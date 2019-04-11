High school baseball: Wednesday's scores

Agoura 4, Moorpark 1
Arroyo 6, El Monte 4
Barstow 5, Granite Hills 0
Birmingham 5, Taft 0
Bonita 2, Ayala 1
CALS Early College 16, Environmental Science/Tech 1
Capistrano Valley 10, Tesoro 3
Central City Value 19, Camino Nuevo 7
Chaparral 4, Murrieta Mesa 3
Cleveland 3, El Camino Real 2
Community Charter 27, Sun Valley 0
Crossroads 24, Santa Monica Pacifica Christian 1
Damien 4, Rancho Cucamonga 0
Diamond Bar 9, Chaffey 2
Don Lugo 2, Chino 0
El Dorado 10, Anaheim Canyon 5
El Toro 3, Dana Hills 1
Estancia 3, Costa Mesa 2
Fillmore 13, Hueneme 2
Flintridge Prep 5, Rio Hondo Prep 1
Fulton 13, East Valley 1
Gahr 23, Dominguez 0
Glendora 4, Alta Loma 3
Grace Brethren 12, Golden Valley 0
Harvard-Westlake 10, St. Francis 8
Highland 2, Quartz Hill 1
Hillcrest 5, Norte Vista 0
Hillcrest Christian 18, Summit View 5
Hollywood 16, Los Angeles Kennedy 0
Jurupa Hills 6, San Gorgonio 5
Knight 15, Antelope Valley 0
La Canada 14, Temple City 2
La Palma Kennedy 3, Tustin 1
Loara 12, Los Amigos 2
Los Altos 2, South Hills 1
Loyola 6, Chaminade 3
Marquez 25, Elizabeth 2
Mira Costa 18, Leuzinger 0
Port of Los Angeles 8, Crenshaw 0
Rancho Christian 9, Temecula Prep 5
Rialto 15, Arroyo Valley 5
Rim of the World 1, Eisenhower 0
Rivera 21, Jefferson 4
Riverside Notre Dame 10, Elsinore 7
Rosemead 9, Gabrielino 3
Royal 7, Camarillo 0
San Juan Hills 3, San Clemente 2
San Marino 13, South Pasadena 3
Santa Fe 8, California 3
Santa Margarita 4, Servite 1
Santa Paula 20, Nordhoff 2
Sherman Oaks Notre Dame 10, Alemany 1
Silver Valley 26, Baker 0
Simi Valley 8, Oak Park 0
Sonora 10, Buena Park 0
South Torrance 9, Laguna Beach 3
Sun Valley Poly 3, Monroe 0
Tahquitz 8, Beaumont 0
Triumph 12, Lakeview 2
Upland 9, Etiwanda 8
Valencia 6, St. Bonaventure 5
Van Nuys 15, Canoga Park 1
Vaughn 11, Northridge 10
Vista Murrieta 7, Temecula Valley 1
Walnut 1, Charter Oak 0
West Covina 12, Diamond Ranch 4
West Valley 7, Citrus Hill 5
Yorba Linda 2, Brea Olinda 0