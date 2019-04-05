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High school baseball: Thursday's scores

Apr 05, 2019 | 8:40 AM

Animo Leadership 1, Da Vinci 0

Beckman 3, Sandy (Utah) Jordan 1

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Birmingham 11, Corona Santiago 4

Canyon Springs 4, Arlington 1

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Carter 2, Citrus Valley 1

Cathedral City 16, Yucca Valley 14

Desert Mirage 10, Twentynine Palms 0

Downey Calvary Chapel 13, Santa Ana Calvary Chapel 3

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Dunn 10, Viewpoint 0

Edgewood 5, Bassett 1

Gahr 10, Redondo 6

Glendale (Ariz.) Mountain Ridge 6, Bishop Amat 0

Grand Terrace 1, Bloomington 0

Granite Hills 7, University Prep 1

Jurupa Hills 3, Excelsior 1

La Mirada 11, St. Louis Christian Brothers 5

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La Mirada 3, Tempe (Ariz.) Corona del Sol 2

Las Vegas Bishop Gorman 3, Bellflower 1

Lennox Academy 13, Hawthorne Math/Science 1

Mesa Grande 10, Desert Chapel 6

Narbonne 11, Rancho Dominguez 1

Northview 6, Canyon Country Canyon 5

Oak Hills 5, Hesperia 2

Orange Lutheran 2, Las Vegas Desert Oasis 1

Paloma Valley 6, Citrus Hill 1

Public Safety 3, Joshua Springs 2

Redlands 10, Cajon 3

Rialto 5, Colton 0

Santa Monica 5, Beverly Hills 1

Serra 13, Norwalk 7

Sherman Indian 9, CSDR 8

South Hills 5, El Dorado 3

Sultana 6, Apple Valley 2

Summit 17, Kaiser 2

United Christian 7, Hesperia Christian 6

Valley View 6, Riverside Notre Dame 4

West Ranch 2, San Dimas 1

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