Valley 14
Desert Mirage 10, Twentynine Palms 0
Downey Calvary Chapel 13, Santa Ana Calvary Chapel 3
Dunn 10, Viewpoint 0
Edgewood 5, Bassett 1
Gahr 10, Redondo 6
Glendale (Ariz.) Mountain Ridge 6, Bishop Amat 0
Grand Terrace 1, Bloomington 0
Granite Hills 7, University Prep 1
Jurupa Hills 3, Excelsior 1
La Mirada 11, St. Louis Christian Brothers 5
La Mirada 3, Tempe (Ariz.) Corona del Sol 2
Las Vegas Bishop Gorman 3, Bellflower 1
Lennox Academy 13, Hawthorne Math/Science 1
Mesa Grande 10, Desert Chapel 6
Narbonne 11, Rancho Dominguez 1
Northview 6, Canyon Country Canyon 5
Oak Hills 5, Hesperia 2
Orange Lutheran 2, Las Vegas Desert Oasis 1
Paloma Valley 6, Citrus Hill 1
Public Safety 3, Joshua Springs 2
Redlands 10, Cajon 3
Rialto 5, Colton 0
Santa Monica 5, Beverly Hills 1
Serra 13, Norwalk 7
Sherman Indian 9, CSDR 8
South Hills 5, El Dorado 3
Sultana 6, Apple Valley 2
Summit 17, Kaiser 2
United Christian 7, Hesperia Christian 6
Valley View 6, Riverside Notre Dame 4
West Ranch 2, San Dimas 1