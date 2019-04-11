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High school baseball: Wednesday's scores

Apr 11, 2019 | 8:30 AM

Agoura 4, Moorpark 1

Arroyo 6, El Monte 4

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Barstow 5, Granite Hills 0

Birmingham 5, Taft 0

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Bonita 2, Ayala 1

CALS Early College 16, Environmental Science/Tech 1

Capistrano Valley 10, Tesoro 3

Central City Value 19, Camino Nuevo 7

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Chaparral 4, Murrieta Mesa 3

Cleveland 3, El Camino Real 2

Community Charter 27, Sun Valley 0

Crossroads 24, Santa Monica Pacifica Christian 1

Damien 4, Rancho Cucamonga 0

Diamond Bar 9, Chaffey 2

Don Lugo 2, Chino 0

El Dorado 10, Anaheim Canyon 5

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El Toro 3, Dana Hills 1

Estancia 3, Costa Mesa 2

Fillmore 13, Hueneme 2

Flintridge Prep 5, Rio Hondo Prep 1

Fulton 13, East Valley 1

Gahr 23, Dominguez 0

Glendora 4, Alta Loma 3

Grace Brethren 12, Golden Valley 0

Harvard-Westlake 10, St. Francis 8

Highland 2, Quartz Hill 1

Hillcrest 5, Norte Vista 0

Hillcrest Christian 18, Summit View 5

Hollywood 16, Los Angeles Kennedy 0

Jurupa Hills 6, San Gorgonio 5

Knight 15, Antelope Valley 0

La Canada 14, Temple City 2

La Palma Kennedy 3, Tustin 1

Loara 12, Los Amigos 2

Los Altos 2, South Hills 1

Loyola 6, Chaminade 3

Marquez 25, Elizabeth 2

Mira Costa 18, Leuzinger 0

Port of Los Angeles 8, Crenshaw 0

Rancho Christian 9, Temecula Prep 5

Rialto 15, Arroyo Valley 5

Rim of the World 1, Eisenhower 0

Rivera 21, Jefferson 4

Riverside Notre Dame 10, Elsinore 7

Rosemead 9, Gabrielino 3

Royal 7, Camarillo 0

San Juan Hills 3, San Clemente 2

San Marino 13, South Pasadena 3

Santa Fe 8, California 3

Santa Margarita 4, Servite 1

Santa Paula 20, Nordhoff 2

Sherman Oaks Notre Dame 10, Alemany 1

Silver Valley 26, Baker 0

Simi Valley 8, Oak Park 0

Sonora 10, Buena Park 0

South Torrance 9, Laguna Beach 3

Sun Valley Poly 3, Monroe 0

Tahquitz 8, Beaumont 0

Triumph 12, Lakeview 2

Upland 9, Etiwanda 8

Valencia 6, St. Bonaventure 5

Van Nuys 15, Canoga Park 1

Vaughn 11, Northridge 10

Vista Murrieta 7, Temecula Valley 1

Walnut 1, Charter Oak 0

West Covina 12, Diamond Ranch 4

West Valley 7, Citrus Hill 5

Yorba Linda 2, Brea Olinda 0

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